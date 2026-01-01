Neste artigo Ao final, você vai entender: Por que um sistema de DRM sozinho sempre deixa parte do público de fora

Por que um sistema de DRM sozinho sempre deixa parte do público de fora Como uma única cópia empacotada atende três sistemas de licença

Como uma única cópia empacotada atende três sistemas de licença O que os níveis do Widevine fazem com a sua resolução máxima

O que os níveis do Widevine fazem com a sua resolução máxima O que verificar antes de contratar uma solução de multi-DRM

O que é multi-DRM?

Multi-DRM é proteger uma biblioteca de vídeo com vários sistemas de DRM ao mesmo tempo, para que todo espectador consiga assistir. O arquivo é criptografado uma vez só; o que muda de plataforma para plataforma é qual servidor de licenças entrega a chave.

O nome engana um pouco. Multi-DRM não é colocar três fechaduras na mesma porta — é uma fechadura talhada para três formatos de chave, porque Google, Apple e Microsoft construíram cada uma a sua.

Por que um sistema só nunca basta

A limitação não está no seu player. Os navegadores recusam sistemas de DRM que não implementam, e essa recusa acontece abaixo de qualquer coisa que a sua aplicação controle.

Sistema Dono Onde reproduz Par habitual Widevine Google Chrome, Edge, Firefox, Android, maioria das smart TVs DASH FairPlay Apple Safari, iOS, iPadOS, macOS, tvOS HLS PlayReady Microsoft Aplicativos Windows, Xbox, set-top boxes, algumas smart TVs DASH / Smooth

Widevine e FairPlay juntos alcançam a esmagadora maioria dos aparelhos de consumo. PlayReady importa para entrega em sala de estar e aplicativos Windows.

A consequência prática é direta. Proteja um curso só com Widevine e todo aluno de iPhone recebe um erro em vez da aula — e ele não vai relatar isso como problema de DRM. Vai dizer que o seu site está quebrado, ou simplesmente pedir reembolso.

Como uma cópia atende três sistemas

Empacotar uma vez Durante a transcodificação, cada versão é criptografada com Common Encryption (CENC). Uma única cópia criptografada carrega identificadores de chave que os três sistemas leem, então você não armazena a biblioteca três vezes. Detectar a plataforma O player pergunta ao navegador quais sistemas de DRM ele suporta e escolhe um — FairPlay no Safari, Widevine em quase todo o resto. Rotear o pedido de licença O pedido vai para o servidor daquele sistema. As suas regras de acesso — quem, em quantos aparelhos, por quanto tempo — são aplicadas no mesmo lugar, independentemente de qual sistema perguntou. Descriptografar no aparelho A chave é entregue ao módulo protegido da plataforma. Ela nunca chega ao seu JavaScript — é isso que separa DRM de ofuscação.

Níveis do Widevine e a sua resolução máxima

Um detalhe pega as equipes de surpresa depois de ligar o DRM: a resolução que o espectador recebe pode cair, e nada nas suas configurações causou isso.

O Widevine classifica os aparelhos conforme onde a descriptografia acontece. O L1 faz isso dentro do ambiente seguro do hardware; o L3 faz em software. Donos de conteúdo costumam exigir L1 para liberar 1080p ou 4K e limitar o L3 a 480p ou 540p. O nível pertence ao aparelho do espectador — um Android antigo ou um Chrome de desktop sem suporte de hardware será L3, faça o que fizer nas suas configurações.

Para curso pago e vídeo corporativo, isso raramente justifica uma política que pune quem está em L3. Bloquear esse público protege um arquivo que estúdio nenhum licenciou, enquanto o aluno com um celular de três anos vê um player em branco. Conheça o mecanismo e então decida de propósito, em vez de herdar o padrão de uma emissora.

O que verificar antes de contratar

Os fornecedores descrevem esse mercado quase com as mesmas palavras, então a diferença está nos detalhes:

Quais sistemas estão realmente incluídos «Multi-DRM» às vezes quer dizer Widevine mais um upsell. Pergunte o que entra no plano que foi cotado, não o máximo que a plataforma suporta. Se a cobrança é por stream Alguns fornecedores cobram por pedido de licença. Numa biblioteca de curso, onde o aluno reassiste, essa linha cresce mais rápido que a conta de armazenamento. Quem decide o direito de acesso O seu backend precisa poder autorizar o pedido de licença. Se as únicas regras disponíveis são as predefinições do fornecedor, você não consegue expressar «este aluno, neste curso, até a assinatura vencer». O que aparece em aparelho sem suporte Uma mensagem clara vale mais que um player girando. Pergunte o que o espectador vê quando o navegador dele não suporta nenhum dos sistemas oferecidos.

O que o multi-DRM não resolve

Multi-DRM amplia o alcance. Não amplia o modelo de ameaça — os limites honestos do DRM valem igual para um sistema ou três.

Ameaça Coberta? O que realmente resolve Baixar o arquivo com uma extensão Sim A criptografia — a cópia é inútil sem licença Seu embed republicado em outro site Não Restrição de domínio, que vive fora da criptografia Gravação de tela Em parte Bloqueada onde o sistema permite; no resto, marca d’água dinâmica torna rastreável Placa de captura na saída HDMI Em parte HDCP, negociado no cabo até a tela Celular filmando a tela Não Nada impede — a marca d’água é o que dá autoria ao vazamento

Como a Kinescope resolve isso Widevine e FairPlay estão em todo plano pago a partir de €10/mês e são ativados por projeto — entrega protegida custa o mesmo que entrega comum, sem cobrança por licença e sem contrato enterprise. O PlayReady não faz parte do conjunto, o que vale saber se você entrega para Xbox ou aplicativos Windows. Empacotamento, servidores de licença e rotação de chaves ficam com a plataforma; o seu backend continua sendo quem decide quem recebe a chave. Veja controle de acesso a vídeo. Ler a documentação da Kinescope

Perguntas frequentes

O que é multi-DRM? Multi-DRM é entregar uma mesma biblioteca de vídeo criptografada por mais de um sistema de DRM ao mesmo tempo: Widevine para Chrome, Edge, Firefox e Android; FairPlay para Safari, iOS e macOS; e PlayReady quando Windows e dispositivos de sala importam. O conteúdo é empacotado uma vez e cada plataforma pede a licença ao sistema que ela suporta. Por que não dá para usar só um sistema de DRM? Porque quem decide é o navegador. O Safari não reproduz conteúdo protegido por Widevine e o Chrome não reproduz conteúdo protegido por FairPlay — a restrição está no sistema operacional, não no seu player. Um setup só com Widevine deixa de fora, em silêncio, todo aluno de iPhone e de Mac. Qual a diferença entre Widevine e FairPlay? É a mesma ideia de fornecedores diferentes. Widevine é do Google e cobre Chrome, Edge, Firefox, Android e a maioria das smart TVs; FairPlay é da Apple e cobre Safari, iOS, iPadOS, macOS e tvOS. Widevine costuma andar com DASH, FairPlay com HLS. Multi-DRM significa criptografar o vídeo três vezes? Não. A Common Encryption (CENC) permite que uma única cópia criptografada carregue as informações de chave que os três sistemas conseguem ler, então você armazena e transcodifica uma vez só. O que muda por plataforma é apenas a troca de licença. O que são os níveis de segurança do Widevine? O Widevine classifica os aparelhos em L1, L2 e L3 conforme onde a descriptografia acontece. O L1 mantém tudo dentro do ambiente seguro do hardware e costuma ser exigido para liberar 1080p ou 4K; o L3 descriptografa em software e normalmente fica limitado a 480p ou 540p por política. O nível é uma característica do aparelho do espectador, não algo que você configura. Preciso de PlayReady? Na maioria dos casos, não. Widevine e FairPlay juntos alcançam a esmagadora maioria dos celulares, tablets, computadores e navegadores. O PlayReady se justifica quando você entrega para Xbox, aplicativos Windows ou set-top boxes. Multi-DRM impede a gravação de tela? Só em parte, e isso não muda com o número de sistemas. A captura é bloqueada nas plataformas cujo sistema operacional permite esse controle; nas demais, quem cobre a brecha é a marca d’água dinâmica, que torna a gravação rastreável até o espectador que a fez.

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