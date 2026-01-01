Dentro do Kinescope

Contamos sobre atualizações do produto, compartilhamos dicas de vídeo, histórias de clientes e a vida da equipe.

Explore histórias de clientes

Saiba como os clientes alcançaram seus objetivos e implementaram as melhores práticas com o Kinescope.

Guias

Tutoriais práticos para criar e escalar com vídeo.

Artigos úteis

Como as equipes usam o Kinescope para resolver desafios reais com vídeo.

O que há de novo

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Pirataria digital: por que seu curso vaza e como impedir

Pirataria digital: por que seu curso vaza e como impedir

O que é pirataria digital, como ela atinge cursos e infoprodutos e como proteger seu conteúdo com DRM, marca d'água e links protegidos.

Guias
Ramon Eduardo Lara Mogollon · 20 de julho de 2026 · 9 min de leitura
DRM na educação: como impedir que o seu curso seja baixado e revendido

DRM na educação: como impedir que o seu curso seja baixado e revendido

O que é DRM, como funciona na educação e como proteger cursos online do download e da pirataria. Widevine, FairPlay e marca d'água explicados.

Guias
Ramon Eduardo Lara Mogollon · 20 de julho de 2026 · 11 min de leitura
VSL: o que é, como criar e onde hospedar para converter

VSL: o que é, como criar e onde hospedar para converter

O que é VSL e como criar uma que converta na sua landing page de vendas. Roteiro, ritmo e o detalhe técnico que costuma fazer a diferença entre quem assiste e quem compra.

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Ramon Eduardo Lara Mogollon · 24 de março de 2026 · 10 min de leitura
SD vs. HD — Entenda as Diferenças e Escolha a Melhor Qualidade

SD vs. HD — Entenda as Diferenças e Escolha a Melhor Qualidade

SD, HD, Full HD e 4K explicados: pixels, bitrate e streaming para vídeos e cursos. Quando usar cada resolução e como entregar qualidade com transcodificação. Guia 2026.

Guias
Ramon Eduardo Lara Mogollon · 24 de março de 2026 · 5 min de leitura
Vídeos privados: as 20 melhores plataformas seguras para hospedar em HD/4K

Vídeos privados: as 20 melhores plataformas seguras para hospedar em HD/4K

Compare as 20 melhores plataformas para armazenar vídeos confidenciais em HD/4K com segurança: DRM, criptografia, CDN e controle de acesso.

Guias
Ramon Eduardo Lara Mogollon · 13 de março de 2026 · 17 min de leitura
Como a Ada escalou a EdTech no Brasil e no mundo com o Kinescope

Como a Ada escalou a EdTech no Brasil e no mundo com o Kinescope

Descubra como a Ada levou educação tech a mais de 500 mil alunos com hospedagem de vídeo segura, streaming e CDN do Kinescope. Redução de custos, legendas e escalabilidade.

Casos
Ramon Eduardo Lara Mogollon · 2 de março de 2026 · 20 min de leitura
Direct Response — Como Vender Curso para Quem Não Te Conhece

Direct Response — Como Vender Curso para Quem Não Te Conhece

Direct Response: como vender curso para quem não te conhece com vídeo, VSL e plataforma de hospedagem segura.

Guias
Ramon Eduardo Lara Mogollon · 20 de fevereiro de 2026 · 5 min de leitura

Nosso ecossistema de vídeo

Hospedagem

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Streaming

CMS

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