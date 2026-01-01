Schutz vor Videopiraterie für Online-Kurse und bezahlte Inhalte
Verhindern Sie, dass bezahlte Videos heruntergeladen, anderswo veröffentlicht und herumgereicht werden — mit DRM in Studioqualität, dynamischen Wasserzeichen und Zugriffsregeln, die in jedem bezahlten Plan enthalten sind.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Wie bezahlte Videos tatsächlich durchsickern
Browser-Erweiterungen und Werkzeuge wie SaveFrom oder VLC ziehen die Quelldatei mit einem einzigen Klick von einer gewöhnlichen Videoseite. Mit aktiviertem DRM ist jede Auflösung auf Dateiebene verschlüsselt — was auf der Festplatte landet, sind Chiffredaten, die kein Player öffnet.
Ein kopierter Embed-Code macht aus Ihrer bezahlten Lektion kostenlosen Inhalt auf einer anderen Domain. Domainsperren binden die Wiedergabe an die Seiten, die Sie freigeben — Wildcard-Subdomains eingeschlossen —, und signierte Links laufen nach der Frist ab, die Sie selbst setzen.
Bildschirmaufnahme passiert auf Systemebene, deshalb kann keine Plattform sie überall blockieren. Kinescope blockiert sie dort, wo das Betriebssystem es zulässt, und dynamische Wasserzeichen brennen Name, E-Mail-Adresse oder ID des Zuschauers in jedes Bild — eine Aufnahme, die durchsickert, führt direkt zu der Person zurück, die sie gemacht hat.
Die billigste Piraterie ist ein Passwort, das im Gruppenchat herumgereicht wird. Einmalcodes mit Sitzungslimit und Ablaufzeit, freigegebene E-Mail-Domains und SSO im Mega-Plan sorgen dafür, dass ein Kauf bei einem Zuschauer bleibt.
Was ein Schutz vor Videopiraterie abdecken muss
Multi-DRM statt eines einzigen Anbieters
Dynamische Wasserzeichen
Signierte Links mit Ablaufzeit
Domainsperren
Sitzungs- und Zugriffskontrolle
Schutz, der Ihre Auswertung nicht kostet
Was jede Schicht wirklich verhindert
Keine einzelne Maßnahme deckt alles ab, und wer vollständigen Schutz verspricht, verspricht zu viel. Hier steht die ehrliche Übersicht — stapeln Sie die Schichten, und die Lücken schließen sich.
Videopiraterie ist nicht Softwarepiraterie
Die meisten Anbieter, die zu „Anti-Piracy-Software“ gefunden werden, schützen ausführbare Dateien: Spiele, Desktop-Programme, Lizenzschlüssel. Das ist ein echtes Problem, und sie lösen es gut — nur ist es nicht Ihres, wenn Sie Video verkaufen.
Eine Videodatei muss entschlüsselt werden, damit man sie ansehen kann. Der Schutz sitzt deshalb im Stream, im Lizenzaustausch und im Player. Kinescope deckt diesen Weg von Anfang bis Ende ab: Multi-DRM auf der Datei, Wasserzeichen in den Bildern, signierte Links und Domainregeln rund um die Auslieferung — und Ihr eigenes Auth-Backend entscheidet, wer einen Schlüssel bekommt.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“
Schutz sollte keinen Enterprise-Vertrag brauchen
Bei den meisten Plattformen ist ausgerechnet der Schutz die Funktion, die Sie in einen Jahresvertrag auf Anfrage drängt. Bei Kinescope stecken DRM, Wasserzeichen und Zugriffsregeln in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat, und geschützte Auslieferung kostet dasselbe wie gewöhnliche. Die Zahlen stehen im vollständigen Vergleich.
Sie hosten schon woanders? Bringen Sie Ihre Bibliothek mit — der Umzug ist in den Plänen Super und Mega kostenlos, alle Metadaten bleiben erhalten, und meist ist er in einer Woche oder schneller erledigt.
Häufige Fragen
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Schützen Sie, was Sie verkaufen — ab 10 € im Monat
DRM, Wasserzeichen und Zugriffsregeln in jedem bezahlten Plan. Keine Kreditkarte nötig.