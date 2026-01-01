Autores

Todo guia em português da Kinescope é escrito e revisado por quem trabalha com a plataforma por dentro.

Ramon Eduardo Lara Mogollon

BizDev Manager na Kinescope

Escreve os guias e o glossário em português — o que times de curso e infoproduto no Brasil enfrentam quando o vídeo passa a carregar receita.

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