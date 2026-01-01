Sicheres, professionelles Videohosting für Unternehmen
Sicherheit auf Enterprise-Niveau ohne Enterprise-Aufschlag. Dazu ein eingebautes CDN, Auswertungen und ein anpassbarer Player. Ab 10 € pro Monat.
Über 6.000 Kunden in mehr als 48 Ländern vertrauen uns.
Eine Videohosting-Plattform für alles
Manuell hochladen, einen Link einfügen, über unsere API schicken oder automatisch aus YouTube oder Zoom importieren. Das Transkodieren läuft parallel, sodass selbst eine Datei in 4K binnen Minuten bereit zum Einbetten ist.
Ein Schnipsel genügt — in WordPress, Webflow, Tilda oder ein eigenes LMS kopiert. Der eingebettete Player behält DRM, Wasserzeichen und Auswertungen im iframe bei.
DRM (Widevine + FairPlay), Wasserzeichen, Passwörter, Domainsperren, einmalige Zugangscodes und die Anbindung an Ihre eigene Anmeldung. Bezahlte Kurse, interne Schulungen und vertrauliches Material bleiben für alle unzugänglich, denen Sie den Zugriff nicht ausdrücklich erlaubt haben.
Logo, Markenfarben und Bedienelemente wählen Sie kostenfrei. Vollständiges White-Label in jedem bezahlten Plan — der eingebettete Player wirkt wie ein Teil Ihrer Seite und nicht wie ein fremdes Widget.
Eigene Präsenzpunkte in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS — kein fremdes CDN in der Kette und kein Aufschlag eines Wiederverkäufers auf Ihrer Rechnung.
Sehanteile je Video, die wichtigsten Verweisquellen und die Herkunft der Zuschauer, direkt im Dashboard. Sie erkennen, wo Zuschauer aussteigen und was Aufmerksamkeit hält — ohne Export und ohne mehrere Werkzeuge aneinanderzuflicken.
Ein Videohosting-Dienst mit maximalem Schutz
Sicherheit steckt im gesamten Stack — sie liegt nicht obendrauf.
DRM-Verschlüsselung
DRM verschlüsselt den Videostream bei der Auslieferung, entschlüsseln kann ihn bei der Wiedergabe nur ein autorisiertes Gerät. Die beiden Industriestandards, die Kinescope einsetzt, decken zusammen rund 99% der Endgeräte von Verbrauchern ab.
- Widevine für Android und Chrome, FairPlay für Apple-Geräte.
- Blockiert Downloader wie SaveFrom und Extraktionswerkzeuge wie VLC oder ffmpeg.
- Blockiert Bildschirmaufnahmen und Screenshots auf allen Plattformen.
Zugriffskontrolle
Wählen Sie die Regel passend zum Inhalt — vom signierten Link bis zum Token, das Ihr eigenes Authentifizierungssystem signiert.
- Passwörter, Einmalcodes, Freigabelisten mit E-Mail-Adressen.
- Token, die an Domain und Laufzeit gebunden sind.
- Dynamische Wasserzeichen führen ein Leak auf die Quelle zurück.
- SSO (SAML) im Mega-Plan.
Bewährt bei großem Volumen
73 Millionen
5 Millionen
+75% im Jahresvergleich
99,98% Uptime
Video so bauen, wie Sie es brauchen
Kinescope ist API-first — alles, was das Dashboard kann, kann auch Ihr Code.
API und SDKs
Die Bausteine für Video in jedem Produkt — SDKs für JavaScript, iOS, Android und React Native, dazu eine REST-API und die passende Dokumentation. Sie bringen Video in Ihre Anwendung, ohne die Grundlagen von Hand zu verdrahten.
Integration
Fertige Anbindungen an die Werkzeuge, die Sie vermutlich ohnehin nutzen — Zoom, YouTube, WordPress, Webflow und die gängigen LMS. Eine davon einstecken, und die Integrationsarbeit entfällt.
MCP-Server
Ein nativer Server für das Model Context Protocol, in jedem Plan enthalten, auch im kostenlosen. Assistenten mit MCP-Unterstützung wie Claude oder Cursor greifen damit direkt auf Ihre Mediathek bei Kinescope zu — Ihr Team sucht Videos oder stößt Uploads an, ohne das KI-Werkzeug zu verlassen, in dem es ohnehin arbeitet.
Planbare Preise
Sie zahlen für das, was Sie nutzen. Alles andere ist bereits enthalten.
Videospeicher
ab 0,03 €/GB
In bezahlten Plänen unbegrenzt. Der Satz sinkt mit steigendem Volumen.
CDN-Traffic
ab 0,03 €/GB
In bezahlten Plänen ohne Obergrenze. Der Satz sinkt mit steigendem Volumen.
Videoverarbeitung
ab 0,01 €/Min.
Bis 60.000 Minuten gleichbleibend, darüber Sätze nach Absprache.
„Wir sind sehr froh, dass wir mit den bei Kinescope gehosteten Videos keine technischen Störungen erlebt haben. Zuverlässigkeit ist für uns sehr, sehr wichtig. Von unseren E-Learning-Nutzern kam keine Rückmeldung, dass ein Video nicht lädt oder langsam ist. Nichts dergleichen“
Sie möchten von Vimeo, YouTube oder einem anderen Dienst wechseln?
Die Grenzen von Vimeo bei Speicher und Auslieferung sind real. Ebenso der Enterprise-Plan, den Sie allein dafür brauchen, DRM einzuschalten. Nichts davon gibt es bei Kinescope — Speicher und Bandbreite sind unbegrenzt, und DRM ist in jedem bezahlten Plan enthalten. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.
Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie DRM, den vollen Satz an Zugriffsbeschränkungen und einen werbefreien Player im eigenen Branding.
Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Mediathek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.
Matrix der Zugriffskontrollen
Domain-Allowlisting, SAML SSO, Audit-Logs und EU-Datenresidenz — die Kontrollen, die ein sicheres oder reguliertes Setup braucht, jeweils mit dem Plan, in dem sie enthalten sind.
Unsere Video-Lösungen
Häufige Fragen
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