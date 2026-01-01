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DRM desde o primeiro dia Widevine + FairPlay no plano básico — sem necessidade de upgrade para plano empresarial. Proteção de nível Netflix desde o início para cursos, conteúdo pago e vídeos corporativos.

Ao vivo com baixa latência Streams com atraso de ~2 segundos (LL-HLS), RTMP/sRTMP, gravação automática e chat. Webinars e eventos ao vivo sem aquela sensação de "TV atrasada".

Análises e engajamento Mapas de calor por segundo, análises por espectador, veja onde eles desistem. CTAs e formulários de captura dentro do player para que cada vídeo trabalhe a favor da conversão.

API e integrações API REST completa e SDKs abertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue, Node). Conecte-se a LMS, CRM e seus próprios produtos sem gambiarras. MCP para aplicações de IA.

