Compatibel met hoe je al lesgeeft

Kinescope integreert soepel in je bestaande tools – geen noodzaak om platforms te herbouwen of te wisselen. Het werkt naadloos samen met elk LMS, elke websitebuilder of intern systeem dat je gebruikt.

Als je overstapt van een ander videoplatform, bieden we volledige ondersteuning om je content snel en moeiteloos te migreren, zodat je ononderbroken kunt blijven lesgeven.