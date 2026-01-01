Die meisten Webinar-Plattformen rechnen nach Plätzen, Moderatoren oder Anmeldungen ab und drehen an der Preisschraube, sobald eine Veranstaltung gut läuft. Kinescope nicht: Sie zahlen für Speicher und Auslieferung zu Pay-as-you-go-Sätzen, mit unbegrenzt vielen Videos und unbegrenzt vielen Mitgliedern im Arbeitsbereich — in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat.

Laufen Ihre Webinare heute über Zoom, Demio oder ein Live-Werkzeug, das die Aufzeichnung hinter einem ablaufenden Link versteckt? Holen Sie die Aufzeichnungen auf einen schnellen, werbefreien Player in Ihrem Design — mit vollständiger Auswertung.

Den Umzug übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten alle Metadaten und sind meist binnen einer Woche fertig.