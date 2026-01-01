Kinescope Support
Wenn Sie Fragen zur Installation, Nutzung oder Löschung der Speak-App und/oder anderer Kinescope-Dienste haben, wenden Sie sich bitte über einen der verfügbaren Support-Kanäle an uns.
So erreichen Sie uns
Eingebauter Chat in der Kinescope-Oberfläche (unten links im Dashboard).
Telegram: Support-Chat.
E-Mail: hello@kinescope.io.
Telefon: +31 (0) 591 23 90 27.
Wissensdatenbank und Dokumentation
Hilfecenter: Anleitungen und Artikel.
Servicezeiten und SLA
Der Support ist täglich erreichbar.
Erste Antwort: innerhalb von 1 Stunde nach Eingang der Anfrage.
Lösung des Problems: innerhalb von 1–2 Werktagen (je nach Komplexität).