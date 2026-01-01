API e SDK de vídeo para desenvolvedoresintegre em horas

Gerencie vídeo via API e integre o player aos seus produtos. Aproveite a infraestrutura de vídeo integrada e o suporte para desenvolvedores.

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Confiada por mais de 6.000 clientes em 48 países — e crescendo

Integre API de vídeo e player ao seu stack — sem trabalho extra

Сonexão fácil via API

Carregamento, transcodificação e gerenciamento de vídeo — tudo via chamadas simples.
SDKs prontos e exemplos de código

Swift, Kotlin, React, Vue e REST API para integrar vídeo em apps e portais.
Funciona em todas as plataformas

Web, iOS, Android — um código, todas as plataformas.
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SDKs prontos e exemplos de código

Swift, Kotlin, React, Vue e REST API para integrar vídeo em apps e portais.

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Construa produtos com vídeo do seu jeito

SDKs para Swift, Kotlin, React, Vue e REST API permitem criar soluções de vídeo com Kinescope e integrar vídeo em apps e portais. Webhooks simplificam o rastreamento de upload e publicação.

Códigos de incorporação prontos, integrações com Tilda, WordPress e outros serviços, além de migração simplificada de outras plataformas.

Servidores próprios, criptografia ClearKey, Apple FairPlay, DRM e listas de domínio garantem a segurança do conteúdo.

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Infraestrutura de vídeo pronta para produção — gerenciada pelo Kinescope

A maior parte da nossa equipe são desenvolvedores — mergulhamos nos problemas.

Infraestrutura cloud própria

SDKs, métodos API, CDN e todas as soluções de hardware — criados pelo Kinescope.

Suporte experiente

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Nosso ecossistema de vídeo

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Lance recursos de vídeo em horas, não em semanas.

Experimente o acesso completo à plataforma de vídeo. Sem necessidade de cartão de crédito.

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