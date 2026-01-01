Professionelle Videolösungen für alle zugänglich machen

Video einfach zu machen ist nicht nur unsere Mission — es ist unsere Haltung.

Eine Plattform

Video einfach zu machen ist nicht nur unsere Mission — es ist unsere Haltung. Von Speicher und Streaming bis zu Schutz und Anpassung: Wir helfen Unternehmen jeder Größe, Videoprodukte schnell zu starten und mühelos zu skalieren.

Einfach loslegen

Der Einstieg in Kinescope kostet keine Mühe — kein Vertriebsgespräch, kein Entwicklerteam. Ein paar Klicks, und Sie sind drin.

Hohes Tempo

Wir haben die Infrastruktur so gebaut, dass Ihre Videos schnell und zuverlässig gestreamt werden — überall auf der Welt.

Rundum geschützt

Der Schutz Ihrer Videos hat bei uns oberste Priorität, damit Sie sich um Ihre Inhalte nie Sorgen machen müssen.

Unser Weg zu einfacherem Video

Start

2014
Seit 2014 bauen wir Werkzeuge für Video, mit denen Unternehmen und Creator wachsen. Wir haben gesehen, wie Videotechnik immer leistungsfähiger — und immer komplizierter — wurde. Wir haben einen anderen Weg gewählt.

API

2017
Auf dem Web Summit haben wir eine Cloud-Video-API vorgestellt: Apps mit viel Video ließen sich damit in Stunden statt in Wochen starten.

OTT

2018
Auf der IBC folgte eine vollständige OTT-Lösung — mit API und fertiger Oberfläche für Sender.

Kinescope

2020
Kinescope ging an den Start: eine komplette Videoplattform, von Grund auf auf unserer eigenen weltweiten Infrastruktur gebaut.

Heute

2026
Heute trägt das Kinescope-Ökosystem kleine Firmen, die Videos ohne Code einbetten wollen, große Unternehmen, die Tausende Stunden Material sicher speichern und verwalten, und Creator, die ihre Arbeit teilen und sie zugleich vor unbefugtem Kopieren schützen wollen.

Wer wir sind

Wir sind ein Team aus Entwicklern, Designern und Produktleuten mit einer Leidenschaft dafür, Video für alle einfach zu machen. Jeden Tag arbeiten wir daran, dass Ihre Inhalte — vom kreativen Portfolio bis zum Firmenstream — erreichbar, geschützt und leicht zu verwalten bleiben.

Wir sind überzeugt: Technik soll Ihnen helfen und nicht im Weg stehen. Genau dafür haben wir Kinescope gebaut — damit Video für Ihr Unternehmen arbeitet und nicht dagegen.

Lernen Sie uns über unsere Produkte kennen

Videoplayer

Sehen Sie, wie Ihre Videos ankommen — ohne externe Werkzeuge und ohne eine Zeile Code.

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Livestreaming

Eine flexible API mit vollem Funktionsumfang: hochladen, transkodieren (bis 4K), schützen und die Auslieferung beschleunigen.

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Videohosting

Sehen Sie, wie Ihre Videos ankommen — ohne externe Werkzeuge und ohne eine Zeile Code.

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Auswertung

Sehen Sie, wie Ihre Videos ankommen — ohne externe Werkzeuge und ohne eine Zeile Code.

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Player-Einstellungen im Kinescope-Dashboard
Kinescope-Dashboard während eines laufenden Livestreams
Videokatalog in Kinescope mit hochgeladenen Videos
Auswertung in Kinescope: Kennzahlen zur Wiedergabe im Dashboard
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Wir lernen, teilen und wachsen gemeinsam

Am liebsten machen wir aus der Komplexität von Video Klarheit. In unserem Blog und in Medienauftritten schauen wir uns Trends an, teilen unsere Erfahrungen und gehen Praxisbeispiele durch, die zeigen, was mit Video möglich ist.

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