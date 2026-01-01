Professionelle Videolösungen für alle zugänglich machen
Video einfach zu machen ist nicht nur unsere Mission — es ist unsere Haltung.
Video einfach zu machen ist nicht nur unsere Mission — es ist unsere Haltung. Von Speicher und Streaming bis zu Schutz und Anpassung: Wir helfen Unternehmen jeder Größe, Videoprodukte schnell zu starten und mühelos zu skalieren.
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Hohes Tempo
Rundum geschützt
Unser Weg zu einfacherem Video
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Wer wir sind
Wir sind ein Team aus Entwicklern, Designern und Produktleuten mit einer Leidenschaft dafür, Video für alle einfach zu machen. Jeden Tag arbeiten wir daran, dass Ihre Inhalte — vom kreativen Portfolio bis zum Firmenstream — erreichbar, geschützt und leicht zu verwalten bleiben.
Wir sind überzeugt: Technik soll Ihnen helfen und nicht im Weg stehen. Genau dafür haben wir Kinescope gebaut — damit Video für Ihr Unternehmen arbeitet und nicht dagegen.
Lernen Sie uns über unsere Produkte kennen
Sehen Sie, wie Ihre Videos ankommen — ohne externe Werkzeuge und ohne eine Zeile Code.
Eine flexible API mit vollem Funktionsumfang: hochladen, transkodieren (bis 4K), schützen und die Auslieferung beschleunigen.
Sehen Sie, wie Ihre Videos ankommen — ohne externe Werkzeuge und ohne eine Zeile Code.
Sehen Sie, wie Ihre Videos ankommen — ohne externe Werkzeuge und ohne eine Zeile Code.
Wir lernen, teilen und wachsen gemeinsam
Am liebsten machen wir aus der Komplexität von Video Klarheit. In unserem Blog und in Medienauftritten schauen wir uns Trends an, teilen unsere Erfahrungen und gehen Praxisbeispiele durch, die zeigen, was mit Video möglich ist.