48か国・6,000社以上に選ばれ、いまも増え続けています
動画一本ごとに、もっと成果を
Kinescope に標準搭載されたツールが、深いアナリティクス、魅力的なプレイヤー、AI ライブラリ機能で、すべてのアップロードを成果に変えます。
本当にエンゲージしている瞬間が見える
ページ単位のアナリティクスで、動画がどこで再生され、誰が視聴し、どのページや流入元が最もエンゲージメントを生んでいるかがわかります。離脱ポイントや視聴完了率を、リファラー・国・デバイス別に分解して把握できます。
プレイヤーの中で視聴者をコンバージョンへ
動画終了時のCTAで、視聴者をランディングページや登録フォーム、次に取ってほしいアクションへと誘導。アノテーションやチャプターで、プレイヤー内のままエンゲージメントを維持します。
すべてをAIで管理
Claude や Cursor のような MCP 対応アシスタントが Kinescope ライブラリに直接つながるので、チームはチャット画面から動画を検索し、エンゲージメントレポートを取得し、タイトルや説明文を一括更新できます。Free を含むすべてのプランに標準搭載。
ファネルのすべてのステップに、ひとつの動画ソリューション
SEO と AI に最適化された埋め込みコード、自動生成される字幕（90以上の言語）、ブランドに合わせたプレイヤーと視聴ページで、ダイレクトリンクからの第一印象を高めます。
AI が生成するタイムスタンプと説明文、多言語対応のプレイヤー UI、プレイヤー内チャット付きのライブ配信（ウェビナーや Q&A 向け、オンデマンド再生用に自動録画）、関連コンテンツのプレイリストまで。
動画タイムライン上のインタラクティブな CTA バナー、動画終了時の CTA ボタン、プレイヤー内のリード獲得フォーム、クリック可能なロゴ入りのホワイトラベル視聴ページ。
ワークスペース権限によるプロジェクト管理、ブラウザ上で完結する動画エディターによるすばやい更新、そして顧客限定コンテンツを守る DRM とアクセス制御。
マーケティング動画をホストするだけで、払いすぎない
3つのシナリオを包み隠さず計算。同じ配信量に Wistia と Vimeo がいくら請求するかも示します。
*視聴 = 月間視聴回数 × 平均視聴時間 約90秒（マーケティング動画の標準的な値）。ストレージ = ライブラリ時間 × 7 GB/時（元ファイルと全解像度を合わせた平均的な容量）。
配信 = 視聴時間 × 2.5 GB/時（視聴者一人の回線に合わせて配信される平均ファイルサイズ）。
** 料金の試算は Vendr の 2026 B2B SaaS 契約価格データベース に基づいています。
最新の料金は wistia.com/pricing、vimeo.com/upgrade-plan をご確認ください。
「Kinescope の手頃で、スケーラブルで、誰もが使える動画ソリューションは、私たちにとって大きな転機でした。何十万人もの学習者に世界水準の教育を届けられるようになったのです」
動画マーケティングのツールは欲しい。でも、その価格は払いたくない？
Wistia の Business プランにある「動画 250 本」の上限は現実です。HubSpot や Marketo をつなぐためだけに必要な Automation Suite（月額 +$250）も同じく。Kinescope にはそのどちらもありません — 月額 €10 からのすべての有料プランで、動画数無制限、ワークスペースメンバー無制限、CRM への Webhook を標準提供します。
Vidyard や Vimeo、その他のプラットフォームからの乗り換えですか？1GB あたりの料金体系が手に入り、ユーザー課金もなく、ブランド入りの視聴ページや CRM 連携のためだけに Enterprise へアップグレードする必要もありません。
移行そのものは当社が負担します — Super・Mega プランでは無料。ライブラリをそのまま（メタデータもすべて保持して）移し、こちら側でセットアップまで行います。通常は 1 週間ほど、あるいはそれ以内で完了します。
よくある質問
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