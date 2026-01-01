Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- Onde começa a alta definição e o que fica de fora
- A diferença entre HD e Full HD
- Por que «HD» é uma promessa ruim em contrato
- Como o DRM decide qual das duas alturas o espectador recebe
O que é HD?
HD, ou alta definição, é qualquer vídeo com pelo menos 720 pixels de altura. Abaixo disso — 480p e menos — é definição padrão.
O rótulo cobre duas alturas: 720p (1280×720) e 1080p (1920×1080), esta última chamada de Full HD. A separação vem da época em que as TVs eram vendidas como «HD ready» ou «Full HD», e o nome comercial pegou.
HD dentro da escala
|Rótulo
|Dimensões
|Pixels
|É HD?
|480p (SD)
|854×480
|409.920
|Não
|720p (HD)
|1280×720
|921.600
|Sim — o piso
|1080p (Full HD)
|1920×1080
|2.073.600
|Sim
|2160p (4K)
|3840×2160
|8.294.400
|Acima — UHD
As duas alturas destacadas são as que o rótulo «HD» pode significar — e é aí que mora o problema.
Por que «HD» é uma promessa ruim
HD cobre duas alturas com o dobro de diferença no custo de entrega. 720p movimenta cerca de 1,1 a 1,8 GB por hora; 1080p, cerca de 2,25 a 3,6 GB — mais ou menos 3 a 5 centavos contra 7 a 11 centavos por hora assistida, a € 0,03 por GB.
Então «entregamos em HD» não é uma especificação. Em contrato ou em cotação, pode significar qualquer uma das duas, e num catálogo grande a diferença é entre uma conta de entrega e duas. Escreva o número: 720p ou 1080p.
A mesma ambiguidade aparece do outro lado quando há proteção envolvida. Uma política de DRM que exige Widevine L1 para 1080p vai continuar entregando 720p aos aparelhos que descriptografam em software — as duas são honestamente «HD», e o espectador recebe a menor.
Como o Kinescope resolve isso
Você não escolhe uma altura no Kinescope. A transcodificação monta 720p e 1080p a partir da mesma fonte, e o player adaptativo entrega a que couber na conexão e no aparelho de cada espectador.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que significa HD?
Alta definição — qualquer vídeo com pelo menos 720 pixels de altura. Abaixo disso é definição padrão.
Qual a diferença entre HD e Full HD?
HD começa em 720p (1280×720). Full HD é 1080p (1920×1080), com 2,25 vezes mais pixels. Os dois são «HD»; só o segundo é «Full».
720p é HD?
Sim, é o piso da alta definição. Foi por isso que as TVs dessa geração eram vendidas como «HD ready» em vez de «Full HD».
4K é HD?
Tecnicamente está acima: 4K (3840×2160) é chamado de UHD, ultra alta definição. Todo 4K é de alta definição, mas o rótulo «HD» na prática se refere a 720p e 1080p.
Quanto custa entregar em HD?
Depende de qual das duas alturas. A € 0,03 por GB, 720p sai por volta de 3 a 5 centavos por hora assistida e 1080p por volta de 7 a 11 — cerca do dobro.
Devo pedir «HD» num contrato de hospedagem?
Não. Peça o número. «HD» pode significar 720p ou 1080p, e num catálogo grande essa ambiguidade vale o dobro na conta de entrega.
Leia mais
- Alta definição — Wikipédia — visão geral neutra.
- Resolução de vídeo — a escala completa, de 360p a 4K.
- 720p — e 1080p — as duas alturas que o rótulo cobre.
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