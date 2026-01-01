Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é DRM e como funciona a troca de licença

O que é DRM e como funciona a troca de licença Os três sistemas — Widevine, FairPlay, PlayReady — e o que cada um cobre

Os três sistemas — Widevine, FairPlay, PlayReady — e o que cada um cobre O que o DRM impede — e, com honestidade, o que não impede

O que o DRM impede — e, com honestidade, o que não impede Como se diferencia de links assinados, senhas e marca d’água

O que é DRM?

DRM é um sistema para controlar o que acontece com um arquivo de mídia depois que ele foi entregue. Para vídeo, são duas coisas trabalhando juntas: o conteúdo é criptografado no empacotamento, e um servidor de licenças decide — por espectador, por sessão — se libera ou não a chave que descriptografa.

Essa separação é o ponto todo. O controle de acesso decide quem pode dar play; o DRM decide quanto valem os bytes depois que chegaram. Um arquivo puxado da rede sem licença é dado cifrado, e continua assim.

Como o DRM de vídeo funciona

Empacotamento Durante a transcodificação, cada versão é criptografada. O Common Encryption (CENC) deixa uma única cópia empacotada servir vários sistemas de DRM, então você não guarda a biblioteca três vezes. Pedido de licença Quando o espectador dá play, o player pede uma chave ao servidor de licenças, passando junto a identidade que a sua aplicação fornecer. Autorização O servidor aplica as suas regras — este espectador tem direito, em quantos aparelhos, por quanto tempo — e emite uma chave presa àquela sessão. Descriptografia A chave nunca chega ao seu JavaScript. Ela vai para um módulo protegido dentro do navegador ou do sistema operacional, que descriptografa os quadros conforme tocam.

Os navegadores expõem isso pela API padrão Encrypted Media Extensions (EME). A descriptografia em si acontece no Content Decryption Module da plataforma — código que a página não consegue ler, e é isso que torna o esquema diferente de mera ofuscação.

Os três sistemas de DRM

Não existe um DRM único. Três sistemas de fornecedores dividem os aparelhos, e cobrir um público significa suportar mais de um.

Sistema Dono Onde toca Par comum Widevine Google Chrome, Edge, Firefox, Android, muitas smart TVs DASH FairPlay Apple Safari, iOS, iPadOS, macOS, tvOS HLS PlayReady Microsoft Windows, Xbox, várias smart TVs e set-top boxes DASH / Smooth

Widevine e FairPlay juntos cobrem a esmagadora maioria dos aparelhos de consumo. PlayReady importa mais em entrega para TV e set-top box.

O espectador não instala nada: os três já vêm nos navegadores e sistemas que as pessoas usam. Do lado dele, a reprodução protegida é idêntica à comum.

O que o DRM impede — e o que não impede

O DRM é preciso quanto ao problema que resolve. Ser honesto sobre as bordas é mais útil que prometer proteção total.

Ameaça O DRM impede? Por quê Baixar o arquivo com extensão ou VLC Sim O que cai no disco é criptografado e inútil sem licença Capturar o link da CDN e reproduzir depois Sim O stream ainda exige uma chave por sessão Republicar seu embed em outro site Em parte Combine DRM com restrição por domínio — essa regra vive fora da criptografia Gravar a tela Em parte Bloqueado onde o sistema permite; fora disso, a marca d’água dinâmica torna o vazamento rastreável Uma câmera apontada para o monitor Não Nada impede isso — a marca d’água é o que o torna atribuível

Essa última linha é o motivo de esquemas sérios empilharem camadas em vez de confiar em uma só: DRM para o arquivo, marca d’água para atribuição, links assinados e regras de domínio para a distribuição.

DRM x as outras proteções

Os termos se confundem no marketing, então vale separar:

Senha ou login Controla quem chega à página. Depois que o play começa, não tem mais influência. Link assinado com expiração Barra hotlinking e links que sobrevivem ao acesso. Não faz nada contra um download feito enquanto o link é válido. Restrição por domínio Impede o embed de tocar em sites que você não aprovou. Silencioso sobre o que acontece na sua própria página. Marca d’água Não impede nada — identifica de qual espectador veio uma cópia vazada. DRM O único que torna o próprio arquivo inútil sem uma sessão ativa e autorizada.

Como o Kinescope resolve isso No Kinescope, o DRM é um botão por projeto, com Widevine e FairPlay incluídos em todo plano pago a partir de €10/mês — e a entrega protegida custa o mesmo que a comum. Seu próprio backend pode continuar sendo a autoridade sobre quem recebe a chave. Veja a hospedagem de vídeo com DRM para os detalhes, ou a proteção contra pirataria para a pilha completa. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é DRM? DRM (Digital Rights Management, ou gestão de direitos digitais) é uma criptografia aplicada ao próprio arquivo de vídeo, somada a um servidor de licenças que entrega uma chave temporária por sessão de reprodução. Sem essa chave, o arquivo no disco é dado inútil — é isso que impede que um download vire uma cópia. Como o DRM de vídeo funciona na prática? Cada versão do vídeo é criptografada na hora do empacotamento. Quando o espectador dá play, o player pede uma licença ao servidor; o servidor aplica suas regras e devolve uma chave presa àquela sessão; o navegador ou o sistema operacional descriptografa os quadros dentro de um módulo protegido que a página não consegue ler. O espectador precisa instalar algum plugin para assistir com DRM? Não. Widevine e FairPlay já vêm embutidos nos navegadores e sistemas operacionais atuais. O espectador dá play e não percebe nada de diferente. Qual a diferença entre Widevine e FairPlay? São sistemas de DRM concorrentes que cobrem plataformas diferentes: Widevine é do Google (Chrome, Edge, Firefox, Android); FairPlay é da Apple (Safari, iOS, macOS). Você precisa dos dois para alcançar um público geral — por isso se fala em «multi-DRM». O DRM impede a gravação de tela? Em parte. A captura é bloqueada nas plataformas cujo sistema operacional permite esse controle, mas gravação de tela é uma ação no nível do sistema e nenhum fornecedor bloqueia em todo lugar. A marca d’água dinâmica cobre essa brecha, tornando qualquer gravação rastreável até o espectador que a fez. DRM é a mesma coisa que criptografar meus vídeos? Criptografia é metade disso. Criptografar o armazenamento e o transporte protege o arquivo em trânsito e em repouso; o DRM acrescenta a troca de licença que decide, por sessão, quem tem permissão para descriptografar. Sem essa segunda metade, quem tiver a chave tem o vídeo. Preciso de DRM para o meu conteúdo? Se as pessoas pagam pelo acesso — cursos, infoprodutos, material confidencial — então um vídeo vazado custa dinheiro, e o DRM é a camada que impede isso. Para vídeo de marketing gratuito, é peso desnecessário.

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