Privates Videohosting für Ihr Unternehmen
Ihre Videos bleiben aus der öffentlichen Suche heraus und laufen nur für die Menschen, die Sie freigeben — verschlüsselt, mit klaren Zugriffsregeln und weit entfernt von einem nicht gelisteten YouTube-Link.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Alles, was ein Video wirklich privat macht
Nichts, was Sie hochladen, ist auffindbar. Keine öffentliche URL, keine Empfehlungen, kein „Als Nächstes“ — ein Video existiert nur dort, wo Sie es einbetten, und nur für die Zuschauer, die Sie hereinlassen. Das Gegenteil eines nicht gelisteten YouTube-Links.
Jeder Upload wird im Speicher und auf dem Transportweg verschlüsselt. Schalten Sie DRM dazu (Widevine und FairPlay), ist die Datei selbst in jeder Auflösung verschlüsselt — ein Downloadversuch liefert nur verschlüsselte, unbrauchbare Daten statt Ihres Videos.
Sichern Sie jedes Video ab: mit einem signierten Link, der abläuft, mit freigegebenen Domains, mit Zugriff je Zuschauer, mit Passwort, Einmalcode oder Ihrem eigenen SSO. Die Regeln lassen sich beliebig stapeln — der Zugriff wird genau so streng, wie der Inhalt es verlangt.
Dynamische Wasserzeichen brennen Name, E-Mail-Adresse oder ID des Zuschauers in jedes Bild. Taucht irgendwo eine Aufnahme auf, führt sie direkt zurück zu der Person, die sie geteilt hat — eine Abschreckung, die kein versteckter Link bieten kann.
Privater Zugriff über Ihren eigenen Login
Privat sollte für Ihre Zuschauer nicht bedeuten, sich ein zweites Mal anzumelden. Drückt jemand auf Wiedergabe, reicht Kinescope seine Kennung an Ihren Server weiter, und Ihre Regeln entscheiden, ob das Video lädt. Die Entscheidung über den Zugriff bleibt damit in dem System, das Sie ohnehin betreiben — und der Zuschauer verlässt Ihre Seite nie.
Alle Möglichkeiten zu steuern, wer zusieht
Stapeln Sie Zugriffsregeln in jeder Kombination, die zur Vertraulichkeit Ihrer Inhalte passt.
Schließen Sie den Perimeter
Legen Sie fest, welche Seiten den Player einbetten dürfen.
- Domainsperren für eingebettete Wiedergabe.
- Unterstützung für Wildcard-Subdomains (*.ihrunternehmen.de).
- Einbetten vollständig unterbinden — Auslieferung nur über direkte Links.
- Private Links, die Sperren für einmaliges Teilen umgehen.
Verteilen Sie die Schlüssel
Bestimmen Sie, wie sich jeder Zuschauer ausweist, bevor der Player lädt.
- Automatisch erzeugte Links je Zuschauer.
- Passwort pro Video.
- Einmalcodes mit Sitzungslimit und Ablaufzeit.
- Zugriff anhand freigegebener E-Mail-Domains.
- SSO (SAML) im Mega-Plan.
Privates Hosting gegen den nicht gelisteten Link
Ein nicht gelisteter Link versteckt ein Video nur vor der Suche — wer zusieht, wer ihn weiterreicht und wer die Datei herunterlädt, regelt er nicht. Das ändert sich, sobald das Hosting wirklich privat ist.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“
YouTube „nicht gelistet“ und die Privatsphäre-Tarife von Vimeo reichen nicht mehr?
Ein nicht gelisteter YouTube-Link ist nicht privat: die URL lässt sich weitergeben, die Datei herunterladen, und einem einzelnen Zuschauer können Sie den Zugriff nicht entziehen. Echte Privatsphäre — Domainsperren, DRM — gibt es bei Vimeo erst in den höheren Tarifen. Bei Kinescope bekommen Sie den vollen Satz ab 10 € im Monat, mit unbegrenztem Speicher und Traffic. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.
Sie kommen von einem kostenlosen Dienst? Dann gewinnen Sie verschlüsselte Auslieferung, einen kompletten Satz Zugriffsregeln und einen werbefreien Player in Ihrem eigenen Design — ohne fremde Empfehlungen am Ende des Videos.
Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten alle Metadaten und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das binnen einer Woche erledigt, oft schneller.
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Geben Sie Ihren Videos ein privates Zuhause
Verschlüsselt, mit Zugriffsregeln und ohne Werbung — ab 10 € im Monat. Keine Kreditkarte nötig.