Kinescope vsVidyard:
hospedagem de vídeo para marketing no preço de hospedagem
€10/mês fixo, usuários ilimitados, DRM e transmissão ao vivo inclusos, Salesforce em todo plano pago. O Vidyard agora cobra por usuário ($19-59/usuário/mês) e coloca Salesforce sync, eventos e APIs Enterprise no topo da pirâmide.
Key differentiators
DRM incluso
Widevine + FairPlay (nível Netflix) no plano Super; a Vimeo oferece DRM profissional principalmente em planos empresariais caros.
CDN própria
CDN própria com cobertura na América Latina, EUA, Europa e CEI, infraestrutura bare metal, SLA de 99,98% e latência ao vivo inferior a 2 segundos. A Vimeo usa CDN de terceiros.
White-label completo
Remova a marca da Kinescope, adicione seu logotipo e CTAs nos vídeos; a Vimeo limita isso nos planos inferiores.
Análises mais profundas
Visualize mapas de calor, progresso por usuário, taxas de conclusão; as análises da Vimeo são mais básicas nos planos padrão.
Preços transparentes
Preços públicos, €0,03/GB de tráfego, sem taxas ocultas; a Vimeo aumentou os preços em 2025 e os preços empresariais não são públicos.
Recursos empresariais desde o primeiro dia
SSO, integrações com LMS, API completa e SDKs no plano Super; recursos semelhantes na Vimeo geralmente exigem plano empresarial.
Tabela de comparação resumida
DRM profissional
Incluso (Super+)
Geralmente apenas corporativo
CDN
Própria (América Latina, EUA, Europa, CEI)
Nuvem de terceiros
White-label completo
Sim
Limitado em planos inferiores
Análises por usuário
Sim
Limitado / planos superiores
Preços transparentes
A partir de €10/mês, €0,03/GB
Aumentos em 2025, preço corporativo sob consulta
SLA
99.98%
Não especificado
4K / 8K
4K
Até 8K (planos superiores)
Editor de vídeo integrado
Sim
Sim
Você faz a mudança, nós trazemos seus vídeos
Mude para a Kinescope e tenha uma experiência profissional de hospedagem de vídeo desenvolvida para empresas e criadores. Migraremos seus vídeos gratuitamente — do Vimeo, YouTube ou qualquer outra plataforma — em apenas algumas etapas. Sem tempo de inatividade, sem fidelidade. Junte-se a milhares de equipes que já migraram para a Kinescope.
Quando escolher
Escolha a Kinescope se você precisa de:
Proteção robusta de conteúdo (cursos, treinamentos, vídeos premium), custos previsíveis, white-label completo, análises detalhadas, integrações com LMS/SSO/API e transmissão ao vivo de baixa latência — tudo isso sem preços de nível empresarial.
Escolha o Vimeo se você precisa de:
Ferramentas integradas de edição e criação, entrega em 8K ou foco em comunidade criativa — e pode aceitar os preços mais altos de 2025 e as limitações de DRM/análises nos planos não empresariais.
Conheça a Kinescope: tudo o que você espera de uma hospedagem profissional de vídeos
Nossa própria CDN
CDN própria com cobertura na América Latina, EUA, Europa e CEI (não AWS ou Cloudflare). MCP para aplicações de IA, disponibilidade de 99,98%. Velocidade e previsibilidade sem intermediários.
DRM desde o primeiro dia
Widevine + FairPlay no plano básico — sem necessidade de upgrade para plano empresarial. Proteção de nível Netflix desde o início para cursos, conteúdo pago e vídeos corporativos.
Ao vivo com baixa latência
Streams com atraso de ~2 segundos (LL-HLS), RTMP/sRTMP, gravação automática e chat. Webinars e eventos ao vivo sem aquela sensação de "TV atrasada".
Análises e engajamento
Mapas de calor por segundo, análises por espectador, veja onde eles desistem. CTAs e formulários de captura dentro do player para que cada vídeo trabalhe a favor da conversão.
API e integrações
API REST completa e SDKs abertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue, Node). Conecte-se a LMS, CRM e seus próprios produtos sem gambiarras. MCP para aplicações de IA.
Custo-benefício
Preços transparentes, modelo pago pelo uso — sem taxas por usuário ou custos ocultos. Mais barato que o Vimeo e a maioria das plataformas empresariais, com DRM, white-label e recursos avançados inclusos. Escale sem sustos na fatura.
Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Experimente a Kinescope gratuitamente — 100 minutos + 200 GB/mês, sem necessidade de cartão
FAQ
A Kinescope entrega hospedagem de vídeo de nível empresarial pelo preço de hospedagem: €10/mês fixos, DRM Widevine + FairPlay e transmissão ao vivo inclusos, CDN própria com SLA de 99,98% e white-label completo. O Vidyard passou a cobrar por usuário e mantém Salesforce sync, eventos e APIs no topo da pirâmide de planos. Você ganha mais recursos por um custo previsível.
Não. Na Kinescope você adiciona quantos administradores precisar sem custo adicional — o preço é transparente e pago pelo uso (€0,03/GB de tráfego), sem taxa por assento. O Vidyard cobra de $19 a $59 por usuário por mês, o que faz a fatura crescer junto com a sua equipe.
Não. O DRM Widevine + FairPlay vem incluso no plano Super e a API REST completa com SDKs abertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue, Node) está disponível sem precisar do tier mais caro. No Vidyard, recursos como sincronização com Salesforce e APIs avançadas ficam reservados aos planos Enterprise.
Sim, gratuitamente. Migramos seus vídeos do Vidyard (ou de qualquer outra plataforma) em apenas algumas etapas, sem tempo de inatividade e sem fidelidade. Milhares de equipes já migraram para a Kinescope.