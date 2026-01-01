A camada de vídeo parao seu produto SaaS

Player API-first, SDKs para qualquer stack, white-label completo e preço por uso que escala com seus clientes — não com o seu time. A partir de €10/mês, sem cobrança por usuário.

Comece gratuitamente
Agendar uma demo

Trusted by more than 6,000 clients in 48 countries and counting

Infraestrutura de vídeo, com preço de infraestrutura

O mesmo kit API-first que seu time de produto está avaliando no Mux ou Cloudflare Stream — com o player, dashboard, white-label e analytics já incluídos. A partir de €10/mês.

Construído API-first, não acoplado depois

API REST e SDKs nativos para Swift, Kotlin, React Native, JavaScript, Vue, Flutter e Node. Cada ação no dashboard tem equivalente via API — upload, transcodificação, controle de acesso, analytics.

  • API REST completa e SDKs nativos
  • Webhooks para cada evento de reprodução
  • Servidor MCP para assistentes de IA em todos os planos

Parece nativo dentro do seu produto

Seus clientes veem o seu produto, nunca o nosso. Cores personalizadas no player, seu logo (ou nenhum), seu domínio para entrega.

  • White-label completo em todos os planos pagos
  • Domínio personalizado para entrega (videos.suamarca.com)
  • Configurações por tenant para SaaS multi-tenant

Mantenha o controle do seu conteúdo e dos dados dos seus clientes

Gaste o orçamento de engenharia no seu produto, não em reconstruir infraestrutura de vídeo.

O conjunto completo em todos os planos: DRM, URLs assinadas, white-label, webhooks, analytics — com preço transparente que se mantém na renovação. Veja quanto você pagaria em três escalas típicas de SaaS e planeje o orçamento.

Start for free
Book a demo

Mantenha o controle do seu conteúdo e dos dados dos seus clientes

Proteção de vídeo

A criptografia DRM (Widevine + FairPlay) mantém seu vídeo reproduzível apenas em sessões autorizadas dentro do seu app. Empilhe mais camadas em cima: marcas d'água dinâmicas gravam o ID do espectador em cada frame para rastrear vazamentos, URLs assinadas vinculam cada reprodução a uma identidade única, e allowlists de domínio bloqueiam incorporação fora do seu produto.

Smart Analytics

Engajamento por espectador, pontos de queda, taxas de conclusão — então você vê qual vídeo de feature impulsiona ativação, qual etapa do onboarding perde usuários e onde eles travam. Envie cada evento de reprodução para o seu backend via webhook, exiba os dados dentro do seu próprio dashboard voltado ao cliente, ou puxe via API para o seu data warehouse de analytics.

«Kinescope's affordable, scalable, and accessible video solution has been a game-changer, empowering us to deliver world-class education to hundreds of thousands.»
Eriky Kunitake
Head of Business & Operations, Ada (500K+ learners)
Read more

A infraestrutura de vídeo sem a cobrança por uso do Mux ou Cloudflare Stream

O Kinescope entrega a stack completa para SaaS — API REST e SDKs, webhooks, white-label, DRM, URLs assinadas, branding por tenant e analytics de engajamento — em todos os planos pagos a partir de €10/mês, com armazenamento e banda ilimitados e sem limite de número de vídeos.

FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Help Center.

Sim. Nossos SDKs para Swift, Kotlin, React, React Native, Vue, Flutter e JavaScript permitem renderizar o player como componente nativo. O player respeita o seu design system e expõe cada evento de reprodução como hook, então os dados de engajamento fluem para a sua camada de analytics, não para um dashboard separado.
Sim. Aplique branding por projeto — cores, logo, domínio personalizado e regras de acesso separados por tenant. É totalmente programático, então você cria um ambiente de vídeo com a marca de um novo cliente na mesma chamada de API que cria a conta dele.
A maioria aprova. Somos compatíveis com GDPR desde o primeiro dia (Kinescope B.V., Países Baixos), dados residentes em infraestrutura na União Europeia, DRM Widevine + FairPlay, SSO via SAML no plano Mega, URLs assinadas vinculadas à identidade do espectador e logs de auditoria completos. Documentação SOC 2 disponível mediante solicitação.

Veja o que o vídeo pode fazer dentro do seu SaaS

Experimente tudo o que o Kinescope tem a oferecer. Sem cartão necessário.

Comece gratuitamente
Agendar uma demo
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.