Die Videoebene für Ihr SaaS-Produkt
Ein Videoplayer, der von der API her gedacht ist, SDKs für jeden Stack, vollständiges White-Label und eine Abrechnung, die mit Ihren Kunden wächst — nicht mit Ihrem Team. Ab 10 €/Monat, ohne Aufschlag pro Nutzer.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Videoinfrastruktur, abgerechnet wie Infrastruktur
Dasselbe API-first-Werkzeug, das Ihr Produktteam gerade bei Mux oder Cloudflare Stream prüft — Videoplayer, Dashboard, White-Label und Auswertung sind hier schon dabei. Ab 10 €/Monat.
Von der API her gebaut
Zu jeder Aktion im Dashboard gibt es den passenden API-Aufruf — Upload, Transkodierung, Zugriffsregeln, Auswertung. So wird Video zu einer echten Funktion Ihres Produkts und nicht zu einem iframe, das seitlich an der App klebt.
- Vollständige REST-API plus native SDKs
- Webhooks für jedes Ereignis der Wiedergabe
- MCP-Server für KI-Assistenten in jedem Plan
Sieht aus wie ein Teil Ihres Produkts
Ihre Kunden sehen Ihr Produkt, niemals unseres. Eigene Farben im Videoplayer, Ihr Logo oder gar keines, Ihre Domain für die Auslieferung.
- Vollständiges White-Label in jedem bezahlten Plan
- Eigene Domain für die Auslieferung (videos.ihremarke.com)
- Getrennte Konfiguration je Mandant für Multi-Tenant-SaaS
Passt zu jedem LMS, das Sie bereits nutzen
Kinescope fügt sich in Ihre vorhandenen Werkzeuge ein — nichts muss neu gebaut werden, niemand muss die Plattform wechseln. Es läuft mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress oder jedem eigenen LMS über unsere öffentliche API.
Sie wechseln von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Mediathek herüber und behalten Metadaten und Ordnerstruktur bei — im Super-Plan ohne Aufpreis. Die meisten Migrationen sind in einer Woche erledigt.
Behalten Sie Ihre Inhalte und die Daten Ihrer Kunden in der Hand
Schutz für Ihre Videos
Die DRM-Verschlüsselung (Widevine und FairPlay) lässt ein Video nur in autorisierten Sitzungen laufen. Darüber legen Sie weitere Schichten: dynamische Wasserzeichen brennen die Kennung der Teilnehmenden in jedes Bild, Passwörter und Einmalcodes bewachen den Zugang, und Freigabelisten mit E-Mail-Adressen begrenzen den Zugriff auf einen festen Kreis.
Auswertung mit Aussagekraft
Aufmerksamkeit je Lektion, Abbruchstellen, Anteil der zu Ende gesehenen Videos — Sie erkennen, welches Modul Teilnehmende verliert, welche Lektion erneut angesehen wird und wer wo hängen bleibt. Die Auswertung binden Sie an Ihr LMS an oder holen sie über die API ab.
Was Sie beim Video sparen, fließt in bessere Kurse.
Der volle Funktionsumfang in jedem Plan: DRM, adaptives Streaming, Auswertung, White-Label — zu Preisen, die auch bei der Verlängerung halten. Sehen Sie, was Sie in drei typischen Größenordnungen zahlen würden, und geben Sie Ihr Geld klüger aus.
*Speicher = Stunden in der Mediathek × 7 GB/Std. (durchschnittliche Größe der Originaldatei einschließlich aller Auflösungen). Auslieferung = gesehene Stunden × 2,5 GB/Std. (durchschnittliche Datenmenge, die an einen Zuschauer gestreamt wird, angepasst an dessen Verbindung).
*Spanne nach der Vendr-Datenbank 2026 zu Vertragspreisen im B2B-SaaS. Die bezahlten Vimeo-Tarife (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) begrenzen die Bandbreite auf 2 TB im Monat und enthalten kein DRM — jedes EdTech-Setup in realer Größe landet damit bei Enterprise.
Die Videoinfrastruktur — ohne den Zähler von Mux oder Cloudflare Stream
Sie kommen von Mux, Cloudflare Stream oder Vimeo? Den Umzug übernehmen wir — in den Plänen Super und Mega ohne Aufpreis. Wir holen Ihre Mediathek herüber, behalten die Metadaten bei und bauen die SDK-Authentifizierung und die Webhooks auf unserer Seite neu auf. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.
FAQ
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