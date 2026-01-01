Multi-DRM

Entregar uma mesma biblioteca de vídeo criptografada por vários sistemas de DRM ao mesmo tempo — Widevine, FairPlay e, quando faz sentido, PlayReady. Não é uma proteção mais forte: é a mesma proteção, feita para alcançar todos os aparelhos em vez de alguns.

Atualizado: agosto de 2026 6 min de leitura Segurança

Neste artigo

Ao final, você vai entender:

  • Por que um sistema de DRM sozinho sempre deixa parte do público de fora
  • Como uma única cópia empacotada atende três sistemas de licença
  • O que os níveis do Widevine fazem com a sua resolução máxima
  • O que verificar antes de contratar uma solução de multi-DRM

O que é multi-DRM?

Multi-DRM é proteger uma biblioteca de vídeo com vários sistemas de DRM ao mesmo tempo, para que todo espectador consiga assistir. O arquivo é criptografado uma vez só; o que muda de plataforma para plataforma é qual servidor de licenças entrega a chave.

O nome engana um pouco. Multi-DRM não é colocar três fechaduras na mesma porta — é uma fechadura talhada para três formatos de chave, porque Google, Apple e Microsoft construíram cada uma a sua.

Por que um sistema só nunca basta

A limitação não está no seu player. Os navegadores recusam sistemas de DRM que não implementam, e essa recusa acontece abaixo de qualquer coisa que a sua aplicação controle.

SistemaDonoOnde reproduzPar habitual
Widevine GoogleChrome, Edge, Firefox, Android, maioria das smart TVsDASH
FairPlay AppleSafari, iOS, iPadOS, macOS, tvOSHLS
PlayReadyMicrosoftAplicativos Windows, Xbox, set-top boxes, algumas smart TVsDASH / Smooth

Widevine e FairPlay juntos alcançam a esmagadora maioria dos aparelhos de consumo. PlayReady importa para entrega em sala de estar e aplicativos Windows.

A consequência prática é direta. Proteja um curso só com Widevine e todo aluno de iPhone recebe um erro em vez da aula — e ele não vai relatar isso como problema de DRM. Vai dizer que o seu site está quebrado, ou simplesmente pedir reembolso.

Como uma cópia atende três sistemas

Empacotar uma vez

Durante a transcodificação, cada versão é criptografada com Common Encryption (CENC). Uma única cópia criptografada carrega identificadores de chave que os três sistemas leem, então você não armazena a biblioteca três vezes.

Detectar a plataforma

O player pergunta ao navegador quais sistemas de DRM ele suporta e escolhe um — FairPlay no Safari, Widevine em quase todo o resto.

Rotear o pedido de licença

O pedido vai para o servidor daquele sistema. As suas regras de acesso — quem, em quantos aparelhos, por quanto tempo — são aplicadas no mesmo lugar, independentemente de qual sistema perguntou.

Descriptografar no aparelho

A chave é entregue ao módulo protegido da plataforma. Ela nunca chega ao seu JavaScript — é isso que separa DRM de ofuscação.

Níveis do Widevine e a sua resolução máxima

Um detalhe pega as equipes de surpresa depois de ligar o DRM: a resolução que o espectador recebe pode cair, e nada nas suas configurações causou isso.

O Widevine classifica os aparelhos conforme onde a descriptografia acontece. O L1 faz isso dentro do ambiente seguro do hardware; o L3 faz em software. Donos de conteúdo costumam exigir L1 para liberar 1080p ou 4K e limitar o L3 a 480p ou 540p. O nível pertence ao aparelho do espectador — um Android antigo ou um Chrome de desktop sem suporte de hardware será L3, faça o que fizer nas suas configurações.

Para curso pago e vídeo corporativo, isso raramente justifica uma política que pune quem está em L3. Bloquear esse público protege um arquivo que estúdio nenhum licenciou, enquanto o aluno com um celular de três anos vê um player em branco. Conheça o mecanismo e então decida de propósito, em vez de herdar o padrão de uma emissora.

O que verificar antes de contratar

Os fornecedores descrevem esse mercado quase com as mesmas palavras, então a diferença está nos detalhes:

Quais sistemas estão realmente incluídos

«Multi-DRM» às vezes quer dizer Widevine mais um upsell. Pergunte o que entra no plano que foi cotado, não o máximo que a plataforma suporta.

Se a cobrança é por stream

Alguns fornecedores cobram por pedido de licença. Numa biblioteca de curso, onde o aluno reassiste, essa linha cresce mais rápido que a conta de armazenamento.

Quem decide o direito de acesso

O seu backend precisa poder autorizar o pedido de licença. Se as únicas regras disponíveis são as predefinições do fornecedor, você não consegue expressar «este aluno, neste curso, até a assinatura vencer».

O que aparece em aparelho sem suporte

Uma mensagem clara vale mais que um player girando. Pergunte o que o espectador vê quando o navegador dele não suporta nenhum dos sistemas oferecidos.

O que o multi-DRM não resolve

Multi-DRM amplia o alcance. Não amplia o modelo de ameaça — os limites honestos do DRM valem igual para um sistema ou três.

AmeaçaCoberta?O que realmente resolve
Baixar o arquivo com uma extensãoSimA criptografia — a cópia é inútil sem licença
Seu embed republicado em outro siteNãoRestrição de domínio, que vive fora da criptografia
Gravação de telaEm parteBloqueada onde o sistema permite; no resto, marca d’água dinâmica torna rastreável
Placa de captura na saída HDMIEm parteHDCP, negociado no cabo até a tela
Celular filmando a telaNãoNada impede — a marca d’água é o que dá autoria ao vazamento

Como a Kinescope resolve isso

Widevine e FairPlay estão em todo plano pago a partir de €10/mês e são ativados por projeto — entrega protegida custa o mesmo que entrega comum, sem cobrança por licença e sem contrato enterprise. O PlayReady não faz parte do conjunto, o que vale saber se você entrega para Xbox ou aplicativos Windows. Empacotamento, servidores de licença e rotação de chaves ficam com a plataforma; o seu backend continua sendo quem decide quem recebe a chave. Veja controle de acesso a vídeo.

Ler a documentação da Kinescope

Perguntas frequentes

O que é multi-DRM?

Multi-DRM é entregar uma mesma biblioteca de vídeo criptografada por mais de um sistema de DRM ao mesmo tempo: Widevine para Chrome, Edge, Firefox e Android; FairPlay para Safari, iOS e macOS; e PlayReady quando Windows e dispositivos de sala importam. O conteúdo é empacotado uma vez e cada plataforma pede a licença ao sistema que ela suporta.

Por que não dá para usar só um sistema de DRM?

Porque quem decide é o navegador. O Safari não reproduz conteúdo protegido por Widevine e o Chrome não reproduz conteúdo protegido por FairPlay — a restrição está no sistema operacional, não no seu player. Um setup só com Widevine deixa de fora, em silêncio, todo aluno de iPhone e de Mac.

Qual a diferença entre Widevine e FairPlay?

É a mesma ideia de fornecedores diferentes. Widevine é do Google e cobre Chrome, Edge, Firefox, Android e a maioria das smart TVs; FairPlay é da Apple e cobre Safari, iOS, iPadOS, macOS e tvOS. Widevine costuma andar com DASH, FairPlay com HLS.

Multi-DRM significa criptografar o vídeo três vezes?

Não. A Common Encryption (CENC) permite que uma única cópia criptografada carregue as informações de chave que os três sistemas conseguem ler, então você armazena e transcodifica uma vez só. O que muda por plataforma é apenas a troca de licença.

O que são os níveis de segurança do Widevine?

O Widevine classifica os aparelhos em L1, L2 e L3 conforme onde a descriptografia acontece. O L1 mantém tudo dentro do ambiente seguro do hardware e costuma ser exigido para liberar 1080p ou 4K; o L3 descriptografa em software e normalmente fica limitado a 480p ou 540p por política. O nível é uma característica do aparelho do espectador, não algo que você configura.

Preciso de PlayReady?

Na maioria dos casos, não. Widevine e FairPlay juntos alcançam a esmagadora maioria dos celulares, tablets, computadores e navegadores. O PlayReady se justifica quando você entrega para Xbox, aplicativos Windows ou set-top boxes.

Multi-DRM impede a gravação de tela?

Só em parte, e isso não muda com o número de sistemas. A captura é bloqueada nas plataformas cujo sistema operacional permite esse controle; nas demais, quem cobre a brecha é a marca d’água dinâmica, que torna a gravação rastreável até o espectador que a fez.

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Ramon Eduardo Lara Mogollon

Escrito por

Ramon Eduardo Lara Mogollon Verificado

BizDev Manager na Kinescope

Ramon cuida do desenvolvimento de negócios da Kinescope no Brasil e escreve o conteúdo em português da plataforma. Este glossário é revisado e mantido atualizado pela equipe que constrói a infraestrutura de streaming, codificação e entrega por CDN do Kinescope.

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