Ein werbefreier 4K-Videoplayer — in Ihrem Branding, überall einbettbar

Anpassung, Feinschliff, Auswertung und Handlungsaufrufe sind in jedem Plan enthalten, auch im kostenlosen — in einem Player, den Ihr Produkt sein eigen nennen kann.

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Der Player in Aktion

Alles, was Sie brauchen, in einer Lösung

Qualität ohne Kompromiss

Wiedergabe in 4K mit adaptivem Streaming, das für jede Verbindung und jedes Gerät die passende Bitrate wählt. Lädt schnell und läuft ruhig, ohne dass Sie jede Plattform einzeln einrichten müssen.
Läuft wirklich überall

Läuft in jedem modernen Browser und auf jedem Gerät, mit adaptivem Streaming. Untertitel in über 90 Sprachen und eine Oberfläche, die sich der Sprache Ihres Zuschauers anpasst. Native SDKs für iOS, Android, Flutter und React Native decken mobile Anwendungen ab.
Ohne Werbung

Keine Anzeigen und keine automatisch startenden Empfehlungen — weder von uns noch von Dritten.
White-Label

Logo, Farben, Bedienelemente und Handlungsaufrufe am Ende des Videos stellen Sie im Dashboard ein. Ansichtsseiten im eigenen Design gibt es ab dem Plan Super — mit einem klickbaren Logo über dem Player, das Zuschauer auf Ihre Seite führt.
Kinescope-Player streamt in 4K mit adaptiver Wahl der Bitrate
Kinescope-Player läuft über Browser und Geräte hinweg
Kinescope-Player gibt ein Video ohne Werbung wieder
Kinescope-Player im White-Label mit der Marke des Kunden
Qualität ohne Kompromiss

Wiedergabe in 4K mit adaptivem Streaming, das für jede Verbindung und jedes Gerät die passende Bitrate wählt. Lädt schnell und läuft ruhig, ohne dass Sie jede Plattform einzeln einrichten müssen.

Kinescope-Player streamt in 4K mit adaptiver Wahl der Bitrate
Läuft wirklich überall

Läuft in jedem modernen Browser und auf jedem Gerät, mit adaptivem Streaming. Untertitel in über 90 Sprachen und eine Oberfläche, die sich der Sprache Ihres Zuschauers anpasst. Native SDKs für iOS, Android, Flutter und React Native decken mobile Anwendungen ab.

Kinescope-Player läuft über Browser und Geräte hinweg
Ohne Werbung

Keine Anzeigen und keine automatisch startenden Empfehlungen — weder von uns noch von Dritten.

Kinescope-Player gibt ein Video ohne Werbung wieder
White-Label

Logo, Farben, Bedienelemente und Handlungsaufrufe am Ende des Videos stellen Sie im Dashboard ein. Ansichtsseiten im eigenen Design gibt es ab dem Plan Super — mit einem klickbaren Logo über dem Player, das Zuschauer auf Ihre Seite führt.

Kinescope-Player im White-Label mit der Marke des Kunden

Ihre Videos geschützt. Punkt.

Eingebaute Schutzfunktionen sichern alles, was Sie erstellen.

Schutz vor Download

DRM und Zugriffsregeln schützen Ihre Videos vor unbefugtem Herunterladen.

Datenschutz-Einstellungen

Rechte im Team verwalten und Zugriff über Domain, Passwort oder privaten Link freigeben — Sie entscheiden.

Mehr als nur Wiedergabe

Werkzeuge für Beteiligung, Schutzverfahren und Auswertung des Publikums — in jedem Plan enthalten.

Beteiligung

Handlungsaufrufe am Ende des Videos, Formulare zur Lead-Erfassung, ein klickbares Logo und Einblendungen — direkt im Player eingebaut. Sie bringen Zuschauer zum Handeln, ohne sie von der Seite zu holen.

Vollständige Zugriffskontrolle

DRM-Verschlüsselung und Wasserzeichen schützen die Datei. Beschränkungen nach Domain und E-Mail, Passwörter, private Schlüssel und Auth-Token aus Ihrem Backend steuern, wer abspielen darf.
Berechtigungen im Workspace regeln innerhalb Ihres Teams, wer hochladen, bearbeiten, veröffentlichen und wer worauf zugreifen darf.

Anbindung an Ihre Daten

Absprungstellen, Sehanteile, Herkunft und Geräte landen in Echtzeit in Ihrem Dashboard. Nutzen Sie diese Verhaltensdaten für Remarketing, ähnliche Zielgruppen und die gezielte Verbesserung Ihrer Inhalte.

Für Entwickler gebaut

Ereignisse abfangen, eigene Logik bauen und Verhalten wie Aussehen des Players über die JS-API steuern — mit vollem Zugriff auf Wiedergabe-Ereignisse und Gestaltung. Die Player-SDKs für iOS, Android, Flutter, React Native und Vue liegen quelloffen auf GitHub. Webhooks melden den Stand der Videoverarbeitung und die Ereignisse rund um einen Livestream, damit Ihr Backend im Takt bleibt.
Dokumentation ansehen

Sie möchten von Vimeo, YouTube oder einem anderen Player wechseln?

Bei Vimeo ist der werbefreie Player im eigenen Branding erst ab Advanced (76 $/Monat) oder Enterprise zu haben. Dasselbe gilt für Domain-Beschränkungen der Einbettung und Handlungsaufrufe im Player. Bei Kinescope ist das alles in jedem bezahlten Plan ab 10 €/Monat enthalten: vollständiges White-Label, werbefreie Wiedergabe, Handlungsaufrufe im Player und Domain-Beschränkungen. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.

Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie einen werbefreien Player im eigenen Branding ohne vorgeschlagene Videos am Ende, vollständige Beschränkungen für die Einbettung und Handlungsaufrufe, die Zuschauer auf Ihre eigenen Seiten führen.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.

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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Ja. Farbe, Stil der Bedienelemente, Eckenradius und das Aussehen des Fortschrittsbalkens stellen Sie über eine Player-Vorlage ein — zusammen mit Ihrem Logo und Handlungsaufrufen am Ende des Videos. Vorlage einmal anlegen, auf ein Video, einen Ordner, ein Projekt oder eine Playlist anwenden: Änderungen greifen überall, ohne erneut einzubetten. Die Anpassung gibt es in jedem Plan, auch im kostenlosen — sie steckt nicht hinter einer höheren Stufe.

Es gibt nichts zu entfernen: Der Player von Kinescope trägt von vornherein kein fremdes Branding. Kein Logo des Anbieters, keine Werbung und am Ende keine vorgeschlagenen Videos anderer Kanäle. Sie setzen stattdessen Ihr eigenes Logo und Ihre Farben ein, damit die Einbettung als Teil Ihres Produkts gelesen wird und nicht als das von jemand anderem. Beachten Sie: Ein Logo zu entfernen und echtes White-Label sind nicht dasselbe.

Die sind gar nicht erst drin — der Player von Kinescope kommt ohne sie. Keine Teilen-Leiste, keine Kanal-Links, am Ende der Wiedergabe keine Videovorschläge von irgendwem und kein Logo des Anbieters. In der Einbettung steht Ihr Logo, stehen Ihre Farben und der Handlungsaufruf, den Sie selbst hinzufügen — der Player liest sich also als Teil Ihres Produkts und nicht als Werbung für den Anbieter.

Die Anpassung läuft über Vorlagen: Legen Sie mehrere an — mit verschiedenen Logos, Farben, Bedienelementen und Handlungsaufrufen — und wenden Sie sie auf einzelne Videos, Ordner, Projekte oder Playlists an. Die erste Vorlage einzurichten dauert etwa fünf Minuten; sie über Hunderte Videos zu übernehmen ist ein Klick. Änderungen an einer Vorlage greifen sofort, ohne erneutes Einbetten.

Über die IFrame Player API abonnieren Sie Wiedergabe, Pause, Zeitfortschritt, Sprung, Qualitätswechsel, Wechsel in den Vollbildmodus und das Ende des Videos. CallAction wird ausgelöst, wenn ein Zuschauer einen Handlungsaufruf am Ende anklickt — so lässt es sich direkt an Ihre eigene Auswertung anzuschließen.

Ja. Jede Player-Vorlage steuert über 35 Einstellungen unabhängig voneinander: jede Schaltfläche in der Leiste (Wiedergabe, Lautstärke, Geschwindigkeit, Tonspur, Untertitel, Bild-in-Bild, Einstellungen, Vollbild und weitere), Schalter für das Verhalten wie automatischer Start und automatische Pause, das Übertragen an Chromecast und AirPlay, die Sichtbarkeit des Wasserzeichens sowie getrennte Regeln dafür, was vor dem Start und was während der Wiedergabe zu sehen ist. Vorlage einmal speichern und über Videos, Ordner, Projekte oder Playlists anwenden.

100 Minuten gespeichertes Video und 200 GB Auslieferung pro Monat — mit dem vollen Funktionsumfang des Players obendrauf. Werbefreie Wiedergabe, Handlungsaufrufe und die JS-API bleiben über alle Stufen hinweg dieselben (und kostenlos); Speicher und Auslieferung wachsen mit Ihrem Verbrauch.

Ja. Kinescope erzeugt per KI Untertitel in der Sprache des Videos, Kapitelmarken an sinnvollen Übergängen und eine kurze Beschreibung dessen, was zu sehen ist. Jeden dieser Schritte stoßen Sie auf der Seite des Videos selbst an, wenn Sie so weit sind — beim Upload laufen sie nicht von allein. Sie übernehmen das Ergebnis, wie es ist, oder bearbeiten es vor der Veröffentlichung.

Ja. Mit dem Kinescope Player SDK erzeugen Sie den Player als natives Web-Component — mit Kontrolle über Darstellung, Lebenszyklus, Gestaltung und die Behandlung von Ereignissen.

Alle Funktionen des Players sind im kostenlosen Plan enthalten.

Kostenlos starten, danach ab 10 € pro Monat — Anpassung, Handlungsaufrufe und Auswertungen in jedem Plan.

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