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Neues, mutiges Redesign von Embacy

Gemeinsam mit Embacy haben wir unsere Marke neu gedacht — mit mehr menschlicher Wärme und visueller Flexibilität für internationale Märkte.

Das komplette Video-Ökosystem direkt zur Hand

Player

Hosting

Streaming

Auswertung

Wir
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Live
Wiedergabesymbol
Live

liefern ein einfaches, starkes Produkt für Unternehmen und Creator

halten Ihre Videos sicher und machen Bearbeitung und Wiedergabe mühelos

bringen alle wichtigen Video-Werkzeuge an einem Ort zusammen

sorgen für felsenfeste Leistung – auch bei Spitzenlast

liefern ein einfaches, starkes Produkt für Unternehmen und Creator

halten Ihre Videos sicher und machen Bearbeitung und Wiedergabe mühelos

bringen alle wichtigen Video-Werkzeuge an einem Ort zusammen

sorgen für felsenfeste Leistung – auch bei Spitzenlast

Unsere Gedanken zum Rebranding

Kinescope wächst weltweit. Wir konzentrieren uns jetzt auf einzigartige Inhalte und ihre Creator, geleitet von einer Balance aus Fortschritt und Empathie — Werte, die sich in unserem neuen Design widerspiegeln. Die Form der Kinescope-Linse wurde
00:02:54:43
zum perfekten Symbol dieser Vision.

Alex Pavlychev

Gründer von Kinescope

Unser Logo bleibt einfach — schwarz und weiß.  So bleibt es überall wiedererkennbar. Immer.

Die flexible Linse blickt jetzt zu den Creators und passt sich ihren Bedürfnissen an

Begleitet von kleinen Helferfiguren

Violett nutzen wir als Produktfarbe und als Farbe der wichtigsten Funktionen

Orange nutzen wir als Markenfarbe — sie hebt hervor, was am wichtigsten ist

Beige ist die warme, freundliche Hintergrundfarbe schlechthin

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TT Hoves Pro Compact

Branding mit grenzenlosen Möglichkeiten

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