Schutz vor Videopiraterie für Online-Kurse und bezahlte Inhalte

Videopiraterie ist nicht Softwarepiraterie

Die meisten Anbieter, die zu „Anti-Piracy-Software“ gefunden werden, schützen ausführbare Dateien: Spiele, Desktop-Programme, Lizenzschlüssel. Das ist ein echtes Problem, und sie lösen es gut — nur ist es nicht Ihres, wenn Sie Video verkaufen.

Eine Videodatei muss entschlüsselt werden, damit man sie ansehen kann. Der Schutz sitzt deshalb im Stream, im Lizenzaustausch und im Player. Kinescope deckt diesen Weg von Anfang bis Ende ab: Multi-DRM auf der Datei, Wasserzeichen in den Bildern, signierte Links und Domainregeln rund um die Auslieferung — und Ihr eigenes Auth-Backend entscheidet, wer einen Schlüssel bekommt.