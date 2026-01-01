Videohosting für jede Geschichte
Hosting, Streaming, Datenschutz — alles, was Ihr Video braucht, auf einer Plattform. Transparente Preise ohne Enterprise-Aufschlag.
Unsere Video-Lösungen
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend.
Keine umständlichen Werkzeuge, keine zusammengestückelten Integrationen. Eine klare, leistungsfähige Plattform, die Ihnen nicht im Weg steht — damit Sie sich auf Ihre Inhalte konzentrieren können.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Videolösung von Kinescope hat für uns alles verändert: Sie ermöglicht es uns, Hunderttausenden Bildung auf Weltniveau zu bieten“
„Vimeo teilte uns plötzlich mit, dass wir das 20-Fache zahlen müssten. Mit Kinescope sparen wir mindestens 10.000 € im Jahr — und bekommen mehr Stabilität gratis dazu. Bei Vimeo hatten wir ein paar Mal im Jahr Ausfälle. Bei Kinescope kann ich mich wirklich nicht erinnern, wann das zuletzt passiert ist“
„Die Standardpreise von Kinescope haben uns mehr Spielraum gegeben, unsere Mittel in andere Dinge zu investieren — in die direkte Arbeit mit den Kindern in unserer Schutzunterkunft oder in die Kosten der Fallbetreuung für Betroffene“
„Mit Kinescope zahlen wir bei gleichem Video- und Verbrauchsvolumen fünfmal weniger als bei Vimeo, und der Draht zum Team ist viel direkter und viel schneller“
„Wir sind von YouTube zu Kinescope gewechselt, weil wir ein sauberes Erlebnis wollten. Keine Werbung, besserer Datenschutz und volle Kontrolle darüber, wo unsere Videos zu sehen sind“
Faire Preise von Grund auf
Speicher und Bandbreite sind in den kostenpflichtigen Tarifen unbegrenzt, denn unser CDN mit Standorten in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS, der Encoder und der Player stammen alle aus eigener Entwicklung. Reseller-Margen tauchen auf Ihrer Rechnung nicht auf.
Sie zahlen pro GB: ab 0,03 € jeweils für Speicher und Auslieferung, mit sinkenden Preisen bei größeren Mengen. Das Transkodieren wird einmalig beim Upload berechnet (und nur bei einem Austausch erneut). Mehr ist es nicht, und die Preise sind seit Jahren stabil.
DRM, White-Label, vollständige API, Auswertung — alles in derselben Oberfläche, in einem Produkt zusammengeführt. Was wesentlich ist, bleibt wesentlich: Nichts davon braucht einen eigenen Tarif.
Für Skalierung gebaut. Im Betrieb bewährt.
99,98 % Uptime-SLA
Verlässlichkeit auf Enterprise-Niveau für Video, das nicht ausfallen darf.
Weltweite Server
Mehrstufiges Caching, intelligentes Routing, CMAF und LL-HLS für Streaming ohne Verzögerung.
73 Millionen+ Videos gehostet
5 Millionen Minuten pro Tag. Tendenz steigend.
10.000+ Livestreams über die API
Planen, streamen, weiterleiten — alles automatisiert.
Kinescope fügt sich in jeden Workflow ein — unabhängig von Rolle und Branche
Programmieren Sie Ihr eigenes Video-Erlebnis
API-first-Videoinfrastruktur, bereit zum Einbinden in Ihr Produkt.
Eine flexible, vollständige API zum Hochladen, Transkodieren (bis 4K), Schützen und Beschleunigen Ihrer Inhalte. Automatisieren Sie Uploads aus Ihrem eigenen System — oder bauen Sie auf Kinescope eine komplette Videoschicht für Ihr Produkt.
Einsatzfertige SDKs für Swift, Kotlin, Flutter, React und Vue — alle quelloffen, mit Beispielen zum Anfassen.
Fertige Anbindungen für Moodle, WordPress, Zoom und weitere Werkzeuge, die Sie vermutlich ohnehin nutzen. Webhooks melden Ereignisse aus dem Video, und über die angebundene Anmeldung entscheidet Ihr eigenes System, wer ein Video abspielen darf.
Wo Video auf volle Kontrolle und Sicherheit trifft
Bestimmen Sie beides — wie der Player aussieht und wer sehen darf, was darin steckt.
Anpassung
Jedes Detail richtet sich nach Ihnen: vom Aussehen des Players bis zur Einbindung in Ihren Workflow.
Datenschutz
DRM, Wasserzeichen, Domain- und Zugriffsbeschränkungen sowie die Anbindung an Ihr eigenes Auth-Backend — Ihre Inhalte sind an allen Fronten geschützt.
Sie möchten von Vimeo, YouTube oder einem anderen Dienst wechseln?
Die Grenzen von Vimeo bei Speicher und Auslieferung sind real. Ebenso der Enterprise-Plan, den Sie allein dafür brauchen, um DRM einzuschalten. Nichts davon gibt es bei Kinescope — Speicher und Bandbreite sind unbegrenzt, und DRM ist in jedem bezahlten Plan enthalten. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.
Sie kommen von YouTube? Dann gewinnen Sie DRM, den vollen Satz an Zugriffsbeschränkungen und einen werbefreien Player im eigenen Branding.
Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Mediathek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Machen Sie Ihre Video-Ideen mit Kinescope zur Wirklichkeit.
Keine Kartendaten nötig. Jederzeit kündbar, keine Überraschungen bei der Verlängerung.