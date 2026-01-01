Privates Videohosting für Ihr Unternehmen

Ihre Videos bleiben aus der öffentlichen Suche heraus und laufen nur für die Menschen, die Sie freigeben — verschlüsselt, mit klaren Zugriffsregeln und weit entfernt von einem nicht gelisteten YouTube-Link.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Alles, was ein Video wirklich privat macht

Aus der öffentlichen Suche heraus, verschlüsselt, mit Zugriffsregeln und Wasserzeichen — ab 10 € im Monat, ohne Enterprise-Vertrag.
Von Haus aus außerhalb der Suche

Nichts, was Sie hochladen, ist auffindbar. Keine öffentliche URL, keine Empfehlungen, kein „Als Nächstes“ — ein Video existiert nur dort, wo Sie es einbetten, und nur für die Zuschauer, die Sie hereinlassen. Das Gegenteil eines nicht gelisteten YouTube-Links.
Verschlüsselt, nicht bloß versteckt

Jeder Upload wird im Speicher und auf dem Transportweg verschlüsselt. Schalten Sie DRM dazu (Widevine und FairPlay), ist die Datei selbst in jeder Auflösung verschlüsselt — ein Downloadversuch liefert nur verschlüsselte, unbrauchbare Daten statt Ihres Videos.
Sie entscheiden, wer hereinkommt

Sichern Sie jedes Video ab: mit einem signierten Link, der abläuft, mit freigegebenen Domains, mit Zugriff je Zuschauer, mit Passwort, Einmalcode oder Ihrem eigenen SSO. Die Regeln lassen sich beliebig stapeln — der Zugriff wird genau so streng, wie der Inhalt es verlangt.
Nachverfolgbar, falls doch etwas durchsickert

Dynamische Wasserzeichen brennen Name, E-Mail-Adresse oder ID des Zuschauers in jedes Bild. Taucht irgendwo eine Aufnahme auf, führt sie direkt zurück zu der Person, die sie geteilt hat — eine Abschreckung, die kein versteckter Link bieten kann.
Kinescope: privates Video bleibt aus der öffentlichen Suche heraus
Kinescope: DRM-Verschlüsselung für ein privates Video
Kinescope: Zugriffsregeln entscheiden, wer ein privates Video öffnen darf
Kinescope: dynamisches Wasserzeichen macht ein durchgesickertes Video nachverfolgbar
Von Haus aus außerhalb der Suche

Nichts, was Sie hochladen, ist auffindbar. Keine öffentliche URL, keine Empfehlungen, kein „Als Nächstes“ — ein Video existiert nur dort, wo Sie es einbetten, und nur für die Zuschauer, die Sie hereinlassen. Das Gegenteil eines nicht gelisteten YouTube-Links.

Kinescope: privates Video bleibt aus der öffentlichen Suche heraus
Verschlüsselt, nicht bloß versteckt

Jeder Upload wird im Speicher und auf dem Transportweg verschlüsselt. Schalten Sie DRM dazu (Widevine und FairPlay), ist die Datei selbst in jeder Auflösung verschlüsselt — ein Downloadversuch liefert nur verschlüsselte, unbrauchbare Daten statt Ihres Videos.

Kinescope: DRM-Verschlüsselung für ein privates Video
Sie entscheiden, wer hereinkommt

Sichern Sie jedes Video ab: mit einem signierten Link, der abläuft, mit freigegebenen Domains, mit Zugriff je Zuschauer, mit Passwort, Einmalcode oder Ihrem eigenen SSO. Die Regeln lassen sich beliebig stapeln — der Zugriff wird genau so streng, wie der Inhalt es verlangt.

Kinescope: Zugriffsregeln entscheiden, wer ein privates Video öffnen darf
Nachverfolgbar, falls doch etwas durchsickert

Dynamische Wasserzeichen brennen Name, E-Mail-Adresse oder ID des Zuschauers in jedes Bild. Taucht irgendwo eine Aufnahme auf, führt sie direkt zurück zu der Person, die sie geteilt hat — eine Abschreckung, die kein versteckter Link bieten kann.

Kinescope: dynamisches Wasserzeichen macht ein durchgesickertes Video nachverfolgbar

Privater Zugriff über Ihren eigenen Login

Privat sollte für Ihre Zuschauer nicht bedeuten, sich ein zweites Mal anzumelden. Drückt jemand auf Wiedergabe, reicht Kinescope seine Kennung an Ihren Server weiter, und Ihre Regeln entscheiden, ob das Video lädt. Die Entscheidung über den Zugriff bleibt damit in dem System, das Sie ohnehin betreiben — und der Zuschauer verlässt Ihre Seite nie.

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Alle Möglichkeiten zu steuern, wer zusieht

Stapeln Sie Zugriffsregeln in jeder Kombination, die zur Vertraulichkeit Ihrer Inhalte passt.

Schließen Sie den Perimeter

Legen Sie fest, welche Seiten den Player einbetten dürfen.

  • Domainsperren für eingebettete Wiedergabe.
  • Unterstützung für Wildcard-Subdomains (*.ihrunternehmen.de).
  • Einbetten vollständig unterbinden — Auslieferung nur über direkte Links.
  • Private Links, die Sperren für einmaliges Teilen umgehen.

Verteilen Sie die Schlüssel

Bestimmen Sie, wie sich jeder Zuschauer ausweist, bevor der Player lädt.

  • Automatisch erzeugte Links je Zuschauer.
  • Passwort pro Video.
  • Einmalcodes mit Sitzungslimit und Ablaufzeit.
  • Zugriff anhand freigegebener E-Mail-Domains.
  • SSO (SAML) im Mega-Plan.

Privates Hosting gegen den nicht gelisteten Link

Ein nicht gelisteter Link versteckt ein Video nur vor der Suche — wer zusieht, wer ihn weiterreicht und wer die Datei herunterlädt, regelt er nicht. Das ändert sich, sobald das Hosting wirklich privat ist.

Zugriffskontrolle
Sie geben Zuschauer frei
Jeder mit dem Link
Verschlüsselte Datei (DRM)
Enthalten (ab Super)
Nicht verfügbar
Links mit Ablaufzeit
Ja
Laufen nie ab
Domainsperre
Ja
Überall einbettbar
Zugriff entziehen
Je Zuschauer + Wasserzeichen
Nicht möglich
Dynamisches Wasserzeichen
Ja
Nicht verfügbar
Werbefreier Player
Ja
Fremdes Branding + Empfehlungen
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Vollständiger Vergleich mit YouTube

„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (über 500.000 Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)

YouTube „nicht gelistet“ und die Privatsphäre-Tarife von Vimeo reichen nicht mehr?

Ein nicht gelisteter YouTube-Link ist nicht privat: die URL lässt sich weitergeben, die Datei herunterladen, und einem einzelnen Zuschauer können Sie den Zugriff nicht entziehen. Echte Privatsphäre — Domainsperren, DRM — gibt es bei Vimeo erst in den höheren Tarifen. Bei Kinescope bekommen Sie den vollen Satz ab 10 € im Monat, mit unbegrenztem Speicher und Traffic. Alles Weitere steht im vollständigen Vergleich.

Sie kommen von einem kostenlosen Dienst? Dann gewinnen Sie verschlüsselte Auslieferung, einen kompletten Satz Zugriffsregeln und einen werbefreien Player in Ihrem eigenen Design — ohne fremde Empfehlungen am Ende des Videos.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten alle Metadaten und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das binnen einer Woche erledigt, oft schneller.

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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Privates Videohosting hält Ihre Videos aus der öffentlichen Suche heraus und spielt sie nur für Menschen ab, die Sie freigegeben haben. Statt einer öffentlichen Seite wie bei YouTube liegt das Video hinter verschlüsseltem Speicher, signierten Links und Zugriffsregeln. Bei Kinescope ist jeder Upload von vornherein privat — wer zusehen darf, bestimmen Sie.

Laden Sie es auf eine Plattform hoch, die auf Zugriffskontrolle ausgelegt ist und nicht auf Reichweite. Bei Kinescope betten Sie das Video dort ein, wo Sie es brauchen, und sichern die Wiedergabe über freigegebene Domains, signierte Links mit Ablaufzeit, Passwort, Einmalcode oder SSO ab. Dazu kommt auf Wunsch DRM, damit die Datei selbst dann verschlüsselt bleibt, wenn ein Link durchsickert.

Eigentlich nicht. Ein nicht gelisteter Link ist nur schwer zu erraten — wer ihn einmal hat, kann zusehen, ihn weitergeben oder die Datei herunterladen, und einem einzelnen Zuschauer lässt sich der Zugriff nicht mehr entziehen. Privates Videohosting ersetzt den erratbaren Link durch echte Kontrolle: signierte URLs mit Ablaufzeit, Domainsperren, Zugriff je Zuschauer und DRM.

Die beste Plattform verbindet Verschlüsselung und DRM mit fein abgestuften Zugriffsregeln, einem werbefreien Player im eigenen Design und nachvollziehbaren Preisen — nicht bloß mit einem Schalter „nicht gelistet“. Bei Kinescope gehören DRM, signierte Links und Domainsperren zusammen mit unbegrenztem Speicher und Traffic ab 10 € im Monat dazu, ohne Enterprise-Tarif.

Kostenlose Tarife sparen am Preis, und zwar meist auf Kosten der Privatsphäre: Werbung, öffentliche Auffindbarkeit, schwache Zugriffskontrolle, kein DRM. Für alles Vertrauliche — Kurse, interne Schulungen, Kundenmaterial — brauchen Sie verschlüsselte Auslieferung und Zugriff je Zuschauer. Kinescope hat einen kostenlosen Plan zum Ausprobieren; vollständiges privates Hosting samt DRM gibt es in den bezahlten Plänen ab 10 € im Monat.

Eine Domainsperre bindet die Einbettung an eine Liste von Domains, die Sie freigeben. Der Player prüft, in welche Seite er geladen wurde, und verweigert überall sonst die Wiedergabe — eine auf eine fremde Seite kopierte Einbettung zeigt also einen blockierten Player statt Ihres Videos. Die Sperre regelt die Seite, nicht den Stream: kombinieren Sie sie mit einem signierten Link, der abläuft, damit auch die Medien-URL nicht direkt zu öffnen ist. Beides gehört zu jedem bezahlten Kinescope-Plan.

Privates Hosting ist das Gesamtbild: Videos aus der öffentlichen Suche heraushalten und steuern, wer sie überhaupt öffnen darf. DRM ist eine Schicht darin — die Verschlüsselung, die verhindert, dass die Datei bei der Wiedergabe heruntergeladen oder mitgeschnitten wird. Bei Kinescope bekommen Sie beides, dazu signierte Links, Domainsperren und Wasserzeichen an einer Stelle.

Sie wählen die Region, in der Ihre Inhalte liegen; für europäische Kunden ist das ein Rechenzentrum in der EU. Das eigene CDN von Kinescope liefert von dort aus, sodass Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Daten aus der Nähe bekommen. Für die Auftragsverarbeitung stellen wir einen Vertrag bereit — sprechen Sie uns an, dann klären wir Ihren konkreten Fall.

Geben Sie Ihren Videos ein privates Zuhause

Verschlüsselt, mit Zugriffsregeln und ohne Werbung — ab 10 € im Monat. Keine Kreditkarte nötig.

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