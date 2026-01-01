Mehr Conversion, weniger Retouren

Holen Sie aus Video heraus, was im Verkauf drinsteckt: Binden Sie Videos auf Landingpages, in Produktkarten und in Ihr CMS ein — ohne Werbung und ohne fremde Empfehlungen. Das Aussehen des Players passen Sie an jede Plattform an.

Videos starten schnell dank CDN, Transkodierung und einer Wiedergabe, die sich nach Gerät und Verbindung Ihrer Kundschaft richtet. Werten Sie die Daten aus, führen Sie A/B-Tests durch und wählen Sie anhand der gesammelten Informationen die wirksamsten Formate aus.