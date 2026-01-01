Análise devídeo em tempo real — métricas de engajamento e retenção
Acompanhe o comportamento dos espectadores, a popularidade dos vídeos e a dinâmica de visualizações.
Análise avançada de engajamento
Veja quais trechos interessam mais, onde param de assistir e o que revisitam.
Conecte dados de visualização ao ID dos seus usuários para entender o comportamento em todas as etapas.
Saiba de onde, em quais dispositivos e navegadores assistem seus vídeos.
Análise via API
Coleta simplificada
Envie os IDs dos espectadores e receba dados consolidados com base em objetivos.
Transmissão
Todos os dados disponíveis via API. Também é possível transmitir eventos do player diretamente.
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