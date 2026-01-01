Vídeos ilimitados Sem limites de 10/20/50/250 vídeos por plano. Sem cobrança de $2 por vídeo extra no Pro ou $0,50 no Advanced. Armazenamento e banda ilimitados em todos os planos pagos, então sua conta não cresce junto com a sua biblioteca.

DRM incluso Widevine + FairPlay (nível Netflix) no plano Super. O Wistia não oferece DRM profissional em nenhum tier. Para cursos pagos, conteúdo premium ou qualquer coisa que tende a vazar, essa é a fronteira entre protegido e desprotegido.

Live streaming incluso Mesmo plano, mesmo player, mesmos analytics. Os webinars do Wistia têm tarifa por uso: $0,20 por espectador e $2 por minuto de duração. A transmissão ao vivo do Kinescope vem incluída, com latência abaixo de 2 segundos.

Sem custo por usuário Adicione quantos administradores forem necessários, sem custo adicional. O Wistia cobra $20 por usuário extra por mês, faturado mensalmente mesmo em planos anuais.

CDN própria CDN própria cobrindo América Latina, EUA, Europa e CEI, SLA de 99,98%, latência ao vivo abaixo de 2s. O Wistia roda em CDN de terceiros, sem SLA pública.