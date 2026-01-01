安全で、強力かつ直感的。
時間を節約し、すべてを管理下に置く。
スマートな整理管理
動画ライブラリを簡単に管理して、時間を節約。
- ワークスペース、プロジェクト、フォルダ、タグ
- 名前、説明、またはIDで検索可能。
- リンクやデータを失わずに動画を差し替え可能。
完全なプライバシー
視聴者とモデレーターを誰にするかは、あなたが決められます。
- ドメイン、パスワード、またはプライベートリンクでアクセス可能。
- チーム権限と変更履歴
- 漏洩追跡用の個別透かし（ウォーターマーク）
よくある質問 (FAQ)
お探しの答えが見つかりませんか？こちらをご覧ください： ヘルプセンター.
はい。Kinescopeは無料で利用可能で、保存できる動画は最大100分、CDNトラフィックは月あたり最大200GBです。ライブストリーミングの場合、セッションは最大20分、同時視聴者は20人までに制限されます。このプランは永久に無料で、試用期間やクレジットカードの登録も不要です。
心配いりません。動画はそのままオンラインで保持されます。上限を超えた場合は、有料プランへの切り替えを促す通知が届くだけです。もし通常よりもリソース消費が多い場合は、計画通りに利用できているか確認するためにこちらから連絡します。
請求書は翌月の初めに、最初の月分として届きます。契約の縛りや隠れた料金はなく、アップグレードやダウングレードもいつでもペナルティなしで可能です。支払い方法はカード決済と銀行振込に対応しています。請求書は「請求」セクションで確認できます。
埋め込みは簡単で、各動画に用意された埋め込みコードを使用します。レスポンシブ（自動調整）タイプと固定サイズタイプがあり、サイトのデザインに合わせて選べます。
各動画に対して詳細な分析データを提供しており、再生回数、エンゲージメント、視聴者の行動を把握できます。これにより、コンテンツの最適化が可能です。また、視聴者の地域や使用デバイスも追跡できます。