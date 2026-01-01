Wistia の Business プランにある「動画 250 本」の上限は現実です。HubSpot や Marketo をつなぐためだけに必要な Automation Suite（月額 +$250）も同じく。Kinescope にはそのどちらもありません — 月額 €10 からのすべての有料プランで、動画数無制限、ワークスペースメンバー無制限、CRM への Webhook を標準提供します。

Vidyard や Vimeo、その他のプラットフォームからの乗り換えですか？1GB あたりの料金体系が手に入り、ユーザー課金もなく、ブランド入りの視聴ページや CRM 連携のためだけに Enterprise へアップグレードする必要もありません。

移行そのものは当社が負担します — Super・Mega プランでは無料。ライブラリをそのまま（メタデータもすべて保持して）移し、こちら側でセットアップまで行います。通常は 1 週間ほど、あるいはそれ以内で完了します。