あなたの動画には、スーパーパワーが必要です。

いつでもアップグレードまたはダウングレードが可能です。契約期間の縛りは一切ありません。
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無料

コア機能を無料で開始。永久無料。
0€ /月
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主要機能
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最大100分の動画を保存可能
月間200GBのトラフィック制限
HDライブ配信は1回20分まで
HDライブ配信の参加者は1回最大20名まで
ワークスペースメンバー2名まで
リストリーミング先2か所まで

メガ

企業向けにカスタマイズ。大規模需要に合わせた柔軟な料金設定。
カスタム（お問い合わせ）
お問い合わせください
主要機能
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カスタム料金と条件
動画CDNとS3互換ストレージ
専任サポート
移行と統合のガイダンス
エンタープライズSLA（サービスレベル契約）
シングルサインオン (SSO)

従量課金制 (Pay as you go)

使用した分だけお支払い。スーパープランで利用可能。

CDNトラフィック

トラフィック（GB）

GBあたりの価格（€）

0–1,000

0.03

1,000–6,000

0.02

6,000–21,000

0.015

21,000–51,000

0.01

> 51

カスタム（お問い合わせ）

ストレージ（保管）

容量（GB）

GBあたりの価格（€）

0–1,0000

0.03

1,000–21,000

0.02

> 21

カスタム（お問い合わせ）

動画処理

動画の長さ（分）

分あたりの価格（€）

0–60,000

0.01

> 60,000

カスタム（お問い合わせ）

驚きのない明瞭な課金

ストレージ、トラフィック、処理 — それぞれの背後にある計算式はこちらです。

ファイルサイズに基づく動画ストレージ

これは最もシンプルな料金です。ソースファイルが1GBの場合、ストレージコストは月額0.06ユーロ未満になります：オリジナル（オプション）の保存に0.03ユーロ、レンディションに約0.03ユーロです。保存量が増えるほど、コストは安くなります。

視聴回数に基づくCDNトラフィック

正確な数字がないとトラフィックの見積もりは難しいかもしれません。しかし、ご心配なく — Kinescopeは手頃な価格です。月に1,000分の再生で0.20ユーロ未満のコストです。視聴回数が増えるほど、コストは安くなります。

長さに基づく動画処理

動画をアップロードすると、一度処理されて複数のレンディション（1080p、720p、480pなど）に変換されます。動画が長いほどコストは高くなります。例えば、10分の動画の処理はわずか0.1ユーロです。これはアップロード時に一度だけ課金される料金です。他のサービスからの動画移行は無料です。

高ボリュームまたは独自のビジネスモデルをお持ちですか？

専用オファーを改めてご連絡いたします。

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すべてのプラットフォーム機能に無制限にアクセス可能。使用した分だけお支払いいただきます。

Kinescopeには、あなたに必要なすべてが揃っています。

無制限アップロード
アップロード再開可能
軽量プレーヤー
モバイル対応（準備完了）
プレーヤーカスタマイズ
高度な検索機能
プライバシー設定
DRM保護（デジタル著作権管理による保護）
IAB広告対応
タグ＆メタデータ
チームコラボレーション
無制限アップロード
アップロード再開可能
軽量プレーヤー
モバイル対応（準備完了）
プレーヤーカスタマイズ
高度な検索機能
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DRM保護（デジタル著作権管理による保護）
IAB広告対応
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チームコラボレーション
役割と権限 (ロール＆パーミッション)
プロジェクト＆フォルダー
ライブ＆DVR
HLS＆DASHストリーミング
適応ストリーミング（アダプティブストリーミング）
チャプターとプレイリスト
リードジェネレーション
コール・トゥ・アクション
アノテーションリンク
添付ファイル
マルチ音声トラック
役割と権限 (ロール＆パーミッション)
プロジェクト＆フォルダー
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適応ストリーミング（アダプティブストリーミング）
チャプターとプレイリスト
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音声のみ／ポッドキャスト対応
プレビューページ
ファイルのバージョン管理
安全なストレージ
iOS & Android SDK
動画アナリティクス
グローバルCDN
アセット管理
キャプション
ソーシャル共有
超高速トランスコード
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よくある質問 (FAQ)

はい。Kinescopeは無料で利用でき、保存できる動画は最大100分、CDNトラフィックは月あたり最大200GBです。ライブストリーミングの場合、セッションは最大20分、同時視聴者は20人までに制限されます。このプランは永久に無料で、試用期間やクレジットカードの登録も不要です。
心配いりません。動画はそのままオンラインで保持されます。上限を超えた場合は、有料プランへの切り替えを促す通知が届くだけです。もし通常よりもリソース消費が多い場合は、計画通りに利用できているか確認するためにこちらから連絡します。
請求書は翌月の初めに、最初の月分として届きます。契約の縛りや隠れた料金はなく、アップグレードやダウングレードもいつでもペナルティなしで可能です。支払い方法はクレジットカードと銀行振込に対応しています。請求書は「請求」セクションで確認できます。

まだ質問がありますか？

私たちがサポートします。

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