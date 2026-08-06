Ramon Eduardo Lara Mogollon, BizDev Manager na Kinescope

Ramon Eduardo Lara Mogollon

BizDev Manager na Kinescope

Sete anos dentro do mercado brasileiro de infoprodutos — hoje escreve os guias e o glossário da Kinescope em português.

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Atualizado: 6 de agosto de 2026

Ramon Eduardo Lara Mogollon cuida do desenvolvimento de negócios da Kinescope no Brasil, trabalhando de Belo Horizonte. Antes da Kinescope, passou sete anos na Hotmart — a maior plataforma de infoprodutos do país —, saindo de analista de marketing e copywriter para desenvolvimento de negócios até chegar a Partnership Manager. Ele viu a economia de cursos sobre a qual escreve por dentro da plataforma em que boa parte dela roda.

É daí que vem o assunto: o que acontece quando o vídeo passa a carregar receita. Qual plataforma realmente serve, como DRM e marca d’água se comportam na prática, o que uma VSL precisa do player antes de o tráfego pago chegar, e por onde uma área de membros vaza. Ele escreve em português para o mercado brasileiro em vez de traduzir material feito para outro lugar — então as comparações citam as plataformas que os times daqui estão de fato avaliando, e dizem sem rodeios quando o concorrente é a escolha melhor.

Ramon escreve e mantém o glossário de vídeo da Kinescope em português, trabalhando junto com os engenheiros da plataforma para que cada definição corresponda ao comportamento real do produto. Trabalha em português, espanhol e inglês — começou a carreira como tradutor e professor de idiomas antes de migrar para tecnologia.

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Glossário

Segurança

DRM

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Resolução de vídeo

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Codec

Ler a definição → Codificação

Bitrate (taxa de bits)

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Transcodificação

Ler a definição → Streaming

Bitrate adaptativo (ABR)

Ler a definição → Protocolos

HLS

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CDN

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Latência

Ler a definição → Streaming

Buffering

Ler a definição → Segurança

Multi-DRM

Ler a definição → Codificação

480p

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720p

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1080p (Full HD)

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4K (2160p)

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HD (alta definição)

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HDCP

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VOD (vídeo sob demanda)

Ler a definição → Streaming

Live streaming

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M3U8

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