Plataforma de vídeo paramídia, OTT e portais de conteúdo

Armazene, processe e entregue vídeo com alta velocidade, escala e proteção de direitos autorais.

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Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo

Publique em escala. Mantenha o controle.

Cresça sua plataforma de mídia sem se preocupar com vídeo. Streaming rápido e seguro proporciona a experiência fluida que seu público espera.

Funciona em qualquer lugar

Faça o upload do seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto. Funciona em qualquer LMS, site ou plataforma de aprendizado.

  • Painel limpo e intuitivo.
  • Upload e transcodificação rápidos.
  • Incorporação sem código em qualquer lugar.

Personalize com a sua marca

Faça com que o player de vídeo pareça parte da sua plataforma — e não de outra pessoa.

  • Adicione seu logo e cores.
  • Personalize os controles do player.
  • Gerencie o acesso para funcionários e público.

Organize, monetize e proteja seu conteúdo

O Kinescope se integra facilmente às ferramentas que você já usa — sem necessidade de reconstruir ou trocar de plataforma. Ele funciona perfeitamente com qualquer CMS, construtor de sites ou sistema interno da sua empresa.

Catálogo único e busca rápida por arquivos e tags aceleram a publicação e mantêm a biblioteca organizada.

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Alcance seu público em qualquer plataforma

Incorporação flexível

Adicione vídeos a sites, blogs e plataformas de mídia sem complicações.
Transmissões e vídeos arquivados

Suporte completo a vídeo ao vivo e conteúdo gravado.
Compatibilidade total

Funciona em qualquer navegador, sistema e dispositivo.
Entrega escalável

Infraestrutura que cresce junto com sua audiência.
Incorporação flexível

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Transmissões e vídeos arquivados

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Criado para emissoras e empresas de mídia

Faça o upload do seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto.

Suporte a múltiplos formatos

Streaming em até 4K, incorporação de vídeo, formatos de anúncios: VAST, VPAID, IMA, pre-roll, mid-roll e post-roll.

Proteção de vídeo

Controle o acesso com DRM, links privados, senha, restrições de domínio e marcas d’água personalizadas.

Nosso ecossistema de vídeo

Hospedagem

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Publique sem limites.

Comece gratuitamente com todos os recursos incluídos. Expanda conforme seu crescimento.

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