Plataforma de vídeo paramídia, OTT e portais de conteúdo
Armazene, processe e entregue vídeo com alta velocidade, escala e proteção de direitos autorais.
Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Publique em escala. Mantenha o controle.
Cresça sua plataforma de mídia sem se preocupar com vídeo. Streaming rápido e seguro proporciona a experiência fluida que seu público espera.
Funciona em qualquer lugar
Faça o upload do seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto. Funciona em qualquer LMS, site ou plataforma de aprendizado.
- Painel limpo e intuitivo.
- Upload e transcodificação rápidos.
- Incorporação sem código em qualquer lugar.
Personalize com a sua marca
Faça com que o player de vídeo pareça parte da sua plataforma — e não de outra pessoa.
- Adicione seu logo e cores.
- Personalize os controles do player.
- Gerencie o acesso para funcionários e público.
Organize, monetize e proteja seu conteúdo
O Kinescope se integra facilmente às ferramentas que você já usa — sem necessidade de reconstruir ou trocar de plataforma. Ele funciona perfeitamente com qualquer CMS, construtor de sites ou sistema interno da sua empresa.
Catálogo único e busca rápida por arquivos e tags aceleram a publicação e mantêm a biblioteca organizada.
Alcance seu público em qualquer plataforma
Adicione vídeos a sites, blogs e plataformas de mídia sem complicações.
Suporte completo a vídeo ao vivo e conteúdo gravado.
Funciona em qualquer navegador, sistema e dispositivo.
Infraestrutura que cresce junto com sua audiência.
Criado para emissoras e empresas de mídia
Faça o upload do seu conteúdo, copie o link de incorporação e pronto.
Suporte a múltiplos formatos
Streaming em até 4K, incorporação de vídeo, formatos de anúncios: VAST, VPAID, IMA, pre-roll, mid-roll e post-roll.
Proteção de vídeo
Controle o acesso com DRM, links privados, senha, restrições de domínio e marcas d’água personalizadas.
Nosso ecossistema de vídeo
Publique sem limites.
Comece gratuitamente com todos os recursos incluídos. Expanda conforme seu crescimento.