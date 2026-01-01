Kinescope vsWistia:
video hosting without per-video and per-seat pricing
Unlimited videos, DRM, live streaming, and native CRM sync — included on every paid plan from €10/month. No 10/20/50/250-video caps, no $20/user fees, no per-attendee live charges.
Key differentiators
Vídeos ilimitados
Sem limites de 10/20/50/250 vídeos por plano. Sem cobrança de $2 por vídeo extra no Pro ou $0,50 no Advanced. Armazenamento e banda ilimitados em todos os planos pagos, então sua conta não cresce junto com a sua biblioteca.
DRM incluso
Widevine + FairPlay (nível Netflix) no plano Super. O Wistia não oferece DRM profissional em nenhum tier. Para cursos pagos, conteúdo premium ou qualquer coisa que tende a vazar, essa é a fronteira entre protegido e desprotegido.
Live streaming incluso
Mesmo plano, mesmo player, mesmos analytics. Os webinars do Wistia têm tarifa por uso: $0,20 por espectador e $2 por minuto de duração. A transmissão ao vivo do Kinescope vem incluída, com latência abaixo de 2 segundos.
Sem custo por usuário
Adicione quantos administradores forem necessários, sem custo adicional. O Wistia cobra $20 por usuário extra por mês, faturado mensalmente mesmo em planos anuais.
CDN própria
CDN própria cobrindo América Latina, EUA, Europa e CEI, SLA de 99,98%, latência ao vivo abaixo de 2s. O Wistia roda em CDN de terceiros, sem SLA pública.
Integrações de marketing em todos os planos pagos
Integrações nativas com HubSpot, Salesforce, Marketo e Pardot a partir de €10/mês. O Wistia coloca as integrações de marketing (Automation Suite) atrás do plano Advanced de $319/mês.
Tabela de comparação resumida
Vídeos ilimitados
Sem limites
10 / 20 / 50 / 250 por plano
Custo de vídeo extra
Não se aplica
$2 (Pro) / $0,50 (Advanced) por vídeo
Custo por usuário extra
Nenhum
$20/usuário/mês
DRM profissional
Incluso (Super+)
Não oferece
Transmissão ao vivo
Inclusa
$0,20/espectador + $2/minuto
Integrações de marketing
Em todos os planos pagos
Apenas no Advanced ($319/mês)
CDN própria
América Latina, EUA, Europa, CEI; SLA 99,98%
Terceiros, sem SLA pública
Preço inicial
€10/mês fixo
$19/mês (Plus)
Faça a mudança. A gente leva os seus vídeos.
Migre para o Kinescope e pare de pagar por vídeo e por usuário. Movemos sua biblioteca inteira do Wistia gratuitamente — vídeos, metadados, códigos de incorporação, estrutura de canais — normalmente em uma semana ou menos. Sem downtime, sem lock-in, sem reestruturação do seu lado.
Quando escolher
Escolha a Kinescope se você precisa de:
Proteção robusta de conteúdo (cursos, treinamentos, vídeos premium), custos previsíveis, white-label completo, análises detalhadas, integrações com LMS/SSO/API e transmissão ao vivo de baixa latência — tudo isso sem preços de nível empresarial.
Escolha o Vimeo se você precisa de:
Ferramentas integradas de edição e criação, entrega em 8K ou foco em comunidade criativa — e pode aceitar os preços mais altos de 2025 e as limitações de DRM/análises nos planos não empresariais.
Conheça a Kinescope: tudo o que você espera de uma hospedagem profissional de vídeos
Nossa própria CDN
CDN própria com cobertura na América Latina, EUA, Europa e CEI (não AWS ou Cloudflare). MCP para aplicações de IA, disponibilidade de 99,98%. Velocidade e previsibilidade sem intermediários.
DRM desde o primeiro dia
Widevine + FairPlay no plano básico — sem necessidade de upgrade para plano empresarial. Proteção de nível Netflix desde o início para cursos, conteúdo pago e vídeos corporativos.
Ao vivo com baixa latência
Streams com atraso de ~2 segundos (LL-HLS), RTMP/sRTMP, gravação automática e chat. Webinars e eventos ao vivo sem aquela sensação de "TV atrasada".
Análises e engajamento
Mapas de calor por segundo, análises por espectador, veja onde eles desistem. CTAs e formulários de captura dentro do player para que cada vídeo trabalhe a favor da conversão.
API e integrações
API REST completa e SDKs abertos (Swift, Kotlin, Flutter, React, Vue, Node). Conecte-se a LMS, CRM e seus próprios produtos sem gambiarras. MCP para aplicações de IA.
Custo-benefício
Preços transparentes, modelo pago pelo uso — sem taxas por usuário ou custos ocultos. Mais barato que o Vimeo e a maioria das plataformas empresariais, com DRM, white-label e recursos avançados inclusos. Escale sem sustos na fatura.
Confiado por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Experimente a Kinescope gratuitamente — 100 minutos + 200 GB/mês, sem necessidade de cartão
FAQ
A Kinescope não tem limites de vídeos (sem caps de 10/20/50/250 por plano) nem cobrança por vídeo extra. O DRM Widevine + FairPlay vem incluso no plano Super, a transmissão ao vivo está inclusa (sem tarifa por espectador) e as integrações com HubSpot, Salesforce, Marketo e Pardot estão em todos os planos pagos a partir de €10/mês. A Wistia limita vídeos por plano, não oferece DRM profissional e coloca as integrações de marketing atrás do plano Advanced.
Incluso. O DRM Widevine + FairPlay (proteção de nível Netflix) vem no plano Super, sem cobrança extra. A Wistia não oferece DRM profissional em nenhum tier — então, para cursos pagos, conteúdo premium ou material que tende a vazar, essa é a fronteira entre protegido e desprotegido.
A Kinescope cobra €10/mês fixos com vídeos ilimitados e sem custo por usuário extra. A Wistia começa em $19/mês (Plus), mas cobra $2 por vídeo extra no Pro (ou $0,50 no Advanced), $20 por usuário adicional por mês e $0,20 por espectador mais $2 por minuto nos webinars ao vivo. Com a Kinescope, a fatura não cresce junto com a sua biblioteca, sua equipe ou sua audiência ao vivo.
Sim, gratuitamente. Movemos sua biblioteca inteira da Wistia — vídeos, metadados, códigos de incorporação e estrutura de canais — normalmente em uma semana ou menos, sem downtime, sem lock-in e sem reestruturação do seu lado.