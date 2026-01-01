Video-API und SDK für Entwickler in Stunden eingebunden

Steuern Sie Ihre Videos über die API und betten Sie den Player in Ihr Produkt ein. Den Rest übernimmt eine fertige Video-Infrastruktur — samt Support, der aus der Entwicklung kommt.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Player und API in Ihr Projekt einbinden — ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand

Anbindung über eine schlanke API

Video hochladen, transkodieren und verwalten — alles über wenige API-Aufrufe.
Fertige SDKs und Codebeispiele

Mit Swift, Kotlin, React, Vue und der REST-API binden Sie Videos in Apps und Portale ein.
Läuft auf allen Plattformen

Web, iOS, Android — eine Codebasis für jede Plattform.
SDKs und Player von Kinescope im Einsatz auf verschiedenen Plattformen
Anbindung über eine schlanke API

Video hochladen, transkodieren und verwalten — alles über wenige API-Aufrufe.

Fertige SDKs und Codebeispiele

Mit Swift, Kotlin, React, Vue und der REST-API binden Sie Videos in Apps und Portale ein.

Läuft auf allen Plattformen

Web, iOS, Android — eine Codebasis für jede Plattform.

SDKs und Player von Kinescope im Einsatz auf verschiedenen Plattformen

Videofunktionen so bauen, wie es zu Ihrem Produkt passt

SDKs für Swift, Kotlin, React und Vue sowie die REST-API: Damit bauen Sie Videofunktionen mit Kinescope und bringen die Wiedergabe in Apps und Portale.

Fertige Einbettungscodes, Anbindungen an Tilda, WordPress und weitere Dienste, dazu ein einfacher Umzug von anderen Plattformen.

Eigene Server, ClearKey-Verschlüsselung, Apple FairPlay, DRM und Domainlisten schützen Ihre Inhalte.

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Produktionsreife Video-Infrastruktur — von Kinescope selbst gebaut und betrieben

Nehmen Sie einen fertigen Video-Stack — und Hilfe von Leuten, die selbst Code schreiben.

Eigene Cloud-Infrastruktur

SDKs, API-Methoden, CDN und die gesamte Hardware — von Kinescope selbst gebaut.

Support mit Entwicklerhintergrund

Die meisten im Team sind selbst Entwickler — wir arbeiten uns in Ihr Problem ein.

Quelloffene Player-SDKs

Binden Sie den Kinescope-Player über ein natives SDK in jeden Stack ein — alles Weitere erreichen Sie über die REST-API und die JavaScript IFrame Player API. Jedes SDK ist quelloffen auf GitHub.

Player-SDKSpracheRepository
iOSSwiftios-kinescope-player
AndroidKotlinkotlin-kinescope-player
FlutterDartflutter-kinescope-player
ReactTypeScriptreact-kinescope-player
React NativeTypeScriptreact-native-kinescope-video
VueJavaScriptvue-kinescope-player
AngularTypeScriptangular-kinescope-player

Quelloffene Repositories auf GitHub: iOS, Android, Flutter, React, React Native, Vue und Angular.

Vollständige API- und SDK-Dokumentation →

„Ins Kinescope-Dashboard logge ich mich vielleicht einmal im Jahr ein. Alles läuft über die API — es funktioniert einfach“

Mathijs de Ruiter, Mitgründer, JoJoschool (80.000 Lernende · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)
Proz Educação — Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology

„Kinescope hat uns fertige Codebeispiele geschickt, bevor überhaupt etwas unterschrieben war — die Anbindung hatte damit schon einen Vorsprung. Der Umzug selbst hat etwa eine Woche gedauert“

Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology, Proz Educação (Videobibliothek von 1 TB · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)

Unsere Video-Lösungen

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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Die Grundanbindung — Hochladen, Transkodieren, Einbetten — ist über die API die Arbeit eines Nachmittags. Die fertigen SDKs decken die üblichen Wege ab, deshalb sind die meisten Teams noch am selben Tag live.

Web, iOS und Android, mit SDKs unter anderem für Swift und Kotlin. Alles, wofür es kein SDK gibt, erreichen Sie über die HTTP-API.

Ja. SDKs, API, Transkodierung und die Auslieferung über das CDN sind von Kinescope gebaut und werden von Kinescope betrieben. Wenn etwas zu klären ist, sitzt also kein fremder Anbieter dazwischen.

Ja. Hochladen, Transkodieren und das Einstellen der Wiedergabe laufen vollständig über die API — Videos entstehen und gehen online, ohne dass jemand das Dashboard öffnet.

https://docs.kinescope.com/

Quelloffene Player-SDKs für iOS (Swift), Android (Kotlin), Flutter, React, React Native, Vue und Angular — alle auf GitHub. Webseiten binden Video über den üblichen Einbettungscode oder das Web Component ein.

https://docs.kinescope.com/developer-guides/webhook-types/

Für WordPress gibt es ein eigenes Plug-in. Für Moodle, Canvas, Teachable, Udemy und jede Plattform, die Einbettung erlaubt, fügen Sie den geschützten Einbettungscode direkt ein — weder Sie noch Ihre Zuschauer brauchen dafür ein Plug-in. Für einen eigenen Stack decken die REST-API und Webhooks Upload, Einbettung, Wiedergabe-Ereignisse und Zugriffsrechte ab; über Zapier oder n8n leiten Sie diese Ereignisse in Ihr CRM weiter.

https://docs.kinescope.com/

Videofunktionen in Stunden live, nicht in Wochen.

Testen Sie den vollen Video-Stack. Ohne Kreditkarte.

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