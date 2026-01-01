Videohosting für jede Geschichte

Hosting, Streaming, Datenschutz — alles, was Ihr Video braucht, auf einer Plattform. Transparente Preise ohne Enterprise-Aufschlag.

Kostenlos starten
Demo vereinbaren

Unsere Video-Lösungen

Hosting

Player

Streaming

CMS

Auswertung

Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend.

Keine umständlichen Werkzeuge, keine zusammengestückelten Integrationen. Eine klare, leistungsfähige Plattform, die Ihnen nicht im Weg steht — damit Sie sich auf Ihre Inhalte konzentrieren können.

Kinescope Video-Hosting: Videokatalog und Upload-Bereich im Dashboard
Zur Produktseite
Anpassbarer Kinescope Videoplayer mit eigenem Branding und Wiedergabesteuerung
Zur Produktseite
Kinescope Livestreaming: Oberfläche mit dem Sende-Dashboard
Zur Produktseite
Hosting
Player
Streaming
Kinescope Video-Hosting: Videokatalog und Upload-Bereich im Dashboard
Zur Produktseite
Anpassbarer Kinescope Videoplayer mit eigenem Branding und Wiedergabesteuerung Anpassbarer Kinescope Videoplayer mit eigenem Branding und Wiedergabesteuerung
Zur Produktseite
Kinescope Livestreaming: Oberfläche mit dem Sende-Dashboard Kinescope Livestreaming: Oberfläche mit dem Sende-Dashboard
Zur Produktseite
Ada — Eriky Kunitake, Head of Business & Operations

„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Videolösung von Kinescope hat für uns alles verändert: Sie ermöglicht es uns, Hunderttausenden Bildung auf Weltniveau zu bieten“

Eriky Kunitake, Leiter Business & Operations, Ada (500.000+ Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)
JoJoschool — Mathijs de Ruiter, Co-founder

„Vimeo teilte uns plötzlich mit, dass wir das 20-Fache zahlen müssten. Mit Kinescope sparen wir mindestens 10.000 € im Jahr — und bekommen mehr Stabilität gratis dazu. Bei Vimeo hatten wir ein paar Mal im Jahr Ausfälle. Bei Kinescope kann ich mich wirklich nicht erinnern, wann das zuletzt passiert ist“

Mathijs de Ruiter, Mitgründer, JoJoschool (80.000 Schüler · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)
Stairway Foundation — Ysrael C. Diloy, Child Protection Specialist

„Die Standardpreise von Kinescope haben uns mehr Spielraum gegeben, unsere Mittel in andere Dinge zu investieren — in die direkte Arbeit mit den Kindern in unserer Schutzunterkunft oder in die Kosten der Fallbetreuung für Betroffene“

Ysrael C. Diloy, Spezialist für Kinderschutz, Stairway Foundation (9 Mio.+ erreichte Kinder · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)
Proz Educação — Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology

„Mit Kinescope zahlen wir bei gleichem Video- und Verbrauchsvolumen fünfmal weniger als bei Vimeo, und der Draht zum Team ist viel direkter und viel schneller“

Felipe Do Espirito Santo, Leiter Technologie, Proz Educação (Videobibliothek von 1 TB · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)

„Wir sind von YouTube zu Kinescope gewechselt, weil wir ein sauberes Erlebnis wollten. Keine Werbung, besserer Datenschutz und volle Kontrolle darüber, wo unsere Videos zu sehen sind“

Gründer, Online-Schule

Faire Preise von Grund auf

Die meisten Videoplattformen rechnen nach Nutzerplätzen, Tarifstufen und individuellen Angeboten ab. Wir berechnen nur die Infrastruktur — ab 10 € im Monat.
Infrastruktur durchgängig in eigener Hand

Speicher und Bandbreite sind in den kostenpflichtigen Tarifen unbegrenzt, denn unser CDN mit Standorten in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS, der Encoder und der Player stammen alle aus eigener Entwicklung. Reseller-Margen tauchen auf Ihrer Rechnung nicht auf.
Abrechnung nach tatsächlicher Nutzung

Sie zahlen pro GB: ab 0,03 € jeweils für Speicher und Auslieferung, mit sinkenden Preisen bei größeren Mengen. Das Transkodieren wird einmalig beim Upload berechnet (und nur bei einem Austausch erneut). Mehr ist es nicht, und die Preise sind seit Jahren stabil.
Funktionen fest im Produkt enthalten

DRM, White-Label, vollständige API, Auswertung — alles in derselben Oberfläche, in einem Produkt zusammengeführt. Was wesentlich ist, bleibt wesentlich: Nichts davon braucht einen eigenen Tarif.
Kinescope Infrastruktur in eigener Hand: CDN, Encoder und Player aus eigener Entwicklung
Kinescope Abrechnung nach Nutzung: Speicher und Auslieferung pro Gigabyte
Kinescope Funktionen in einer Oberfläche: DRM, White-Label, API und Auswertung
Sehen Sie, was es für Ihr Setup kostet →
Infrastruktur durchgängig in eigener Hand

Speicher und Bandbreite sind in den kostenpflichtigen Tarifen unbegrenzt, denn unser CDN mit Standorten in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS, der Encoder und der Player stammen alle aus eigener Entwicklung. Reseller-Margen tauchen auf Ihrer Rechnung nicht auf.

Kinescope Infrastruktur in eigener Hand: CDN, Encoder und Player aus eigener Entwicklung
Abrechnung nach tatsächlicher Nutzung

Sie zahlen pro GB: ab 0,03 € jeweils für Speicher und Auslieferung, mit sinkenden Preisen bei größeren Mengen. Das Transkodieren wird einmalig beim Upload berechnet (und nur bei einem Austausch erneut). Mehr ist es nicht, und die Preise sind seit Jahren stabil.

Kinescope Abrechnung nach Nutzung: Speicher und Auslieferung pro Gigabyte
Funktionen fest im Produkt enthalten

DRM, White-Label, vollständige API, Auswertung — alles in derselben Oberfläche, in einem Produkt zusammengeführt. Was wesentlich ist, bleibt wesentlich: Nichts davon braucht einen eigenen Tarif.

Kinescope Funktionen in einer Oberfläche: DRM, White-Label, API und Auswertung

Für Skalierung gebaut. Im Betrieb bewährt.

99,98 % Uptime-SLA

Verlässlichkeit auf Enterprise-Niveau für Video, das nicht ausfallen darf.

Weltweite Server

Mehrstufiges Caching, intelligentes Routing, CMAF und LL-HLS für Streaming ohne Verzögerung.

73 Millionen+ Videos gehostet

5 Millionen Minuten pro Tag. Tendenz steigend.

10.000+ Livestreams über die API

Planen, streamen, weiterleiten — alles automatisiert.

Kinescope fügt sich in jeden Workflow ein — unabhängig von Rolle und Branche

E-Commerce
Bildung
Entwicklerteams
Medien
Marketing
Piraterieschutz
Private Videos
Webinare
SaaS
Enterprise
Player
Video-Hosting
Video-Manager
CDN
Analyse
Streaming
E-Commerce
Bildung
Entwicklerteams
Medien
Marketing
Piraterieschutz
Private Videos
Webinare
SaaS
Enterprise
Player
Video-Hosting
Video-Manager
CDN
Analyse
Streaming

Programmieren Sie Ihr eigenes Video-Erlebnis

API-first-Videoinfrastruktur, bereit zum Einbinden in Ihr Produkt.

Media-API

Eine flexible, vollständige API zum Hochladen, Transkodieren (bis 4K), Schützen und Beschleunigen Ihrer Inhalte. Automatisieren Sie Uploads aus Ihrem eigenen System — oder bauen Sie auf Kinescope eine komplette Videoschicht für Ihr Produkt.
SDK-Toolkit

Einsatzfertige SDKs für Swift, Kotlin, Flutter, React und Vue — alle quelloffen, mit Beispielen zum Anfassen.
Integration

Fertige Anbindungen für Moodle, WordPress, Zoom und weitere Werkzeuge, die Sie vermutlich ohnehin nutzen. Webhooks melden Ereignisse aus dem Video, und über die angebundene Anmeldung entscheidet Ihr eigenes System, wer ein Video abspielen darf.
Media-API

Eine flexible, vollständige API zum Hochladen, Transkodieren (bis 4K), Schützen und Beschleunigen Ihrer Inhalte. Automatisieren Sie Uploads aus Ihrem eigenen System — oder bauen Sie auf Kinescope eine komplette Videoschicht für Ihr Produkt.

SDK-Toolkit

Einsatzfertige SDKs für Swift, Kotlin, Flutter, React und Vue — alle quelloffen, mit Beispielen zum Anfassen.

Integration

Fertige Anbindungen für Moodle, WordPress, Zoom und weitere Werkzeuge, die Sie vermutlich ohnehin nutzen. Webhooks melden Ereignisse aus dem Video, und über die angebundene Anmeldung entscheidet Ihr eigenes System, wer ein Video abspielen darf.

Wo Video auf volle Kontrolle und Sicherheit trifft

Bestimmen Sie beides — wie der Player aussieht und wer sehen darf, was darin steckt.

Anpassung

Jedes Detail richtet sich nach Ihnen: vom Aussehen des Players bis zur Einbindung in Ihren Workflow.

Datenschutz

DRM, Wasserzeichen, Domain- und Zugriffsbeschränkungen sowie die Anbindung an Ihr eigenes Auth-Backend — Ihre Inhalte sind an allen Fronten geschützt.

Und das ist längst nicht alles…

Entdecken Sie den vollständigen Werkzeugkasten für jeden Schritt Ihrer Videoarbeit.

Player
Hosting
API
Streaming
DRM
Auswertung
White Label
CDN
Transkodierung
Videobibliothek
Untertitel
Monetarisierung
Embeds

Sie möchten von Vimeo, YouTube oder einem anderen Dienst wechseln?

Die Grenzen von Vimeo bei Speicher und Auslieferung sind real. Ebenso der Enterprise-Plan, den Sie allein dafür brauchen, um DRM einzuschalten. Nichts davon gibt es bei Kinescope — Speicher und Bandbreite sind unbegrenzt, und DRM ist in jedem bezahlten Plan enthalten. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.

Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie DRM, den vollen Satz an Zugriffsbeschränkungen und einen werbefreien Player im eigenen Branding.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Mediathek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.

Migration anfragen
Demo vereinbaren

Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Ja. Der kostenlose Plan umfasst bis zu 100 Minuten gespeichertes Video und bis zu 200 GB CDN-Traffic pro Monat. Livestreams sind auf 20 Minuten und 20 gleichzeitige Zuschauer begrenzt. Der Plan ist dauerhaft kostenlos — keine Testphase, keine Kartendaten nötig.

Sie zahlen pro GB: ab 0,03 € für Speicher wie für Auslieferung, mit sinkenden Sätzen bei größeren Mengen. Kinescope stellt die Rechnung zu Beginn des Folgemonats, der Verbrauch ist im Dashboard live sichtbar. Der Satz, zu dem Sie einsteigen, gilt auch bei der Verlängerung, und kündigen können Sie jederzeit.

Alle Videodaten liegen in der EU. Kinescope B.V. ist eine in den Niederlanden eingetragene Gesellschaft, und die Plattform ist von Haus aus DSGVO-konform. Ausgeliefert wird über unser CDN mit Standorten in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS — die Ausgangsdateien bleiben dabei im Rechtsraum der EU.

Videos gehen nicht vom Netz, wenn Sie die Grenzen Ihres Plans überschreiten — die Wiedergabe läuft weiter, und Kinescope meldet sich, bevor etwas eingeschränkt wird. Kündigen Sie einen bezahlten Plan, wechselt das Konto auf den kostenlosen Plan.

Die begleitete Migration ist in den Plänen Super und Mega kostenlos. Wir holen Ihre Mediathek herüber und erhalten dabei die Metadaten — Titel, Beschreibungen, Vorschaubilder, Schlagwörter — und stimmen den Austausch der Einbettungs-Codes so ab, dass auf Ihrer Seite nichts dunkel wird. Übliche Projekte sind in weniger als einer Woche durch. Alles zu Vimeo im Vergleich Kinescope und Vimeo.

Ja — über die eingebaute Integration importieren Sie Ihre YouTube-Videos selbst, direkt aus dem Dashboard. In jedem Plan kostenlos.

Ja — fertige Integrationen decken Moodle, iSpring, Teachable, Udemy, Canvas, Webflow, Tilda und WordPress ab. Für jeden anderen Dienst übernimmt die Kinescope-REST-API Upload, Einbettung, Wiedergabe-Ereignisse und Zugriffssteuerung, ohne dass Sie ein Plugin neu schreiben müssen.

DRM (Digital Rights Management) verschlüsselt den Videostream und gibt den Entschlüsselungsschlüssel während der Wiedergabe nur an autorisierte Geräte aus. Es unterbindet außerdem die Bildschirmaufnahme auf Ebene des Betriebssystems: Aufnahmeversuche färben das Video schwarz oder lösen einen Fehler aus, sodass Zuschauer die Datei weder speichern noch erneut hochladen können. Widevine (Chrome, Android, Smart-TVs) und FairPlay (Safari, iOS) decken zusammen nahezu alle Endgeräte ab. Als zusätzliche Schicht brennen dynamische Wasserzeichen die Kennung des Zuschauers in jedes Einzelbild — jede durchgesickerte Kopie wird damit rückverfolgbar.

In jedem Kinescope-Plan ist Support per Chat und E-Mail enthalten, auch im kostenlosen. Mega enthält zusätzlich einen namentlich benannten Ansprechpartner und ein schriftliches SLA, das sowohl die Reaktionszeit im Support als auch die Verfügbarkeit der Infrastruktur abdeckt.

Das Dashboard aktualisiert sich live: Zuschauerzahlen in Echtzeit, geladene Player und Verlaufskurven mit Sehanteilen, die zeigen, an welcher Stelle ein Video sein Publikum verliert. Der Traffic ist nach Land, Verweisquelle, Gerät und Browser aufgeschlüsselt, alles nach Zeitraum filterbar.

Zu jedem Video gehört ein fertiger Embed-Code — wahlweise adaptiv oder mit fester Größe, passend zum Layout Ihrer Seite.

Machen Sie Ihre Video-Ideen mit Kinescope zur Wirklichkeit.

Keine Kartendaten nötig. Jederzeit kündbar, keine Überraschungen bei der Verlängerung.

Kostenlos starten
Demo vereinbaren
Danke! Wir haben Ihre Angaben erhalten.
Da ist etwas schiefgelaufen — das Formular wurde nicht gesendet.