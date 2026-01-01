Die Grenzen von Vimeo bei Speicher und Auslieferung sind real. Ebenso der Enterprise-Plan, den Sie allein dafür brauchen, um DRM einzuschalten. Nichts davon gibt es bei Kinescope — Speicher und Bandbreite sind unbegrenzt, und DRM ist in jedem bezahlten Plan enthalten. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.

Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie DRM, den vollen Satz an Zugriffsbeschränkungen und einen werbefreien Player im eigenen Branding.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Mediathek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.