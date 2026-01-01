Neste artigo
Ao final, você vai entender:
- Por que um sistema de DRM sozinho sempre deixa parte do público de fora
- Como uma única cópia empacotada atende três sistemas de licença
- O que os níveis do Widevine fazem com a sua resolução máxima
- O que verificar antes de contratar uma solução de multi-DRM
O que é multi-DRM?
Multi-DRM é proteger uma biblioteca de vídeo com vários sistemas de DRM ao mesmo tempo, para que todo espectador consiga assistir. O arquivo é criptografado uma vez só; o que muda de plataforma para plataforma é qual servidor de licenças entrega a chave.
O nome engana um pouco. Multi-DRM não é colocar três fechaduras na mesma porta — é uma fechadura talhada para três formatos de chave, porque Google, Apple e Microsoft construíram cada uma a sua.
Por que um sistema só nunca basta
A limitação não está no seu player. Os navegadores recusam sistemas de DRM que não implementam, e essa recusa acontece abaixo de qualquer coisa que a sua aplicação controle.
|Sistema
|Dono
|Onde reproduz
|Par habitual
|Widevine
|Chrome, Edge, Firefox, Android, maioria das smart TVs
|DASH
|FairPlay
|Apple
|Safari, iOS, iPadOS, macOS, tvOS
|HLS
|PlayReady
|Microsoft
|Aplicativos Windows, Xbox, set-top boxes, algumas smart TVs
|DASH / Smooth
Widevine e FairPlay juntos alcançam a esmagadora maioria dos aparelhos de consumo. PlayReady importa para entrega em sala de estar e aplicativos Windows.
A consequência prática é direta. Proteja um curso só com Widevine e todo aluno de iPhone recebe um erro em vez da aula — e ele não vai relatar isso como problema de DRM. Vai dizer que o seu site está quebrado, ou simplesmente pedir reembolso.
Como uma cópia atende três sistemas
Durante a transcodificação, cada versão é criptografada com Common Encryption (CENC). Uma única cópia criptografada carrega identificadores de chave que os três sistemas leem, então você não armazena a biblioteca três vezes.
O player pergunta ao navegador quais sistemas de DRM ele suporta e escolhe um — FairPlay no Safari, Widevine em quase todo o resto.
O pedido vai para o servidor daquele sistema. As suas regras de acesso — quem, em quantos aparelhos, por quanto tempo — são aplicadas no mesmo lugar, independentemente de qual sistema perguntou.
A chave é entregue ao módulo protegido da plataforma. Ela nunca chega ao seu JavaScript — é isso que separa DRM de ofuscação.
Níveis do Widevine e a sua resolução máxima
Um detalhe pega as equipes de surpresa depois de ligar o DRM: a resolução que o espectador recebe pode cair, e nada nas suas configurações causou isso.
O Widevine classifica os aparelhos conforme onde a descriptografia acontece. O L1 faz isso dentro do ambiente seguro do hardware; o L3 faz em software. Donos de conteúdo costumam exigir L1 para liberar 1080p ou 4K e limitar o L3 a 480p ou 540p. O nível pertence ao aparelho do espectador — um Android antigo ou um Chrome de desktop sem suporte de hardware será L3, faça o que fizer nas suas configurações.
Para curso pago e vídeo corporativo, isso raramente justifica uma política que pune quem está em L3. Bloquear esse público protege um arquivo que estúdio nenhum licenciou, enquanto o aluno com um celular de três anos vê um player em branco. Conheça o mecanismo e então decida de propósito, em vez de herdar o padrão de uma emissora.
O que verificar antes de contratar
Os fornecedores descrevem esse mercado quase com as mesmas palavras, então a diferença está nos detalhes:
«Multi-DRM» às vezes quer dizer Widevine mais um upsell. Pergunte o que entra no plano que foi cotado, não o máximo que a plataforma suporta.
Alguns fornecedores cobram por pedido de licença. Numa biblioteca de curso, onde o aluno reassiste, essa linha cresce mais rápido que a conta de armazenamento.
O seu backend precisa poder autorizar o pedido de licença. Se as únicas regras disponíveis são as predefinições do fornecedor, você não consegue expressar «este aluno, neste curso, até a assinatura vencer».
Uma mensagem clara vale mais que um player girando. Pergunte o que o espectador vê quando o navegador dele não suporta nenhum dos sistemas oferecidos.
O que o multi-DRM não resolve
Multi-DRM amplia o alcance. Não amplia o modelo de ameaça — os limites honestos do DRM valem igual para um sistema ou três.
|Ameaça
|Coberta?
|O que realmente resolve
|Baixar o arquivo com uma extensão
|Sim
|A criptografia — a cópia é inútil sem licença
|Seu embed republicado em outro site
|Não
|Restrição de domínio, que vive fora da criptografia
|Gravação de tela
|Em parte
|Bloqueada onde o sistema permite; no resto, marca d’água dinâmica torna rastreável
|Placa de captura na saída HDMI
|Em parte
|HDCP, negociado no cabo até a tela
|Celular filmando a tela
|Não
|Nada impede — a marca d’água é o que dá autoria ao vazamento
Como a Kinescope resolve isso
Widevine e FairPlay estão em todo plano pago a partir de €10/mês e são ativados por projeto — entrega protegida custa o mesmo que entrega comum, sem cobrança por licença e sem contrato enterprise. O PlayReady não faz parte do conjunto, o que vale saber se você entrega para Xbox ou aplicativos Windows. Empacotamento, servidores de licença e rotação de chaves ficam com a plataforma; o seu backend continua sendo quem decide quem recebe a chave. Veja controle de acesso a vídeo.Ler a documentação da Kinescope
Perguntas frequentes
O que é multi-DRM?
Multi-DRM é entregar uma mesma biblioteca de vídeo criptografada por mais de um sistema de DRM ao mesmo tempo: Widevine para Chrome, Edge, Firefox e Android; FairPlay para Safari, iOS e macOS; e PlayReady quando Windows e dispositivos de sala importam. O conteúdo é empacotado uma vez e cada plataforma pede a licença ao sistema que ela suporta.
Por que não dá para usar só um sistema de DRM?
Porque quem decide é o navegador. O Safari não reproduz conteúdo protegido por Widevine e o Chrome não reproduz conteúdo protegido por FairPlay — a restrição está no sistema operacional, não no seu player. Um setup só com Widevine deixa de fora, em silêncio, todo aluno de iPhone e de Mac.
Qual a diferença entre Widevine e FairPlay?
É a mesma ideia de fornecedores diferentes. Widevine é do Google e cobre Chrome, Edge, Firefox, Android e a maioria das smart TVs; FairPlay é da Apple e cobre Safari, iOS, iPadOS, macOS e tvOS. Widevine costuma andar com DASH, FairPlay com HLS.
Multi-DRM significa criptografar o vídeo três vezes?
Não. A Common Encryption (CENC) permite que uma única cópia criptografada carregue as informações de chave que os três sistemas conseguem ler, então você armazena e transcodifica uma vez só. O que muda por plataforma é apenas a troca de licença.
O que são os níveis de segurança do Widevine?
O Widevine classifica os aparelhos em L1, L2 e L3 conforme onde a descriptografia acontece. O L1 mantém tudo dentro do ambiente seguro do hardware e costuma ser exigido para liberar 1080p ou 4K; o L3 descriptografa em software e normalmente fica limitado a 480p ou 540p por política. O nível é uma característica do aparelho do espectador, não algo que você configura.
Preciso de PlayReady?
Na maioria dos casos, não. Widevine e FairPlay juntos alcançam a esmagadora maioria dos celulares, tablets, computadores e navegadores. O PlayReady se justifica quando você entrega para Xbox, aplicativos Windows ou set-top boxes.
Multi-DRM impede a gravação de tela?
Só em parte, e isso não muda com o número de sistemas. A captura é bloqueada nas plataformas cujo sistema operacional permite esse controle; nas demais, quem cobre a brecha é a marca d’água dinâmica, que torna a gravação rastreável até o espectador que a fez.
Leia mais
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- Como proteger cursos e infoprodutos com DRM — o passo a passo prático.
- Pirataria digital: como proteger seu conteúdo — onde o DRM entra entre as outras camadas.
- Proteção contra pirataria de vídeo — DRM ao lado de marca d’água e controle de acesso.
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