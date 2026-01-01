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O Kinescope se integra facilmente às ferramentas que você já usa — sem necessidade de reconstruir ou trocar de plataforma. Ele funciona perfeitamente com qualquer CMS, construtor de sites ou sistema interno da sua empresa.

Catálogo único e busca rápida por arquivos e tags aceleram a publicação e mantêm a biblioteca organizada.