Webinare und Aufzeichnungen on demand automatisch mitgeschnitten, überall eingebettet, dauerhaft Ihre

Aus jedem Live-Webinar wird automatisch eine Aufzeichnung on demand — die Sie mit einem Player in Ihrem Design auf der eigenen Website einbetten, per DRM schützen und je Zuschauer auswerten. Live-Streaming mit geringer Latenz ist eingebaut, alles in einem Produkt ab 10 € im Monat. Keine Gebühren pro Teilnehmer.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Von live zu on demand — alles in dem Player, auf dem Sie ohnehin schon hosten

Live-Übertragung, Chat, Webinar-Aufzeichnung, Wiedergabe on demand und Auswertung stecken in einem Produkt. Kein zweites Werkzeug, das angebunden werden muss, und keine Übergabe zwischen live und on demand.

Gehen Sie in demselben Player live, in dem Ihre Videos schon liegen

Live-Streaming mit sehr geringer Latenz, dazu Chat und Fragerunde direkt im Player — kein separates Webinar-Werkzeug, kein zweiter Login. Zuschauer kommen über eine Wiedergabeseite in Ihrem Design oder über eine Einbettung auf Ihrer eigenen Website, und die Übertragung bleibt stabil, ob zehn Teilnehmer zusehen oder Zehntausende.

Jedes Webinar steht on demand bereit, sobald es endet

Die Aufzeichnung entsteht automatisch und wird zu einem gewöhnlichen Video in Ihrer Bibliothek — schneiden Sie sie im Editor im Browser, setzen Sie Kapitel und veröffentlichen Sie die Aufzeichnung hinter einem Formular oder einem Login. Kein Upload, kein erneutes Kodieren auf Ihrer Seite.

Sehen Sie, wer wirklich dabei war — und wer geblieben ist

Die Auswertung zeigt je Zuschauer den Einstiegszeitpunkt, die Sehdauer und den Absprungpunkt, aufgeschlüsselt nach Quelle, Land und Gerät. Per Webhook fließen die Ereignisse in Ihr CRM, sodass Sie Leads danach bewerten können, ob sie bis zum Ende zugesehen haben.

Der ganze Webinar-Ablauf an einem Ort

Davor

Planen Sie die Übertragung, richten Sie Anmeldung und Wiedergabeseite in Ihrem Design ein und legen Sie fest, wer hineinkommt — öffentlich, per Passwort, über signierte Links oder mit Domainsperren. Den Player passen Sie an Ihre Marke an, bevor der erste Zuschauer eintrifft.
Live

Auslieferung mit sehr geringer Latenz, Chat und Fragerunde im Player, gleichzeitiges Restreaming zu YouTube oder LinkedIn und ein weltweites CDN, das auch bei Lastspitzen trägt. Gesendet wird per RTMP aus dem Encoder Ihrer Wahl.
Danach

Die Aufzeichnung ist sofort fertig: KI-Kapitel und Untertitel in über 90 Sprachen, geschützter Zugriff on demand und Auswertung je Zuschauer. Aus einer einzigen Live-Sitzung wird so ein Beitrag, den Ihr Funnel dauerhaft weiterverwendet.
Kinescope-Auswertung eines Webinars mit Teilnahme und Absprungpunkten
Kinescope: Steuerung einer laufenden Webinar-Übertragung
Kinescope: Webinar-Aufzeichnung direkt nach dem Ende der Übertragung
Davor

Planen Sie die Übertragung, richten Sie Anmeldung und Wiedergabeseite in Ihrem Design ein und legen Sie fest, wer hineinkommt — öffentlich, per Passwort, über signierte Links oder mit Domainsperren. Den Player passen Sie an Ihre Marke an, bevor der erste Zuschauer eintrifft.

Kinescope-Auswertung eines Webinars mit Teilnahme und Absprungpunkten
Live

Auslieferung mit sehr geringer Latenz, Chat und Fragerunde im Player, gleichzeitiges Restreaming zu YouTube oder LinkedIn und ein weltweites CDN, das auch bei Lastspitzen trägt. Gesendet wird per RTMP aus dem Encoder Ihrer Wahl.

Kinescope: Steuerung einer laufenden Webinar-Übertragung
Danach

Die Aufzeichnung ist sofort fertig: KI-Kapitel und Untertitel in über 90 Sprachen, geschützter Zugriff on demand und Auswertung je Zuschauer. Aus einer einzigen Live-Sitzung wird so ein Beitrag, den Ihr Funnel dauerhaft weiterverwendet.

Kinescope: Webinar-Aufzeichnung direkt nach dem Ende der Übertragung

Betten Sie Webinar-Aufzeichnungen überall ein

Binden Sie das Webinar mit einem einzigen Embed-Code in Webflow, WordPress, Ihr LMS oder eine Landingpage ein — derselbe Code zeigt erst die Live-Übertragung und danach die Aufzeichnung on demand, ohne dass Sie etwas austauschen müssen.

Den Player passen Sie an Ihre Marke an, und Ereignisse zu Teilnahme und Beteiligung gehen per Webhook in Ihr CRM. API und SDKs sind in jedem Plan enthalten.

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„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (über 500.000 Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)

Zahlen Sie für Webinare pro Teilnehmer oder pro Moderator?

Die meisten Webinar-Plattformen rechnen nach Plätzen, Moderatoren oder Anmeldungen ab und drehen an der Preisschraube, sobald eine Veranstaltung gut läuft. Kinescope nicht: Sie zahlen für Speicher und Auslieferung zu Pay-as-you-go-Sätzen, mit unbegrenzt vielen Videos und unbegrenzt vielen Mitgliedern im Arbeitsbereich — in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat.

Laufen Ihre Webinare heute über Zoom, Demio oder ein Live-Werkzeug, das die Aufzeichnung hinter einem ablaufenden Link versteckt? Holen Sie die Aufzeichnungen auf einen schnellen, werbefreien Player in Ihrem Design — mit vollständiger Auswertung.

Den Umzug übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten alle Metadaten und sind meist binnen einer Woche fertig.

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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Ein Webinar on demand ist die Aufzeichnung eines Webinars, die Ihr Publikum jederzeit ansehen kann — und nicht nur zum angesetzten Live-Termin. Bei Kinescope wird jede Live-Sitzung automatisch aufgezeichnet und ist in dem Moment abrufbar, in dem sie endet: auf einem werbefreien Player in Ihrem Design, den Sie auf der eigenen Website einbetten.

Von Hand ist dafür nichts zu tun. Die Live-Übertragung wird automatisch mitgeschnitten und ist nach dem Ende ein gewöhnliches Video on demand — schneiden Sie es im Editor im Browser, ergänzen Sie KI-Kapitel und Untertitel und betten Sie die Aufzeichnung ein oder legen Sie sie hinter ein Formular oder einen Login. Aus einer einzigen Live-Sitzung wird so ein Beitrag, den Ihr Funnel dauerhaft weiterverwendet.

Nein. Bei Kinescope gibt es keine Gebühren pro Teilnehmer, pro Platz oder pro Moderator. Sie zahlen für Speicher, Auslieferung und eine einmalige Transkodierung — zu denselben Pay-as-you-go-Sätzen wie für den Rest Ihrer Bibliothek, ab 0,03 € pro GB und fallend, je größer das Volumen wird. Ein Webinar mit 50 Zuschauern und eines mit 50.000 werden nach der Auslieferung berechnet, nicht nach einer Teilnehmerstaffel.

Kinescope liefert Live-Streaming mit geringer Latenz, wie interaktive Webinare es brauchen: Zuschauer und Chat im Player bleiben im Gleichtakt, sodass Fragerunden und Umfragen wirklich live wirken und nicht 30 Sekunden hinterherhinken. Gesendet wird aus OBS, vMix oder jedem anderen RTMP-Encoder.

Ja. Jede Live-Übertragung wird automatisch aufgezeichnet und ist in dem Moment, in dem sie endet, ein gewöhnliches Video on demand — ohne Upload, ohne manuellen Export. Schneiden Sie es im Editor im Browser, setzen Sie Kapitel, und die Aufzeichnung ist bereit zum Einbetten oder für den Zugriff hinter einem Formular.

Ja. Für Aufzeichnungen gelten dieselben Zugriffsregeln wie für den Rest Ihres Katalogs: signierte Links, Passwortschutz, Domainsperren sowie Widevine- und FairPlay-DRM mit dynamischen Wasserzeichen für bezahlte oder vertrauliche Sitzungen.

Importieren Sie Ihre Zoom-Aufzeichnung in Kinescope und zeigen Sie sie on demand auf einem schnellen, werbefreien Player in Ihrem Design, mit vollständiger Auswertung — statt sie auf einem Zoom-Freigabelink liegen zu lassen, der irgendwann abläuft. Signierte Links, Passwortschutz und DRM gelten für die Aufzeichnung genauso wie für den Rest Ihrer Bibliothek.

Die Auslieferung läuft über ein weltweites CDN mit Standorten in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS — die Zahl gleichzeitiger Zuschauer hängt also von der Bandbreite ab und nicht von einer festen Obergrenze. Große Veranstaltungen werden genauso ausgeliefert wie alles andere, und der Preis pro GB sinkt automatisch, je mehr Volumen die Veranstaltung erzeugt: Die zehnfache Last bedeutet damit nicht die zehnfache Rechnung.

Halten Sie Ihr nächstes Webinar mit Kinescope.

Live, Aufzeichnung, Wiedergabe on demand und Auswertung in einem Player. Keine Kreditkarte nötig.

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