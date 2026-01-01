Glossário de vídeo
Definições em português claro dos termos de streaming, codificação e entrega por trás do vídeo moderno — escritas e mantidas atualizadas pela equipe que constrói o Kinescope.
10 termos e crescendo
Streaming
Bitrate adaptativo (ABR)
Ajusta a qualidade do vídeo em tempo real conforme a conexão de cada espectador — reprodução fluida de 480p a 4K, sem travamentos.Ler → Streaming
Latência
O atraso entre o que acontece na fonte e o que o espectador vê. Crítico em transmissões ao vivo interativas.Ler → Streaming
Buffering
A pausa em que o player recarrega dados porque a conexão não acompanha o bitrate. O que o bitrate adaptativo e a CDN existem para evitar.Ler →
Protocolos
Codificação
Resolução de vídeo
As dimensões em pixels de um quadro de vídeo — 480p, 720p, 1080p, 4K. Define o teto de nitidez da imagem em uma dada tela.Ler → Codificação
Codec
O algoritmo que comprime e descomprime o vídeo (H.264, H.265, AV1). Decide o equilíbrio entre tamanho do arquivo e qualidade.Ler → Codificação
Bitrate (taxa de bits)
Quantos dados o vídeo usa por segundo. Junto com resolução e codec, determina a qualidade percebida e o custo de entrega.Ler → Codificação
Transcodificação
Recodificar o vídeo-fonte em várias resoluções e bitrates para que o player alterne a qualidade em tempo real.Ler →
Entrega
Segurança
FAQ
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