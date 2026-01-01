Proteja seusvídeos com DRM de nível profissional

A mesma criptografia usada pela Netflix e Disney+, com marcas d'água e regras de acesso que formam uma camada completa de proteção.

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Mais de 6.000 clientes em 48 países e crescendo

Uma camada extra de segurança sem custo adicional

Tenha proteção avançada a partir de €10/mês, sem contrato enterprise.
Criptografado por projeto

O DRM é uma configuração por projeto: ative-o e todos os vídeos enviados para aquele projeto serão criptografados automaticamente.
Protegido contra extratores

Cada reprodução busca uma chave de licença por sessão no nosso servidor DRM — sem ela, o stream é inutilizável.
Rastreado em caso de vazamento

Marcas d'água dinâmicas gravam o nome, e-mail ou ID do espectador em cada frame. Marcas d'água estáticas adicionam o logo da sua marca.
Funciona em quase todos os lugares

Compatível com Udemy, Moodle, Webflow, Canvas e qualquer plataforma que aceite código de incorporação. Widevine e FairPlay cobrem juntos mais de 95% dos dispositivos.
Criptografado por projeto

O DRM é uma configuração por projeto: ative-o e todos os vídeos enviados para aquele projeto serão criptografados automaticamente.

Protegido contra extratores

Cada reprodução busca uma chave de licença por sessão no nosso servidor DRM — sem ela, o stream é inutilizável.

Rastreado em caso de vazamento

Marcas d'água dinâmicas gravam o nome, e-mail ou ID do espectador em cada frame. Marcas d'água estáticas adicionam o logo da sua marca.

Funciona em quase todos os lugares

Compatível com Udemy, Moodle, Webflow, Canvas e qualquer plataforma que aceite código de incorporação. Widevine e FairPlay cobrem juntos mais de 95% dos dispositivos.

Adapte o acesso à reprodução às suas próprias regras

O DRM impede downloads e gravações de tela, mas não sabe quais espectadores têm permissão para assistir. O Kinescope resolve isso.

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Vá além do DRM com mais regras de acesso

Combine controles de acesso adicionais sobre o DRM da forma que fizer mais sentido para o seu cenário.

Proteja o perímetro

Controle em quais sites o player pode ser incorporado.

  • Restrições de domínio para reprodução incorporada.
  • Suporte a subdomínios com curinga (*.suaempresa.com).
  • Bloqueio total de incorporação para entrega apenas por link direto.
  • Link privado para compartilhamento pontual sem restrições.

Controle o acesso de cada espectador

Escolha como cada espectador se identifica antes de o player carregar.

  • Links gerados automaticamente por espectador.
  • Senha definida por vídeo.
  • Códigos de uso único com limites de sessão e validade.
  • Acesso por domínios de e-mail aprovados.
  • SSO (SAML) no plano Mega.

«A solução de vídeo acessível, escalável e de fácil uso do Kinescope foi uma virada de jogo, permitindo que entregássemos educação de classe mundial a centenas de milhares de alunos.»

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (500.000+ alunos · migrou do Mux para o Kinescope)
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Precisa de DRM sem pagar o preço do Vimeo?

No Vimeo, o plano Enterprise necessário apenas para ativar o DRM é real. Assim como os limites de armazenamento e entrega dos planos abaixo dele. Nada disso existe no Kinescope: o DRM está incluído em todos os planos pagos a partir de €10/mês, com armazenamento e banda ilimitados. Para o restante, veja a comparação completa.

Vindo do YouTube ou outro serviço gratuito? Você ganha DRM, um conjunto completo de restrições de acesso e um player personalizado, sem anúncios.

A migração fica por nossa conta — gratuita nos planos Super e Mega. Transferimos toda a sua biblioteca (com todos os metadados preservados) e te configuramos na nossa plataforma. Normalmente concluído em uma semana ou menos.

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FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Help Center.

O DRM (Digital Rights Management) é uma criptografia integrada ao próprio stream de vídeo. Cada dispositivo do espectador precisa obter uma chave de licença do nosso servidor para reproduzir o conteúdo — sem ela, os dados são inutilizáveis. Para o passo a passo de como proteger um infoproduto, veja como proteger cursos e infoprodutos com DRM.
O DRM (Widevine + FairPlay) criptografa o stream de vídeo e emite uma chave de licença por sessão. Isso bloqueia downloads diretos, ferramentas de extração de stream e a maioria dos softwares de captura de tela.
Impedir completamente a gravação de tela em todos os dispositivos é difícil, pois é uma ação no nível do sistema. O Kinescope combina DRM com marcas d'água dinâmicas para que, mesmo que a gravação aconteça, o vazamento possa ser rastreado até o responsável.
Sim. Widevine (Chrome, Android e a maioria dos navegadores) e FairPlay (Safari, iOS, macOS) juntos cobrem mais de 95% dos dispositivos modernos.

Pare de pagar preços enterprise pelo DRM

Proteção completa a partir de €10/mês. Sem necessidade de cartão.

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