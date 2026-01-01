Transcodificação

Recodificar um vídeo-fonte em várias resoluções e bitrates, para que um player possa alternar entre níveis de qualidade em tempo real. É o primeiro passo de todo streaming adaptativo.

Atualizado: Julho de 2026 4 min de leitura Codificação

Neste artigo

Ao terminar, você vai entender:

  • O que é transcodificação e por que ela existe
  • As etapas do pipeline
  • Como se conecta ao streaming adaptativo
  • Por que roda automaticamente no upload

O que é transcodificação?

Transcodificação é recodificar o vídeo-fonte em várias versões — em diferentes resoluções e bitrates — para que o player escolha, quadro a quadro, a que cabe na conexão do espectador. Uma escala típica para um upload 1080p produz versões 1080p, 720p, 480p e 360p; uma fonte 4K acrescenta uma 2160p no topo.

Sem transcodificação, todo espectador receberia o mesmo arquivo de qualidade fixa — ótimo para quem tem fibra, travando para quem está no celular.

O pipeline de transcodificação

Decodificar a fonte

O arquivo enviado é decodificado para um formato de trabalho.

Codificar as versões

A fonte é recodificada em várias resoluções e bitrates com o codec alvo.

Segmentar e empacotar

Cada versão é cortada em segmentos curtos e empacotada em HLS (e DASH para DRM).

Publicar o manifesto

Um manifesto lista todas as versões e segmentos, para o player saber o que pode pedir.

Como as versões transcodificam em paralelo, a maioria dos uploads fica pronta para embed em minutos.

Como o Kinescope resolve isso

A transcodificação roda automaticamente no Kinescope. Suba MP4, MOV, MKV, WebM e a maioria dos formatos até 4K, e a plataforma monta a escala completa, empacota HLS e entrega tudo pela CDN global — a biblioteca processada já cai no seu CMS de vídeo. Sem pré-processamento e sem parâmetros para gerenciar.

Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é transcodificação de vídeo?

É recodificar o vídeo-fonte em várias resoluções e bitrates, para que o player alterne entre níveis de qualidade em tempo real. É o primeiro passo do streaming adaptativo.

Qual a diferença entre codificação e transcodificação?

Codificar é comprimir a fonte uma vez; transcodificar é recodificá-la em várias versões diferentes. A transcodificação é o que alimenta o streaming adaptativo.

Quanto tempo leva a transcodificação?

Como as versões transcodificam em paralelo, a maioria dos uploads fica pronta para embed em minutos — não horas.

Quais formatos posso enviar?

MP4, MOV, MKV, WebM e a maioria dos formatos comuns até 4K. A plataforma decodifica a fonte e monta a escala de versões automaticamente.

Preciso configurar a transcodificação?

Não. No Kinescope ela roda automaticamente no upload — sem pré-processamento e sem parâmetros de codificação para gerenciar.

Por que preciso de várias versões?

Para o streaming adaptativo funcionar: o player troca para uma versão menor quando a conexão cai e sobe quando ela melhora, evitando travamentos.

Leia mais

Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO na Kinescope

Denis lidera marketing e conteúdo na Kinescope, em conjunto com os engenheiros da plataforma. Este glossário é revisado e mantido atualizado pela equipe que constrói a infraestrutura de streaming, codificação e entrega por CDN do Kinescope.

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