動画を、ファネルで稼ぐ資産に

広告なしのブランドプレイヤー、ページ単位のアナリティクス、プレイヤー内 CTA、AI によるライブラリ管理 — 動画マーケティングに必要なツールをすべてひとつの製品に、月額 €10 から。

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48か国・6,000社以上に選ばれ、いまも増え続けています

動画一本ごとに、もっと成果を

Kinescope に標準搭載されたツールが、深いアナリティクス、魅力的なプレイヤー、AI ライブラリ機能で、すべてのアップロードを成果に変えます。

本当にエンゲージしている瞬間が見える

ページ単位のアナリティクスで、動画がどこで再生され、誰が視聴し、どのページや流入元が最もエンゲージメントを生んでいるかがわかります。離脱ポイントや視聴完了率を、リファラー・国・デバイス別に分解して把握できます。

プレイヤーの中で視聴者をコンバージョンへ

動画終了時のCTAで、視聴者をランディングページや登録フォーム、次に取ってほしいアクションへと誘導。アノテーションやチャプターで、プレイヤー内のままエンゲージメントを維持します。

すべてをAIで管理

Claude や Cursor のような MCP 対応アシスタントが Kinescope ライブラリに直接つながるので、チームはチャット画面から動画を検索し、エンゲージメントレポートを取得し、タイトルや説明文を一括更新できます。Free を含むすべてのプランに標準搭載。

すでにお使いのスタックに Kinescope を差し込む

Webflow、WordPress、Squarespace、Notion、HubSpot のランディングページ — どこへでも動画を配置できます。コピー＆ペーストする埋め込みコードひとつで、開発者は不要。もちろん API と SDK もご用意しています。

プレイヤーをブランドの一部のようにカスタマイズし、エンゲージメントイベントを Webhook 経由で CRM に流し込めます。

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ファネルのすべてのステップに、ひとつの動画ソリューション

認知

SEO と AI に最適化された埋め込みコード、自動生成される字幕（90以上の言語）、ブランドに合わせたプレイヤーと視聴ページで、ダイレクトリンクからの第一印象を高めます。
検討

AI が生成するタイムスタンプと説明文、多言語対応のプレイヤー UI、プレイヤー内チャット付きのライブ配信（ウェビナーや Q&A 向け、オンデマンド再生用に自動録画）、関連コンテンツのプレイリストまで。
コンバージョン

動画タイムライン上のインタラクティブな CTA バナー、動画終了時の CTA ボタン、プレイヤー内のリード獲得フォーム、クリック可能なロゴ入りのホワイトラベル視聴ページ。
ロイヤルティ

ワークスペース権限によるプロジェクト管理、ブラウザ上で完結する動画エディターによるすばやい更新、そして顧客限定コンテンツを守る DRM とアクセス制御。
認知

SEO と AI に最適化された埋め込みコード、自動生成される字幕（90以上の言語）、ブランドに合わせたプレイヤーと視聴ページで、ダイレクトリンクからの第一印象を高めます。

検討

AI が生成するタイムスタンプと説明文、多言語対応のプレイヤー UI、プレイヤー内チャット付きのライブ配信（ウェビナーや Q&A 向け、オンデマンド再生用に自動録画）、関連コンテンツのプレイリストまで。

コンバージョン

動画タイムライン上のインタラクティブな CTA バナー、動画終了時の CTA ボタン、プレイヤー内のリード獲得フォーム、クリック可能なロゴ入りのホワイトラベル視聴ページ。

ロイヤルティ

ワークスペース権限によるプロジェクト管理、ブラウザ上で完結する動画エディターによるすばやい更新、そして顧客限定コンテンツを守る DRM とアクセス制御。

マーケティング動画をホストするだけで、払いすぎない

3つのシナリオを包み隠さず計算。同じ配信量に Wistia と Vimeo がいくら請求するかも示します。

The workload
Library
Viewing
Storage
Delivery / month
The bill

*視聴 = 月間視聴回数 × 平均視聴時間 約90秒（マーケティング動画の標準的な値）。ストレージ = ライブラリ時間 × 7 GB/時（元ファイルと全解像度を合わせた平均的な容量）。
配信 = 視聴時間 × 2.5 GB/時（視聴者一人の回線に合わせて配信される平均ファイルサイズ）。

** 料金の試算は Vendr の 2026 B2B SaaS 契約価格データベース に基づいています。
最新の料金は wistia.com/pricingvimeo.com/upgrade-plan をご確認ください。

料金の根拠を見る
機能の比較を見る

「Kinescope の手頃で、スケーラブルで、誰もが使える動画ソリューションは、私たちにとって大きな転機でした。何十万人もの学習者に世界水準の教育を届けられるようになったのです」

Eriky Kunitake 氏、 Head of Business & Operations, Ada（学習者 500,000人以上・Mux から Kinescope へ移行）

動画マーケティングのツールは欲しい。でも、その価格は払いたくない？

Wistia の Business プランにある「動画 250 本」の上限は現実です。HubSpot や Marketo をつなぐためだけに必要な Automation Suite（月額 +$250）も同じく。Kinescope にはそのどちらもありません — 月額 €10 からのすべての有料プランで、動画数無制限、ワークスペースメンバー無制限、CRM への Webhook を標準提供します。

Vidyard や Vimeo、その他のプラットフォームからの乗り換えですか？1GB あたりの料金体系が手に入り、ユーザー課金もなく、ブランド入りの視聴ページや CRM 連携のためだけに Enterprise へアップグレードする必要もありません。

移行そのものは当社が負担します — Super・Mega プランでは無料。ライブラリをそのまま（メタデータもすべて保持して）移し、こちら側でセットアップまで行います。通常は 1 週間ほど、あるいはそれ以内で完了します。

移行を依頼する
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よくある質問

Can’t find the answer you need? Check out our ヘルプセンター.

Webhook と REST API を通じて、動画イベント（再生・離脱・リードフォーム送信）を発生と同時に CRM へ送信します。ペイロードは JSON 形式で、お使いのフィールドにそのままマッピングできます。ネイティブのプラグアンドプレイ型コネクターはありませんが、Zapier・n8n、あるいは開発者一人で数時間ほどあれば設定は完了します。Wistia はネイティブ連携を Automation Suite（月額 +$250）に束ねていますが、Kinescope は無料プランでも連携レイヤーをオープンに保っています。
専用の A/B テストダッシュボードはありませんが、必要なデータはすべてそろっています。同じページの 2 つのバリエーションに 2 本の動画 ID を埋め込み、A/B ツール（Optimizely、VWO、Google Optimize）でトラフィックを振り分ければ、Kinescope のページ単位アナリティクスがバリエーションごとの視聴完了率・離脱・CTA クリックを示します。あとはアナリティクス側で比較するだけ。サムネイル、尺、まったく異なるクリエイティブのいずれにも使えます。
Kinescope に更新時の不意打ちはありません。ストレージ・帯域・処理に対して、公開している従量課金レートでお支払いいただくだけです。万一そのレートが変わる場合も、十分な余裕を持って事前にお知らせし、判断する時間を確保します。Mega プランでは、契約規模に応じた段階的なボリュームディスカウントが適用されます。
ボリュームが増えるほど 1GB あたりの単価は自動的に下がります — 月 0〜1 TB で €0.03、1〜6 TB で €0.02、6〜21 TB で €0.015、21〜51 TB で €0.01、それ以上はカスタムレートです。月間視聴数が 10 倍になっても請求が 10 倍になることはありません。追加分の GB はより安くなり、契約の再交渉やプランのアップグレードも不要です。
ありません。Super プランは動画数もワークスペースメンバー数も無制限です。お支払いはストレージ・配信、そしてアップロード時の一回限りのトランスコード料金のみ。比較すると、Wistia Business は 250 GB・3 ユーザー、Vimeo Advanced は 7 TB・10 ユーザーが上限です。
現在お使いのプラットフォームの読み取り権限（API トークンまたはエクスポート済みアーカイブ）を共有していただきます。あとは当社が動画を取り込み、こちら側でトランスコードし、メタデータとフォルダ構造をそのまま保持します。一般的なライブラリなら 1 週間以内に完了します。移行サポートは Super・Mega プランで無料。大規模なライブラリやカスタムパイプラインの場合は、まず要件を整理したうえで、最適なプランとスケジュールをご提案します。

動画で、ファネルを前へ進めよう。

Kinescope のすべての機能を試せます。カード登録は不要です。

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