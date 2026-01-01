Kinescope betreibt ein eigenes CDN mit Präsenzpunkten in Lateinamerika, den Vereinigten Staaten, Europa und der GUS — ein Zuschauer in São Paulo und einer in Berlin streamen also jeweils von einem Server in ihrer Nähe und nicht von einem fernen Ursprung. Es ist ein eigenes Netz und keine weiterverkaufte Fremdkapazität, abgesichert durch ein SLA über 99,98 % Verfügbarkeit.