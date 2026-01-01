Videodie zichzelf terugverdient in de funnel

Een player met je eigen huisstijl en zonder advertenties, analytics per pagina, CTA’s in de player en bibliotheekbeheer met AI — alle essentiële video-marketingtools in één product, vanaf €10/maand.

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Haal meer uit elke video

De ingebouwde tools van Kinescope laten elke upload zichzelf terugverdienen, met diepgaande analytics, een player die engagement oplevert en AI-tools voor je bibliotheek.

Zie wat écht engagement oplevert

Analytics per pagina laten zien waar je video speelt, wie er kijkt en welke pagina’s of bronnen het meeste engagement opleveren. Afhaakmomenten en kijkpercentages, uitgesplitst naar verwijzer, land en apparaat.

Converteer kijkers in de player

CTA’s aan het einde van de video sturen kijkers naar een landingspagina, een aanmeldformulier of de volgende stap. Annotaties en hoofdstukken houden de aandacht binnen de player zelf.

Beheer alles met AI

Assistenten met MCP-ondersteuning, zoals Claude of Cursor, koppelen rechtstreeks aan je Kinescope-bibliotheek. Zo doorzoekt je team video’s, haalt het engagement-rapporten op en past het titels of beschrijvingen in bulk aan — allemaal vanuit een chatvenster. Inbegrepen in elk abonnement, zelfs in Free.

Koppel Kinescope aan de stack die je al gebruikt

Zet video in Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, HubSpot-landingspagina’s — noem maar op. Eén embedcode om te kopiëren en plakken, geen developer nodig. We hebben overigens ook een API en SDK’s.

Pas de player aan zodat hij past bij je merk en stuur engagement-events via webhooks door naar je CRM.

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Eén videoplatform voor elke stap in de funnel

Awareness

Embedcodes die klaar zijn voor SEO en AI, automatisch gegenereerde ondertiteling (90+ talen), een player met je eigen huisstijl en watch pages voor een sterke eerste indruk via directe links.
Overweging

Door AI gegenereerde timestamps en beschrijvingen, een player-interface in meerdere talen, live streaming met chat in de player voor webinars en Q&A’s (met automatische opnames voor on-demand replays) en playlists voor gerelateerde content.
Conversie

Interactieve CTA-banners op de videotijdlijn, CTA-knoppen aan het einde van de video, formulieren voor leadcapture in de player en white-label watch pages met je klikbare logo.
Loyaliteit

Projectstructuur met workspace-rechten, een videobewerker in de browser voor snelle aanpassingen, plus DRM en toegangscontrole voor content die alleen voor klanten bedoeld is.
Awareness

Embedcodes die klaar zijn voor SEO en AI, automatisch gegenereerde ondertiteling (90+ talen), een player met je eigen huisstijl en watch pages voor een sterke eerste indruk via directe links.

Overweging

Door AI gegenereerde timestamps en beschrijvingen, een player-interface in meerdere talen, live streaming met chat in de player voor webinars en Q&A’s (met automatische opnames voor on-demand replays) en playlists voor gerelateerde content.

Conversie

Interactieve CTA-banners op de videotijdlijn, CTA-knoppen aan het einde van de video, formulieren voor leadcapture in de player en white-label watch pages met je klikbare logo.

Loyaliteit

Projectstructuur met workspace-rechten, een videobewerker in de browser voor snelle aanpassingen, plus DRM en toegangscontrole voor content die alleen voor klanten bedoeld is.

Betaal niet te veel om je marketingvideo te hosten

Drie scenario’s transparant doorgerekend, en wat Wistia en Vimeo rekenen voor hetzelfde volume.

The workload
Library
Viewing
Storage
Delivery / month
The bill

*Weergave = maandelijkse weergaven × ~90 s gemiddelde kijktijd (typisch voor marketingvideo). Opslag = uren in de bibliotheek × 7 GB/u (gemiddelde grootte van het originele bestand opgeteld bij alle resoluties).
Levering = bekeken uren × 2,5 GB/u (gemiddelde grootte die naar een kijker wordt gestreamd, aangepast aan diens verbinding).

** Prijsindicatie volgens de B2B SaaS-contractprijsdatabase van Vendr (2026).
Bekijk de actuele tiers op wistia.com/pricing, vimeo.com/upgrade-plan.

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Bekijk de functievergelijking

«Kinescope's affordable, scalable, and accessible video solution has been a game-changer, empowering us to deliver world-class education to hundreds of thousands»

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (500,000+ learners · moved from Mux to Kinescope)
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Wel de video-marketingtools nodig, maar niet de prijs die er meestal bij hoort?

Het limiet van 250 video’s op Wistia Business is echt, net als de +$250/maand Automation Suite alleen al om HubSpot of Marketo aan te sluiten. Niets daarvan zit in Kinescope — onbeperkte video’s, onbeperkte workspace-leden en webhooks naar je CRM op elk betaald abonnement vanaf €10/maand.

Kom je van Vidyard, Vimeo of een ander platform? Je krijgt prijzen per GB, geen kosten per gebruiker en geen Enterprise-upgrade alleen voor watch pages met je huisstijl of CRM-integraties.

De overstap zelf is voor onze rekening — gratis op de Super- en Mega-abonnementen. We halen je hele bibliotheek over (alle metadata blijft behouden) en richten alles aan onze kant in. Meestal in een week of minder.

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FAQ

Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ons Help Center.

Via webhooks en onze REST API sturen we video-events (play, drop-off, inzending van een leadformulier) realtime naar je CRM, met JSON-payloads die je zo aan je eigen velden koppelt. Er is geen kant-en-klare native connector; de setup kost een paar uur via Zapier, n8n of één developer. Wistia stopt native integraties in de Automation Suite (+$250/maand); Kinescope houdt de integratielaag open, zelfs op het gratis abonnement.
Er is geen apart A/B-testdashboard, maar de data is er wel. Embed twee video-ID’s in twee varianten van dezelfde pagina, stuur het verkeer met je A/B-tool (Optimizely, VWO, Google Optimize), en de analytics per pagina van Kinescope laten kijkpercentage, drop-off en CTA-clicks per variant zien. Vergelijk ze in je eigen analytics-laag. Werkt voor thumbnails, lengtes of compleet andere creatives.
Kinescope kent geen verrassingen bij verlenging. Je betaalt voor opslag, bandbreedte en verwerking tegen onze openbare Pay-as-you-go-tarieven. Mochten die tarieven ooit veranderen, dan hoor je dat ruim van tevoren, met tijd om te beslissen. Op het Mega-abonnement krijgen grotere afnames progressieve volumekortingen, afgestemd op je contract.
Je tarief per GB daalt automatisch naarmate het volume stijgt — €0,03 bij 0-1 TB/maand, €0,02 bij 1-6 TB, €0,015 bij 6-21 TB, €0,01 bij 21-51 TB, en maatwerktarieven daarboven. Een campagne die de maandelijkse weergaven 10× laat groeien, maakt je rekening niet 10× hoger: de marginale GB wordt goedkoper, en er is geen heronderhandeling van het contract of een upgrade-tier.
Nee. Het Super-abonnement heeft onbeperkte video’s en onbeperkte workspace-leden. Je betaalt voor opslag, levering en een eenmalige transcodeervergoeding bij upload. Ter vergelijking: Wistia Business stopt bij 250 GB en 3 gebruikers, Vimeo Advanced bij 7 TB en 10 gebruikers.
Deel leestoegang (API-token of geëxporteerd archief) tot je huidige platform. Wij halen de video’s over, transcoderen ze aan onze kant en behouden metadata en mappenstructuur. Een gemiddelde bibliotheek is binnen een week klaar. Begeleide migratie is gratis op de Super- en Mega-abonnementen. Voor grotere bibliotheken of maatwerk-pipelines bepalen we eerst de scope en stellen we daarna het abonnement en de planning voor.

Breng je funnel verder met video.

Probeer alles wat Kinescope te bieden heeft. Geen creditcard nodig.

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