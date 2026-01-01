Bei Vimeo ist der werbefreie Player im eigenen Branding erst ab Advanced (76 $/Monat) oder Enterprise zu haben. Dasselbe gilt für Domain-Beschränkungen der Einbettung und Handlungsaufrufe im Player. Bei Kinescope ist das alles in jedem bezahlten Plan ab 10 €/Monat enthalten: vollständiges White-Label, werbefreie Wiedergabe, Handlungsaufrufe im Player und Domain-Beschränkungen. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.

Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie einen werbefreien Player im eigenen Branding ohne vorgeschlagene Videos am Ende, vollständige Beschränkungen für die Einbettung und Handlungsaufrufe, die Zuschauer auf Ihre eigenen Seiten führen.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.