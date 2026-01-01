Videoplattform für den E-Commerce

Produktvideos, Kundenstimmen und Erklärvideos, die Ihnen beim Verkaufen helfen.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Video, das für Ihren Shop arbeitet

Binden Sie Videos auf Ihren Produktseiten ein und verfolgen Sie, welche Artikel Interesse wecken.

Ergebnisse messbar machen

Die eingebaute Auswertung von Kinescope zeigt Ladevorgänge, Wiedergaben, Abschlussquote und die Stellen, an denen das Interesse der Zuschauer steigt.

Einbettung in wenigen Klicks

Videos landen per Kopieren und Einfügen in Ihrem Shop. Für komplexere Einbindungen gibt es Links, Einbettungscodes und fertige Code-Schnipsel.

Mehr Conversion, weniger Retouren

Holen Sie aus Video heraus, was im Verkauf drinsteckt: Binden Sie Videos auf Landingpages, in Produktkarten und in Ihr CMS ein — ohne Werbung und ohne fremde Empfehlungen. Das Aussehen des Players passen Sie an jede Plattform an.

Videos starten schnell dank CDN, Transkodierung und einer Wiedergabe, die sich nach Gerät und Verbindung Ihrer Kundschaft richtet. Werten Sie die Daten aus, führen Sie A/B-Tests durch und wählen Sie anhand der gesammelten Informationen die wirksamsten Formate aus.

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Aus Wiedergaben werden Verkäufe

Schnell eingebunden

Videos stehen nach wenigen Klicks auf Produkt- und Landingpages.
Passt zu Ihrem Shopsystem

Funktioniert mit Tilda, Shopify und jedem anderen CMS.
Kurze Ladezeiten

Ein leichter Player, der Ihre Seiten nicht ausbremst.
Gut auf dem Handy

Für jede Bildschirmgröße und jedes Gerät optimiert.
Video von Kinescope, eingebettet auf einer Produktseite im Onlineshop
Kinescope angebunden an Tilda, Shopify und weitere Shopsysteme
Leichtgewichtiger Kinescope-Player, der auf einer Produktseite schnell lädt
Kinescope-Player, angepasst an den Bildschirm eines mobilen Shops
Schnell eingebunden

Videos stehen nach wenigen Klicks auf Produkt- und Landingpages.

Video von Kinescope, eingebettet auf einer Produktseite im Onlineshop
Passt zu Ihrem Shopsystem

Funktioniert mit Tilda, Shopify und jedem anderen CMS.

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Leichtgewichtiger Kinescope-Player, der auf einer Produktseite schnell lädt
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Kinescope-Player, angepasst an den Bildschirm eines mobilen Shops

Unsere Video-Lösungen

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CMS

Auswertung

Häufige Fragen

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.

Nein. Der Player ist leichtgewichtig und wird über ein CDN ausgeliefert; die passende Variante wählt er nach Gerät und Verbindung des Besuchers. Die Ladezeit der Seite bleibt damit kurz.

In jedes CMS und jeden Shopbaukasten, der einen Einbettungscode annimmt — Shopify, Tilda und alle übrigen — per Kopieren und Einfügen. Für Sonderfälle gibt es Links und fertige Code-Schnipsel.

Ja. Die eingebaute Auswertung erfasst Ladevorgänge, Wiedergaben, Abschlussquote und die Stellen, an denen das Interesse am größten ist — und zwar pro Video. So verbinden Sie das Verhalten der Zuschauer mit einzelnen Artikeln.

Nein. Vor, während und nach Ihrem Video läuft nichts, und es gibt keine Empfehlungen, die Besucher zu fremden Inhalten schicken.

Lassen Sie keinen Verkauf liegen.

Melden Sie sich kostenlos an oder buchen Sie eine Demo — und sehen Sie, wie Video den Kauf anschiebt.

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