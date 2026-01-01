*Die bezahlten Vimeo-Tarife (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) enthalten kein DRM; es erscheint nur im Enterprise-Tarif, der individuell angeboten wird. Spanne laut Vendrs B2B-Preisdatenbank 2026.

**Wistia bietet in keinem Tarif DRM, auch nicht im individuell angebotenen Enterprise-Plan (Median 8.165 $/Jahr über 55 anonymisierte Abschlüsse laut Vendrs Datenbank 2026) — der Schutz beschränkt sich dort auf Passwörter und Domain-Regeln.

***Mux ist Video-Infrastruktur, keine fertige Plattform: DRM ist ein kostenpflichtiges Add-on (100 $/Monat + 0,003 $/Wiedergabe) zusätzlich zur Nutzung, dazu kommt die Entwicklungszeit für die Plattform drum herum. Laut Vendrs Datenbank 2026.