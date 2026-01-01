Videoplatformgebouwd voor online leren
Jouw videolessen, jouw regels. Kinescope geeft je volledige controle over contentlevering, branding en privacy – zodat je je kunt concentreren op lesgeven, niet op probleemoplossing.
Vertrouwd door meer dan 6.000 klanten in 48 landen en steeds meer
Snel lanceren. Maak het van jou.
Breid je e-learningplatform uit zonder je zorgen te maken over video. Snelle, beveiligde streaming biedt je gebruikers de soepele ervaring die ze verwachten.
Werkt overal
Upload je content, kopieer de embed-link en ga aan de slag. Werkt met elk LMS, elke website of leerplatform.
- Schoon, intuïtief dashboard.
- Snelle upload en transcodering.
- No-code insluiting overal.
Breng het in jouw stijl
Laat de videospeler eruitzien als onderdeel van jouw platform — niet als dat van een ander.
- Voeg je logo en kleuren toe.
- Pas spelersbediening aan.
- Werkt op alle apparaten.
Compatibel met hoe je al lesgeeft
Kinescope integreert soepel in je bestaande tools – geen noodzaak om platforms te herbouwen of te wisselen. Het werkt naadloos samen met elk LMS, elke websitebuilder of intern systeem dat je gebruikt.
Als je overstapt van een ander videoplatform, bieden we volledige ondersteuning om je content snel en moeiteloos te migreren, zodat je ononderbroken kunt blijven lesgeven.
Houd controle over je content en publiek
Slimme analyse
Volg betrokkenheid in alle lessen en verbeter de ervaring van je cursus.
Video‑bescherming
DRM‑versleuteling, watermerken en toegangsbeperkingen helpen beschermen wat je maakt.
Bewezen op schaal — en klaar voor jou
Ontdek het volledige videopotentieel voor onderwijs.
Probeer alles wat Kinescope te bieden heeft. Geen creditcard nodig.