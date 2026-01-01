Passt zu jedem LMS, das Sie bereits nutzen

Kinescope fügt sich in Ihre vorhandenen Werkzeuge ein — nichts muss neu gebaut werden, niemand muss die Plattform wechseln. Es läuft mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress oder jedem eigenen LMS über unsere öffentliche API.

Sie wechseln von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Mediathek herüber und behalten Metadaten und Ordnerstruktur bei — im Super-Plan ohne Aufpreis. Die meisten Migrationen sind in einer Woche erledigt.