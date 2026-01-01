Ein werbefreier 4K-Videoplayer — in Ihrem Branding, überall einbettbar
Anpassung, Feinschliff, Auswertung und Handlungsaufrufe sind in jedem Plan enthalten, auch im kostenlosen — in einem Player, den Ihr Produkt sein eigen nennen kann.
Der Player in Aktion
Alles, was Sie brauchen, in einer Lösung
Wiedergabe in 4K mit adaptivem Streaming, das für jede Verbindung und jedes Gerät die passende Bitrate wählt. Lädt schnell und läuft ruhig, ohne dass Sie jede Plattform einzeln einrichten müssen.
Läuft in jedem modernen Browser und auf jedem Gerät, mit adaptivem Streaming. Untertitel in über 90 Sprachen und eine Oberfläche, die sich der Sprache Ihres Zuschauers anpasst. Native SDKs für iOS, Android, Flutter und React Native decken mobile Anwendungen ab.
Keine Anzeigen und keine automatisch startenden Empfehlungen — weder von uns noch von Dritten.
Logo, Farben, Bedienelemente und Handlungsaufrufe am Ende des Videos stellen Sie im Dashboard ein. Ansichtsseiten im eigenen Design gibt es ab dem Plan Super — mit einem klickbaren Logo über dem Player, das Zuschauer auf Ihre Seite führt.
Ihre Videos geschützt. Punkt.
Eingebaute Schutzfunktionen sichern alles, was Sie erstellen.
Schutz vor Download
DRM und Zugriffsregeln schützen Ihre Videos vor unbefugtem Herunterladen.
Datenschutz-Einstellungen
Rechte im Team verwalten und Zugriff über Domain, Passwort oder privaten Link freigeben — Sie entscheiden.
Mehr als nur Wiedergabe
Werkzeuge für Beteiligung, Schutzverfahren und Auswertung des Publikums — in jedem Plan enthalten.
Beteiligung
Handlungsaufrufe am Ende des Videos, Formulare zur Lead-Erfassung, ein klickbares Logo und Einblendungen — direkt im Player eingebaut. Sie bringen Zuschauer zum Handeln, ohne sie von der Seite zu holen.
Vollständige Zugriffskontrolle
DRM-Verschlüsselung und Wasserzeichen schützen die Datei. Beschränkungen nach Domain und E-Mail, Passwörter, private Schlüssel und Auth-Token aus Ihrem Backend steuern, wer abspielen darf.
Berechtigungen im Workspace regeln innerhalb Ihres Teams, wer hochladen, bearbeiten, veröffentlichen und wer worauf zugreifen darf.
Anbindung an Ihre Daten
Absprungstellen, Sehanteile, Herkunft und Geräte landen in Echtzeit in Ihrem Dashboard. Nutzen Sie diese Verhaltensdaten für Remarketing, ähnliche Zielgruppen und die gezielte Verbesserung Ihrer Inhalte.
Für Entwickler gebaut
Sie möchten von Vimeo, YouTube oder einem anderen Player wechseln?
Bei Vimeo ist der werbefreie Player im eigenen Branding erst ab Advanced (76 $/Monat) oder Enterprise zu haben. Dasselbe gilt für Domain-Beschränkungen der Einbettung und Handlungsaufrufe im Player. Bei Kinescope ist das alles in jedem bezahlten Plan ab 10 €/Monat enthalten: vollständiges White-Label, werbefreie Wiedergabe, Handlungsaufrufe im Player und Domain-Beschränkungen. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.
Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie einen werbefreien Player im eigenen Branding ohne vorgeschlagene Videos am Ende, vollständige Beschränkungen für die Einbettung und Handlungsaufrufe, die Zuschauer auf Ihre eigenen Seiten führen.
Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Alle Funktionen des Players sind im kostenlosen Plan enthalten.
Kostenlos starten, danach ab 10 € pro Monat — Anpassung, Handlungsaufrufe und Auswertungen in jedem Plan.