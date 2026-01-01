プロフェッショナルを提供 動画 誰にでも身近な動画ソリューション
動画を簡単にすることは私たちの使命であるだけでなく、考え方そのものです。
ワンプラットフォーム
動画を簡単にすることは私たちの使命であるだけでなく、考え方そのものです。ストレージやストリーミングから、セキュリティやカスタマイズまで、あらゆる規模の企業が、動画製品を迅速に立ち上げ、スムーズに拡張できるようサポートします。
簡単スタート
Kinescopeの利用開始を簡単にしました — 営業の連絡も、開発チームも不要です。数回クリックするだけで、すぐに始められます。
高速
世界中どこでも、動画が高速かつ安定してストリーミングできるインフラを構築しました。
完全な安全性
動画の保護を最優先にしているため、作成したコンテンツについて心配する必要はありません。
よりシンプルな動画への私たちの取り組み
はじまり
2014
2014年から、私たちは企業やクリエイターの成長を支援する動画ツールを開発してきました。動画技術はますます強力になり、同時に複雑化していくのを目の当たりにしました。私たちは、あえて別の道を選びました。
API
2017
Web Summitでクラウド動画APIを発表し、動画機能を持つアプリを数週間ではなく数時間で立ち上げられるようにしました。
OTT（オーバー・ザ・トップ）
2018
IBCでフルOTTソリューションを発表し、APIと放送局向けの既製UIの両方を提供しました。
Kinescope (キネスコープ)
2020
Kinescopeを正式にリリース — 当社のプライベートなグローバルインフラ上でゼロから構築された完全な動画プラットフォームです。
今日
2026
現在、Kinescopeのエコシステムは、コード不要で動画を埋め込みたい小規模ビジネス、数千時間のコンテンツを安全に保存・管理したい大企業、そして自分の作品を共有しつつ不正コピーから保護したいクリエイターをサポートしています。
私たちについて
私たちは、動画を誰にとっても簡単にすることに情熱を注ぐ、開発者、デザイナー、プロダクト思考を持つチームです。毎日、クリエイティブポートフォリオから企業向けストリームまで、あなたのコンテンツが常にアクセス可能で、安全かつ管理しやすい状態であるよう取り組んでいます。
私たちは、テクノロジーはあなたを助けるものであり、妨げるものであってはいけないと考えています。だからこそ、Kinescopeを開発しました — 動画があなたのビジネスの味方として機能するように。
私たちは共に学び、共有し、成長します
私たちは、動画の複雑さをわかりやすさに変えることを楽しんでいます。ブログやメディア出演を通じて、トレンドを探り、洞察を共有し、動画で何が可能かを示す実際のユースケースに深く迫ります。