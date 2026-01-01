Schutz vor Videopiraterie für Online-Kurse und bezahlte Inhalte

Verhindern Sie, dass bezahlte Videos heruntergeladen, anderswo veröffentlicht und herumgereicht werden — mit DRM in Studioqualität, dynamischen Wasserzeichen und Zugriffsregeln, die in jedem bezahlten Plan enthalten sind.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Wie bezahlte Videos tatsächlich durchsickern

Vier Wege erklären fast jeden Leak. Jeder von ihnen verlangt eine andere Maßnahme — deshalb reicht eine einzelne Funktion nie aus.
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Browser-Erweiterungen und Werkzeuge wie SaveFrom oder VLC ziehen die Quelldatei mit einem einzigen Klick von einer gewöhnlichen Videoseite. Mit aktiviertem DRM ist jede Auflösung auf Dateiebene verschlüsselt — was auf der Festplatte landet, sind Chiffredaten, die kein Player öffnet.
Auf einer fremden Seite erneut veröffentlicht

Ein kopierter Embed-Code macht aus Ihrer bezahlten Lektion kostenlosen Inhalt auf einer anderen Domain. Domainsperren binden die Wiedergabe an die Seiten, die Sie freigeben — Wildcard-Subdomains eingeschlossen —, und signierte Links laufen nach der Frist ab, die Sie selbst setzen.
Vom Bildschirm mitgeschnitten

Bildschirmaufnahme passiert auf Systemebene, deshalb kann keine Plattform sie überall blockieren. Kinescope blockiert sie dort, wo das Betriebssystem es zulässt, und dynamische Wasserzeichen brennen Name, E-Mail-Adresse oder ID des Zuschauers in jedes Bild — eine Aufnahme, die durchsickert, führt direkt zu der Person zurück, die sie gemacht hat.
Ein Zugang, den alle benutzen

Die billigste Piraterie ist ein Passwort, das im Gruppenchat herumgereicht wird. Einmalcodes mit Sitzungslimit und Ablaufzeit, freigegebene E-Mail-Domains und SSO im Mega-Plan sorgen dafür, dass ein Kauf bei einem Zuschauer bleibt.
Kinescope verhindert den Download eines Videos direkt von der Seite
Domainsperre von Kinescope blockiert eine Einbettung auf einer fremden Seite
Dynamisches Wasserzeichen von Kinescope macht eine Bildschirmaufnahme nachverfolgbar
Zugriffsregeln von Kinescope begrenzen einen Zugang, den mehrere Zuschauer teilen
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Browser-Erweiterungen und Werkzeuge wie SaveFrom oder VLC ziehen die Quelldatei mit einem einzigen Klick von einer gewöhnlichen Videoseite. Mit aktiviertem DRM ist jede Auflösung auf Dateiebene verschlüsselt — was auf der Festplatte landet, sind Chiffredaten, die kein Player öffnet.

Kinescope verhindert den Download eines Videos direkt von der Seite
Auf einer fremden Seite erneut veröffentlicht

Ein kopierter Embed-Code macht aus Ihrer bezahlten Lektion kostenlosen Inhalt auf einer anderen Domain. Domainsperren binden die Wiedergabe an die Seiten, die Sie freigeben — Wildcard-Subdomains eingeschlossen —, und signierte Links laufen nach der Frist ab, die Sie selbst setzen.

Domainsperre von Kinescope blockiert eine Einbettung auf einer fremden Seite
Vom Bildschirm mitgeschnitten

Bildschirmaufnahme passiert auf Systemebene, deshalb kann keine Plattform sie überall blockieren. Kinescope blockiert sie dort, wo das Betriebssystem es zulässt, und dynamische Wasserzeichen brennen Name, E-Mail-Adresse oder ID des Zuschauers in jedes Bild — eine Aufnahme, die durchsickert, führt direkt zu der Person zurück, die sie gemacht hat.

Dynamisches Wasserzeichen von Kinescope macht eine Bildschirmaufnahme nachverfolgbar
Ein Zugang, den alle benutzen

Die billigste Piraterie ist ein Passwort, das im Gruppenchat herumgereicht wird. Einmalcodes mit Sitzungslimit und Ablaufzeit, freigegebene E-Mail-Domains und SSO im Mega-Plan sorgen dafür, dass ein Kauf bei einem Zuschauer bleibt.

Zugriffsregeln von Kinescope begrenzen einen Zugang, den mehrere Zuschauer teilen

Was ein Schutz vor Videopiraterie abdecken muss

Multi-DRM statt eines einzigen Anbieters

Widevine deckt Chrome, Edge und Android ab, FairPlay deckt Safari, iOS und macOS ab. Sie brauchen beides — zusammen erreichen sie die überwiegende Mehrheit der Geräte, die Zuschauer tatsächlich benutzen.

Dynamische Wasserzeichen

Ein Wasserzeichen, das die Identität des Zuschauers trägt, macht aus einem anonymen Leak einen nachverfolgbaren. Statische Logos schrecken niemanden ab; eine Markierung pro Zuschauer ändert die Rechnung für den, der weitergeben will.

Signierte Links mit Ablaufzeit

Signierte und zeitlich begrenzte Wiedergabe-Adressen unterbinden Hotlinking und verhindern, dass alte Links noch lange kursieren, nachdem der Zugriff längst enden sollte.

Domainsperren

Einbettungen, die nur auf den von Ihnen freigegebenen Domains abgespielt werden, Wildcard-Subdomains eingeschlossen — oder gar keine Einbettung, wenn Sie ausschließlich direkt ausliefern wollen.

Sitzungs- und Zugriffskontrolle

Passwort pro Video, Einmalcodes, Sitzungslimits, freigegebene E-Mail-Domains und SSO. Ihr eigenes Auth-Backend behält das letzte Wort darüber, wer einen Schlüssel bekommt.

Schutz, der Ihre Auswertung nicht kostet

Verlaufskurven, Absprungpunkte, Zuschauerzahlen in Echtzeit und die Aufschlüsselung nach Ländern verhalten sich genauso wie bei ungeschützten Videos. Sicherheit, die Ihre Auswertung blind macht, ist kein Tausch, der sich lohnt.

Was jede Schicht wirklich verhindert

Keine einzelne Maßnahme deckt alles ab, und wer vollständigen Schutz verspricht, verspricht zu viel. Hier steht die ehrliche Übersicht — stapeln Sie die Schichten, und die Lücken schließen sich.

Schutzschicht
Was sie verhindert
Was sie nicht verhindert
Passwort auf der Seite
Dass Fremde den Link öffnen
Download, Weiterveröffentlichung, Mitschnitt — alles nach dem Login
Signierter Link mit Ablaufzeit
Hotlinking und Links, die den Zugriff überdauern
Einen Download, solange der Link noch gültig ist
Domainsperre
Dass Ihre Einbettung auf fremden Seiten läuft
Alles, was auf Ihrer eigenen Seite passiert
DRM (Widevine + FairPlay)
Herunterladen, Rippen und Extrahieren der Datei
Eine Kamera oder Capture-Karte vor dem Bildschirm
Dynamisches Wasserzeichen
Anonyme Leaks — jedes Bild nennt den Zuschauer
Das Aufnehmen an sich
Alle Schichten zusammen
Jeden der Wege oben, in einer einzigen Konfiguration
Nichts mehr, was sich nicht auf einen bestimmten Zuschauer zurückführen lässt
Was enthalten ist
So funktioniert unser DRM

Videopiraterie ist nicht Softwarepiraterie

Die meisten Anbieter, die zu „Anti-Piracy-Software“ gefunden werden, schützen ausführbare Dateien: Spiele, Desktop-Programme, Lizenzschlüssel. Das ist ein echtes Problem, und sie lösen es gut — nur ist es nicht Ihres, wenn Sie Video verkaufen.

Eine Videodatei muss entschlüsselt werden, damit man sie ansehen kann. Der Schutz sitzt deshalb im Stream, im Lizenzaustausch und im Player. Kinescope deckt diesen Weg von Anfang bis Ende ab: Multi-DRM auf der Datei, Wasserzeichen in den Bildern, signierte Links und Domainregeln rund um die Auslieferung — und Ihr eigenes Auth-Backend entscheidet, wer einen Schlüssel bekommt.

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„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (über 500.000 Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)

Schutz sollte keinen Enterprise-Vertrag brauchen

Bei den meisten Plattformen ist ausgerechnet der Schutz die Funktion, die Sie in einen Jahresvertrag auf Anfrage drängt. Bei Kinescope stecken DRM, Wasserzeichen und Zugriffsregeln in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat, und geschützte Auslieferung kostet dasselbe wie gewöhnliche. Die Zahlen stehen im vollständigen Vergleich.

Sie hosten schon woanders? Bringen Sie Ihre Bibliothek mit — der Umzug ist in den Plänen Super und Mega kostenlos, alle Metadaten bleiben erhalten, und meist ist er in einer Woche oder schneller erledigt.

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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Gemeint ist der Satz an Maßnahmen, der verhindert, dass bezahlte Inhalte kopiert, weiterverbreitet oder weiterverkauft werden. Bei Video greifen dafür vier Dinge ineinander: DRM-Verschlüsselung auf der Datei, Wasserzeichen, die den Zuschauer benennen, signierte Links mit Ablaufzeit und Zugriffsregeln, die überhaupt erst entscheiden, wer einen Wiedergabeschlüssel bekommt.

Diese Anbieter schützen ausführbare Programme — Spiele und Desktop-Anwendungen — vor Cracks und unlizenzierten Kopien. Videopiraterie ist ein anderes Problem: Die Datei wird an einen Browser gestreamt, der sie zwangsläufig dekodieren muss. Der Schutz sitzt deshalb im Stream und im Player, nicht in einer Lizenzprüfung innerhalb einer Programmdatei. Wenn Sie Software ausliefern, sind jene Anbieter die richtige Wahl. Verkaufen Sie Video, brauchen Sie Multi-DRM, Wasserzeichen und Zugriffskontrolle — genau das macht Kinescope.

Teilweise. Kinescope blockiert Mitschnitte unter iOS, Android, macOS und Windows überall dort, wo das Betriebssystem es zulässt. Vollständig verhindern lässt es sich nirgends, weil Bildschirmaufnahme auf Systemebene passiert — wer etwas anderes verspricht, verspricht zu viel. Genau dafür gibt es dynamische Wasserzeichen: Die Aufnahme trägt Name und E-Mail-Adresse des Zuschauers in jedem Bild, der Leak bleibt also nachverfolgbar und die abschreckende Wirkung ist real.

Nein. Widevine und FairPlay stecken in modernen Browsern und Betriebssystemen: Der Zuschauer drückt auf Wiedergabe und merkt nichts davon. Kinescope betreibt die Lizenzserver und den Schlüsselaustausch, Sie schalten den Schutz pro Projekt ein.

Er ist enthalten. DRM steckt in jedem bezahlten Kinescope-Plan ab 10 € im Monat, und geschützte Auslieferung kostet dasselbe wie gewöhnliche — keine Gebühr je Wiedergabe, kein Enterprise-Vertrag, um die Funktion freizuschalten. Die vollständige Aufschlüsselung finden Sie bei den Preisen.

Ja. Der Schutz reist mit der Einbettung mit und wirkt daher in Moodle, Canvas, Teachable, Thinkific und jeder Plattform, die einen Embed-Code annimmt — ohne Plug-in für Sie oder Ihre Teilnehmer. Mehr zur Technik dahinter unter Videohosting mit DRM.

Ja, sofern dynamische Wasserzeichen aktiv sind. Die Sitzung jedes Zuschauers schreibt ihre eigene Kennung in die Bilder, eine durchgesickerte Kopie führt also zu dem Konto zurück, aus dem sie stammt. Zusammen mit den Zugriffsprotokollen reicht das meist, um die Lücke zu schließen, statt zu raten.

Schützen Sie, was Sie verkaufen — ab 10 € im Monat

DRM, Wasserzeichen und Zugriffsregeln in jedem bezahlten Plan. Keine Kreditkarte nötig.

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