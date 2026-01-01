Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que significa 720p e por que ele conta como HD
- Suas dimensões exatas e contagem de pixels
- Quanto uma hora em 720p consome e custa de verdade
- Quando 720p é o alvo certo — e quando não é
O que é 720p?
720p é vídeo com 720 linhas de pixels desenhadas progressivamente — 1280×720 no formato 16:9. É a menor altura que se qualifica como alta definição, e o motivo de as TVs antigas serem vendidas como «HD ready» em vez de «Full HD».
Contra 480p é um salto verdadeiro: 2,25 vezes mais pixels, e a primeira altura em que texto na tela continua legível. Contra 1080p a diferença é do mesmo tamanho outra vez, mas muito menos perceptível num celular.
As dimensões do 720p
|Formato
|Dimensões
|Pixels por quadro
|Onde aparece
|16:9 deitado
|1280×720
|921.600
|Padrão na web e na TV
|9:16 vertical
|720×1280
|921.600
|Celular e redes sociais
|4:3 antigo
|960×720
|691.200
|Raro fora de arquivo
Diferente do 480p, aqui não há arredondamento: 1280 e 720 dividem certo por 16, então todo encoder concorda com os números.
Quanto custa uma hora em 720p
Codificado em H.264, 720p costuma pedir 2,5 a 4 Mbps conforme o movimento — cerca de 1,1 a 1,8 GB por hora assistida. A € 0,03 por GB de entrega, isso dá algo entre 3 e 5 centavos por hora.
Numa turma de mil alunos e um curso de dez horas, a conta de entrega fica em torno de € 330 a € 540. A mesma turma em 1080p custaria € 660 a € 1.080. A pergunta não é qual é mais nítido, e sim se o conteúdo gasta esses pixels: gravação de tela com código gasta, rosto falando não.
Um codec moderno muda a aritmética: H.265 ou AV1 chegam ao mesmo visual com cerca de metade do bitrate, ao custo de codificação mais lenta e suporte mais estreito.
720p dentro da escala
|Rótulo
|Dimensões
|Pixels
|Contra 480p
|360p
|640×360
|230.400
|0,56×
|480p (SD)
|854×480
|409.920
|—
|720p (HD)
|1280×720
|921.600
|2,25×
|1080p (Full HD)
|1920×1080
|2.073.600
|5,06×
|2160p (4K)
|3840×2160
|8.294.400
|20,2×
O degrau de 480p para 720p é o que o espectador mais percebe. Acima de 1080p o retorno cai rápido, a menos que a tela seja grande e vista de perto.
Quando 720p é o alvo certo
Entrevista, webinar e aula gravada só com câmera passam bem em 720p — não há detalhe fino para os pixels extras resolverem.
Com o aparelho na mão, quase ninguém separa 720p de 1080p — e o arquivo menor começa a tocar antes.
Ao vivo para público grande ou conexões com franquia, onde metade do bitrate pesa mais que o último incremento de nitidez.
Onde 720p fica curto é em trabalho de detalhe: gravação de tela com código, planilha ou interface densa continua pedindo 1080p, porque texto fino começa a desmanchar. Para esse conteúdo, 720p é altura de queda, não alvo.
Como o Kinescope resolve isso
Você nunca escolhe 720p à mão. A transcodificação monta a escala completa a partir da sua fonte e o player adaptativo entrega 720p pela CDN a quem tem conexão para isso, subindo quando dá.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que significa 720p?
Significa que o quadro tem 720 pixels de altura e é desenhado progressivamente. Em 16:9 isso dá 1280×720. O «p» distingue dos formatos entrelaçados «i», que sumiram do vídeo web.
Qual o tamanho do 720p em pixels?
1280×720, ou 921.600 pixels por quadro. Em vertical 9:16 vira 720×1280, com a mesma contagem.
720p é considerado HD?
Sim. 720p é a porta de entrada da alta definição — é por isso que TVs antigas eram vendidas como «HD ready» enquanto as de 1080p eram «Full HD». Abaixo de 720p é definição padrão.
Qual a diferença entre 720p e 1080p?
1080p tem 2,25 vezes mais pixels (2.073.600 contra 921.600) e pede cerca do dobro do bitrate. Numa tela grande vista de perto a diferença é evidente; num celular a maioria não distingue com segurança.
Quantos dados 720p consome por hora?
A 2,5–4 Mbps, cerca de 1,1 a 1,8 GB por hora — mais ou menos o dobro do 480p e metade do 1080p com as mesmas configurações.
720p é suficiente para um curso online?
Para aulas só com câmera, sim. Para gravação de tela, não — código e texto de planilha começam a desmanchar, e bitrate nenhum recupera detalhe que a altura não comporta. Nesse caso, entregue 1080p como versão principal e deixe 720p para quem precisar.
Leia mais
- 720p — Wikipédia — visão geral neutra.
- Resolução de vídeo — a escala completa, de 360p a 4K.
- 480p — e 1080p — as alturas ao lado.
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