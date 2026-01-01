Videoverwaltung, die leicht von der Hand geht
Ob 10 oder 10.000 Videos — Sie behalten mühelos den Überblick. Klare Oberfläche, keine Umwege.
Sicher, leistungsstark und einfach zu bedienen.
Sparen Sie Zeit und behalten Sie alles in der Hand.
Ordnung mit System
Halten Sie Ihre Videobibliothek sortiert und sparen Sie sich die Sucherei.
- Workspaces, Projekte, Ordner und Tags.
- Suche nach Name, Beschreibung oder ID.
- Videos austauschen, ohne Links und Daten zu verlieren.
Alles bleibt privat
Sie legen fest, wer nur zuschaut und wer verwaltet.
- Zugriffsregeln per Domain, Passwort oder privatem Link.
- Teamrechte und Protokoll aller Änderungen.
- Individuelle Wasserzeichen, um Leaks zurückzuverfolgen.
Bringen Sie noch heute Ordnung in Ihre Videos.
Alle Funktionen inbegriffen. Ohne Kreditkarte.
„Wir haben keine Vollzeitkraft, die unsere E-Learning-Website betreut. Bei uns übernimmt jeder doppelte, dreifache Aufgaben — die Videolösung musste also für eine Organisation bedienbar sein, die möglicherweise keine Technikkraft in Vollzeit hat. Wenn jemand ein Grundverständnis von Laufwerken hat, ist es fast unmöglich, nicht zu verstehen, wie der Upload zu Kinescope funktioniert“
Ysrael C. Diloy, Child Protection Specialist, Stairway Foundation (über 9 Millionen erreichte Kinder · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)
Unsere Video-Lösungen
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Ja. Im kostenlosen Plan stehen Ihnen bis zu 100 Minuten gespeichertes Video und bis zu 200 GB CDN-Traffic pro Monat zur Verfügung. Live-Übertragungen sind auf 20 Minuten je Sitzung und 20 gleichzeitige Zuschauer begrenzt. Dieser Plan ist dauerhaft kostenlos — keine Testphase, keine Kreditkarte.
Kein Grund zur Sorge: Ihre Videos bleiben online und unverändert. Sie erhalten lediglich einen Hinweis, in einen bezahlten Plan zu wechseln. Fällt Kinescope ein ungewöhnlich hoher Verbrauch auf, melden wir uns bei Ihnen, um sicherzugehen, dass alles wie geplant läuft.
Die Rechnung für den ersten Monat erhalten Sie zu Beginn des folgenden. Keine Bindung, keine versteckten Kosten: Sie können jederzeit ohne Gebühren hoch- oder herunterstufen. Kinescope akzeptiert Kartenzahlung und Überweisung. Alle Rechnungen finden Sie im Bereich Abrechnung.
Zu jedem Video gehört ein fertiger Einbettungscode. Die Einbettung passt sich entweder flexibel an Ihr Layout an oder behält eine feste Größe — je nachdem, was zum Design Ihrer Website passt.
Für jedes Video gibt es eine detaillierte Auswertung: Aufrufe, Beteiligung und Einblicke in das Verhalten Ihrer Zuschauer. So erkennen Sie, was ankommt, und sehen außerdem, aus welchen Regionen und mit welchen Geräten Ihr Publikum zuschaut.