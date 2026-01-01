Videospeler die elk idee ondersteunt
Trek de aandacht: aanpassing, verfijning, analyse en tot 4K-kwaliteit. Snel, aanpasbaar, reclamevrij.
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Alles wat je nodig hebt in één oplossing
Ondersteuning voor 4K-resolutie, snelle laden en soepel afspelen.
Ondersteunt elke taal, elk apparaat en elke schermresolutie.
Geen advertenties, geen opdringerige aanbevelingen.
Aangepast logo, kleuren en bediening die bij het ontwerp van je merk passen.
Je video's beschermd. Punt.
Geïntegreerde privacyhulpmiddelen beschermen alles wat je maakt.
Downloadbescherming
DRM en toegangsbeperkingen helpen je video’s te beschermen tegen ongeautoriseerde downloads.
Privacy-instellingen
Beheer de rechten van teamleden. Sta publiek toegang toe via domein, wachtwoord of privélink – jij beslist.
Leer je publiek kennen
Betrokkenheid
CTA-knoppen, leadcaptureformulieren, annotaties en hoofdstukken – allemaal direct in de speler.
Toegangscontrole
Beperk toegang op basis van domein, projectinstellingen en spelersconfiguratie.
Dataintegratie
Gebruik gedragsdata voor remarketing, lookalike-doelgroepen en contentoptimalisatie.