Inhalte ordnen, monetarisieren und schützen

Kinescope fügt sich in die Werkzeuge ein, mit denen Sie schon arbeiten – ohne Umbau und ohne Plattformwechsel. Es passt zu jedem CMS, jedem Website-Baukasten und zu internen Systemen.

Ein gemeinsamer Katalog und die schnelle Suche über Dateien und Tags beschleunigen die Veröffentlichung und halten Ihre Mediathek in Ordnung.