Neste artigo Ao terminar, você vai entender: O que separa VOD de transmissão ao vivo

O que separa VOD de transmissão ao vivo Onde o VOD aparece no mercado de infoprodutos

Onde o VOD aparece no mercado de infoprodutos O que significam AVOD, SVOD e TVOD

O que significam AVOD, SVOD e TVOD Como um vídeo sob demanda chega ao espectador

O que é VOD?

VOD — vídeo sob demanda, do inglês video on demand — é vídeo gravado que o espectador pode começar a qualquer momento, ao contrário de uma transmissão ao vivo, que toca em tempo real. O arquivo existe antes de alguém assistir.

A característica que define é o controle estar do lado de quem assiste: ele escolhe quando dar play, e pode pausar, voltar e arrastar a barra. Isso só é possível porque o vídeo inteiro foi preparado e guardado com antecedência, então qualquer ponto da linha do tempo está disponível na hora.

Tecnicamente, VOD usa a mesma pilha do ao vivo — transcodificação em uma escala adaptativa, segmentos HLS, CDN e player adaptativo — menos a restrição de tempo real. Sem pressão de latência, as prioridades passam a ser armazenamento, início rápido, qualidade e controle de acesso.

Onde o VOD aparece

Quase todo vídeo de negócio é VOD, mesmo quando ninguém usa a sigla. No mercado brasileiro de infoprodutos, é literalmente o produto:

Curso e área de membros Toda aula atrás de login é VOD. É o que o aluno comprou — e o que vaza quando a proteção não acompanha. VSL e página de vendas O vídeo que carrega o tráfego pago é VOD embutido num site, onde velocidade de início e player limpo pesam direto na conversão. Réplica de webinar Uma transmissão gravada vira VOD — um ativo que continua gerando visualização e lead muito depois do evento acabar. Treinamento interno Biblioteca de onboarding e material confidencial: VOD com DRM, marca d’água e métrica por espectador.

AVOD, SVOD e TVOD

Modelo Como se paga Exemplo AVOD Publicidade; grátis para quem assiste Portais de vídeo com anúncio SVOD Assinatura Serviços de streaming, área de membros TVOD Transacional, por título Compra ou aluguel de um vídeo

Curso vendido uma vez com acesso vitalício não se encaixa perfeitamente em nenhum dos três — é TVOD no pagamento e SVOD no consumo, e por isso as decisões de infraestrutura seguem o segundo.

As três siglas descrevem como o VOD é monetizado, não como é entregue. A tecnologia por baixo é a mesma nos três casos.

Como o VOD é entregue

Transcodificar uma vez A fonte é convertida em uma escala adaptativa de resoluções e bitrates. Isso acontece uma única vez e serve todos os espectadores dali em diante. Guardar na origem As versões e o manifesto ficam na origem como cópia autoritativa. Servir da borda No play, os segmentos são servidos de um ponto da CDN próximo ao espectador, e o player adaptativo troca de qualidade conforme a conexão.

Vale separar isso de download progressivo, que ainda aparece em setup improvisado: um arquivo único de qualidade fixa que toca enquanto baixa. É simples, mas trava em conexão lenta e desperdiça banda em conexão rápida — e não tem como trocar de qualidade no meio.

Como o Kinescope resolve isso O Kinescope é feito para VOD de ponta a ponta: você sobe uma vez e a plataforma transcodifica em uma escala adaptativa, guarda e entrega da própria CDN através de um player com sua marca, controle de acesso, DRM e métricas. Toda transmissão ao vivo também é gravada automaticamente e vira réplica sob demanda quando acaba — ao vivo e gravado convivem numa biblioteca só, organizada pelo CMS de vídeo. Ler a documentação do Kinescope

Perguntas frequentes

O que significa VOD? VOD vem de video on demand, vídeo sob demanda — vídeo gravado que o espectador começa quando quiser, ao contrário do ao vivo, que toca em tempo real. Aula de curso, vídeo de produto, réplica de webinar e VSL são todos VOD. Qual a diferença entre VOD e transmissão ao vivo? VOD é gravado e fica disponível a qualquer momento; o ao vivo é entregue em tempo real enquanto acontece. O VOD é transcodificado uma vez e servido da CDN sob demanda, então a preocupação é armazenamento e início rápido, não latência. Muita transmissão vira VOD depois de gravada. O que são AVOD, SVOD e TVOD? São modelos de negócio: AVOD é sustentado por publicidade e grátis para quem assiste; SVOD é assinatura, como um serviço de streaming ou área de membros; TVOD é transacional, pago por título. Descrevem como o VOD é monetizado, não como é entregue. Como o VOD é entregue? A fonte é transcodificada uma vez em uma escala de versões e guardada na origem. Quando alguém dá play, os segmentos são servidos de um ponto da CDN próximo, e o player adaptativo troca de qualidade conforme a conexão — a mesma pilha do ao vivo, sem a restrição de tempo real. Qual a diferença entre VOD e download progressivo? O download progressivo entrega um arquivo único de qualidade fixa que toca enquanto baixa: simples, mas trava em conexão lenta e desperdiça banda em conexão rápida. O VOD por streaming entrega uma escala de versões através de um manifesto, e o player escolhe a que couber em cada espectador. Dá para transformar uma transmissão ao vivo em VOD? Sim. No Kinescope toda transmissão é gravada automaticamente e vira um vídeo sob demanda comum assim que termina — a réplica já fica pronta para cortar, proteger e embutir, sem exportação manual.

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