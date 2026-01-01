Videofunktionen so bauen, wie es zu Ihrem Produkt passt

SDKs für Swift, Kotlin, React und Vue sowie die REST-API: Damit bauen Sie Videofunktionen mit Kinescope und bringen die Wiedergabe in Apps und Portale.

Fertige Einbettungscodes, Anbindungen an Tilda, WordPress und weitere Dienste, dazu ein einfacher Umzug von anderen Plattformen.



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