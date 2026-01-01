Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é ABR e por que é o padrão

O que é ABR e por que é o padrão As etapas do pipeline

As etapas do pipeline Como o player decide a qualidade

Como o player decide a qualidade A relação com transcodificação e CDN

O que é bitrate adaptativo?

O streaming com bitrate adaptativo (ABR) prepara o vídeo em várias versões — tipicamente 480p, 720p, 1080p e 4K — e o player pede a que corresponde à velocidade da conexão do momento. A troca é invisível: um espectador no 3G passa a sessão em 480p enquanto outro na fibra recebe 4K, sem ninguém fazer nada.

É assim que toda grande plataforma — Netflix, YouTube — entrega vídeo em escala. Não é recurso premium; é a expectativa padrão da entrega moderna.

Como o ABR funciona

Transcodificação em versões A transcodificação codifica a fonte em várias resoluções e bitrates. Segmentação Cada versão é cortada em segmentos de 2–6 segundos, cada um um pedaço independente que o player pode baixar e tocar. Manifesto Um arquivo de manifesto (HLS ou DASH) lista todas as versões e seus segmentos. Seleção em tempo real O player mede a velocidade de download e o nível do buffer e decide qual versão pedir a seguir — a troca acontece a cada poucos segundos, invisivelmente.

Como o Kinescope resolve isso Ao subir um vídeo no Kinescope, transcodificação e segmentação acontecem automaticamente. A plataforma monta a escala completa, escreve o manifesto HLS e o serve por um player adaptativo e uma CDN global — ABR ligado por padrão em todo vídeo. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é bitrate adaptativo? É um método de entrega em que o player monitora a banda do espectador e troca entre versões de qualidade para manter a reprodução fluida, sem travamentos. Qual a diferença entre bitrate adaptativo e bitrate fixo? No fixo, todo espectador recebe o mesmo stream — que trava em conexões fracas ou desperdiça banda em rápidas. No adaptativo, o player troca de versão conforme a conexão, dando a cada um a melhor que a linha suporta. O ABR precisa de configuração? Na plataforma certa, não. O Kinescope monta a escala e liga o ABR por padrão em todo vídeo — você sobe uma vez. O que são os segmentos? Pedaços curtos (2–6 segundos) de cada versão. Como cada segmento é independente, o player pode trocar de qualidade no meio do stream sem interromper a reprodução. ABR é a mesma coisa que HLS? Não exatamente. ABR é a técnica; HLS e DASH são os protocolos que a implementam. O HLS carrega as versões e o manifesto que o player ABR usa. Por que meu vídeo às vezes fica menos nítido? O player baixou de versão porque sua conexão caiu, para evitar travar. Quando a banda volta, ele sobe de novo em poucos segundos.

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