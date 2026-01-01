Videodie zichzelf terugverdient in de funnel
Een player met je eigen huisstijl en zonder advertenties, analytics per pagina, CTA’s in de player en bibliotheekbeheer met AI — alle essentiële video-marketingtools in één product, vanaf €10/maand.
Trusted by more than 6,000 clients in 48 countries and counting
Haal meer uit elke video
De ingebouwde tools van Kinescope laten elke upload zichzelf terugverdienen, met diepgaande analytics, een player die engagement oplevert en AI-tools voor je bibliotheek.
Zie wat écht engagement oplevert
Analytics per pagina laten zien waar je video speelt, wie er kijkt en welke pagina’s of bronnen het meeste engagement opleveren. Afhaakmomenten en kijkpercentages, uitgesplitst naar verwijzer, land en apparaat.
Converteer kijkers in de player
CTA’s aan het einde van de video sturen kijkers naar een landingspagina, een aanmeldformulier of de volgende stap. Annotaties en hoofdstukken houden de aandacht binnen de player zelf.
Beheer alles met AI
Assistenten met MCP-ondersteuning, zoals Claude of Cursor, koppelen rechtstreeks aan je Kinescope-bibliotheek. Zo doorzoekt je team video’s, haalt het engagement-rapporten op en past het titels of beschrijvingen in bulk aan — allemaal vanuit een chatvenster. Inbegrepen in elk abonnement, zelfs in Free.
Koppel Kinescope aan de stack die je al gebruikt
Zet video in Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, HubSpot-landingspagina’s — noem maar op. Eén embedcode om te kopiëren en plakken, geen developer nodig. We hebben overigens ook een API en SDK’s.
Pas de player aan zodat hij past bij je merk en stuur engagement-events via webhooks door naar je CRM.
Eén videoplatform voor elke stap in de funnel
Embedcodes die klaar zijn voor SEO en AI, automatisch gegenereerde ondertiteling (90+ talen), een player met je eigen huisstijl en watch pages voor een sterke eerste indruk via directe links.
Door AI gegenereerde timestamps en beschrijvingen, een player-interface in meerdere talen, live streaming met chat in de player voor webinars en Q&A’s (met automatische opnames voor on-demand replays) en playlists voor gerelateerde content.
Interactieve CTA-banners op de videotijdlijn, CTA-knoppen aan het einde van de video, formulieren voor leadcapture in de player en white-label watch pages met je klikbare logo.
Projectstructuur met workspace-rechten, een videobewerker in de browser voor snelle aanpassingen, plus DRM en toegangscontrole voor content die alleen voor klanten bedoeld is.
Betaal niet te veel om je marketingvideo te hosten
Drie scenario’s transparant doorgerekend, en wat Wistia en Vimeo rekenen voor hetzelfde volume.
*Weergave = maandelijkse weergaven × ~90 s gemiddelde kijktijd (typisch voor marketingvideo). Opslag = uren in de bibliotheek × 7 GB/u (gemiddelde grootte van het originele bestand opgeteld bij alle resoluties).
Levering = bekeken uren × 2,5 GB/u (gemiddelde grootte die naar een kijker wordt gestreamd, aangepast aan diens verbinding).
** Prijsindicatie volgens de B2B SaaS-contractprijsdatabase van Vendr (2026).
Bekijk de actuele tiers op wistia.com/pricing, vimeo.com/upgrade-plan.
«Kinescope's affordable, scalable, and accessible video solution has been a game-changer, empowering us to deliver world-class education to hundreds of thousands»
Wel de video-marketingtools nodig, maar niet de prijs die er meestal bij hoort?
Het limiet van 250 video’s op Wistia Business is echt, net als de +$250/maand Automation Suite alleen al om HubSpot of Marketo aan te sluiten. Niets daarvan zit in Kinescope — onbeperkte video’s, onbeperkte workspace-leden en webhooks naar je CRM op elk betaald abonnement vanaf €10/maand.
Kom je van Vidyard, Vimeo of een ander platform? Je krijgt prijzen per GB, geen kosten per gebruiker en geen Enterprise-upgrade alleen voor watch pages met je huisstijl of CRM-integraties.
De overstap zelf is voor onze rekening — gratis op de Super- en Mega-abonnementen. We halen je hele bibliotheek over (alle metadata blijft behouden) en richten alles aan onze kant in. Meestal in een week of minder.
FAQ
Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ons Help Center.
Breng je funnel verder met video.
Probeer alles wat Kinescope te bieden heeft. Geen creditcard nodig.