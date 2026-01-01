Kinescope vsYoutube:
hospedagem profissional sem anúncios e sem o logo do YouTube
Reprodução sem anúncios, sem recomendações para concorrentes ao final do vídeo, DRM, hospedagem privada e analytics reais — incluídos em todos os planos pagos a partir de €10/mês. O YouTube é gratuito, mas o preço é a sua marca e a atenção do seu espectador.
Key differentiators
Sem anúncios, sem recomendações de concorrentes
Reprodução completamente sem anúncios — nada de pré-roll, mid-roll ou pós-roll cortando o seu vídeo. Sem tela de "a seguir" recomendando os canais dos seus concorrentes ao final. O espectador termina o vídeo dentro do seu produto, não na próxima recomendação do YouTube.
A sua marca, não a do YouTube
Player com as suas cores, seu logo, seu domínio de entrega — sem o logo do YouTube, sem botão "assistir no YouTube", sem watermark de terceiros. O espectador vê a sua marca em cada frame, em vez do espaço publicitário gratuito do YouTube.
Hospedagem privada de verdade
Não Listado no YouTube não é privado — qualquer pessoa com o link assiste, sem restrições. O Kinescope entrega URLs assinadas por espectador, restrição de domínio, allowlist por e-mail e bloqueio geográfico. Conteúdo só toca para quem tem permissão real, não para quem encontrou o link.
DRM e proteção contra cópia
Widevine + FairPlay (nível Netflix) no plano Super. O YouTube criptografa para os próprios sistemas dele, mas não oferece DRM transferível para o seu uso comercial — qualquer ferramenta de download contorna a proteção em segundos. Para cursos pagos, conteúdo premium ou material confidencial, essa é a fronteira entre protegido e desprotegido.
Analytics reais para marketing e vendas
Engajamento por espectador, mapas de calor por segundo, taxa de conclusão, ponto de queda — sincronizados nativamente com HubSpot, Salesforce, Marketo e Pardot. O YouTube Analytics mostra views agregados e demografia genérica, mas não conecta um espectador específico a um lead no seu CRM nem dispara workflows quando alguém assiste 80% do vídeo.
Sem risco de remoção arbitrária
O YouTube remove vídeos por strikes de copyright automático, mudanças de política e moderação algorítmica — frequentemente sem aviso prévio. A sua biblioteca de marketing, treinamento ou produto pode desaparecer da noite para o dia. No Kinescope, você é o cliente, não o produto: ninguém remove o seu vídeo a não ser você.
Tabela de comparação resumida
Anúncios na reprodução
Sem anúncios
Pré-roll, mid-roll e pós-roll
Recomendações de concorrentes ao final
Nenhuma
Tela "a seguir" obrigatória
Marca no player
Suas cores, seu logo, seu domínio
Logo do YouTube, "assistir no YouTube"
Hospedagem privada real
URLs assinadas, allowlist, geo-bloqueio
Não Listado: qualquer link funciona
DRM profissional
Widevine + FairPlay (Super+)
Não disponível para uso comercial
Analytics e sync com CRM
HubSpot, Salesforce, Marketo, Pardot nativos
Apenas dados agregados, sem CRM
Risco de remoção do conteúdo
Apenas você remove
Strikes automáticos e mudanças de política
Modelo de negócio
Você é o cliente
Você é o produto
Tire seus vídeos do YouTube. A gente leva o resto.
Migre para o Kinescope e pare de construir a sua audiência dentro da plataforma dos concorrentes. Movemos a sua biblioteca inteira do YouTube gratuitamente — vídeos, títulos, descrições, thumbnails personalizadas, listas de reprodução — normalmente em uma semana ou menos.
Quando escolher
Escolha a Kinescope se você precisa de:
Proteção robusta de conteúdo (cursos, treinamentos, vídeos premium), custos previsíveis, white-label completo, análises detalhadas, integrações com LMS/SSO/API e transmissão ao vivo de baixa latência — tudo isso sem preços de nível empresarial.
Escolha o Vimeo se você precisa de:
Ferramentas integradas de edição e criação, entrega em 8K ou foco em comunidade criativa — e pode aceitar os preços mais altos de 2025 e as limitações de DRM/análises nos planos não empresariais.
Conheça a Kinescope: tudo o que você espera de uma hospedagem profissional de vídeos
Nossa própria CDN
Mais de 180 pontos de presença, infraestrutura própria (não AWS ou Cloudflare). MCP para aplicações de IA, disponibilidade de 99,98%. Velocidade e previsibilidade sem intermediários.
DRM desde o primeiro dia
Widevine + FairPlay no plano básico — sem necessidade de upgrade para plano empresarial. Proteção de nível Netflix desde o início para cursos, conteúdo pago e vídeos corporativos.
Ao vivo com baixa latência
Streams com atraso de ~2 segundos (LL-HLS), RTMP/sRTMP, gravação automática e chat. Webinars e eventos ao vivo sem aquela sensação de "TV atrasada".
Análises e engajamento
Mapas de calor por segundo, análises por espectador, veja onde eles desistem. CTAs e formulários de captura dentro do player para que cada vídeo trabalhe a favor da conversão.
API e integrações
API REST completa e SDKs abertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue, Node). Conecte-se a LMS, CRM e seus próprios produtos sem gambiarras. MCP para aplicações de IA.
Custo-benefício
Preços transparentes, modelo pago pelo uso — sem taxas por usuário ou custos ocultos. Mais barato que o Vimeo e a maioria das plataformas empresariais, com DRM, white-label e recursos avançados inclusos. Escale sem sustos na fatura.
Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Experimente a Kinescope gratuitamente — 100 minutos + 200 GB/mês, sem necessidade de cartão
FAQ
Porque no YouTube você é o produto, não o cliente. A Kinescope entrega reprodução sem anúncios, sem tela de recomendações dos concorrentes ao final, com player na sua marca e no seu domínio. Você ainda ganha DRM Widevine + FairPlay no plano Super, analytics por espectador com sincronização nativa para HubSpot, Salesforce, Marketo e Pardot, e CDN própria com SLA de 99,98% — tudo a partir de €10/mês.
Sim. A reprodução é 100% sem anúncios (nada de pré-roll, mid-roll ou pós-roll) e a hospedagem é privada de verdade: URLs assinadas por espectador, restrição de domínio, allowlist por e-mail e bloqueio geográfico. O modo Não Listado do YouTube não é privado — qualquer pessoa com o link assiste. Na Kinescope, só toca para quem realmente tem permissão.
Não. Sem logo do YouTube, sem botão "assistir no YouTube", sem watermark de terceiros e sem tela de "a seguir" sugerindo canais concorrentes. O player usa as suas cores, o seu logo e o seu domínio de entrega — o espectador termina o vídeo dentro do seu produto, não na próxima recomendação do algoritmo.
Sim, gratuitamente. Movemos sua biblioteca inteira do YouTube — vídeos, títulos, descrições, thumbnails personalizadas e listas de reprodução — normalmente em uma semana ou menos, sem tempo de inatividade. Você para de construir sua audiência dentro da plataforma dos concorrentes.