Wir sind ein Team aus Entwicklern, Designern und Produktleuten mit einer Leidenschaft dafür, Video für alle einfach zu machen. Jeden Tag arbeiten wir daran, dass Ihre Inhalte — vom kreativen Portfolio bis zum Firmenstream — erreichbar, geschützt und leicht zu verwalten bleiben.

Wir sind überzeugt: Technik soll Ihnen helfen und nicht im Weg stehen. Genau dafür haben wir Kinescope gebaut — damit Video für Ihr Unternehmen arbeitet und nicht dagegen.