Videoplattform für den E-Commerce
Produktvideos, Kundenstimmen und Erklärvideos, die Ihnen beim Verkaufen helfen.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Video, das für Ihren Shop arbeitet
Binden Sie Videos auf Ihren Produktseiten ein und verfolgen Sie, welche Artikel Interesse wecken.
Ergebnisse messbar machen
Die eingebaute Auswertung von Kinescope zeigt Ladevorgänge, Wiedergaben, Abschlussquote und die Stellen, an denen das Interesse der Zuschauer steigt.
Einbettung in wenigen Klicks
Videos landen per Kopieren und Einfügen in Ihrem Shop. Für komplexere Einbindungen gibt es Links, Einbettungscodes und fertige Code-Schnipsel.
Mehr Conversion, weniger Retouren
Holen Sie aus Video heraus, was im Verkauf drinsteckt: Binden Sie Videos auf Landingpages, in Produktkarten und in Ihr CMS ein — ohne Werbung und ohne fremde Empfehlungen. Das Aussehen des Players passen Sie an jede Plattform an.
Videos starten schnell dank CDN, Transkodierung und einer Wiedergabe, die sich nach Gerät und Verbindung Ihrer Kundschaft richtet. Werten Sie die Daten aus, führen Sie A/B-Tests durch und wählen Sie anhand der gesammelten Informationen die wirksamsten Formate aus.
Aus Wiedergaben werden Verkäufe
Videos stehen nach wenigen Klicks auf Produkt- und Landingpages.
Funktioniert mit Tilda, Shopify und jedem anderen CMS.
Ein leichter Player, der Ihre Seiten nicht ausbremst.
Für jede Bildschirmgröße und jedes Gerät optimiert.
Unsere Video-Lösungen
Häufige Fragen
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.
Lassen Sie keinen Verkauf liegen.
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