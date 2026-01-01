Proteja seusvídeos com DRM de nível profissional
A mesma criptografia usada pela Netflix e Disney+, com marcas d'água e regras de acesso que formam uma camada completa de proteção.
Mais de 6.000 clientes em 48 países e crescendo
Uma camada extra de segurança sem custo adicional
O DRM é uma configuração por projeto: ative-o e todos os vídeos enviados para aquele projeto serão criptografados automaticamente.
Cada reprodução busca uma chave de licença por sessão no nosso servidor DRM — sem ela, o stream é inutilizável.
Marcas d'água dinâmicas gravam o nome, e-mail ou ID do espectador em cada frame. Marcas d'água estáticas adicionam o logo da sua marca.
Compatível com Udemy, Moodle, Webflow, Canvas e qualquer plataforma que aceite código de incorporação. Widevine e FairPlay cobrem juntos mais de 95% dos dispositivos.
Adapte o acesso à reprodução às suas próprias regras
O DRM impede downloads e gravações de tela, mas não sabe quais espectadores têm permissão para assistir. O Kinescope resolve isso.
Vá além do DRM com mais regras de acesso
Combine controles de acesso adicionais sobre o DRM da forma que fizer mais sentido para o seu cenário.
Proteja o perímetro
Controle em quais sites o player pode ser incorporado.
- Restrições de domínio para reprodução incorporada.
- Suporte a subdomínios com curinga (*.suaempresa.com).
- Bloqueio total de incorporação para entrega apenas por link direto.
- Link privado para compartilhamento pontual sem restrições.
Controle o acesso de cada espectador
Escolha como cada espectador se identifica antes de o player carregar.
- Links gerados automaticamente por espectador.
- Senha definida por vídeo.
- Códigos de uso único com limites de sessão e validade.
- Acesso por domínios de e-mail aprovados.
- SSO (SAML) no plano Mega.
«A solução de vídeo acessível, escalável e de fácil uso do Kinescope foi uma virada de jogo, permitindo que entregássemos educação de classe mundial a centenas de milhares de alunos.»
Precisa de DRM sem pagar o preço do Vimeo?
No Vimeo, o plano Enterprise necessário apenas para ativar o DRM é real. Assim como os limites de armazenamento e entrega dos planos abaixo dele. Nada disso existe no Kinescope: o DRM está incluído em todos os planos pagos a partir de €10/mês, com armazenamento e banda ilimitados. Para o restante, veja a comparação completa.
Vindo do YouTube ou outro serviço gratuito? Você ganha DRM, um conjunto completo de restrições de acesso e um player personalizado, sem anúncios.
A migração fica por nossa conta — gratuita nos planos Super e Mega. Transferimos toda a sua biblioteca (com todos os metadados preservados) e te configuramos na nossa plataforma. Normalmente concluído em uma semana ou menos.
FAQ
Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Help Center.
Pare de pagar preços enterprise pelo DRM
Proteção completa a partir de €10/mês. Sem necessidade de cartão.