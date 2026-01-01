HD (alta definição)

Alta definição: qualquer vídeo a partir de 720 pixels de altura. Duas alturas cabem no mesmo rótulo — e entre elas há o dobro de conta de entrega.

Atualizado: agosto de 2026 5 min de leitura Codificação

Neste artigo

Ao terminar, você vai entender:

  • Onde começa a alta definição e o que fica de fora
  • A diferença entre HD e Full HD
  • Por que «HD» é uma promessa ruim em contrato
  • Como o DRM decide qual das duas alturas o espectador recebe

O que é HD?

HD, ou alta definição, é qualquer vídeo com pelo menos 720 pixels de altura. Abaixo disso — 480p e menos — é definição padrão.

O rótulo cobre duas alturas: 720p (1280×720) e 1080p (1920×1080), esta última chamada de Full HD. A separação vem da época em que as TVs eram vendidas como «HD ready» ou «Full HD», e o nome comercial pegou.

HD dentro da escala

RótuloDimensõesPixelsÉ HD?
480p (SD)854×480409.920Não
720p (HD) 1280×720921.600Sim — o piso
1080p (Full HD) 1920×10802.073.600Sim
2160p (4K)3840×21608.294.400Acima — UHD

As duas alturas destacadas são as que o rótulo «HD» pode significar — e é aí que mora o problema.

Por que «HD» é uma promessa ruim

HD cobre duas alturas com o dobro de diferença no custo de entrega. 720p movimenta cerca de 1,1 a 1,8 GB por hora; 1080p, cerca de 2,25 a 3,6 GB — mais ou menos 3 a 5 centavos contra 7 a 11 centavos por hora assistida, a € 0,03 por GB.

Então «entregamos em HD» não é uma especificação. Em contrato ou em cotação, pode significar qualquer uma das duas, e num catálogo grande a diferença é entre uma conta de entrega e duas. Escreva o número: 720p ou 1080p.

A mesma ambiguidade aparece do outro lado quando há proteção envolvida. Uma política de DRM que exige Widevine L1 para 1080p vai continuar entregando 720p aos aparelhos que descriptografam em software — as duas são honestamente «HD», e o espectador recebe a menor.

Como o Kinescope resolve isso

Você não escolhe uma altura no Kinescope. A transcodificação monta 720p e 1080p a partir da mesma fonte, e o player adaptativo entrega a que couber na conexão e no aparelho de cada espectador.

Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que significa HD?

Alta definição — qualquer vídeo com pelo menos 720 pixels de altura. Abaixo disso é definição padrão.

Qual a diferença entre HD e Full HD?

HD começa em 720p (1280×720). Full HD é 1080p (1920×1080), com 2,25 vezes mais pixels. Os dois são «HD»; só o segundo é «Full».

720p é HD?

Sim, é o piso da alta definição. Foi por isso que as TVs dessa geração eram vendidas como «HD ready» em vez de «Full HD».

4K é HD?

Tecnicamente está acima: 4K (3840×2160) é chamado de UHD, ultra alta definição. Todo 4K é de alta definição, mas o rótulo «HD» na prática se refere a 720p e 1080p.

Quanto custa entregar em HD?

Depende de qual das duas alturas. A € 0,03 por GB, 720p sai por volta de 3 a 5 centavos por hora assistida e 1080p por volta de 7 a 11 — cerca do dobro.

Devo pedir «HD» num contrato de hospedagem?

Não. Peça o número. «HD» pode significar 720p ou 1080p, e num catálogo grande essa ambiguidade vale o dobro na conta de entrega.

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Ramon Eduardo Lara Mogollon

Escrito por

Ramon Eduardo Lara Mogollon Verificado

BizDev Manager na Kinescope

Ramon cuida do desenvolvimento de negócios da Kinescope no Brasil e escreve o conteúdo em português da plataforma. Este glossário é revisado e mantido atualizado pela equipe que constrói a infraestrutura de streaming, codificação e entrega por CDN do Kinescope.

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