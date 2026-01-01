Bitrate adaptativo (ABR)

Um método de entrega em que o player monitora continuamente a banda disponível e troca entre níveis de qualidade para manter a reprodução fluida. Em vez de um único stream de qualidade fixa, o vídeo é preparado em várias versões e o player pede a que melhor cabe na conexão atual.

Atualizado: Julho de 2026 4 min de leitura Streaming

Neste artigo

Ao terminar, você vai entender:

  • O que é ABR e por que é o padrão
  • As etapas do pipeline
  • Como o player decide a qualidade
  • A relação com transcodificação e CDN

O que é bitrate adaptativo?

O streaming com bitrate adaptativo (ABR) prepara o vídeo em várias versões — tipicamente 480p, 720p, 1080p e 4K — e o player pede a que corresponde à velocidade da conexão do momento. A troca é invisível: um espectador no 3G passa a sessão em 480p enquanto outro na fibra recebe 4K, sem ninguém fazer nada.

É assim que toda grande plataforma — Netflix, YouTube — entrega vídeo em escala. Não é recurso premium; é a expectativa padrão da entrega moderna.

Como o ABR funciona

Transcodificação em versões

A transcodificação codifica a fonte em várias resoluções e bitrates.

Segmentação

Cada versão é cortada em segmentos de 2–6 segundos, cada um um pedaço independente que o player pode baixar e tocar.

Manifesto

Um arquivo de manifesto (HLS ou DASH) lista todas as versões e seus segmentos.

Seleção em tempo real

O player mede a velocidade de download e o nível do buffer e decide qual versão pedir a seguir — a troca acontece a cada poucos segundos, invisivelmente.

Como o Kinescope resolve isso

Ao subir um vídeo no Kinescope, transcodificação e segmentação acontecem automaticamente. A plataforma monta a escala completa, escreve o manifesto HLS e o serve por um player adaptativo e uma CDN global — ABR ligado por padrão em todo vídeo.

Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é bitrate adaptativo?

É um método de entrega em que o player monitora a banda do espectador e troca entre versões de qualidade para manter a reprodução fluida, sem travamentos.

Qual a diferença entre bitrate adaptativo e bitrate fixo?

No fixo, todo espectador recebe o mesmo stream — que trava em conexões fracas ou desperdiça banda em rápidas. No adaptativo, o player troca de versão conforme a conexão, dando a cada um a melhor que a linha suporta.

O ABR precisa de configuração?

Na plataforma certa, não. O Kinescope monta a escala e liga o ABR por padrão em todo vídeo — você sobe uma vez.

O que são os segmentos?

Pedaços curtos (2–6 segundos) de cada versão. Como cada segmento é independente, o player pode trocar de qualidade no meio do stream sem interromper a reprodução.

ABR é a mesma coisa que HLS?

Não exatamente. ABR é a técnica; HLS e DASH são os protocolos que a implementam. O HLS carrega as versões e o manifesto que o player ABR usa.

Por que meu vídeo às vezes fica menos nítido?

O player baixou de versão porque sua conexão caiu, para evitar travar. Quando a banda volta, ele sobe de novo em poucos segundos.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO na Kinescope

Denis lidera marketing e conteúdo na Kinescope, em conjunto com os engenheiros da plataforma. Este glossário é revisado e mantido atualizado pela equipe que constrói a infraestrutura de streaming, codificação e entrega por CDN do Kinescope.

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