Het limiet van 250 video’s op Wistia Business is echt, net als de +$250/maand Automation Suite alleen al om HubSpot of Marketo aan te sluiten. Niets daarvan zit in Kinescope — onbeperkte video’s, onbeperkte workspace-leden en webhooks naar je CRM op elk betaald abonnement vanaf €10/maand.

Kom je van Vidyard, Vimeo of een ander platform? Je krijgt prijzen per GB, geen kosten per gebruiker en geen Enterprise-upgrade alleen voor watch pages met je huisstijl of CRM-integraties.

De overstap zelf is voor onze rekening — gratis op de Super- en Mega-abonnementen. We halen je hele bibliotheek over (alle metadata blijft behouden) en richten alles aan onze kant in. Meestal in een week of minder.