Sichere Videoplattform für das Lernen im Netz

Mehrschichtiger Schutz, adaptives Streaming und Auswertung für jedes Video auf Ihrer Kursplattform. Ab 10 € im Monat.

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Über 6.000 Kunden in mehr als 48 Ländern vertrauen uns

Schnell starten. Und an Ihre Marke anpassen.

Erweitern Sie Ihre Lernplattform, ohne sich um Video kümmern zu müssen. Schnelles, geschütztes Streaming liefert Ihren Nutzern die Wiedergabe, die sie erwarten.

Läuft überall

Inhalte hochladen, Embed-Link kopieren, loslegen. Funktioniert mit jedem LMS, jeder Website und jeder Lernplattform.

  • Aufgeräumtes, verständliches Dashboard.
  • Schneller Upload und schnelle Transkodierung.
  • Einbetten ohne eine Zeile Code.

In Ihrem Design

Der Player sieht aus wie ein Teil Ihrer Plattform — nicht wie der von jemand anderem.

  • Eigenes Logo und eigene Farben.
  • Bedienelemente nach Ihren Vorgaben.
  • Läuft auf allen Geräten.

Arbeitet mit jedem LMS, das Sie schon einsetzen

Kinescope fügt sich in Ihre vorhandenen Werkzeuge ein — Sie müssen nichts neu bauen und nichts wechseln. Es arbeitet mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow und WordPress zusammen und über unsere öffentliche API mit jedem eigenen LMS.

Sie kommen von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Mediathek herüber und erhalten dabei Metadaten und Ordnerstruktur — im Super-Plan kostenlos. Die meisten Migrationen sind innerhalb einer Woche abgeschlossen.

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Behalten Sie Inhalte und Publikum in der Hand

Aussagekräftige Auswertung

Beteiligung je Lektion, Absprungstellen und Sehanteile — Sie sehen, welches Modul Teilnehmer verliert, welche Lektion erneut angesehen wird und wer wo hängen bleibt. Die Auswertung binden Sie in Ihr LMS ein oder holen sie über die API ab.

Videoschutz

DRM-Verschlüsselung (Widevine + FairPlay) macht Videos nur in autorisierten Sitzungen abspielbar. Darüber legen Sie weitere Schichten: Dynamische Wasserzeichen brennen die Kennung des Teilnehmers in jedes Einzelbild, Passwörter und einmalige Codes regeln den Einlass, und Listen zugelassener E-Mail-Adressen beschränken den Zugriff auf einen bestimmten Jahrgang.

Was Sie beim Video sparen, fließt in bessere Kurse.

Der volle Funktionsumfang in jedem Plan: DRM, adaptives Streaming, Auswertung, White-Label — zu Preisen, die auch bei der Verlängerung halten. Sehen Sie, was Sie in drei typischen Größenordnungen zahlen würden, und geben Sie Ihr Geld klüger aus.

Szenario
Mediathek
Publikum
Speicher
Auslieferung/Mon.
Kinescope
Vimeo
Kleine Akademie
50 Stunden
500 Teilnehmende × 4 Std./Mon.
350 GB
~5 TB
~120 €/Mon. / ~1.500 €/Jahr
Enterprise, ~13.100–30.500 €/Jahr
Mittelgroßes EdTech
600 Stunden
25.000 Teilnehmende × 4 Std./Mon.
4,2 TB
~250 TB
~2.400 €/Mon. / ~29.000 €/Jahr
Enterprise, ~43.500–108.800 €/Jahr*
Universitätsgröße
3.000 Stunden
100.000 Teilnehmende × 6 Std./Mon.
21 TB
~1.500 TB
~10.000 €/Mon. / ~120.000 €/Jahr
Enterprise, sechsstellig auf Anfrage

*Speicher = Stunden in der Mediathek × 7 GB/Std. (durchschnittliche Größe der Originaldatei samt aller Auflösungen zusammen). Auslieferung = gesehene Stunden × 2,5 GB/Std. (durchschnittliche Datenmenge, die an einen Zuschauer gestreamt wird, angepasst an dessen Verbindung).

*Spanne nach der Vendr-Datenbank 2026 zu Vertragspreisen im B2B-SaaS. Die bezahlten Vimeo-Tarife (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) begrenzen die Bandbreite auf 2 TB im Monat und enthalten kein DRM — jedes EdTech-Setup in realer Größe landet damit bei Enterprise.

*Die Vertragszahlen von Vimeo sind in US-Dollar angegeben und wurden zum EUR/USD-Kurs vom 1. August 2026 in Euro umgerechnet.

So rechnet sich das
Funktionen im Vergleich

„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden“

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (über 500.000 Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)

„Vimeo hat uns plötzlich mitgeteilt, dass wir das 20-Fache zahlen müssten. Mit Kinescope sparen wir mindestens 10.000 € im Jahr — und bekommen mehr Stabilität gratis dazu. Bei Vimeo hatten wir ein paar Mal im Jahr Ausfälle. Bei Kinescope kann ich mich wirklich nicht erinnern, wann das zuletzt passiert ist“

Mathijs de Ruiter, Mitgründer, JoJoschool (80.000 Lernende · von Vimeo zu Kinescope gewechselt)

Im großen Maßstab bewährt — und bereit für Sie

Kinescope trägt die Videos tausender Bildungsanbieter: von einzelnen Trainern und kleinen Akademien bis zu großen Hochschulen und Weiterbildungsabteilungen in Unternehmen. Die Plattform wächst mit — ob Sie Ihren ersten Kurs veröffentlichen oder Tausende Stunden Material über mehrere Programme hinweg verwalten.
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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Nicht ganz: Kinescope ist die Videoebene unter Ihrer Lernplattform, nicht die Plattform selbst. Kursaufbau, Anmeldungen und Prüfungen bleiben in Ihrem LMS; wir übernehmen Hosting, Schutz und Wiedergabe der Videos darin. Wenn Sie eine Schulungsplattform betreiben und beim Video hängen bleiben — ruckelnde Wiedergabe auf Mobilgeräten, Kurse, die durchsickern, Grenzen beim Speicher —, dann ist genau das der Teil, den wir übernehmen.

Ja. Jeder bezahlte Kinescope-Plan bringt einen ganzen Satz Zugriffsregeln mit: DRM (Widevine und FairPlay), Wasserzeichen, Domainsperren, Passwortschutz, einmalige Zugangscodes und die Anbindung an Ihr eigenes Auth-Backend. SSO gehört zum Mega-Plan, DRM gibt es ab Super — ab 10 € im Monat, ohne Sondervertrag.

Ja. Für WordPress gibt es ein eigenes Plug-in. Mit den meisten anderen LMS und Kursplattformen arbeitet Kinescope über den Embed-Code. Nimmt Ihr LMS keine Einbettung an oder betreiben Sie einen eigenen Stack, deckt die REST-API Upload, Einbettung, Wiedergabe-Ereignisse und Zugriffsverwaltung ab.

Die Migration übernimmt das Kinescope-Team — ohne Aufpreis in den Plänen Super und Mega. Sie geben uns lesenden Zugriff (API-Token oder exportiertes Archiv), wir kümmern uns um Einlesen, Transkodierung und Übernahme der Metadaten.

Sie zahlen für Speicher, Auslieferung und eine einmalige Transkodierung beim Upload. Speicher und Transkodierung hängen davon ab, wie viel Material Sie hosten, nicht davon, wie viele Teilnehmer Sie haben. Nur die Auslieferung wächst mit, wenn tatsächlich mehr gesehen wird.

Kinescope B.V. sitzt in den Niederlanden, und Sie wählen die Region, in der Ihre Inhalte liegen — für europäische Kunden ist das ein Rechenzentrum in der EU. Personenbezogene Daten Ihrer Teilnehmer speichern wir nicht: die bleiben in Ihrem LMS, während Kinescope die Videoinfrastruktur darunter bereitstellt. Für die Auftragsverarbeitung stellen wir einen Vertrag bereit — sprechen Sie uns an, dann klären wir Ihren konkreten Fall.

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Probieren Sie aus, was Kinescope kann. Keine Kreditkarte nötig.

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