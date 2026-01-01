Videoplattform für Medien, OTT und Content-Portale

Videos speichern, verarbeiten und ausliefern – schnell, skalierbar und mit Urheberrechtsschutz für Ihre Inhalte.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern setzen auf Kinescope – Tendenz steigend

Viel veröffentlichen. Die Kontrolle behalten.

Bauen Sie Ihr Medienangebot aus, ohne sich um die Videotechnik kümmern zu müssen. Schnelle, geschützte Wiedergabe gibt Ihrem Publikum das flüssige Erlebnis, das es erwartet.

Funktioniert überall

Inhalte hochladen, Einbettungscode kopieren, fertig. Passt zu jedem CMS, jeder Website und jedem Medienportal.

  • Aufgeräumtes, verständliches Dashboard.
  • Schneller Upload, schnelle Transkodierung.
  • Einbettung ohne eine Zeile Code – überall.

In Ihrer Handschrift

Der Videoplayer sieht aus wie ein Teil Ihrer Plattform – nicht wie der eines Fremden.

  • Logo und Farben übernehmen.
  • Bedienelemente anpassen.
  • Zugriffsregeln für Team und Publikum.

Inhalte ordnen, monetarisieren und schützen

Kinescope fügt sich in die Werkzeuge ein, mit denen Sie schon arbeiten – ohne Umbau und ohne Plattformwechsel. Es passt zu jedem CMS, jedem Website-Baukasten und zu internen Systemen.

Ein gemeinsamer Katalog und die schnelle Suche über Dateien und Tags beschleunigen die Veröffentlichung und halten Ihre Mediathek in Ordnung.

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Dort sein, wo Ihr Publikum ist

Einbettung ohne Umwege

Videos in Websites, Blogs und Medienportale setzen – ohne Umbau am Frontend.
Live und Mediathek

Livestreams und aufgezeichnete Inhalte laufen im selben System.
Läuft auf allem

Jeder Browser, jedes Betriebssystem, jedes Gerät.
Wächst mit dem Publikum

Die Auslieferung hält stand, auch wenn alle gleichzeitig einschalten.
Kinescope-Player, eingebettet in das Layout einer Medienseite
Kinescope im Umgang mit Livestreams und archivierten Videos zugleich
Wiedergabe mit Kinescope über Browser, Geräte und Smart-TVs hinweg
Auslieferung von Kinescope, die für ein großes Medienpublikum mitwächst
Einbettung ohne Umwege

Videos in Websites, Blogs und Medienportale setzen – ohne Umbau am Frontend.

Kinescope-Player, eingebettet in das Layout einer Medienseite
Live und Mediathek

Livestreams und aufgezeichnete Inhalte laufen im selben System.

Kinescope im Umgang mit Livestreams und archivierten Videos zugleich
Läuft auf allem

Jeder Browser, jedes Betriebssystem, jedes Gerät.

Wiedergabe mit Kinescope über Browser, Geräte und Smart-TVs hinweg
Wächst mit dem Publikum

Die Auslieferung hält stand, auch wenn alle gleichzeitig einschalten.

Auslieferung von Kinescope, die für ein großes Medienpublikum mitwächst

Für Verlage und Medienhäuser gebaut

Die Flexibilität, die Sie brauchen – ohne Abstriche bei der Sicherheit.

Viele Formate, ein System

Wiedergabe bis 4K, Einbettung, Werbeformate: VAST, VPAID, IMA, Pre-, Mid- und Post-Roll.

Schutz Ihrer Inhalte

Steuern Sie den Zugriff über DRM, private Links, Passwörter, Domain-Sperren und eigene Wasserzeichen.

Unsere Video-Lösungen

Hosting

Player

Streaming

CDN

Auswertung

Häufige Fragen

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.

Ja. Livestreams und Mediathek laufen auf derselben Plattform – mit demselben Player, denselben Schutzeinstellungen und derselben Auswertung.

Bis 4K. Die adaptive Bitrate wählt für jeden Zuschauer die passende Variante, abhängig von Gerät und Verbindung.

Ja. Farben, Bedienelemente und Logo sind einstellbar, damit der Player zu Ihrer Plattform gehört und nicht wie ein fremdes Widget wirkt.

Multi-DRM mit Widevine und FairPlay verschlüsselt die Datei selbst, und die Domain-Sperre erlaubt die Wiedergabe nur auf den Seiten, die Sie freigegeben haben. Beides ist in den kostenpflichtigen Kinescope-Tarifen ab 10 €/Monat enthalten.

Veröffentlichen Sie ohne Grenzen.

Kostenlos starten, mit allen Funktionen. Der Tarif wächst mit Ihrem Publikum.

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