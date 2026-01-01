Webinare und Aufzeichnungen on demand automatisch mitgeschnitten, überall eingebettet, dauerhaft Ihre
Aus jedem Live-Webinar wird automatisch eine Aufzeichnung on demand — die Sie mit einem Player in Ihrem Design auf der eigenen Website einbetten, per DRM schützen und je Zuschauer auswerten. Live-Streaming mit geringer Latenz ist eingebaut, alles in einem Produkt ab 10 € im Monat. Keine Gebühren pro Teilnehmer.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Von live zu on demand — alles in dem Player, auf dem Sie ohnehin schon hosten
Live-Übertragung, Chat, Webinar-Aufzeichnung, Wiedergabe on demand und Auswertung stecken in einem Produkt. Kein zweites Werkzeug, das angebunden werden muss, und keine Übergabe zwischen live und on demand.
Gehen Sie in demselben Player live, in dem Ihre Videos schon liegen
Live-Streaming mit sehr geringer Latenz, dazu Chat und Fragerunde direkt im Player — kein separates Webinar-Werkzeug, kein zweiter Login. Zuschauer kommen über eine Wiedergabeseite in Ihrem Design oder über eine Einbettung auf Ihrer eigenen Website, und die Übertragung bleibt stabil, ob zehn Teilnehmer zusehen oder Zehntausende.
Jedes Webinar steht on demand bereit, sobald es endet
Die Aufzeichnung entsteht automatisch und wird zu einem gewöhnlichen Video in Ihrer Bibliothek — schneiden Sie sie im Editor im Browser, setzen Sie Kapitel und veröffentlichen Sie die Aufzeichnung hinter einem Formular oder einem Login. Kein Upload, kein erneutes Kodieren auf Ihrer Seite.
Sehen Sie, wer wirklich dabei war — und wer geblieben ist
Die Auswertung zeigt je Zuschauer den Einstiegszeitpunkt, die Sehdauer und den Absprungpunkt, aufgeschlüsselt nach Quelle, Land und Gerät. Per Webhook fließen die Ereignisse in Ihr CRM, sodass Sie Leads danach bewerten können, ob sie bis zum Ende zugesehen haben.
Der ganze Webinar-Ablauf an einem Ort
Planen Sie die Übertragung, richten Sie Anmeldung und Wiedergabeseite in Ihrem Design ein und legen Sie fest, wer hineinkommt — öffentlich, per Passwort, über signierte Links oder mit Domainsperren. Den Player passen Sie an Ihre Marke an, bevor der erste Zuschauer eintrifft.
Auslieferung mit sehr geringer Latenz, Chat und Fragerunde im Player, gleichzeitiges Restreaming zu YouTube oder LinkedIn und ein weltweites CDN, das auch bei Lastspitzen trägt. Gesendet wird per RTMP aus dem Encoder Ihrer Wahl.
Die Aufzeichnung ist sofort fertig: KI-Kapitel und Untertitel in über 90 Sprachen, geschützter Zugriff on demand und Auswertung je Zuschauer. Aus einer einzigen Live-Sitzung wird so ein Beitrag, den Ihr Funnel dauerhaft weiterverwendet.
Betten Sie Webinar-Aufzeichnungen überall ein
Binden Sie das Webinar mit einem einzigen Embed-Code in Webflow, WordPress, Ihr LMS oder eine Landingpage ein — derselbe Code zeigt erst die Live-Übertragung und danach die Aufzeichnung on demand, ohne dass Sie etwas austauschen müssen.
Den Player passen Sie an Ihre Marke an, und Ereignisse zu Teilnahme und Beteiligung gehen per Webhook in Ihr CRM. API und SDKs sind in jedem Plan enthalten.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“
Zahlen Sie für Webinare pro Teilnehmer oder pro Moderator?
Die meisten Webinar-Plattformen rechnen nach Plätzen, Moderatoren oder Anmeldungen ab und drehen an der Preisschraube, sobald eine Veranstaltung gut läuft. Kinescope nicht: Sie zahlen für Speicher und Auslieferung zu Pay-as-you-go-Sätzen, mit unbegrenzt vielen Videos und unbegrenzt vielen Mitgliedern im Arbeitsbereich — in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat.
Laufen Ihre Webinare heute über Zoom, Demio oder ein Live-Werkzeug, das die Aufzeichnung hinter einem ablaufenden Link versteckt? Holen Sie die Aufzeichnungen auf einen schnellen, werbefreien Player in Ihrem Design — mit vollständiger Auswertung.
Den Umzug übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten alle Metadaten und sind meist binnen einer Woche fertig.
Häufige Fragen
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Live, Aufzeichnung, Wiedergabe on demand und Auswertung in einem Player. Keine Kreditkarte nötig.