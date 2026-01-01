Videospeler die elk idee ondersteunt

Trek de aandacht: aanpassing, verfijning, analyse en tot 4K-kwaliteit. Snel, aanpasbaar, reclamevrij.

Start gratis
Demo plannen

Zie de speler in actie

Alles wat je nodig hebt in één oplossing

Kwaliteit zonder compromis

Ondersteuning voor 4K-resolutie, snelle laden en soepel afspelen.
Universele compatibiliteit

Ondersteunt elke taal, elk apparaat en elke schermresolutie.
Zonder reclame

Geen advertenties, geen opdringerige aanbevelingen.
White-label

Aangepast logo, kleuren en bediening die bij het ontwerp van je merk passen.
Kwaliteit zonder compromis

Ondersteuning voor 4K-resolutie, snelle laden en soepel afspelen.

Universele compatibiliteit

Ondersteunt elke taal, elk apparaat en elke schermresolutie.

Zonder reclame

Geen advertenties, geen opdringerige aanbevelingen.

White-label

Aangepast logo, kleuren en bediening die bij het ontwerp van je merk passen.

Je video's beschermd. Punt.

Geïntegreerde privacyhulpmiddelen beschermen alles wat je maakt.

Downloadbescherming

DRM en toegangsbeperkingen helpen je video’s te beschermen tegen ongeautoriseerde downloads.

Privacy-instellingen

Beheer de rechten van teamleden. Sta publiek toegang toe via domein, wachtwoord of privélink – jij beslist.

Leer je publiek kennen

Betrokkenheid

CTA-knoppen, leadcaptureformulieren, annotaties en hoofdstukken – allemaal direct in de speler.

Toegangscontrole

Beperk toegang op basis van domein, projectinstellingen en spelersconfiguratie.

Dataintegratie

Gebruik gedragsdata voor remarketing, lookalike-doelgroepen en contentoptimalisatie.

Gebouwd voor ontwikkelaars

Vang events op, bouw je eigen logica en beheer het gedrag en uiterlijk van de speler via de JS‑API. Kant‑en‑klare SDK's voor jouw ontwikkelomgevingen.
Documentatie bekijken

Alle spelermogelijkheden zijn beschikbaar in het gratis abonnement.

Aan de slag
Demo plannen

Onze video-oplossingen

Hosting

Speler

Streaming

CMS

Analyse
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.