Kinescope vsVimeo:
Comparação de plataformas de vídeo para empresas
Segurança corporativa, CDN própria e preços transparentes a partir de €10/mês — sem taxas de nível empresarial
Principais diferenciais
DRM incluso
Widevine + FairPlay (nível Netflix) no plano Super; a Vimeo oferece DRM profissional principalmente em planos empresariais caros.
CDN própria
CDN própria com cobertura na América Latina, EUA, Europa e CEI, infraestrutura bare metal, SLA de 99,98% e latência ao vivo inferior a 2 segundos. A Vimeo usa CDN de terceiros.
White-label completo
Remova a marca da Kinescope, adicione seu logotipo e CTAs nos vídeos; a Vimeo limita isso nos planos inferiores.
Análises mais profundas
Visualize mapas de calor, progresso por usuário, taxas de conclusão; as análises da Vimeo são mais básicas nos planos padrão.
Preços transparentes
Preços públicos, €0,03/GB de tráfego, sem taxas ocultas; a Vimeo aumentou os preços em 2025 e os preços empresariais não são públicos.
Recursos empresariais desde o primeiro dia
SSO, integrações com LMS, API completa e SDKs no plano Super; recursos semelhantes na Vimeo geralmente exigem plano empresarial.
Tabela de comparação resumida
DRM profissional
Incluso (Super+)
Geralmente apenas corporativo
CDN
Própria (América Latina, EUA, Europa, CEI)
Nuvem de terceiros
White-label completo
Sim
Limitado em planos inferiores
Análises por usuário
Sim
Limitado / planos superiores
Preços transparentes
A partir de €10/mês, €0,03/GB
Aumentos em 2025, preço corporativo sob consulta
SLA
99.98%
Não especificado
4K / 8K
4K
Até 8K (planos superiores)
Editor de vídeo integrado
Sim
Sim
Você faz a mudança, nós trazemos seus vídeos
Mude para a Kinescope e tenha uma experiência profissional de hospedagem de vídeo desenvolvida para empresas e criadores. Migraremos seus vídeos gratuitamente — do Vimeo, YouTube ou qualquer outra plataforma — em apenas algumas etapas. Sem tempo de inatividade, sem fidelidade. Junte-se a milhares de equipes que já migraram para a Kinescope.
Quando escolher
Escolha a Kinescope se você precisa de:
Proteção robusta de conteúdo (cursos, treinamentos, vídeos premium), custos previsíveis, white-label completo, análises detalhadas, integrações com LMS/SSO/API e transmissão ao vivo de baixa latência — tudo isso sem preços de nível empresarial.
Escolha o Vimeo se você precisa de:
Ferramentas integradas de edição e criação, entrega em 8K ou foco em comunidade criativa — e pode aceitar os preços mais altos de 2025 e as limitações de DRM/análises nos planos não empresariais.
Conheça a Kinescope: tudo o que você espera de uma hospedagem profissional de vídeos
Nossa própria CDN
CDN própria com cobertura na América Latina, EUA, Europa e CEI (não AWS ou Cloudflare). MCP para aplicações de IA, disponibilidade de 99,98%. Velocidade e previsibilidade sem intermediários.
DRM desde o primeiro dia
Widevine + FairPlay no plano básico — sem necessidade de upgrade para plano empresarial. Proteção de nível Netflix desde o início para cursos, conteúdo pago e vídeos corporativos.
Ao vivo com baixa latência
Streams com atraso de ~2 segundos (LL-HLS), RTMP/sRTMP, gravação automática e chat. Webinars e eventos ao vivo sem aquela sensação de "TV atrasada".
Análises e engajamento
Mapas de calor por segundo, análises por espectador, veja onde eles desistem. CTAs e formulários de captura dentro do player para que cada vídeo trabalhe a favor da conversão.
API e integrações
API REST completa e SDKs abertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue, Node). Conecte-se a LMS, CRM e seus próprios produtos sem gambiarras. MCP para aplicações de IA.
Custo-benefício
Preços transparentes, modelo pago pelo uso — sem taxas por usuário ou custos ocultos. Mais barato que o Vimeo e a maioria das plataformas empresariais, com DRM, white-label e recursos avançados inclusos. Escale sem sustos na fatura.
Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Experimente a Kinescope gratuitamente — 100 minutos + 200 GB/mês, sem necessidade de cartão
FAQ
A Kinescope é uma plataforma de vídeo pensada para empresas: DRM Widevine + FairPlay incluso no plano Super, CDN própria cobrindo América Latina, EUA, Europa e CEI, white-label completo e análises por espectador. No Vimeo, recursos equivalentes de proteção e análise costumam ficar restritos aos planos empresariais mais caros. Em resumo: você tem segurança de nível corporativo e infraestrutura própria a partir de €10/mês fixos.
Na Kinescope, o DRM Widevine + FairPlay (proteção de nível Netflix) vem incluso no plano Super, sem cobrança extra. No Vimeo, esse nível de proteção profissional geralmente só está disponível nos planos empresariais sob consulta. Para cursos pagos, conteúdo premium e material confidencial, esse é o limite entre conteúdo protegido e desprotegido.
A Kinescope trabalha com preço transparente e pago pelo uso: a partir de €10/mês fixos, €0,03/GB de tráfego, sem taxa por usuário e sem custos ocultos. O Vimeo aumentou os preços em 2025 e mantém os valores empresariais fora da tabela pública. Com a Kinescope você adiciona quantos administradores precisar e escala sem sustos na fatura.
Sim, gratuitamente. Movemos sua biblioteca inteira do Vimeo (ou de qualquer outra plataforma) em apenas algumas etapas, sem tempo de inatividade e sem fidelidade. Milhares de equipes já fizeram essa troca para a Kinescope.