Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que significa 720p e por que ele conta como HD

O que significa 720p e por que ele conta como HD Suas dimensões exatas e contagem de pixels

Suas dimensões exatas e contagem de pixels Quanto uma hora em 720p consome e custa de verdade

Quanto uma hora em 720p consome e custa de verdade Quando 720p é o alvo certo — e quando não é

O que é 720p?

720p é vídeo com 720 linhas de pixels desenhadas progressivamente — 1280×720 no formato 16:9. É a menor altura que se qualifica como alta definição, e o motivo de as TVs antigas serem vendidas como «HD ready» em vez de «Full HD».

Contra 480p é um salto verdadeiro: 2,25 vezes mais pixels, e a primeira altura em que texto na tela continua legível. Contra 1080p a diferença é do mesmo tamanho outra vez, mas muito menos perceptível num celular.

As dimensões do 720p

Formato Dimensões Pixels por quadro Onde aparece 16:9 deitado 1280×720 921.600 Padrão na web e na TV 9:16 vertical 720×1280 921.600 Celular e redes sociais 4:3 antigo 960×720 691.200 Raro fora de arquivo

Diferente do 480p, aqui não há arredondamento: 1280 e 720 dividem certo por 16, então todo encoder concorda com os números.

Quanto custa uma hora em 720p

Codificado em H.264, 720p costuma pedir 2,5 a 4 Mbps conforme o movimento — cerca de 1,1 a 1,8 GB por hora assistida. A € 0,03 por GB de entrega, isso dá algo entre 3 e 5 centavos por hora.

Numa turma de mil alunos e um curso de dez horas, a conta de entrega fica em torno de € 330 a € 540. A mesma turma em 1080p custaria € 660 a € 1.080. A pergunta não é qual é mais nítido, e sim se o conteúdo gasta esses pixels: gravação de tela com código gasta, rosto falando não.

Um codec moderno muda a aritmética: H.265 ou AV1 chegam ao mesmo visual com cerca de metade do bitrate, ao custo de codificação mais lenta e suporte mais estreito.

720p dentro da escala

Rótulo Dimensões Pixels Contra 480p 360p 640×360 230.400 0,56× 480p (SD) 854×480 409.920 — 720p (HD) 1280×720 921.600 2,25× 1080p (Full HD) 1920×1080 2.073.600 5,06× 2160p (4K) 3840×2160 8.294.400 20,2×

O degrau de 480p para 720p é o que o espectador mais percebe. Acima de 1080p o retorno cai rápido, a menos que a tela seja grande e vista de perto.

Quando 720p é o alvo certo

Vídeo de rosto falando Entrevista, webinar e aula gravada só com câmera passam bem em 720p — não há detalhe fino para os pixels extras resolverem. Público majoritariamente de celular Com o aparelho na mão, quase ninguém separa 720p de 1080p — e o arquivo menor começa a tocar antes. Entrega em escala Ao vivo para público grande ou conexões com franquia, onde metade do bitrate pesa mais que o último incremento de nitidez.

Onde 720p fica curto é em trabalho de detalhe: gravação de tela com código, planilha ou interface densa continua pedindo 1080p, porque texto fino começa a desmanchar. Para esse conteúdo, 720p é altura de queda, não alvo.

Como o Kinescope resolve isso Você nunca escolhe 720p à mão. A transcodificação monta a escala completa a partir da sua fonte e o player adaptativo entrega 720p pela CDN a quem tem conexão para isso, subindo quando dá. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que significa 720p? Significa que o quadro tem 720 pixels de altura e é desenhado progressivamente. Em 16:9 isso dá 1280×720. O «p» distingue dos formatos entrelaçados «i», que sumiram do vídeo web. Qual o tamanho do 720p em pixels? 1280×720, ou 921.600 pixels por quadro. Em vertical 9:16 vira 720×1280, com a mesma contagem. 720p é considerado HD? Sim. 720p é a porta de entrada da alta definição — é por isso que TVs antigas eram vendidas como «HD ready» enquanto as de 1080p eram «Full HD». Abaixo de 720p é definição padrão. Qual a diferença entre 720p e 1080p? 1080p tem 2,25 vezes mais pixels (2.073.600 contra 921.600) e pede cerca do dobro do bitrate. Numa tela grande vista de perto a diferença é evidente; num celular a maioria não distingue com segurança. Quantos dados 720p consome por hora? A 2,5–4 Mbps, cerca de 1,1 a 1,8 GB por hora — mais ou menos o dobro do 480p e metade do 1080p com as mesmas configurações. 720p é suficiente para um curso online? Para aulas só com câmera, sim. Para gravação de tela, não — código e texto de planilha começam a desmanchar, e bitrate nenhum recupera detalhe que a altura não comporta. Nesse caso, entregue 1080p como versão principal e deixe 720p para quem precisar.

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