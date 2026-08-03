Streaming ao vivo sem limites — privado, poderoso e confiável.
Gravar uma videoaula sem roteiro funciona bem enquanto a aula é curta. O problema aparece quando o tema tem etapas: no meio da gravação você percebe que já explicou aquilo de outro jeito, e precisa decidir ali se regrava ou se conserta na edição. Nenhuma das duas saídas é barata.
O roteiro resolve isso: você decide a aula no papel, com os pontos na ordem certa e o tempo de cada um anotado ao lado. Não precisa ser todo o texto palavra por palavra; para muita aula, bastam os tópicos. E esse tempo anotado tem um segundo uso: na edição, ele mostra na hora qual trecho estourou o plano.
Este guia mostra como montar esse documento do zero, das decisões que vêm antes da primeira frase até um modelo pronto para copiar.
Principais conclusões
- Um roteiro de videoaula é o plano de aula adaptado para a câmera: o que dizer, em que ordem, com qual exemplo e com quanto tempo.
- A estrutura que funciona tem cinco blocos: gancho de 10–15 segundos, apresentação curta, desenvolvimento em 3–4 tópicos, recapitulação e CTA.
- O engajamento mediano em vídeos educacionais chega a 6 minutos (estudo do edX com 6,9 milhões de sessões), então a regra prática é um tópico por vídeo.
- O formato certo depende do seu momento: palavra por palavra para as primeiras aulas, tópicos quando você dominar a câmera, duas colunas para aula com tela.
- Depois de publicar, a curva de retenção (na Kinescope ela aparece segundo a segundo) mostra qual trecho do roteiro pede reescrita.
Antes de escrever: 4 decisões que definem a aula
Um bom roteiro começa com quatro decisões, todas tomadas antes da primeira frase.
Qual é o objetivo de aprendizagem
Complete esta frase: "ao fim desta aula, o aluno consegue ______". Se couber mais de um verbo ali, você provavelmente juntou duas aulas numa só; separe.
O verbo precisa ser observável, do tipo que dá para conferir depois: calcular, configurar, publicar. "Entender" não serve, porque você nunca sabe se de fato aconteceu. A taxonomia de Bloom separa esses verbos por nível de exigência: "listar" e "identificar" ficam na base; "aplicar", "analisar" e "criar" pedem bem mais do aluno. Serve para não prometer "criar" numa aula que, na prática, só chega a "identificar".
O objetivo decide o que entra na aula e o que fica de fora, inclusive qual exemplo usar. "Montar uma tabela dinâmica" diz exatamente o que gravar; "uma aula sobre Excel" não diz nada, e é por isso que essas aulas se arrastam.
Quem é o aluno
Vale saber o nível dele e onde costuma assistir. Um iniciante assistindo no celular, no ônibus, precisa de um roteiro diferente do de um profissional que acompanha no computador, praticando ao mesmo tempo. E o vocabulário técnico que você usa sem pensar pode ser exatamente onde ele trava.
Isso muda o vocabulário e o ritmo da aula. Um iniciante precisa de analogia e passo curto; para quem já domina o básico, o que pesa é a densidade, sem repetir o que ele já sabe.
Para ouvir a dúvida do aluno com as palavras dele, garimpe os comentários dos seus vídeos e dos fóruns do seu nicho. Ferramentas como Answer The Public e Google Trends mostram o que as pessoas pesquisam sobre o seu tema, e cada pergunta encontrada ali é um gancho em potencial.
Onde o vídeo vai viver
Onde a aula vive decide, antes de tudo, se o aluno consegue prestar atenção. No YouTube, os vídeos recomendados no fim e os anúncios no meio puxam ele para fora justo quando deveria estar praticando, e distração no meio da aula é conteúdo que não foi aprendido. Numa área de membros ou num player dedicado, a tela fica só com a sua aula, e o CTA aponta para o próximo passo do curso em vez de brigar por inscrição.
Depois vem a proteção. Se a aula é paga, o conteúdo precisa ficar longe de download e redistribuição; se você monta uma escola ou um curso online, vale resolver isso desde o começo, e temos um guia completo sobre DRM na educação para essa parte.
E se o objetivo do vídeo for vender em vez de ensinar, o formato muda de figura: a VSL tem estrutura e guia próprios.
Quanto tempo a aula pode ter
A pesquisa mais citada sobre o tema analisou 6,9 milhões de sessões de vídeo em cursos do edX: o engajamento mediano do aluno chega a, no máximo, 6 minutos, não importa a duração total do vídeo, e em aulas com mais de 9 minutos, a maioria não passa da metade (Guo, Kim & Rubin, 2014). No Brasil, o guia de produção de videoaulas do IFRJ recomenda no máximo 20 minutos por aula, com temas complexos divididos em subtemas menores.
A regra prática que sai desses dois números: um tópico por vídeo. Sua disciplina tem dez tópicos? Dez vídeos curtos, não um épico de uma hora.
A estrutura em 5 blocos, com tempo por trecho
Com o objetivo, o aluno, onde a aula vai viver e a duração já decididos, o roteiro se organiza em cinco blocos. A estrutura vale para quase qualquer videoaula; muda só o conteúdo de cada bloco.
|Bloco
|Tempo sugerido
|O que faz
|Erro mais comum
|Gancho
|10–15 s
|Dá um motivo para ficar
|Começar com “oi, tudo bem?”
|Apresentação e objetivo
|30–60 s
|Diz o que o aluno vai conseguir fazer
|Currículo longo demais
|Desenvolvimento
|60–70% do vídeo
|Ensina em 3–4 tópicos
|Empilhar conceito sem exemplo
|Recapitulação
|20–30 s
|Consolida o que foi aprendido
|Pular direto para o CTA
|CTA
|10–20 s
|Aponta o próximo passo
|Terminar sem pedir nada
Gancho: os primeiros 10–15 segundos
O aluno decide se fica nos primeiros segundos. Três formatos de gancho que funcionam em videoaula:
- A pergunta que dói: "por que suas planilhas quebram toda vez que alguém edita?"
- O resultado prometido: "no fim desta aula, você monta uma tabela dinâmica do zero"
- O erro comum: "quase toda vez que vejo alguém travar no Excel, o motivo é este"
Repare que nenhum deles começa por você. O gancho fala do problema ou do resultado do aluno; a sua apresentação vem no bloco seguinte.
Apresentação e objetivo
Uma frase sobre quem você é, uma sobre o que a aula entrega. "Eu sou a Marina, ensino Excel para quem odeia Excel, e hoje você sai daqui sabendo montar uma tabela dinâmica." Pronto. Uma apresentação longa, cheia de credenciais, só empurra o aluno para fora antes de a aula começar. Quem quiser saber mais de você vai atrás no perfil.
Desenvolvimento: 3 a 4 tópicos, um de cada vez
Aqui mora o conteúdo. A tentação é ensinar tudo que você sabe; o roteiro existe justamente para te impedir disso.
Para cada tópico, siga a sequência: conceito em uma frase, exemplo real, e uma ponte para o tópico seguinte. "Agora que a tabela está montada, a gente precisa que ela se atualize sozinha, e é aí que entra o segundo passo." Essas pontes parecem detalhe, mas são o que mantém o aluno orientado sobre onde está na aula.
Se o desenvolvimento passar de quatro tópicos, desconfie: talvez sejam duas aulas.
Para demonstração de tela, o gravador que já vem no seu computador costuma bastar: no Mac, o atalho Cmd+Shift+5; no Windows, a Game Bar (Win+G). Se quiser mais controle, o OBS Studio é gratuito e virou padrão entre criadores, mas tem uma curva de aprendizado; e o Screen Studio entrega gravações mais bem acabadas, com zoom automático, em troca de ser pago. Para os slides de apoio, Canva e Figma resolvem rápido.
Recapitulação e CTA: o fechamento
Vinte segundos de recapitulação rendem muito: releia o objetivo e marque o que foi cumprido. "Você viu como montar a tabela, como atualizar e como formatar." A memória do aluno consolida nesse momento, e a sensação de "eu aprendi algo" é o que traz ele de volta para a próxima aula.
Na sequência, a chamada para ação. Toda aula termina com uma instrução: em curso pago, o natural é apontar para o exercício ou para a aula seguinte; em vídeo aberto, para o material de apoio ou a inscrição. O que não funciona é a tela ir embora sem dizer o que vem depois.
Palavra por palavra, em tópicos ou duas colunas?
Três formatos dominam a roteirização de videoaula. Nenhum é "o certo": cada um resolve um momento diferente da sua experiência.
Roteiro palavra por palavra
Você escreve exatamente o que vai dizer, do "olá" ao "até a próxima". É o formato mais trabalhoso de preparar e o mais fácil de gravar, principalmente com teleprompter.
Ideal para as primeiras aulas, quando a insegurança é maior, e para conteúdos densos, em que cada termo importa. O risco conhecido: soar como quem lê. A correção é escrever falando, com frases curtas e as palavras que você usaria no corredor, e ler em voz alta antes de gravar.
Roteiro em tópicos
Uma lista ordenada do que precisa ser dito, com exemplos e dados anotados, mas sem o texto completo. Grava-se mais rápido e soa mais espontâneo, porque você fala com as próprias palavras.
Funciona quando você já domina o tema e a câmera. Só que, sem o texto fechado, é fácil estourar o tempo ou pular um detalhe; por isso, quem grava em tópicos precisa cronometrar a leitura na revisão.
Roteiro de duas colunas
O formato das produções com imagem sobre a fala: na coluna da esquerda, tudo que aparece na tela (slides, gravação de tela, b-roll, textos); na da direita, o que se ouve (sua fala, trilha, efeitos).
É o modelo certo quando a aula mostra mais do que o seu rosto: tutoriais de software, aulas com slides, demonstrações. O editor agradece, porque cada fala já nasce casada com a imagem correspondente.
Qual escolher depende de onde você está. Nas primeiras aulas, escreva palavra por palavra até ficar confortável na frente da câmera; depois, os tópicos bastam. Para aula com slides ou gravação de tela, use as duas colunas em qualquer nível. O meio-termo que serve para a maioria é palavra por palavra só na abertura e no fechamento, que são curtos e não perdoam improviso, e tópicos no miolo, onde você já conduz sozinho.
Modelo de roteiro de videoaula para copiar
Abaixo, um exemplo de roteiro de videoaula em duas colunas, pronto para uso, preenchido com o começo de uma aula fictícia de introdução ao Excel. Copie a estrutura e troque o conteúdo pelo seu.
|Tempo
|Vídeo (o que aparece)
|Áudio (o que se ouve)
|0:00–0:15
|Professor em plano fechado, olhando para a câmera
|“Por que sua planilha quebra toda vez que alguém mexe nela? Hoje você resolve isso de vez.”
|0:15–0:45
|Slide com o título da aula + nome do professor
|“Eu sou a Marina e, nos próximos 12 minutos, você aprende a montar uma tabela dinâmica do zero.”
|0:45–1:30
|Gravação de tela: planilha bruta de vendas
|“Olha essa planilha: 4 mil linhas de vendas. Impossível tirar conclusão no olho.”
|1:30–5:30
|Gravação de tela: passo 1, selecionar os dados
|“Primeiro passo: selecionar tudo. Ctrl+T transforma o intervalo em tabela.”
|5:30–10:30
|Gravação de tela: passo 2, inserir tabela dinâmica
|“Com a tabela pronta, a gente insere a dinâmica em dois cliques.”
|10:30–11:30
|Professor de volta, plano fechado
|“Recap: você viu como preparar os dados e como criar a tabela dinâmica.”
|11:30–12:00
|Slide final com link do exercício
|“Baixe o exercício abaixo e refaça com os seus dados. Na próxima aula, a gente cruza duas planilhas.”
Use a coluna de tempo para conferir o plano antes de gravar: se a aula era para ter 12 minutos e o roteiro soma 15, você corta já na escrita, onde não custa nada, em vez de descobrir o excesso depois de gravar.
🎁 Baixe o modelo de roteiro de videoaula. É a tabela de duas colunas acima, em branco, com uma linha-guia por bloco e espaço para marcar os tempos. Baixar o modelo e adaptar no Google Docs ou no Word.
A revisão que separa aula boa de aula arrastada
Antes de ligar a câmera, revise o roteiro. Leva poucos minutos e evita que você descubra os problemas no meio da gravação.
Leia em voz alta e cronometre
O texto que funciona no papel nem sempre funciona na boca. Lendo em voz alta, você encontra as frases longas demais, os termos que tropeçam e os trechos que soam a apostila. E o cronômetro responde ao que importa: a aula cabe no tempo que você planejou? Se estourar, você já vê o que cortar antes de gravar.
Corte o que não ensina
Critério único e impiedoso: cada frase precisa servir ao objetivo de aprendizagem. Mantenha o exemplo que ilustra e corte a digressão engraçadinha que não ensina nada, por mais que doa cortá-la. Se sobrar dúvida, pergunte: "sem essa frase, o aluno ainda consegue fazer o que a aula promete?" Se sim, ela é enfeite.
Revisão feita, resta um passo antes do take completo: grave 30 segundos de teste e assista. Áudio chiado, luz estourada, enquadramento torto: tudo isso é barato de corrigir agora e caro de descobrir depois de 40 minutos gravados.
Depois de gravar: o roteiro continua trabalhando
Aula publicada não é fim de linha. O mesmo roteiro que você escreveu vira a legenda do vídeo, já pronta para acessibilidade, e a base da descrição e dos capítulos que ajudam o aluno a navegar. E quando você precisar atualizar a aula daqui a um ano, ele mostra o que ela cobria e em que ordem, sem você ter que reassistir tudo para lembrar.
Tem também a parte que quase ninguém ensina: usar os dados da aula publicada para escrever a próxima. Na Kinescope, a curva de retenção mostra o segundo exato em que os alunos abandonam cada vídeo; quando uma turma inteira pula o mesmo trecho, quem pede reescrita é o roteiro. A Ada, edtech brasileira que passa de 500 mil alunos e migrou cerca de 700 horas de conteúdo em menos de dois meses, trata o acervo de aulas como produto: mede, ajusta, republica.
E se a aula é paga, a publicação pede proteção. Hospedar curso em plataforma aberta é convite para o conteúdo vazar; entenda como a pirataria digital atinge cursos e como impedir. Na Kinescope, a criptografia DRM (Widevine e FairPlay) está incluída no plano Super, e o plano gratuito cobre 100 minutos de vídeo e 200 GB de tráfego para você testar com a primeira turma.
O roteiro não acaba quando a gravação começa
Escrever o roteiro resolve a gravação de hoje, mas o retorno maior vem depois. A curva de retenção da aula publicada mostra em que minuto os alunos param, e cada queda é um trecho para reescrever na próxima versão.
Assim você para de adivinhar o que funciona. Os dados de uma turma viram o roteiro da turma seguinte, e a aula melhora a cada regravação em vez de ficar a mesma para sempre.
→ Publique sua primeira aula roteirizada na Kinescope — player sem anúncios, analytics de retenção para lapidar cada roteiro e plano gratuito para começar, sem cartão de crédito.