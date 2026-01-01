Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é transcodificação e por que ela existe

O que é transcodificação e por que ela existe As etapas do pipeline

As etapas do pipeline Como se conecta ao streaming adaptativo

Como se conecta ao streaming adaptativo Por que roda automaticamente no upload

O que é transcodificação?

Transcodificação é recodificar o vídeo-fonte em várias versões — em diferentes resoluções e bitrates — para que o player escolha, quadro a quadro, a que cabe na conexão do espectador. Uma escala típica para um upload 1080p produz versões 1080p, 720p, 480p e 360p; uma fonte 4K acrescenta uma 2160p no topo.

Sem transcodificação, todo espectador receberia o mesmo arquivo de qualidade fixa — ótimo para quem tem fibra, travando para quem está no celular.

O pipeline de transcodificação

Decodificar a fonte O arquivo enviado é decodificado para um formato de trabalho. Codificar as versões A fonte é recodificada em várias resoluções e bitrates com o codec alvo. Segmentar e empacotar Cada versão é cortada em segmentos curtos e empacotada em HLS (e DASH para DRM). Publicar o manifesto Um manifesto lista todas as versões e segmentos, para o player saber o que pode pedir.

Como as versões transcodificam em paralelo, a maioria dos uploads fica pronta para embed em minutos.

Como o Kinescope resolve isso A transcodificação roda automaticamente no Kinescope. Suba MP4, MOV, MKV, WebM e a maioria dos formatos até 4K, e a plataforma monta a escala completa, empacota HLS e entrega tudo pela CDN global — a biblioteca processada já cai no seu CMS de vídeo. Sem pré-processamento e sem parâmetros para gerenciar. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é transcodificação de vídeo? É recodificar o vídeo-fonte em várias resoluções e bitrates, para que o player alterne entre níveis de qualidade em tempo real. É o primeiro passo do streaming adaptativo. Qual a diferença entre codificação e transcodificação? Codificar é comprimir a fonte uma vez; transcodificar é recodificá-la em várias versões diferentes. A transcodificação é o que alimenta o streaming adaptativo. Quanto tempo leva a transcodificação? Como as versões transcodificam em paralelo, a maioria dos uploads fica pronta para embed em minutos — não horas. Quais formatos posso enviar? MP4, MOV, MKV, WebM e a maioria dos formatos comuns até 4K. A plataforma decodifica a fonte e monta a escala de versões automaticamente. Preciso configurar a transcodificação? Não. No Kinescope ela roda automaticamente no upload — sem pré-processamento e sem parâmetros de codificação para gerenciar. Por que preciso de várias versões? Para o streaming adaptativo funcionar: o player troca para uma versão menor quando a conexão cai e sobe quando ela melhora, evitando travamentos.

Leia mais

Transcodificação — Wikipédia — visão geral neutra.

Bitrate adaptativo — o que a transcodificação torna possível.