Ein eingebautes CDN, gemacht für Video
Weltweite Infrastruktur für zuverlässige Speicherung und kurze Startzeiten — zum Preis gemieteter Server.
Volles Tempo, kein Puffern
Mehrstufiges Caching, intelligentes Routing und die Protokolle CMAF und LL-HLS — damit die Wiedergabe sofort losläuft.
Sparsam
Die Caching-Regeln richten sich nach dem Lebenszyklus eines Videos. Über 97 % der Anfragen beantwortet der Cache.
Schnell
Server mit großer Kapazität — jedes Video kommt vom nächstgelegenen Standort.
Sicherheit und Schutz Ihrer Inhalte
Ein CDN für Video — vorbereitet auf Lastspitzen, mit denen niemand rechnet.
99,98 %
Verfügbarkeit, durch das SLA garantiert
10X
Wachstum des Traffics pro Jahr
> 4 TB
Kapazität der externen Anbindung
5 Millionen
Minuten Wiedergabe pro Tag
„Zu jedem unserer Kurse gehört ein Fernlern-Teil, und all diese Videos liegen bei Kinescope. Unsere Studierenden greifen kurz vor einer Abgabefrist am stärksten zu, und seit dem Wechsel gab es keinen einzigen Ausfall“
Unsere Video-Lösungen
Bringen Sie Ihre Ideen auf den Schirm — mit Video, das einfach läuft
Wir bauen mehr als Video-Technik — wir schaffen Verbindungen ohne Bruchstellen.
Häufige Fragen
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