Plataforma de streaming de vídeo profissionalestável, sem anúncios e com baixa latência
A maioria das plataformas obriga você a escolher entre simplicidade, controle ou privacidade. O Kinescope oferece os três — para que você transmita seus vídeos para qualquer audiência, sem anúncios, rastreamento ou complicações.
Plataforma de streaming universal
Personalize a aparência e o comportamento do seu vídeo
Player white-label
Ajuste o player à sua marca — cores, controles, miniaturas — e remova tudo o que não precisar. Sem logos obrigatórios ou overlays forçados.
Controle de acesso
Proteja seu conteúdo com regras flexíveis: defina senhas, use tokens assinados ou restrinja a reprodução a domínios específicos.
Sem anúncios ou rastreamento
Seu vídeo é exibido de forma limpa, sem scripts de terceiros, cookies ou interferências da plataforma. O que você compartilha é exatamente o que é visto.
Transmita com segurança — em qualquer escala
O Kinescope não coleta dados dos espectadores, a menos que você opte por isso. Ele é compatível com GDPR e CCPA desde o primeiro dia.
Seu vídeo carrega instantaneamente, em qualquer lugar do mundo, por meio de uma rede de entrega de conteúdo de alto desempenho.
Cache multinível, roteamento inteligente e protocolos CMAF e LL-HLS — tudo para garantir carregamento rápido do vídeo.
«A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS.»
Confiado por milhares
6.000+ equipes
150+ países alcançados
99.98% de disponibilidade
SDKs para React, Vue, iOS e Android
Nosso ecossistema de vídeo
FAQ
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