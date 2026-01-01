A camada de vídeo parao seu produto SaaS
Player API-first, SDKs para qualquer stack, white-label completo e preço por uso que escala com seus clientes — não com o seu time. A partir de €10/mês, sem cobrança por usuário.
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Infraestrutura de vídeo, com preço de infraestrutura
O mesmo kit API-first que seu time de produto está avaliando no Mux ou Cloudflare Stream — com o player, dashboard, white-label e analytics já incluídos. A partir de €10/mês.
Construído API-first, não acoplado depois
API REST e SDKs nativos para Swift, Kotlin, React Native, JavaScript, Vue, Flutter e Node. Cada ação no dashboard tem equivalente via API — upload, transcodificação, controle de acesso, analytics.
- API REST completa e SDKs nativos
- Webhooks para cada evento de reprodução
- Servidor MCP para assistentes de IA em todos os planos
Parece nativo dentro do seu produto
Seus clientes veem o seu produto, nunca o nosso. Cores personalizadas no player, seu logo (ou nenhum), seu domínio para entrega.
- White-label completo em todos os planos pagos
- Domínio personalizado para entrega (videos.suamarca.com)
- Configurações por tenant para SaaS multi-tenant
Mantenha o controle do seu conteúdo e dos dados dos seus clientes
Gaste o orçamento de engenharia no seu produto, não em reconstruir infraestrutura de vídeo.
O conjunto completo em todos os planos: DRM, URLs assinadas, white-label, webhooks, analytics — com preço transparente que se mantém na renovação. Veja quanto você pagaria em três escalas típicas de SaaS e planeje o orçamento.
Mantenha o controle do seu conteúdo e dos dados dos seus clientes
Proteção de vídeo
A criptografia DRM (Widevine + FairPlay) mantém seu vídeo reproduzível apenas em sessões autorizadas dentro do seu app. Empilhe mais camadas em cima: marcas d'água dinâmicas gravam o ID do espectador em cada frame para rastrear vazamentos, URLs assinadas vinculam cada reprodução a uma identidade única, e allowlists de domínio bloqueiam incorporação fora do seu produto.
Smart Analytics
Engajamento por espectador, pontos de queda, taxas de conclusão — então você vê qual vídeo de feature impulsiona ativação, qual etapa do onboarding perde usuários e onde eles travam. Envie cada evento de reprodução para o seu backend via webhook, exiba os dados dentro do seu próprio dashboard voltado ao cliente, ou puxe via API para o seu data warehouse de analytics.
A infraestrutura de vídeo sem a cobrança por uso do Mux ou Cloudflare Stream
FAQ
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