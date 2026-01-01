Plataforma de streaming de vídeo profissionalestável, sem anúncios e com baixa latência

A maioria das plataformas obriga você a escolher entre simplicidade, controle ou privacidade. O Kinescope oferece os três — para que você transmita seus vídeos para qualquer audiência, sem anúncios, rastreamento ou complicações.

Começar grátis
Agendar uma demo

Plataforma de streaming universal

O Kinescope cuida da codificação, do streaming adaptativo e da entrega global automaticamente — sem configuração, sem tempo de engenharia e sem complicações de plataforma. Apenas o seu vídeo, online e fluido.
Experimente agora

Personalize a aparência e o comportamento do seu vídeo

Player white-label

Ajuste o player à sua marca — cores, controles, miniaturas — e remova tudo o que não precisar. Sem logos obrigatórios ou overlays forçados.

Controle de acesso

Proteja seu conteúdo com regras flexíveis: defina senhas, use tokens assinados ou restrinja a reprodução a domínios específicos.

Sem anúncios ou rastreamento

Seu vídeo é exibido de forma limpa, sem scripts de terceiros, cookies ou interferências da plataforma. O que você compartilha é exatamente o que é visto.

Transmita com segurança — em qualquer escala

Infraestrutura com prioridade à privacidade

O Kinescope não coleta dados dos espectadores, a menos que você opte por isso. Ele é compatível com GDPR e CCPA desde o primeiro dia.
CDN global

Seu vídeo carrega instantaneamente, em qualquer lugar do mundo, por meio de uma rede de entrega de conteúdo de alto desempenho.
Entrega escalável

Cache multinível, roteamento inteligente e protocolos CMAF e LL-HLS — tudo para garantir carregamento rápido do vídeo.
Infraestrutura com prioridade à privacidade

O Kinescope não coleta dados dos espectadores, a menos que você opte por isso. Ele é compatível com GDPR e CCPA desde o primeiro dia.

CDN global

Seu vídeo carrega instantaneamente, em qualquer lugar do mundo, por meio de uma rede de entrega de conteúdo de alto desempenho.

Entrega escalável

Cache multinível, roteamento inteligente e protocolos CMAF e LL-HLS — tudo para garantir carregamento rápido do vídeo.

«A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS.»

Eriky Kunitake, Head de Negócios e Operações, Ada
Leia mais

Confiado por milhares

6.000+ equipes

150+ países alcançados

99.98% de disponibilidade

Com milhões de vídeos hospedados e adicionados todos os anos.

SDKs para React, Vue, iOS e Android

Vídeo ao vivo e sob demanda — totalmente gerenciado via código.

Pronto para transmitir sem limites?

Começar grátis
Agendar uma demo

Nosso ecossistema de vídeo

Hospedagem

Player

Streaming

CMS

Analytics

FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Central de Ajuda..

Basta conectar sua fonte de vídeo — OBS, Streamlabs, câmera ou encoder de hardware — via RTMP ou RTMPS. O Kinescope gera automaticamente as credenciais de stream (URL e chave). Após o início da transmissão, você recebe um link de embed para incorporar o player ao vivo no seu site, LMS ou aplicativo. Não é necessário instalar nenhum software adicional do lado do espectador.
A infraestrutura do Kinescope é dimensionada para qualquer volume de audiência, desde transmissões internas com dezenas de participantes até eventos públicos com milhares de espectadores simultâneos. O roteamento inteligente distribui a carga entre os servidores automaticamente — sem configuração manual e sem risco de queda em picos de acesso.
Com o protocolo LL-HLS (Low-Latency HLS), a latência fica abaixo de 5 segundos para a maioria das audiências. Para transmissões onde a interação em tempo real é crítica — como leilões, sessões de perguntas ao vivo ou eventos esportivos — esse nível de latência garante uma experiência fluida e sem defasagem perceptível.
Sim. Todas as transmissões ao vivo são gravadas e ficam disponíveis automaticamente como vídeo sob demanda (VOD) após o encerramento. Você pode disponibilizar a gravação para quem não assistiu ao vivo, incorporá-la em qualquer página com o mesmo player e acessar as métricas de visualização tanto do ao vivo quanto do replay no mesmo painel.
Sim. O Kinescope é usado para webinars, treinamentos, lançamentos de produtos e eventos corporativos híbridos. O player white-label permite remover qualquer referência à plataforma, mantendo a identidade visual da sua empresa. É possível restringir o acesso por domínio, senha ou token assinado — ideal para eventos pagos ou exclusivos para colaboradores.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.