私たちは、動画を誰にとっても簡単にすることに情熱を注ぐ、開発者、デザイナー、プロダクト思考を持つチームです。毎日、クリエイティブポートフォリオから企業向けストリームまで、あなたのコンテンツが常にアクセス可能で、安全かつ管理しやすい状態であるよう取り組んでいます。

私たちは、テクノロジーはあなたを助けるものであり、妨げるものであってはいけないと考えています。だからこそ、Kinescopeを開発しました — 動画があなたのビジネスの味方として機能するように。