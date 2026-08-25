Ja, und in den Tarifen Super und Mega ist die begleitete Migration kostenlos. Wir holen jedes Video über die Vimeo-API — wo vorhanden das Original —, transkodieren es bei uns in mehrere Qualitätsstufen bis 4K und bringen alle Metadaten mit: Titel, Beschreibungen, Vorschaubilder und die Ordnerstruktur. Sie bekommen eine Zuordnungsliste von alter Vimeo-Adresse zu neuem Kinescope-Einbettungs-Code, bis zur Umstellung laufen die Videos auf beiden Plattformen, und die meisten Projekte sind in weniger als einer Woche durch — ohne Ausfall.