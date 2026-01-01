Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que é bitrate e como se mede

O que é bitrate e como se mede Como bitrate, resolução e codec se combinam

Como bitrate, resolução e codec se combinam Quais valores mirar por resolução

Quais valores mirar por resolução Por que o streaming usa vários bitrates

O que é bitrate?

Bitrate é a quantidade de dados que o vídeo usa por segundo. Mais bits por segundo significam mais informação para preencher cada quadro — e uma imagem mais limpa —, mas também um arquivo maior e mais banda para entregar.

Ele trabalha junto com a resolução e o codec: a resolução define quantos pixels há, o bitrate define quantos dados os preenchem, e o codec define quão eficientemente esses dados são usados.

Bitrate recomendado por resolução

Valores típicos para codificação H.264 (AVC). H.265 e AV1 alcançam qualidade parecida com cerca de metade destes.

Resolução Recomendado Dados por hora 480p (SD) 1–1,5 Mbps ≈450–700 MB 720p (HD) 2,5–4 Mbps ≈1,1–1,8 GB 1080p (Full HD) 5–8 Mbps ≈2,25–3,6 GB 2160p (4K) 15–25 Mbps ≈9–16 GB

Na prática você não fixa um número: o bitrate adaptativo codifica várias versões e o player troca entre elas conforme a conexão muda.

Como o Kinescope resolve isso O Kinescope monta a escala de bitrates a partir da sua fonte e entrega a versão certa a cada espectador pela CDN, sem você definir números de codificação. Um codec moderno reduz o bitrate necessário pela metade para a mesma qualidade. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que é bitrate? É quantos dados o vídeo usa por segundo, medido em Mbps ou kbps. Junto com resolução e codec, decide a qualidade percebida e o custo de entrega. Qual bitrate eu preciso para 1080p? Cerca de 5–8 Mbps com H.264 para conteúdo típico, mais para muito movimento. Com H.265 ou AV1, a mesma qualidade cabe em cerca de metade disso. Bitrate maior significa qualidade melhor? Até certo ponto. Bitrate baixo demais para a resolução gera blocos e borrões; acima de um limite, mais bits deixam de melhorar visivelmente a imagem e só aumentam o arquivo. Qual a diferença entre bitrate e resolução? Resolução é a grade de pixels; bitrate é quantos dados preenchem essa grade por segundo. Um 1080p com bitrate baixo pode ficar pior que um 720p bem codificado. Quanto de dados 1080p usa por hora? Cerca de 2,25–3,6 GB por hora a 5–8 Mbps — aproximadamente o dobro do 720p e quatro vezes o 480p, com os mesmos parâmetros. Eu preciso definir o bitrate no Kinescope? Não. O Kinescope codifica uma escala de bitrates automaticamente e o player adaptativo escolhe a versão certa para cada conexão.

Leia mais

Taxa de bits — Wikipédia — visão geral neutra.

Bitrate adaptativo — como o player troca entre bitrates.