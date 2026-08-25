Kinescope vs Vimeo:
der direkte Vergleich
Sie stören sich an den Preisen von Vimeo oder am Aufschlag bei der Verlängerung? Bei Kinescope zahlen Sie die Grundlagen nicht extra: DRM-Schutz, Speicher ohne Deckel und Traffic ohne Deckel.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Kinescope: der Umfang, den Vimeo als Enterprise abrechnet
Unser eigenes CDN
Points of Presence in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS — selbst gebaut und selbst betrieben. Ein Team verantwortet die Kette vom Upload bis zur Wiedergabe. Vimeo nutzt Fastly.
DRM ab dem ersten Tag
Widevine und FairPlay im Tarif Super ab 10 € im Monat: verschlüsselte Auslieferung und Sperre der Bildschirmaufnahme. Bei Vimeo erst im Enterprise-Tarif.
Live mit geringer Latenz
Streams laufen mit rund 2 Sekunden Latenz über LL-HLS. RTMP und sRTMP als Eingang, automatische Aufzeichnung, Chat — alles serienmäßig. Parallele Streams sind nicht begrenzt.
Auswertung je Zuschauer
Zuschauerzahlen in Echtzeit, Retention-Kurven mit den Absprungstellen, Aufschlüsselung nach Land und Gerät. CTAs und Leadformulare direkt im Player.
API und Integrationen
REST-API und offene SDKs für Swift, Kotlin, React, Vue und Node. Fertige Plugins für Moodle, Teachable und WordPress.
Preise, die planbar bleiben
Nutzungsbasiert ab 10 € im Monat, je 0,03 € pro GB Speicher und Auslieferung. DRM, White-Label und volle API enthalten — ohne Deckel, ohne Sondervertrag.
Die Grundlagen nebeneinander
Die Punkte, an denen ein Wechsel meist entschieden wird — gezeigt in dem Tarif, in dem man sie tatsächlich bekommt.
Und ehrlich — was passt zu Ihnen?
Kinescope passt, wenn …
Sie den Zugang zu Ihren Inhalten verkaufen — bezahlte Kurse, Schulungen im Unternehmen, Mediatheken im Abo. Ein durchgesickertes Video kostet Sie dann echtes Geld, und der Schutz dagegen sollte keinen Jahresvertrag voraussetzen. Dazu passt es, wenn Sie genug haben von Vertriebsgesprächen, die mit „das besprechen wir jährlich neu“ enden.
Vimeo passt, wenn …
Ihre Arbeit im Schnittprogramm selbst stattfindet — mit Teleprompter aufgenommene Videos, Schnitt über das Transkript, HDR-Master in Dolby Vision, Material aus der Stock-Bibliothek. Das Video ist dann das Ergebnis eines kreativen Prozesses innerhalb der Plattform und nicht der letzte Schritt einer Produktionskette. Dafür hat Vimeo Werkzeuge, die wir nicht haben, und sie sind gut.
Wechseln Sie. Ihre Videos bringen wir mit.
In den Tarifen Super und Mega ist die begleitete Migration kostenlos. Übliche Projekte sind in weniger als einer Woche durch, und während der Umstellung wird auf Ihrer Seite nichts dunkel.
Tag 0
1. Auftakt
Meist per E-Mail: Wir tauschen eine kurze Checkliste (Größe der Mediathek, wo die Videos eingebettet sind, Besonderheiten im Ablauf), und Sie geben uns über ein API-Token Lesezugriff auf Ihr Vimeo-Konto. Bei großen Mediatheken oder ungewöhnlichen Aufbauten telefonieren wir kurz.
Tag 1–3
2. Übernahme und Transkodierung
Wir holen jedes Video über die Vimeo-API — wo vorhanden das Original, sonst die höchste verfügbare Fassung — und transkodieren es auf unserem CDN in mehrere Qualitätsstufen bis 4K. Alle Metadaten kommen mit: Titel, Beschreibungen, Vorschaubilder und die Ordnerstruktur. Abspielfertige Adressen und Einbettungs-Codes entstehen dabei laufend.
Tag 3–6
3. Austausch der Einbettungs-Codes
Sie bekommen eine Zuordnungsliste: alte Vimeo-Adresse zu neuem Kinescope-Einbettungs-Code. Ihr Webteam tauscht die Codes auf Website, Lernplattform oder CMS — oder unseres übernimmt das. Bis zur Umstellung laufen die Videos auf beiden Plattformen weiter.
Tag 7
4. Umstellung und Abschaltung
Nach der Prüfung von Anfang bis Ende können Sie das Vimeo-Konto kündigen. Die Wiedergabe über Kinescope läuft zu dem Zeitpunkt längst; für Ihre Zuschauer bleibt der Wechsel unsichtbar.
„Bei unseren Aufrufzahlen war die Rechnung von Vimeo das, was auf dem Budget lastete. Jetzt wissen wir verlässlich, was wir verbrauchen und wie sich unsere Teilnehmer rund um das Video verhalten“
Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology, Proz Educação (Mediathek von 1 TB · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Vimeo führt mehrere Selbstbedienungstarife und darüber den Enterprise-Tarif. Für Enterprise veröffentlicht Vimeo keinen Preis — er wird als Jahresvertrag im Vertriebsgespräch verhandelt. Wichtiger als die Zahl ist meist der Zuschnitt: Die Selbstbedienungstarife sind bei 2 TB Traffic im Monat gedeckelt und enthalten weder DRM noch SSO oder Datenhaltung in der EU. Wer eines davon braucht, landet bei Enterprise. Kinescope ist nutzungsbasiert ab 10 € im Monat, DRM inklusive, Speicher, Traffic und Teamplätze ohne Deckel. Vimeo hat die Tariflinie 2026 umgebaut — die tagesaktuellen Konditionen stehen bei Vimeo selbst.
Bei Vimeo liegen die Punkte, die für ein Unternehmen zählen — DRM, SSO, Datenhaltung in der EU und das Verfügbarkeits-SLA — im Enterprise-Tarif hinter einem Jahresvertrag. Kinescope liefert dieselben Grundlagen im Tarif Super ab 10 € im Monat, mit Speicher, Traffic und Teamplätzen ohne Deckel in jedem bezahlten Tarif. Dazu betreiben wir ein eigenes CDN über Lateinamerika, die USA, Europa und die GUS: Ein Team verantwortet die Kette vom Upload bis zur Wiedergabe, während Vimeo die Auslieferung über Fastly abwickelt.
Bei Kinescope sind Widevine und FairPlay im Tarif Super für 10 € im Monat enthalten — verschlüsselte Auslieferung plus Sperre der Bildschirmaufnahme auf Betriebssystemebene, auf allen gängigen Endgeräten. Bei Vimeo erscheint DRM erst im Enterprise-Tarif, also erst nach einem Vertriebsgespräch und einem Jahresvertrag. Wer Zugang zu Inhalten verkauft, hat damit die Wahl zwischen „heute einschalten“ und „auf den Vertrieb warten“.
Unter den Alternativen zu Vimeo passt Kinescope zu Teams, die die geschäftlichen Grundlagen wollen — DRM, SSO, Datenhaltung in der EU, ein Verfügbarkeits-SLA von 99,98 %, Live-Streaming — ohne dafür einen Jahresvertrag zu unterschreiben. Alles davon liegt im Tarif Super ab 10 € im Monat, mit Speicher, Traffic und Teamplätzen ohne Deckel. Wer dagegen im Schnittprogramm der Plattform selbst arbeitet, ist bei Vimeo besser aufgehoben.
Für den geschäftlichen Einsatz in aller Regel ja — und zwar weniger wegen des Grundpreises als wegen des Zuschnitts. Bei Vimeo gibt es DRM, SSO und das Verfügbarkeits-SLA nur im Enterprise-Tarif mit Jahresvertrag; bei Kinescope liegen sie ab 10 € im Monat in der nutzungsbasierten Abrechnung, ohne Gebühr je Platz und ohne Aufschlag bei der Verlängerung. Dadurch bleiben die Kosten beim Wachsen vorhersehbar.
Ja, und in den Tarifen Super und Mega ist die begleitete Migration kostenlos. Wir holen jedes Video über die Vimeo-API — wo vorhanden das Original —, transkodieren es bei uns in mehrere Qualitätsstufen bis 4K und bringen alle Metadaten mit: Titel, Beschreibungen, Vorschaubilder und die Ordnerstruktur. Sie bekommen eine Zuordnungsliste von alter Vimeo-Adresse zu neuem Kinescope-Einbettungs-Code, bis zur Umstellung laufen die Videos auf beiden Plattformen, und die meisten Projekte sind in weniger als einer Woche durch — ohne Ausfall.
Ja. Bei Kinescope liegen die Daten standardmäßig in den Niederlanden, und die Datenhaltung in der EU ist an keinen Sondertarif gebunden. Bei Vimeo ist die Datenhaltung in der EU dem Enterprise-Tarif vorbehalten. Für Auftragsverarbeitung und die zugehörigen Unterlagen wenden Sie sich an unser Team — wir schicken die Dokumente vor Vertragsschluss zu.
Rechnen Sie nach — mit Ihren eigenen Zahlen.
Kostenlos starten, Mediathek übernehmen lassen, DRM einschalten. Keine Kreditkarte nötig.