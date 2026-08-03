Gravar uma videoaula sem roteiro funciona bem enquanto a aula é curta. O problema aparece quando o tema tem etapas: no meio da gravação você percebe que já explicou aquilo de outro jeito, e precisa decidir ali se regrava ou se conserta na edição. Nenhuma das duas saídas é barata.

O roteiro resolve isso: você decide a aula no papel, com os pontos na ordem certa e o tempo de cada um anotado ao lado. Não precisa ser todo o texto palavra por palavra; para muita aula, bastam os tópicos. E esse tempo anotado tem um segundo uso: na edição, ele mostra na hora qual trecho estourou o plano.

Este guia mostra como montar esse documento do zero, das decisões que vêm antes da primeira frase até um modelo pronto para copiar.

Principais conclusões

Um roteiro de videoaula é o plano de aula adaptado para a câmera: o que dizer, em que ordem, com qual exemplo e com quanto tempo.

A estrutura que funciona tem cinco blocos: gancho de 10–15 segundos, apresentação curta, desenvolvimento em 3–4 tópicos, recapitulação e CTA.

O engajamento mediano em vídeos educacionais chega a 6 minutos (estudo do edX com 6,9 milhões de sessões), então a regra prática é um tópico por vídeo.

O formato certo depende do seu momento: palavra por palavra para as primeiras aulas, tópicos quando você dominar a câmera, duas colunas para aula com tela.

Depois de publicar, a curva de retenção (na Kinescope ela aparece segundo a segundo) mostra qual trecho do roteiro pede reescrita.

Antes de escrever: 4 decisões que definem a aula

Um bom roteiro começa com quatro decisões, todas tomadas antes da primeira frase.

Qual é o objetivo de aprendizagem

Complete esta frase: "ao fim desta aula, o aluno consegue ______". Se couber mais de um verbo ali, você provavelmente juntou duas aulas numa só; separe.

O verbo precisa ser observável, do tipo que dá para conferir depois: calcular, configurar, publicar. "Entender" não serve, porque você nunca sabe se de fato aconteceu. A taxonomia de Bloom separa esses verbos por nível de exigência: "listar" e "identificar" ficam na base; "aplicar", "analisar" e "criar" pedem bem mais do aluno. Serve para não prometer "criar" numa aula que, na prática, só chega a "identificar".

O objetivo decide o que entra na aula e o que fica de fora, inclusive qual exemplo usar. "Montar uma tabela dinâmica" diz exatamente o que gravar; "uma aula sobre Excel" não diz nada, e é por isso que essas aulas se arrastam.

Quem é o aluno

Vale saber o nível dele e onde costuma assistir. Um iniciante assistindo no celular, no ônibus, precisa de um roteiro diferente do de um profissional que acompanha no computador, praticando ao mesmo tempo. E o vocabulário técnico que você usa sem pensar pode ser exatamente onde ele trava.

Isso muda o vocabulário e o ritmo da aula. Um iniciante precisa de analogia e passo curto; para quem já domina o básico, o que pesa é a densidade, sem repetir o que ele já sabe.

Para ouvir a dúvida do aluno com as palavras dele, garimpe os comentários dos seus vídeos e dos fóruns do seu nicho. Ferramentas como Answer The Public e Google Trends mostram o que as pessoas pesquisam sobre o seu tema, e cada pergunta encontrada ali é um gancho em potencial.

Onde o vídeo vai viver

Onde a aula vive decide, antes de tudo, se o aluno consegue prestar atenção. No YouTube, os vídeos recomendados no fim e os anúncios no meio puxam ele para fora justo quando deveria estar praticando, e distração no meio da aula é conteúdo que não foi aprendido. Numa área de membros ou num player dedicado, a tela fica só com a sua aula, e o CTA aponta para o próximo passo do curso em vez de brigar por inscrição.

Depois vem a proteção. Se a aula é paga, o conteúdo precisa ficar longe de download e redistribuição; se você monta uma escola ou um curso online, vale resolver isso desde o começo, e temos um guia completo sobre DRM na educação para essa parte.

E se o objetivo do vídeo for vender em vez de ensinar, o formato muda de figura: a VSL tem estrutura e guia próprios.

Quanto tempo a aula pode ter

A pesquisa mais citada sobre o tema analisou 6,9 milhões de sessões de vídeo em cursos do edX: o engajamento mediano do aluno chega a, no máximo, 6 minutos, não importa a duração total do vídeo, e em aulas com mais de 9 minutos, a maioria não passa da metade (Guo, Kim & Rubin, 2014). No Brasil, o guia de produção de videoaulas do IFRJ recomenda no máximo 20 minutos por aula, com temas complexos divididos em subtemas menores.

A regra prática que sai desses dois números: um tópico por vídeo. Sua disciplina tem dez tópicos? Dez vídeos curtos, não um épico de uma hora.

A estrutura em 5 blocos, com tempo por trecho

Com o objetivo, o aluno, onde a aula vai viver e a duração já decididos, o roteiro se organiza em cinco blocos. A estrutura vale para quase qualquer videoaula; muda só o conteúdo de cada bloco.

Bloco Tempo sugerido O que faz Erro mais comum Gancho 10–15 s Dá um motivo para ficar Começar com “oi, tudo bem?” Apresentação e objetivo 30–60 s Diz o que o aluno vai conseguir fazer Currículo longo demais Desenvolvimento 60–70% do vídeo Ensina em 3–4 tópicos Empilhar conceito sem exemplo Recapitulação 20–30 s Consolida o que foi aprendido Pular direto para o CTA CTA 10–20 s Aponta o próximo passo Terminar sem pedir nada

Gancho: os primeiros 10–15 segundos

O aluno decide se fica nos primeiros segundos. Três formatos de gancho que funcionam em videoaula:

A pergunta que dói: "por que suas planilhas quebram toda vez que alguém edita?"

O resultado prometido: "no fim desta aula, você monta uma tabela dinâmica do zero"

O erro comum: "quase toda vez que vejo alguém travar no Excel, o motivo é este"

Repare que nenhum deles começa por você. O gancho fala do problema ou do resultado do aluno; a sua apresentação vem no bloco seguinte.

Apresentação e objetivo

Uma frase sobre quem você é, uma sobre o que a aula entrega. "Eu sou a Marina, ensino Excel para quem odeia Excel, e hoje você sai daqui sabendo montar uma tabela dinâmica." Pronto. Uma apresentação longa, cheia de credenciais, só empurra o aluno para fora antes de a aula começar. Quem quiser saber mais de você vai atrás no perfil.

Desenvolvimento: 3 a 4 tópicos, um de cada vez

Aqui mora o conteúdo. A tentação é ensinar tudo que você sabe; o roteiro existe justamente para te impedir disso.

Para cada tópico, siga a sequência: conceito em uma frase, exemplo real, e uma ponte para o tópico seguinte. "Agora que a tabela está montada, a gente precisa que ela se atualize sozinha, e é aí que entra o segundo passo." Essas pontes parecem detalhe, mas são o que mantém o aluno orientado sobre onde está na aula.

Se o desenvolvimento passar de quatro tópicos, desconfie: talvez sejam duas aulas.

Para demonstração de tela, o gravador que já vem no seu computador costuma bastar: no Mac, o atalho Cmd+Shift+5; no Windows, a Game Bar (Win+G). Se quiser mais controle, o OBS Studio é gratuito e virou padrão entre criadores, mas tem uma curva de aprendizado; e o Screen Studio entrega gravações mais bem acabadas, com zoom automático, em troca de ser pago. Para os slides de apoio, Canva e Figma resolvem rápido.

Interface do Screen Studio editando uma gravação de tela: a home da Kinescope na tela, com a timeline e o zoom automático visíveis

Recapitulação e CTA: o fechamento

Vinte segundos de recapitulação rendem muito: releia o objetivo e marque o que foi cumprido. "Você viu como montar a tabela, como atualizar e como formatar." A memória do aluno consolida nesse momento, e a sensação de "eu aprendi algo" é o que traz ele de volta para a próxima aula.

Na sequência, a chamada para ação. Toda aula termina com uma instrução: em curso pago, o natural é apontar para o exercício ou para a aula seguinte; em vídeo aberto, para o material de apoio ou a inscrição. O que não funciona é a tela ir embora sem dizer o que vem depois.

Palavra por palavra, em tópicos ou duas colunas?

Três formatos dominam a roteirização de videoaula. Nenhum é "o certo": cada um resolve um momento diferente da sua experiência.

Roteiro palavra por palavra

Você escreve exatamente o que vai dizer, do "olá" ao "até a próxima". É o formato mais trabalhoso de preparar e o mais fácil de gravar, principalmente com teleprompter.

Ideal para as primeiras aulas, quando a insegurança é maior, e para conteúdos densos, em que cada termo importa. O risco conhecido: soar como quem lê. A correção é escrever falando, com frases curtas e as palavras que você usaria no corredor, e ler em voz alta antes de gravar.

Roteiro em tópicos

Uma lista ordenada do que precisa ser dito, com exemplos e dados anotados, mas sem o texto completo. Grava-se mais rápido e soa mais espontâneo, porque você fala com as próprias palavras.

Funciona quando você já domina o tema e a câmera. Só que, sem o texto fechado, é fácil estourar o tempo ou pular um detalhe; por isso, quem grava em tópicos precisa cronometrar a leitura na revisão.

Roteiro de duas colunas

O formato das produções com imagem sobre a fala: na coluna da esquerda, tudo que aparece na tela (slides, gravação de tela, b-roll, textos); na da direita, o que se ouve (sua fala, trilha, efeitos).

É o modelo certo quando a aula mostra mais do que o seu rosto: tutoriais de software, aulas com slides, demonstrações. O editor agradece, porque cada fala já nasce casada com a imagem correspondente.

Documento real (Google Docs ou Word) com um roteiro de duas colunas preenchido: coluna da esquerda com descrições de cena, da direita com falas

Qual escolher depende de onde você está. Nas primeiras aulas, escreva palavra por palavra até ficar confortável na frente da câmera; depois, os tópicos bastam. Para aula com slides ou gravação de tela, use as duas colunas em qualquer nível. O meio-termo que serve para a maioria é palavra por palavra só na abertura e no fechamento, que são curtos e não perdoam improviso, e tópicos no miolo, onde você já conduz sozinho.

Modelo de roteiro de videoaula para copiar

Abaixo, um exemplo de roteiro de videoaula em duas colunas, pronto para uso, preenchido com o começo de uma aula fictícia de introdução ao Excel. Copie a estrutura e troque o conteúdo pelo seu.

Tempo Vídeo (o que aparece) Áudio (o que se ouve) 0:00–0:15 Professor em plano fechado, olhando para a câmera “Por que sua planilha quebra toda vez que alguém mexe nela? Hoje você resolve isso de vez.” 0:15–0:45 Slide com o título da aula + nome do professor “Eu sou a Marina e, nos próximos 12 minutos, você aprende a montar uma tabela dinâmica do zero.” 0:45–1:30 Gravação de tela: planilha bruta de vendas “Olha essa planilha: 4 mil linhas de vendas. Impossível tirar conclusão no olho.” 1:30–5:30 Gravação de tela: passo 1, selecionar os dados “Primeiro passo: selecionar tudo. Ctrl+T transforma o intervalo em tabela.” 5:30–10:30 Gravação de tela: passo 2, inserir tabela dinâmica “Com a tabela pronta, a gente insere a dinâmica em dois cliques.” 10:30–11:30 Professor de volta, plano fechado “Recap: você viu como preparar os dados e como criar a tabela dinâmica.” 11:30–12:00 Slide final com link do exercício “Baixe o exercício abaixo e refaça com os seus dados. Na próxima aula, a gente cruza duas planilhas.”

Use a coluna de tempo para conferir o plano antes de gravar: se a aula era para ter 12 minutos e o roteiro soma 15, você corta já na escrita, onde não custa nada, em vez de descobrir o excesso depois de gravar.

🎁 Baixe o modelo de roteiro de videoaula. É a tabela de duas colunas acima, em branco, com uma linha-guia por bloco e espaço para marcar os tempos. Baixar o modelo e adaptar no Google Docs ou no Word.

A revisão que separa aula boa de aula arrastada

Antes de ligar a câmera, revise o roteiro. Leva poucos minutos e evita que você descubra os problemas no meio da gravação.

Leia em voz alta e cronometre

O texto que funciona no papel nem sempre funciona na boca. Lendo em voz alta, você encontra as frases longas demais, os termos que tropeçam e os trechos que soam a apostila. E o cronômetro responde ao que importa: a aula cabe no tempo que você planejou? Se estourar, você já vê o que cortar antes de gravar.

Corte o que não ensina

Critério único e impiedoso: cada frase precisa servir ao objetivo de aprendizagem. Mantenha o exemplo que ilustra e corte a digressão engraçadinha que não ensina nada, por mais que doa cortá-la. Se sobrar dúvida, pergunte: "sem essa frase, o aluno ainda consegue fazer o que a aula promete?" Se sim, ela é enfeite.

Revisão feita, resta um passo antes do take completo: grave 30 segundos de teste e assista. Áudio chiado, luz estourada, enquadramento torto: tudo isso é barato de corrigir agora e caro de descobrir depois de 40 minutos gravados.

Setup caseiro de gravação: câmera em tripé, softbox e luz de apoio, notebook sobre a mesa, em um cômodo de casa

Depois de gravar: o roteiro continua trabalhando

Aula publicada não é fim de linha. O mesmo roteiro que você escreveu vira a legenda do vídeo, já pronta para acessibilidade, e a base da descrição e dos capítulos que ajudam o aluno a navegar. E quando você precisar atualizar a aula daqui a um ano, ele mostra o que ela cobria e em que ordem, sem você ter que reassistir tudo para lembrar.

Tem também a parte que quase ninguém ensina: usar os dados da aula publicada para escrever a próxima. Na Kinescope, a curva de retenção mostra o segundo exato em que os alunos abandonam cada vídeo; quando uma turma inteira pula o mesmo trecho, quem pede reescrita é o roteiro. A Ada, edtech brasileira que passa de 500 mil alunos e migrou cerca de 700 horas de conteúdo em menos de dois meses, trata o acervo de aulas como produto: mede, ajusta, republica.

E se a aula é paga, a publicação pede proteção. Hospedar curso em plataforma aberta é convite para o conteúdo vazar; entenda como a pirataria digital atinge cursos e como impedir. Na Kinescope, a criptografia DRM (Widevine e FairPlay) está incluída no plano Super, e o plano gratuito cobre 100 minutos de vídeo e 200 GB de tráfego para você testar com a primeira turma.

Painel de analytics da Kinescope com a curva de retenção de uma videoaula, destacando um ponto de queda

O roteiro não acaba quando a gravação começa

Escrever o roteiro resolve a gravação de hoje, mas o retorno maior vem depois. A curva de retenção da aula publicada mostra em que minuto os alunos param, e cada queda é um trecho para reescrever na próxima versão.

Assim você para de adivinhar o que funciona. Os dados de uma turma viram o roteiro da turma seguinte, e a aula melhora a cada regravação em vez de ficar a mesma para sempre.

→ Publique sua primeira aula roteirizada na Kinescope — player sem anúncios, analytics de retenção para lapidar cada roteiro e plano gratuito para começar, sem cartão de crédito.