Sicheres, professionelles Videohosting für Unternehmen

Sicherheit auf Enterprise-Niveau ohne Enterprise-Aufschlag. Dazu ein eingebautes CDN, Auswertungen und ein anpassbarer Player. Ab 10 € pro Monat.

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Über 6.000 Kunden in mehr als 48 Ländern vertrauen uns.

Eine Videohosting-Plattform für alles

Schnelle Uploads

Manuell hochladen, einen Link einfügen, über unsere API schicken oder automatisch aus YouTube oder Zoom importieren. Das Transkodieren läuft parallel, sodass selbst eine Datei in 4K binnen Minuten bereit zum Einbetten ist.
Einfaches Einbetten

Ein Schnipsel genügt — in WordPress, Webflow, Tilda oder ein eigenes LMS kopiert. Der eingebettete Player behält DRM, Wasserzeichen und Auswertungen im iframe bei.
Videoschutz

DRM (Widevine + FairPlay), Wasserzeichen, Passwörter, Domainsperren, einmalige Zugangscodes und die Anbindung an Ihre eigene Anmeldung. Bezahlte Kurse, interne Schulungen und vertrauliches Material bleiben für alle unzugänglich, denen Sie den Zugriff nicht ausdrücklich erlaubt haben.
Anpassbarer Player

Logo, Markenfarben und Bedienelemente wählen Sie kostenfrei. Vollständiges White-Label in jedem bezahlten Plan — der eingebettete Player wirkt wie ein Teil Ihrer Seite und nicht wie ein fremdes Widget.
Eingebautes CDN

Eigene Präsenzpunkte in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS — kein fremdes CDN in der Kette und kein Aufschlag eines Wiederverkäufers auf Ihrer Rechnung.
Auswertung

Sehanteile je Video, die wichtigsten Verweisquellen und die Herkunft der Zuschauer, direkt im Dashboard. Sie erkennen, wo Zuschauer aussteigen und was Aufmerksamkeit hält — ohne Export und ohne mehrere Werkzeuge aneinanderzuflicken.
Upload-Bereich von Kinescope mit manuellem Upload, Link, API und automatischem Import
Embed-Code von Kinescope, um einen geschützten Player auf einer Website einzubinden
Schutzeinstellungen von Kinescope mit DRM, Wasserzeichen und Zugriffsregeln
Anpassung des Kinescope-Players mit Logo, Markenfarben und Bedienelementen
Präsenzpunkte des eingebauten Kinescope-CDN für die Auslieferung von Video
Auswertungs-Dashboard von Kinescope mit Sehanteilen und Herkunft der Zuschauer
Schnelle Uploads

Manuell hochladen, einen Link einfügen, über unsere API schicken oder automatisch aus YouTube oder Zoom importieren. Das Transkodieren läuft parallel, sodass selbst eine Datei in 4K binnen Minuten bereit zum Einbetten ist.

Upload-Bereich von Kinescope mit manuellem Upload, Link, API und automatischem Import
Einfaches Einbetten

Ein Schnipsel genügt — in WordPress, Webflow, Tilda oder ein eigenes LMS kopiert. Der eingebettete Player behält DRM, Wasserzeichen und Auswertungen im iframe bei.

Embed-Code von Kinescope, um einen geschützten Player auf einer Website einzubinden
Videoschutz

DRM (Widevine + FairPlay), Wasserzeichen, Passwörter, Domainsperren, einmalige Zugangscodes und die Anbindung an Ihre eigene Anmeldung. Bezahlte Kurse, interne Schulungen und vertrauliches Material bleiben für alle unzugänglich, denen Sie den Zugriff nicht ausdrücklich erlaubt haben.

Schutzeinstellungen von Kinescope mit DRM, Wasserzeichen und Zugriffsregeln
Anpassbarer Player

Logo, Markenfarben und Bedienelemente wählen Sie kostenfrei. Vollständiges White-Label in jedem bezahlten Plan — der eingebettete Player wirkt wie ein Teil Ihrer Seite und nicht wie ein fremdes Widget.

Anpassung des Kinescope-Players mit Logo, Markenfarben und Bedienelementen
Eingebautes CDN

Eigene Präsenzpunkte in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS — kein fremdes CDN in der Kette und kein Aufschlag eines Wiederverkäufers auf Ihrer Rechnung.

Präsenzpunkte des eingebauten Kinescope-CDN für die Auslieferung von Video
Auswertung

Sehanteile je Video, die wichtigsten Verweisquellen und die Herkunft der Zuschauer, direkt im Dashboard. Sie erkennen, wo Zuschauer aussteigen und was Aufmerksamkeit hält — ohne Export und ohne mehrere Werkzeuge aneinanderzuflicken.

Auswertungs-Dashboard von Kinescope mit Sehanteilen und Herkunft der Zuschauer

Ein Videohosting-Dienst mit maximalem Schutz

Sicherheit steckt im gesamten Stack — sie liegt nicht obendrauf.

DRM-Verschlüsselung

DRM verschlüsselt den Videostream bei der Auslieferung, entschlüsseln kann ihn bei der Wiedergabe nur ein autorisiertes Gerät. Die beiden Industriestandards, die Kinescope einsetzt, decken zusammen rund 99% der Endgeräte von Verbrauchern ab.

  • Widevine für Android und Chrome, FairPlay für Apple-Geräte.
  • Blockiert Downloader wie SaveFrom und Extraktionswerkzeuge wie VLC oder ffmpeg.
  • Blockiert Bildschirmaufnahmen und Screenshots auf allen Plattformen.

Zugriffskontrolle

Wählen Sie die Regel passend zum Inhalt — vom signierten Link bis zum Token, das Ihr eigenes Authentifizierungssystem signiert.

  • Passwörter, Einmalcodes, Freigabelisten mit E-Mail-Adressen.
  • Token, die an Domain und Laufzeit gebunden sind.
  • Dynamische Wasserzeichen führen ein Leak auf die Quelle zurück.
  • SSO (SAML) im Mega-Plan.

Bewährt bei großem Volumen

73 Millionen

Videos in der Cloud gespeichert

5 Millionen

Minuten täglich angesehen

+75% im Jahresvergleich

Traffic-Wachstum im vergangenen Jahr

99,98% Uptime

durch das SLA garantiert

Video so bauen, wie Sie es brauchen

Kinescope ist API-first — alles, was das Dashboard kann, kann auch Ihr Code.

API und SDKs

Die Bausteine für Video in jedem Produkt — SDKs für JavaScript, iOS, Android und React Native, dazu eine REST-API und die passende Dokumentation. Sie bringen Video in Ihre Anwendung, ohne die Grundlagen von Hand zu verdrahten.

Integration

Fertige Anbindungen an die Werkzeuge, die Sie vermutlich ohnehin nutzen — Zoom, YouTube, WordPress, Webflow und die gängigen LMS. Eine davon einstecken, und die Integrationsarbeit entfällt.

MCP-Server

Ein nativer Server für das Model Context Protocol, in jedem Plan enthalten, auch im kostenlosen. Assistenten mit MCP-Unterstützung wie Claude oder Cursor greifen damit direkt auf Ihre Mediathek bei Kinescope zu — Ihr Team sucht Videos oder stößt Uploads an, ohne das KI-Werkzeug zu verlassen, in dem es ohnehin arbeitet.

Planbare Preise

Sie zahlen für das, was Sie nutzen. Alles andere ist bereits enthalten.

Videospeicher

ab 0,03 €/GB

In bezahlten Plänen unbegrenzt. Der Satz sinkt mit steigendem Volumen.

CDN-Traffic

ab 0,03 €/GB

In bezahlten Plänen ohne Obergrenze. Der Satz sinkt mit steigendem Volumen.

Videoverarbeitung

ab 0,01 €/Min.

Bis 60.000 Minuten gleichbleibend, darüber Sätze nach Absprache.

Preisübersicht und Rechner ansehen →

„Wir sind sehr froh, dass wir mit den bei Kinescope gehosteten Videos keine technischen Störungen erlebt haben. Zuverlässigkeit ist für uns sehr, sehr wichtig. Von unseren E-Learning-Nutzern kam keine Rückmeldung, dass ein Video nicht lädt oder langsam ist. Nichts dergleichen“

Ysrael C. Diloy, Child Protection Specialist, Stairway Foundation (über 9 Millionen erreichte Kinder · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)

Sie möchten von Vimeo, YouTube oder einem anderen Dienst wechseln?

Die Grenzen von Vimeo bei Speicher und Auslieferung sind real. Ebenso der Enterprise-Plan, den Sie allein dafür brauchen, DRM einzuschalten. Nichts davon gibt es bei Kinescope — Speicher und Bandbreite sind unbegrenzt, und DRM ist in jedem bezahlten Plan enthalten. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.

Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie DRM, den vollen Satz an Zugriffsbeschränkungen und einen werbefreien Player im eigenen Branding.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Mediathek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.

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Matrix der Zugriffskontrollen

Domain-Allowlisting, SAML SSO, Audit-Logs und EU-Datenresidenz — die Kontrollen, die ein sicheres oder reguliertes Setup braucht, jeweils mit dem Plan, in dem sie enthalten sind.

ZugriffskontrolleWas sie bewirktVerfügbar in
Domain-Allowlisting (Whitelisting)Der Player lädt nur auf Domains, die Sie freigebenIn allen bezahlten Plänen
SAML SSOOkta, Azure AD und Google WorkspaceMega-Plan
Audit-Logs & RBACLückenlose Protokollierung mit rollenbasierter ZugriffskontrolleMega-Plan
EU-DatenresidenzPersonenbezogene Daten bleiben innerhalb des EWR (Kinescope B.V., Niederlande), DSGVO-konformIn allen Plänen
Enterprise-Sicherheit & SLA →

Unsere Video-Lösungen

Hosting

Player

Streaming

CMS

Auswertung

Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Laden Sie es auf eine Plattform hoch, die Speicherung und Auslieferung verschlüsselt und die Wiedergabe nach Domain und signiertem Link einschränkt — nicht auf eine öffentliche Seite wie YouTube. Kinescope verschlüsselt jeden Upload und ergänzt Domainsperren, ablaufende signierte URLs, dynamische Wasserzeichen sowie DRM über Widevine und FairPlay, sodass nur Ihre autorisierten Zuschauer abspielen können.

Passwortabfragen sind leicht weiterzugeben und leicht zu umgehen, ernsthafter Schutz arbeitet deshalb mit signierten Links und Zugriffsregeln. Kinescope sperrt jedes Video hinter eine freigegebene Domain, eine ablaufende signierte URL oder eine Anmeldung des Zuschauers und kann DRM darüberlegen, sodass die Datei selbst verschlüsselt bleibt, falls ein Link durchsickert. Wenn Sie nach passwortgeschütztem Videohosting gesucht haben: Das hier ist die stärkere Fassung davon — nicht das Passwort wandert herum, sondern der Link hört einfach auf zu funktionieren.

Ja. YouTube und Vimeo sind auf Auffindbarkeit und Reichweite gebaut; eine Plattform für sicheres Videohosting ist auf Kontrolle gebaut. Kinescope hält Videos aus der öffentlichen Suche heraus, verschlüsselt sie und beschränkt den Zugriff über Domain, Ablauf des Links und DRM — gemacht für Kursanbieter, Unternehmen und vertrauliche Inhalte. Geht es eher darum, wer überhaupt zusehen darf, als darum, wie die Datei geschützt ist, führt privates Videohosting weiter.

Dynamische Wasserzeichen (die Kennung des Zuschauers liegt über dem Bild), Sitzungspasswörter, einmalige Zugangscodes, Domainsperren (das Video läuft nur unter Adressen, die Sie freigeben), Listen zugelassener E-Mail-Adressen und die Anbindung an Ihre eigene Anmeldung, wenn Kinescope ein Token gegen Ihr System prüfen soll. All das ist in jedem Plan enthalten, auch im kostenlosen. Eine Ausnahme: SSO kommt mit Mega. Ausführlich stehen diese Regeln auf unserer Seite zur Zugriffssteuerung für Video; wie die Verschlüsselung selbst arbeitet, erklärt how video DRM works (englisch).

Ja. In jedem bezahlten Kinescope-Plan unbegrenzt viele Plätze; der kostenlose Plan ist auf 2 Mitglieder begrenzt. Sie laden per E-Mail ein und vergeben Rollen je Workspace. SSO kommt mit Mega.

Sie laden MP4, MOV, MKV, WebM, AVI und die meisten anderen gängigen Videoformate bis 4K hoch. Das Transkodieren läuft bei Kinescope; ausgeliefert wird als HLS mit adaptiver Bitrate, sodass jeder Zuschauer die Auflösung bekommt, die seine Verbindung trägt. Untertitel laden Sie als SRT oder VTT hoch.

Die meisten Dateien sind binnen Minuten bereit zum Einbetten. Das Transkodieren läuft für die Auflösungen parallel, die Wiedergabe kann also mit der ersten fertigen Fassung starten, während höhere Auflösungen noch rechnen — der Player hebt die Qualität an, sobald die nächste Fassung vorliegt. Lange Uploads in 4K blockieren die Vorschau nicht.

Ja. Kinescope erzeugt per KI Untertitel in der Sprache des Videos, Kapitelmarken an sinnvollen Stellen und eine kurze Beschreibung dessen, was zu sehen ist. Jeden dieser Schritte stoßen Sie auf der Seite des Videos selbst an, wenn Sie so weit sind — beim Upload laufen sie nicht von allein. Sie übernehmen das Ergebnis, wie es ist, oder bearbeiten es vor der Veröffentlichung.

Livestreaming steckt im selben Produkt, mit demselben Dashboard und demselben Player. Sie senden aus OBS oder jeder gängigen RTMP-Quelle; die Aufzeichnung läuft automatisch, das Video landet also nach dem Ende der Übertragung in Ihrer Mediathek. Das ganze Bild zeigt Livestreaming.

Ja. Der Player unterstützt Handlungsaufrufe am Ende des Videos, klickbare Einblendungen während der Wiedergabe und Links im Player selbst. Bei Livestreams und Webinaren heften Sie einen Anmelde- oder Angebotslink neben die Übertragung. Teilbare Ansichtsseiten lassen sich mit Ihrem eigenen Logo versehen, und das Logo verlinkt zurück auf Ihre Seite. Alles läuft in Ihr eigenes CRM oder auf Ihre Landingpage — Kinescope setzt sich nicht zwischen Sie und Ihre Leads.

Ja. Videohosting für große Organisationen ergänzt bei Kinescope SAML-SSO (Okta, Azure AD, Google Workspace) im Plan Mega, rollenbasierte Zugriffssteuerung und vollständige Prüfprotokolle — zusätzlich zu DRM und signierten URLs. SLA und Fragen der Sicherheitsprüfung stehen beim Enterprise-Plan.

Ja. Es ist als Videohosting für Unternehmen gebaut: ein werbefreier Player im eigenen Design, Zugriffssteuerung, Auswertungen bis auf den einzelnen Zuschauer und eine vorhersagbare Abrechnung nach Verbrauch, mit unbegrenzt vielen Videos und Workspace-Mitgliedern — keine Gebühr pro Platz, wenn das Team wächst.

Ja. Interne Videos bleiben bei Kinescope intern: Single Sign-on (SAML-SSO) im Plan Mega, rollenbasierter Zugriff im Workspace, Domainsperren, damit eine Aufzeichnung nur im Intranet läuft, und Prüfprotokolle darüber, wer was gesehen hat. Schulungsmediatheken, Mitschnitte von Betriebsversammlungen und vertrauliches Material für die Geschäftsleitung liegen im selben Workspace wie Videos für Kunden — nur mit anderen Zugriffsregeln.

Ja. Uploads bis 4K werden auf dem eigenen weltweiten Kinescope-CDN gespeichert und von dort ausgeliefert — einem Netz sicherer Videoserver in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS. Sie bekommen also verschlüsselte Wiedergabe in 4K und HD, ohne selbst einen Server zu mieten oder zu betreiben.
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