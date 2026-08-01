Sichere Videoplattform für das Lernen im Netz
Mehrschichtiger Schutz, adaptives Streaming und Auswertung für jedes Video auf Ihrer Kursplattform. Ab 10 € im Monat.
Über 6.000 Kunden in mehr als 48 Ländern vertrauen uns
Schnell starten. Und an Ihre Marke anpassen.
Erweitern Sie Ihre Lernplattform, ohne sich um Video kümmern zu müssen. Schnelles, geschütztes Streaming liefert Ihren Nutzern die Wiedergabe, die sie erwarten.
Läuft überall
Inhalte hochladen, Embed-Link kopieren, loslegen. Funktioniert mit jedem LMS, jeder Website und jeder Lernplattform.
- Aufgeräumtes, verständliches Dashboard.
- Schneller Upload und schnelle Transkodierung.
- Einbetten ohne eine Zeile Code.
In Ihrem Design
Der Player sieht aus wie ein Teil Ihrer Plattform — nicht wie der von jemand anderem.
- Eigenes Logo und eigene Farben.
- Bedienelemente nach Ihren Vorgaben.
- Läuft auf allen Geräten.
Arbeitet mit jedem LMS, das Sie schon einsetzen
Kinescope fügt sich in Ihre vorhandenen Werkzeuge ein — Sie müssen nichts neu bauen und nichts wechseln. Es arbeitet mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow und WordPress zusammen und über unsere öffentliche API mit jedem eigenen LMS.
Sie kommen von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Mediathek herüber und erhalten dabei Metadaten und Ordnerstruktur — im Super-Plan kostenlos. Die meisten Migrationen sind innerhalb einer Woche abgeschlossen.
Behalten Sie Inhalte und Publikum in der Hand
Aussagekräftige Auswertung
Beteiligung je Lektion, Absprungstellen und Sehanteile — Sie sehen, welches Modul Teilnehmer verliert, welche Lektion erneut angesehen wird und wer wo hängen bleibt. Die Auswertung binden Sie in Ihr LMS ein oder holen sie über die API ab.
Videoschutz
DRM-Verschlüsselung (Widevine + FairPlay) macht Videos nur in autorisierten Sitzungen abspielbar. Darüber legen Sie weitere Schichten: Dynamische Wasserzeichen brennen die Kennung des Teilnehmers in jedes Einzelbild, Passwörter und einmalige Codes regeln den Einlass, und Listen zugelassener E-Mail-Adressen beschränken den Zugriff auf einen bestimmten Jahrgang.
Was Sie beim Video sparen, fließt in bessere Kurse.
Der volle Funktionsumfang in jedem Plan: DRM, adaptives Streaming, Auswertung, White-Label — zu Preisen, die auch bei der Verlängerung halten. Sehen Sie, was Sie in drei typischen Größenordnungen zahlen würden, und geben Sie Ihr Geld klüger aus.
*Speicher = Stunden in der Mediathek × 7 GB/Std. (durchschnittliche Größe der Originaldatei samt aller Auflösungen zusammen). Auslieferung = gesehene Stunden × 2,5 GB/Std. (durchschnittliche Datenmenge, die an einen Zuschauer gestreamt wird, angepasst an dessen Verbindung).
*Spanne nach der Vendr-Datenbank 2026 zu Vertragspreisen im B2B-SaaS. Die bezahlten Vimeo-Tarife (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) begrenzen die Bandbreite auf 2 TB im Monat und enthalten kein DRM — jedes EdTech-Setup in realer Größe landet damit bei Enterprise.
*Die Vertragszahlen von Vimeo sind in US-Dollar angegeben und wurden zum EUR/USD-Kurs vom 1. August 2026 in Euro umgerechnet.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“
„Vimeo hat uns plötzlich mitgeteilt, dass wir das 20-Fache zahlen müssten. Mit Kinescope sparen wir mindestens 10.000 € im Jahr — und bekommen mehr Stabilität gratis dazu. Bei Vimeo hatten wir ein paar Mal im Jahr Ausfälle. Bei Kinescope kann ich mich wirklich nicht erinnern, wann das zuletzt passiert ist“
Im großen Maßstab bewährt — und bereit für Sie
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Holen Sie alles aus Video für die Bildung heraus.
Probieren Sie aus, was Kinescope kann. Keine Kreditkarte nötig.