驚きのない明瞭な課金

ストレージ、トラフィック、処理 — それぞれの背後にある計算式はこちらです。

ファイルサイズに基づく動画ストレージ

これは最もシンプルな料金です。ソースファイルが1GBの場合、ストレージコストは月額0.06ユーロ未満になります：オリジナル（オプション）の保存に0.03ユーロ、レンディションに約0.03ユーロです。保存量が増えるほど、コストは安くなります。

視聴回数に基づくCDNトラフィック

正確な数字がないとトラフィックの見積もりは難しいかもしれません。しかし、ご心配なく — Kinescopeは手頃な価格です。月に1,000分の再生で0.20ユーロ未満のコストです。視聴回数が増えるほど、コストは安くなります。

長さに基づく動画処理

動画をアップロードすると、一度処理されて複数のレンディション（1080p、720p、480pなど）に変換されます。動画が長いほどコストは高くなります。例えば、10分の動画の処理はわずか0.1ユーロです。これはアップロード時に一度だけ課金される料金です。他のサービスからの動画移行は無料です。