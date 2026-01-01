Videoplattform für Medien, OTT und Content-Portale
Videos speichern, verarbeiten und ausliefern – schnell, skalierbar und mit Urheberrechtsschutz für Ihre Inhalte.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern setzen auf Kinescope – Tendenz steigend
Viel veröffentlichen. Die Kontrolle behalten.
Bauen Sie Ihr Medienangebot aus, ohne sich um die Videotechnik kümmern zu müssen. Schnelle, geschützte Wiedergabe gibt Ihrem Publikum das flüssige Erlebnis, das es erwartet.
Funktioniert überall
Inhalte hochladen, Einbettungscode kopieren, fertig. Passt zu jedem CMS, jeder Website und jedem Medienportal.
- Aufgeräumtes, verständliches Dashboard.
- Schneller Upload, schnelle Transkodierung.
- Einbettung ohne eine Zeile Code – überall.
In Ihrer Handschrift
Der Videoplayer sieht aus wie ein Teil Ihrer Plattform – nicht wie der eines Fremden.
- Logo und Farben übernehmen.
- Bedienelemente anpassen.
- Zugriffsregeln für Team und Publikum.
Inhalte ordnen, monetarisieren und schützen
Kinescope fügt sich in die Werkzeuge ein, mit denen Sie schon arbeiten – ohne Umbau und ohne Plattformwechsel. Es passt zu jedem CMS, jedem Website-Baukasten und zu internen Systemen.
Ein gemeinsamer Katalog und die schnelle Suche über Dateien und Tags beschleunigen die Veröffentlichung und halten Ihre Mediathek in Ordnung.
Dort sein, wo Ihr Publikum ist
Videos in Websites, Blogs und Medienportale setzen – ohne Umbau am Frontend.
Livestreams und aufgezeichnete Inhalte laufen im selben System.
Jeder Browser, jedes Betriebssystem, jedes Gerät.
Die Auslieferung hält stand, auch wenn alle gleichzeitig einschalten.
Für Verlage und Medienhäuser gebaut
Die Flexibilität, die Sie brauchen – ohne Abstriche bei der Sicherheit.
Viele Formate, ein System
Wiedergabe bis 4K, Einbettung, Werbeformate: VAST, VPAID, IMA, Pre-, Mid- und Post-Roll.
Schutz Ihrer Inhalte
Steuern Sie den Zugriff über DRM, private Links, Passwörter, Domain-Sperren und eigene Wasserzeichen.
Unsere Video-Lösungen
Häufige Fragen
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.
Veröffentlichen Sie ohne Grenzen.
Kostenlos starten, mit allen Funktionen. Der Tarif wächst mit Ihrem Publikum.