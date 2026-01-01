Video-API und SDK für Entwickler in Stunden eingebunden
Steuern Sie Ihre Videos über die API und betten Sie den Player in Ihr Produkt ein. Den Rest übernimmt eine fertige Video-Infrastruktur — samt Support, der aus der Entwicklung kommt.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Player und API in Ihr Projekt einbinden — ohne zusätzlichen Entwicklungsaufwand
Video hochladen, transkodieren und verwalten — alles über wenige API-Aufrufe.
Mit Swift, Kotlin, React, Vue und der REST-API binden Sie Videos in Apps und Portale ein.
Web, iOS, Android — eine Codebasis für jede Plattform.
Videofunktionen so bauen, wie es zu Ihrem Produkt passt
SDKs für Swift, Kotlin, React und Vue sowie die REST-API: Damit bauen Sie Videofunktionen mit Kinescope und bringen die Wiedergabe in Apps und Portale.
Fertige Einbettungscodes, Anbindungen an Tilda, WordPress und weitere Dienste, dazu ein einfacher Umzug von anderen Plattformen.
Eigene Server, ClearKey-Verschlüsselung, Apple FairPlay, DRM und Domainlisten schützen Ihre Inhalte.
Produktionsreife Video-Infrastruktur — von Kinescope selbst gebaut und betrieben
Nehmen Sie einen fertigen Video-Stack — und Hilfe von Leuten, die selbst Code schreiben.
Eigene Cloud-Infrastruktur
SDKs, API-Methoden, CDN und die gesamte Hardware — von Kinescope selbst gebaut.
Support mit Entwicklerhintergrund
Die meisten im Team sind selbst Entwickler — wir arbeiten uns in Ihr Problem ein.
Quelloffene Player-SDKs
Binden Sie den Kinescope-Player über ein natives SDK in jeden Stack ein — alles Weitere erreichen Sie über die REST-API und die JavaScript IFrame Player API. Jedes SDK ist quelloffen auf GitHub.
„Ins Kinescope-Dashboard logge ich mich vielleicht einmal im Jahr ein. Alles läuft über die API — es funktioniert einfach“
„Kinescope hat uns fertige Codebeispiele geschickt, bevor überhaupt etwas unterschrieben war — die Anbindung hatte damit schon einen Vorsprung. Der Umzug selbst hat etwa eine Woche gedauert“
Unsere Video-Lösungen
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Videofunktionen in Stunden live, nicht in Wochen.
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