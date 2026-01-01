Die Videoebene für Ihr SaaS-Produkt

Ein Videoplayer, der von der API her gedacht ist, SDKs für jeden Stack, vollständiges White-Label und eine Abrechnung, die mit Ihren Kunden wächst — nicht mit Ihrem Team. Ab 10 €/Monat, ohne Aufschlag pro Nutzer.

Kostenlos starten
Demo vereinbaren

Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Videoinfrastruktur, abgerechnet wie Infrastruktur

Dasselbe API-first-Werkzeug, das Ihr Produktteam gerade bei Mux oder Cloudflare Stream prüft — Videoplayer, Dashboard, White-Label und Auswertung sind hier schon dabei. Ab 10 €/Monat.

Von der API her gebaut

Zu jeder Aktion im Dashboard gibt es den passenden API-Aufruf — Upload, Transkodierung, Zugriffsregeln, Auswertung. So wird Video zu einer echten Funktion Ihres Produkts und nicht zu einem iframe, das seitlich an der App klebt.

  • Vollständige REST-API plus native SDKs
  • Webhooks für jedes Ereignis der Wiedergabe
  • MCP-Server für KI-Assistenten in jedem Plan

Sieht aus wie ein Teil Ihres Produkts

Ihre Kunden sehen Ihr Produkt, niemals unseres. Eigene Farben im Videoplayer, Ihr Logo oder gar keines, Ihre Domain für die Auslieferung.

  • Vollständiges White-Label in jedem bezahlten Plan
  • Eigene Domain für die Auslieferung (videos.ihremarke.com)
  • Getrennte Konfiguration je Mandant für Multi-Tenant-SaaS

Passt zu jedem LMS, das Sie bereits nutzen

Kinescope fügt sich in Ihre vorhandenen Werkzeuge ein — nichts muss neu gebaut werden, niemand muss die Plattform wechseln. Es läuft mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress oder jedem eigenen LMS über unsere öffentliche API.

Sie wechseln von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Mediathek herüber und behalten Metadaten und Ordnerstruktur bei — im Super-Plan ohne Aufpreis. Die meisten Migrationen sind in einer Woche erledigt.

Kostenlos starten
Demo vereinbaren

Behalten Sie Ihre Inhalte und die Daten Ihrer Kunden in der Hand

Schutz für Ihre Videos

Die DRM-Verschlüsselung (Widevine und FairPlay) lässt ein Video nur in autorisierten Sitzungen laufen. Darüber legen Sie weitere Schichten: dynamische Wasserzeichen brennen die Kennung der Teilnehmenden in jedes Bild, Passwörter und Einmalcodes bewachen den Zugang, und Freigabelisten mit E-Mail-Adressen begrenzen den Zugriff auf einen festen Kreis.

Auswertung mit Aussagekraft

Aufmerksamkeit je Lektion, Abbruchstellen, Anteil der zu Ende gesehenen Videos — Sie erkennen, welches Modul Teilnehmende verliert, welche Lektion erneut angesehen wird und wer wo hängen bleibt. Die Auswertung binden Sie an Ihr LMS an oder holen sie über die API ab.

Was Sie beim Video sparen, fließt in bessere Kurse.

Der volle Funktionsumfang in jedem Plan: DRM, adaptives Streaming, Auswertung, White-Label — zu Preisen, die auch bei der Verlängerung halten. Sehen Sie, was Sie in drei typischen Größenordnungen zahlen würden, und geben Sie Ihr Geld klüger aus.

Szenario
Mediathek
Publikum
Speicher
Auslieferung/Mon.
Kinescope
Vimeo
Kleine Akademie
50 Stunden
500 Teilnehmende × 4 Std./Mon.
350 GB
~5 TB
~120 €/Mon. / ~1.500 €/Jahr
Enterprise, 15.000–35.000 $/Jahr
Mittelgroßes EdTech
600 Stunden
25.000 Teilnehmende × 4 Std./Mon.
4,2 TB
~250 TB
~2.400 €/Mon. / ~29.000 €/Jahr
Enterprise, 50.000–125.000 $/Jahr*
Universitätsgröße
3.000 Stunden
100.000 Teilnehmende × 6 Std./Mon.
21 TB
~1.500 TB
~10.000 €/Mon. / ~120.000 €/Jahr
Enterprise, sechsstellig auf Anfrage

*Speicher = Stunden in der Mediathek × 7 GB/Std. (durchschnittliche Größe der Originaldatei einschließlich aller Auflösungen). Auslieferung = gesehene Stunden × 2,5 GB/Std. (durchschnittliche Datenmenge, die an einen Zuschauer gestreamt wird, angepasst an dessen Verbindung).

*Spanne nach der Vendr-Datenbank 2026 zu Vertragspreisen im B2B-SaaS. Die bezahlten Vimeo-Tarife (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) begrenzen die Bandbreite auf 2 TB im Monat und enthalten kein DRM — jedes EdTech-Setup in realer Größe landet damit bei Enterprise.

So rechnet sich das
Funktionen im Vergleich
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit erreichen wir Hunderttausende mit Bildung auf Weltklasseniveau.“
Eriky Kunitake
Head of Business & Operations, Ada (über 500.000 Lernende)

Die Videoinfrastruktur — ohne den Zähler von Mux oder Cloudflare Stream

Kinescope liefert den vollen Stack, den ein SaaS braucht — REST-API und SDKs, Webhooks, White-Label, DRM, signierte URLs, Branding je Mandant und die Auswertung des Zuschauerverhaltens — in jedem bezahlten Plan ab 10 €/Monat, mit unbegrenztem Speicher, unbegrenzter Bandbreite und ohne Obergrenze für die Zahl der Videos.

Sie kommen von Mux, Cloudflare Stream oder Vimeo? Den Umzug übernehmen wir — in den Plänen Super und Mega ohne Aufpreis. Wir holen Ihre Mediathek herüber, behalten die Metadaten bei und bauen die SDK-Authentifizierung und die Webhooks auf unserer Seite neu auf. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.

FAQ

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.

Ja. Die Kinescope-SDKs für Swift, Kotlin, React, React Native, Vue, Flutter und JavaScript rendern den Videoplayer als native Komponente. Er hält sich an Ihr Designsystem und stellt jedes Ereignis der Wiedergabe als Hook bereit — die Daten zum Zuschauerverhalten landen damit in Ihrer eigenen Auswertung und nicht in einem separaten Dashboard.

Ja. Das Branding setzen Sie je Projekt — eigene Farben, eigenes Logo, eigene Domain und eigene Zugriffsregeln pro Mandant. Alles läuft über die API: Die gebrandete Videoumgebung für einen neuen Kunden entsteht im selben Aufruf, der dessen Konto anlegt.

In aller Regel ja. DSGVO-konform ab dem ersten Tag (Kinescope B.V., Niederlande), Daten liegen im EWR, DRM mit Widevine und FairPlay, SAML-SSO im Mega-Plan, signierte URLs, die an die Identität des Zuschauers gebunden sind, und lückenlose Audit-Logs. SOC-2-Unterlagen stellen wir auf Anfrage bereit. Was wir speichern und was nicht, steht in unserer Datenschutzerklärung.

Sie zahlen für Speicher, Auslieferung und eine einmalige Transkodierung beim Upload. Speicher und Transkodierung hängen davon ab, wie viel Material Sie hosten, nicht davon, wie viele Endnutzer Sie haben. Nur die Auslieferung wächst mit dem, was tatsächlich gesehen wird. Ihre eigenen Zahlen rechnen Sie in der Preisübersicht durch.

Dann ist der Wechsel unsere Aufgabe, nicht Ihre. In den Plänen Super und Mega migriert Kinescope Ihre Mediathek ohne Aufpreis, behält Metadaten und Ordnerstruktur bei und richtet Authentifizierung und Webhooks für die SDKs auf unserer Seite ein; erfahrungsgemäß dauert das eine Woche oder weniger. Was danach anders ist: DRM, White-Label, Auswertung und Branding je Mandant kosten bei uns keinen Aufschlag, sondern stecken in jedem bezahlten Plan.

Sehen Sie, was Video für Ihr Produkt tun kann.

Probieren Sie alles aus, was Kinescope zu bieten hat. Ohne Kreditkarte.

Kostenlos starten
Demo vereinbaren
Danke! Wir haben Ihre Angaben erhalten.
Da ist etwas schiefgelaufen — das Formular wurde nicht gesendet.