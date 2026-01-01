API e SDK de vídeo para desenvolvedoresintegre em horas
Gerencie vídeo via API e integre o player aos seus produtos. Aproveite a infraestrutura de vídeo integrada e o suporte para desenvolvedores.
Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo
Integre API de vídeo e player ao seu stack — sem trabalho extra
Carregamento, transcodificação e gerenciamento de vídeo — tudo via chamadas simples.
Swift, Kotlin, React, Vue e REST API para integrar vídeo em apps e portais.
Web, iOS, Android — um código, todas as plataformas.
Construa produtos com vídeo do seu jeito
SDKs para Swift, Kotlin, React, Vue e REST API permitem criar soluções de vídeo com Kinescope e integrar vídeo em apps e portais. Webhooks simplificam o rastreamento de upload e publicação.
Códigos de incorporação prontos, integrações com Tilda, WordPress e outros serviços, além de migração simplificada de outras plataformas.
Servidores próprios, criptografia ClearKey, Apple FairPlay, DRM e listas de domínio garantem a segurança do conteúdo.
Infraestrutura de vídeo pronta para produção — gerenciada pelo Kinescope
A maior parte da nossa equipe são desenvolvedores — mergulhamos nos problemas.
Infraestrutura cloud própria
SDKs, métodos API, CDN e todas as soluções de hardware — criados pelo Kinescope.
Suporte experiente
A maior parte da nossa equipe são desenvolvedore — mergulhamos nas problemas.
Nosso ecossistema de vídeo
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