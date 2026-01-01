Mantenha o controle do seu conteúdo e dos dados dos seus clientes

Gaste o orçamento de engenharia no seu produto, não em reconstruir infraestrutura de vídeo.

O conjunto completo em todos os planos: DRM, URLs assinadas, white-label, webhooks, analytics — com preço transparente que se mantém na renovação. Veja quanto você pagaria em três escalas típicas de SaaS e planeje o orçamento.