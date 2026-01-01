Ein nicht gelisteter YouTube-Link ist nicht privat: die URL lässt sich weitergeben, die Datei herunterladen, und einem einzelnen Zuschauer können Sie den Zugriff nicht entziehen. Echte Privatsphäre — Domainsperren, DRM — gibt es bei Vimeo erst in den höheren Tarifen. Bei Kinescope bekommen Sie den vollen Satz ab 10 € im Monat, mit unbegrenztem Speicher und Traffic. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.

Sie kommen von einem kostenlosen Dienst? Dann gewinnen Sie verschlüsselte Auslieferung, einen kompletten Satz Zugriffsregeln und einen werbefreien Player in Ihrem eigenen Design — ohne fremde Empfehlungen am Ende des Videos.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten alle Metadaten und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das binnen einer Woche erledigt, oft schneller.