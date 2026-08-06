Ramon Eduardo Lara Mogollon
BizDev Manager na Kinescope
Sete anos dentro do mercado brasileiro de infoprodutos — hoje escreve os guias e o glossário da Kinescope em português.
Sobre
Atualizado: 6 de agosto de 2026
Ramon Eduardo Lara Mogollon cuida do desenvolvimento de negócios da Kinescope no Brasil, trabalhando de Belo Horizonte. Antes da Kinescope, passou sete anos na Hotmart — a maior plataforma de infoprodutos do país —, saindo de analista de marketing e copywriter para desenvolvimento de negócios até chegar a Partnership Manager. Ele viu a economia de cursos sobre a qual escreve por dentro da plataforma em que boa parte dela roda.
É daí que vem o assunto: o que acontece quando o vídeo passa a carregar receita. Qual plataforma realmente serve, como DRM e marca d’água se comportam na prática, o que uma VSL precisa do player antes de o tráfego pago chegar, e por onde uma área de membros vaza. Ele escreve em português para o mercado brasileiro em vez de traduzir material feito para outro lugar — então as comparações citam as plataformas que os times daqui estão de fato avaliando, e dizem sem rodeios quando o concorrente é a escolha melhor.
Ramon escreve e mantém o glossário de vídeo da Kinescope em português, trabalhando junto com os engenheiros da plataforma para que cada definição corresponda ao comportamento real do produto. Trabalha em português, espanhol e inglês — começou a carreira como tradutor e professor de idiomas antes de migrar para tecnologia.
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Glossário
DRMLer a definição → Codificação
Resolução de vídeoLer a definição → Codificação
CodecLer a definição → Codificação
Bitrate (taxa de bits)Ler a definição → Codificação
TranscodificaçãoLer a definição → Streaming
Bitrate adaptativo (ABR)Ler a definição → Protocolos
HLSLer a definição → Entrega
CDNLer a definição → Streaming
LatênciaLer a definição → Streaming
BufferingLer a definição → Segurança
Multi-DRMLer a definição → Codificação
480pLer a definição → Codificação
720pLer a definição → Codificação
1080p (Full HD)Ler a definição → Codificação
4K (2160p)Ler a definição → Codificação
HD (alta definição)Ler a definição → Segurança
HDCPLer a definição → Streaming
VOD (vídeo sob demanda)Ler a definição → Streaming
Live streamingLer a definição → Protocolos
M3U8Ler a definição →