Arbeitet mit jedem LMS, das Sie schon einsetzen

Kinescope fügt sich in Ihre vorhandenen Werkzeuge ein — Sie müssen nichts neu bauen und nichts wechseln. Es arbeitet mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow und WordPress zusammen und über unsere öffentliche API mit jedem eigenen LMS.

Sie kommen von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Mediathek herüber und erhalten dabei Metadaten und Ordnerstruktur — im Super-Plan kostenlos. Die meisten Migrationen sind innerhalb einer Woche abgeschlossen.