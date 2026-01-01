Schützen Sie Ihre Videos mit DRM in Studioqualität
Dieselbe Verschlüsselung, auf die Netflix und Disney+ setzen — dazu Wasserzeichen und Zugriffsregeln, die daraus einen vollständigen Schutz machen.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Eine zusätzliche Schutzschicht, ohne Aufpreis
DRM ist eine Einstellung auf Projektebene: Sobald DRM aktiviert ist, wird jedes Video, das Sie in dieses Projekt hochladen, schon bei der Übertragung verschlüsselt. Widevine und FairPlay schützen jede Auflösung auf Dateiebene — ein Downloadversuch liefert nur verschlüsselte Daten.
Bei jeder Wiedergabe holt sich der Player einen Lizenzschlüssel für genau diese Sitzung von unserem DRM-Server; ohne ihn ist der Stream unbrauchbar. Downloader wie SaveFrom oder VLC bekommen nichts, und Bildschirmaufnahme wird auf Betriebssystemebene blockiert.
Dynamische Wasserzeichen brennen Name, E-Mail-Adresse oder ID des Zuschauers in jedes Bild. Statische Wasserzeichen legen Ihr Logo oder einen festen Text darüber. Eine durchgesickerte Aufnahme führt damit zurück zu genau der Person, die sie geteilt hat.
Läuft in Udemy, Moodle, Webflow, Canvas und auf jeder Plattform, die einen Embed-Code annimmt. Widevine und FairPlay decken zusammen rund 99% der Endgeräte ab; die wenigen Ausnahmen stehen in der vollständigen Kompatibilitätsliste.
Regeln Sie den Zugriff nach Ihren eigenen Vorgaben
DRM verhindert Downloads und Mitschnitte, weiß aber nicht, welche Zuschauer abspielen dürfen. Kinescope arbeitet dafür mit Ihrem Auth-Backend zusammen: Drückt jemand auf Wiedergabe, reichen wir seine Kennung an Ihren Server weiter, und Ihre Regeln entscheiden, ob der Schlüssel herausgegeben wird. Die Entscheidung über den Zugriff bleibt in Ihrem System — dort, wo sie ohnehin schon lag.
Mehr als DRM: zusätzliche Zugriffsregeln
Stapeln Sie weitere Zugriffskontrollen auf DRM — in jeder Kombination, die zum Szenario passt.
Schließen Sie den Perimeter
Legen Sie fest, welche Seiten den Player einbetten dürfen.
- Domainsperren für eingebettete Wiedergabe.
- Unterstützung für Wildcard-Subdomains (*.ihrunternehmen.de).
- Einbetten vollständig unterbinden — Auslieferung nur über direkte Links.
- Private Links, die Sperren für einmaliges Teilen umgehen.
Verteilen Sie die Schlüssel
Bestimmen Sie, wie sich jeder Zuschauer ausweist, bevor der Player lädt.
- Automatisch erzeugte Links je Zuschauer.
- Passwort pro Video.
- Einmalcodes mit Sitzungslimit und Ablaufzeit.
- Zugriff anhand freigegebener E-Mail-Domains.
- SSO (SAML) im Mega-Plan.
DRM-Preise im Plattformvergleich
Die meisten Plattformen verstecken Multi-DRM hinter einem Enterprise-Vertrag oder einem nutzungsabhängigen Add-on. Kinescope enthält Widevine und FairPlay in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat — kein Upsell, kein individuelles Angebot.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit erreichen wir Hunderttausende mit erstklassiger Bildung.“
DRM nötig, aber nicht zum Vimeo-Preis?
Bei Vimeo brauchen Sie den Enterprise-Tarif, um DRM überhaupt einschalten zu können — und die Grenzen für Speicher und Auslieferung darunter sind ebenso real. Bei Kinescope gibt es davon nichts: DRM steckt in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat, zusammen mit unbegrenztem Speicher und Traffic. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.
Sie kommen von YouTube oder einem anderen kostenlosen Dienst? Dann gewinnen Sie DRM, einen kompletten Satz Zugriffsregeln und einen werbefreien Player in Ihrem eigenen Design.
Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten alle Metadaten und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das binnen einer Woche erledigt, oft schneller.
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Schluss mit Enterprise-Preisen für DRM
Vollständiger Schutz ab 10 € im Monat. Keine Kreditkarte nötig.