Glossário de vídeo

Definições em português claro dos termos de streaming, codificação e entrega por trás do vídeo moderno — escritas e mantidas atualizadas pela equipe que constrói o Kinescope.

10 termos e crescendo

Streaming

Streaming

Bitrate adaptativo (ABR)

Ajusta a qualidade do vídeo em tempo real conforme a conexão de cada espectador — reprodução fluida de 480p a 4K, sem travamentos.

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Latência

O atraso entre o que acontece na fonte e o que o espectador vê. Crítico em transmissões ao vivo interativas.

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Buffering

A pausa em que o player recarrega dados porque a conexão não acompanha o bitrate. O que o bitrate adaptativo e a CDN existem para evitar.

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Protocolos

Protocolos

HLS

Protocolo de streaming adaptativo da Apple. Usa manifestos .m3u8 e entrega em segmentos; suportado em praticamente todo navegador e dispositivo.

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Codificação

Codificação

Resolução de vídeo

As dimensões em pixels de um quadro de vídeo — 480p, 720p, 1080p, 4K. Define o teto de nitidez da imagem em uma dada tela.

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Codec

O algoritmo que comprime e descomprime o vídeo (H.264, H.265, AV1). Decide o equilíbrio entre tamanho do arquivo e qualidade.

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Bitrate (taxa de bits)

Quantos dados o vídeo usa por segundo. Junto com resolução e codec, determina a qualidade percebida e o custo de entrega.

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Transcodificação

Recodificar o vídeo-fonte em várias resoluções e bitrates para que o player alterne a qualidade em tempo real.

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Entrega

Entrega

CDN

Rede de servidores que entrega cada segmento de vídeo de um ponto próximo ao espectador — é o que mantém o início rápido e sem buffering.

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Segurança

Segurança

DRM

Criptografia aplicada ao próprio arquivo de vídeo, com uma chave de licença por sessão — sem ela, um download é inútil. É o que impede a cópia de conteúdo pago.

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FAQ

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Ambos quebram o vídeo em segmentos curtos e trocam a qualidade em tempo real. O HLS é o formato da Apple e toca nativamente em iOS e Safari; o DASH é o padrão aberto, comum em Android e navegadores de desktop. A maioria das plataformas, o Kinescope incluído, entrega os dois para que cada aparelho receba o que suporta.
Para qualquer coisa além de poucos espectadores, sim. Uma CDN serve cada segmento de um ponto próximo ao espectador, o que mantém o início rápido e evita buffering quando o público está espalhado por regiões.
Cerca de 5–8 Mbit/s para conteúdo 1080p típico, mais para muito movimento. Na prática você não escolhe um número só: o bitrate adaptativo codifica várias versões e o player alterna entre elas conforme a conexão muda.
O DRM impede o download e a redistribuição do arquivo — quem baixa recebe dado cifrado e inútil. O que ele não impede sozinho é a gravação de tela ou uma câmera apontada para o monitor; para isso entra a marca d’água dinâmica, que torna o vazamento rastreável.
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