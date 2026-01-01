No Vimeo, o plano Enterprise necessário apenas para ativar o DRM é real. Assim como os limites de armazenamento e entrega dos planos abaixo dele. Nada disso existe no Kinescope: o DRM está incluído em todos os planos pagos a partir de €10/mês, com armazenamento e banda ilimitados. Para o restante, veja a comparação completa.

Vindo do YouTube ou outro serviço gratuito? Você ganha DRM, um conjunto completo de restrições de acesso e um player personalizado, sem anúncios.

A migração fica por nossa conta — gratuita nos planos Super e Mega. Transferimos toda a sua biblioteca (com todos os metadados preservados) e te configuramos na nossa plataforma. Normalmente concluído em uma semana ou menos.