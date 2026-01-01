Ein eingebautes CDN, gemacht für Video

Weltweite Infrastruktur für zuverlässige Speicherung und kurze Startzeiten — zum Preis gemieteter Server.

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Volles Tempo, kein Puffern

Mehrstufiges Caching, intelligentes Routing und die Protokolle CMAF und LL-HLS — damit die Wiedergabe sofort losläuft.

Sparsam

Die Caching-Regeln richten sich nach dem Lebenszyklus eines Videos. Über 97 % der Anfragen beantwortet der Cache.

Schnell

Server mit großer Kapazität — jedes Video kommt vom nächstgelegenen Standort.

Sicherheit und Schutz Ihrer Inhalte

Abwehr von DDoS-Angriffen und Einbruchsversuchen. Mehrere Schutzschichten: signierte URLs, CORS-Zugriffsregeln sowie DRM mit ClearKey und Apple FairPlay.
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Ein CDN für Video — vorbereitet auf Lastspitzen, mit denen niemand rechnet.

99,98 %

Verfügbarkeit, durch das SLA garantiert

10X

Wachstum des Traffics pro Jahr

> 4 TB

Kapazität der externen Anbindung

5 Millionen

Minuten Wiedergabe pro Tag

Proz Educação — Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology

„Zu jedem unserer Kurse gehört ein Fernlern-Teil, und all diese Videos liegen bei Kinescope. Unsere Studierenden greifen kurz vor einer Abgabefrist am stärksten zu, und seit dem Wechsel gab es keinen einzigen Ausfall“

Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology, Proz Educação (1 TB Videobibliothek · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)

Unsere Video-Lösungen

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Auswertung

Bringen Sie Ihre Ideen auf den Schirm — mit Video, das einfach läuft

Wir bauen mehr als Video-Technik — wir schaffen Verbindungen ohne Bruchstellen.

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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Ein Video-CDN ist ein Netz aus Edge-Servern, die Ihr Video zwischenspeichern und es von dem Standort ausliefern, der dem jeweiligen Zuschauer am nächsten liegt — das senkt Latenz und Pufferzeiten. Kinescope betreibt ein eigenes, für Video gebautes CDN mit 99,98 % vertraglich zugesicherter Verfügbarkeit und über 4 TB Kanalkapazität, sodass die Wiedergabe auch bei Lastspitzen ruhig bleibt.

Das beste Video-CDN verbindet latenzarme, adaptive Auslieferung mit eingebauter Sicherheit — signierte URLs, CORS-Beschränkungen und DRM — und ist kein allgemeines Datei-CDN. Das CDN von Kinescope ist eigens für Video gebaut und bringt adaptive Bitrate, DDoS-Schutz und DRM mit, sodass Sie kein allgemeines CDN an einen separaten Player koppeln müssen.

Ein allgemeines CDN verschiebt nur Dateien; ein Video-CDN beherrscht adaptive Bitrate, DRM-Lizenzierung und die Anbindung des Players von Haus aus. Kinescope bündelt CDN, Encoder und Player zu einem Stack — Auslieferung, Schutz und Wiedergabe sind also aufeinander abgestimmt.

Kinescope betreibt ein eigenes CDN mit Präsenzpunkten in Lateinamerika, den Vereinigten Staaten, Europa und der GUS — ein Zuschauer in São Paulo und einer in Berlin streamen also jeweils von einem Server in ihrer Nähe und nicht von einem fernen Ursprung. Es ist ein eigenes Netz und keine weiterverkaufte Fremdkapazität, abgesichert durch ein SLA über 99,98 % Verfügbarkeit.

Nein — bei Kinescope gehört das CDN zum Hosting und ist kein Dienst, den Sie daneben schrauben. Das Videohosting speichert und verarbeitet die Ausgangsdatei; das CDN liefert sie von dem Edge-Standort aus, der dem jeweiligen Zuschauer am nächsten liegt. Beides getrennt einzukaufen hieße, einen Ursprung selbst an ein fremdes CDN zu verdrahten und zwei Anbieter zu bezahlen; hier steht beides hinter einer Plattform und einer Rechnung, ohne Aufschlag eines Wiederverkäufers.

Ja. Beim Livestreaming speichert das CDN die Segmente zwischen, während sie entstehen, und verteilt sie in Echtzeit — eine Übertragung erreicht so ein großes Publikum, ohne dass der Ursprung jeden Zuschauer einzeln bedient. Mit CMAF und LL-HLS bleibt die Verzögerung bei etwa zwei Sekunden, und dasselbe Netz mit 99,98 % zugesicherter Verfügbarkeit trägt Live wie Abruf.

Ja. Der kostenlose Plan umfasst bis zu 100 Minuten gespeichertes Video und bis zu 200 GB CDN-Traffic pro Monat. Livestreams sind auf 20 Minuten und 20 gleichzeitige Zuschauer begrenzt. Der Plan ist dauerhaft kostenlos — keine Testphase, keine Kartendaten nötig.

Ihre Videos bleiben online und unverändert erreichbar. Sie erhalten lediglich einen Hinweis, auf einen bezahlten Plan zu wechseln. Fällt Kinescope ungewöhnlich hoher Verbrauch auf, melden wir uns, um sicherzugehen, dass alles wie geplant läuft.

Die Rechnung für den ersten Monat erhalten Sie zu Beginn des nächsten. Keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten, Up- und Downgrade jederzeit ohne Gebühr. Kinescope akzeptiert Kartenzahlung und Überweisung; alle Rechnungen liegen im Bereich Abrechnung.

Zu jedem Video gehört ein fertiger Code für die Einbettung — wahlweise adaptiv oder mit fester Größe, passend zum Layout Ihrer Seite.

Für jedes Video sehen Sie Aufrufe, Interaktion und das Verhalten Ihrer Zuschauer im Detail — einschließlich Standort und verwendetem Gerät. So erkennen Sie, an welcher Stelle Zuschauer aussteigen.
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