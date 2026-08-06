Sobre

Ramon Eduardo Lara Mogollon cuida do desenvolvimento de negócios da Kinescope no Brasil, trabalhando de Belo Horizonte. Antes da Kinescope, passou sete anos na Hotmart — a maior plataforma de infoprodutos do país —, saindo de analista de marketing e copywriter para desenvolvimento de negócios até chegar a Partnership Manager. Ele viu a economia de cursos sobre a qual escreve por dentro da plataforma em que boa parte dela roda.

É daí que vem o assunto: o que acontece quando o vídeo passa a carregar receita. Qual plataforma realmente serve, como DRM e marca d’água se comportam na prática, o que uma VSL precisa do player antes de o tráfego pago chegar, e por onde uma área de membros vaza. Ele escreve em português para o mercado brasileiro em vez de traduzir material feito para outro lugar — então as comparações citam as plataformas que os times daqui estão de fato avaliando, e dizem sem rodeios quando o concorrente é a escolha melhor.

Ramon escreve e mantém o glossário de vídeo da Kinescope em português, trabalhando junto com os engenheiros da plataforma para que cada definição corresponda ao comportamento real do produto. Trabalha em português, espanhol e inglês — começou a carreira como tradutor e professor de idiomas antes de migrar para tecnologia.