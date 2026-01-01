Construa produtos com vídeo do seu jeito

SDKs para Swift, Kotlin, React, Vue e REST API permitem criar soluções de vídeo com Kinescope e integrar vídeo em apps e portais. Webhooks simplificam o rastreamento de upload e publicação.

Códigos de incorporação prontos, integrações com Tilda, WordPress e outros serviços, além de migração simplificada de outras plataformas.

Servidores próprios, criptografia ClearKey, Apple FairPlay, DRM e listas de domínio garantem a segurança do conteúdo.