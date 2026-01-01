Neste artigo
Ao terminar, você vai entender:
- O que separa VOD de transmissão ao vivo
- Onde o VOD aparece no mercado de infoprodutos
- O que significam AVOD, SVOD e TVOD
- Como um vídeo sob demanda chega ao espectador
O que é VOD?
VOD — vídeo sob demanda, do inglês video on demand — é vídeo gravado que o espectador pode começar a qualquer momento, ao contrário de uma transmissão ao vivo, que toca em tempo real. O arquivo existe antes de alguém assistir.
A característica que define é o controle estar do lado de quem assiste: ele escolhe quando dar play, e pode pausar, voltar e arrastar a barra. Isso só é possível porque o vídeo inteiro foi preparado e guardado com antecedência, então qualquer ponto da linha do tempo está disponível na hora.
Tecnicamente, VOD usa a mesma pilha do ao vivo — transcodificação em uma escala adaptativa, segmentos HLS, CDN e player adaptativo — menos a restrição de tempo real. Sem pressão de latência, as prioridades passam a ser armazenamento, início rápido, qualidade e controle de acesso.
Onde o VOD aparece
Quase todo vídeo de negócio é VOD, mesmo quando ninguém usa a sigla. No mercado brasileiro de infoprodutos, é literalmente o produto:
Toda aula atrás de login é VOD. É o que o aluno comprou — e o que vaza quando a proteção não acompanha.
O vídeo que carrega o tráfego pago é VOD embutido num site, onde velocidade de início e player limpo pesam direto na conversão.
Uma transmissão gravada vira VOD — um ativo que continua gerando visualização e lead muito depois do evento acabar.
Biblioteca de onboarding e material confidencial: VOD com DRM, marca d’água e métrica por espectador.
AVOD, SVOD e TVOD
|Modelo
|Como se paga
|Exemplo
|AVOD
|Publicidade; grátis para quem assiste
|Portais de vídeo com anúncio
|SVOD
|Assinatura
|Serviços de streaming, área de membros
|TVOD
|Transacional, por título
|Compra ou aluguel de um vídeo
Curso vendido uma vez com acesso vitalício não se encaixa perfeitamente em nenhum dos três — é TVOD no pagamento e SVOD no consumo, e por isso as decisões de infraestrutura seguem o segundo.
As três siglas descrevem como o VOD é monetizado, não como é entregue. A tecnologia por baixo é a mesma nos três casos.
Como o VOD é entregue
A fonte é convertida em uma escala adaptativa de resoluções e bitrates. Isso acontece uma única vez e serve todos os espectadores dali em diante.
As versões e o manifesto ficam na origem como cópia autoritativa.
No play, os segmentos são servidos de um ponto da CDN próximo ao espectador, e o player adaptativo troca de qualidade conforme a conexão.
Vale separar isso de download progressivo, que ainda aparece em setup improvisado: um arquivo único de qualidade fixa que toca enquanto baixa. É simples, mas trava em conexão lenta e desperdiça banda em conexão rápida — e não tem como trocar de qualidade no meio.
Como o Kinescope resolve isso
O Kinescope é feito para VOD de ponta a ponta: você sobe uma vez e a plataforma transcodifica em uma escala adaptativa, guarda e entrega da própria CDN através de um player com sua marca, controle de acesso, DRM e métricas. Toda transmissão ao vivo também é gravada automaticamente e vira réplica sob demanda quando acaba — ao vivo e gravado convivem numa biblioteca só, organizada pelo CMS de vídeo.Ler a documentação do Kinescope
Perguntas frequentes
O que significa VOD?
VOD vem de video on demand, vídeo sob demanda — vídeo gravado que o espectador começa quando quiser, ao contrário do ao vivo, que toca em tempo real. Aula de curso, vídeo de produto, réplica de webinar e VSL são todos VOD.
Qual a diferença entre VOD e transmissão ao vivo?
VOD é gravado e fica disponível a qualquer momento; o ao vivo é entregue em tempo real enquanto acontece. O VOD é transcodificado uma vez e servido da CDN sob demanda, então a preocupação é armazenamento e início rápido, não latência. Muita transmissão vira VOD depois de gravada.
O que são AVOD, SVOD e TVOD?
São modelos de negócio: AVOD é sustentado por publicidade e grátis para quem assiste; SVOD é assinatura, como um serviço de streaming ou área de membros; TVOD é transacional, pago por título. Descrevem como o VOD é monetizado, não como é entregue.
Como o VOD é entregue?
A fonte é transcodificada uma vez em uma escala de versões e guardada na origem. Quando alguém dá play, os segmentos são servidos de um ponto da CDN próximo, e o player adaptativo troca de qualidade conforme a conexão — a mesma pilha do ao vivo, sem a restrição de tempo real.
Qual a diferença entre VOD e download progressivo?
O download progressivo entrega um arquivo único de qualidade fixa que toca enquanto baixa: simples, mas trava em conexão lenta e desperdiça banda em conexão rápida. O VOD por streaming entrega uma escala de versões através de um manifesto, e o player escolhe a que couber em cada espectador.
Dá para transformar uma transmissão ao vivo em VOD?
Sim. No Kinescope toda transmissão é gravada automaticamente e vira um vídeo sob demanda comum assim que termina — a réplica já fica pronta para cortar, proteger e embutir, sem exportação manual.
Leia mais
- Vídeo sob demanda — Wikipédia — visão geral neutra.
- Live streaming — o outro lado da moeda.
- HLS — o protocolo que entrega os dois.
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