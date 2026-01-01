Dentro do Kinescope
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Saiba como os clientes alcançaram seus objetivos e implementaram as melhores práticas com o Kinescope.
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Tutoriais práticos para criar e escalar com vídeo.
Artigos úteis
Como as equipes usam o Kinescope para resolver desafios reais com vídeo.
O que há de novo
Pirataria digital: por que seu curso vaza e como impedir
O que é pirataria digital, como ela atinge cursos e infoprodutos e como proteger seu conteúdo com DRM, marca d'água e links protegidos.
DRM na educação: como impedir que o seu curso seja baixado e revendido
O que é DRM, como funciona na educação e como proteger cursos online do download e da pirataria. Widevine, FairPlay e marca d'água explicados.
VSL: o que é, como criar e onde hospedar para converter
O que é VSL e como criar uma que converta na sua landing page de vendas. Roteiro, ritmo e o detalhe técnico que costuma fazer a diferença entre quem assiste e quem compra.
SD vs. HD — Entenda as Diferenças e Escolha a Melhor Qualidade
SD, HD, Full HD e 4K explicados: pixels, bitrate e streaming para vídeos e cursos. Quando usar cada resolução e como entregar qualidade com transcodificação. Guia 2026.
Vídeos privados: as 20 melhores plataformas seguras para hospedar em HD/4K
Compare as 20 melhores plataformas para armazenar vídeos confidenciais em HD/4K com segurança: DRM, criptografia, CDN e controle de acesso.
Como a Ada escalou a EdTech no Brasil e no mundo com o Kinescope
Descubra como a Ada levou educação tech a mais de 500 mil alunos com hospedagem de vídeo segura, streaming e CDN do Kinescope. Redução de custos, legendas e escalabilidade.