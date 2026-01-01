Videoauswertung, die Aufrufe in Erkenntnisse verwandelt

Verfolgen Sie Engagement, Beliebtheit und Sehgewohnheiten — und stützen Sie Entscheidungen über Inhalte auf Daten statt auf Vermutungen.

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Ausführliche Auswertung der Beteiligung

Engagement-Kurve

Sehen Sie, was Aufmerksamkeit bindet, an welcher Stelle Zuschauer aussteigen und welche Passagen sie noch einmal ansehen.
Zusammengeführte Auswertung

Verknüpfen Sie Sehdaten mit Ihren Nutzerkennungen und verfolgen Sie das Verhalten über alle Phasen hinweg.
Geräte und Herkunft

Sehen Sie, wo Ihre Zuschauer sitzen, mit welchen Geräten sie schauen und welche Browser sie bevorzugen.
Engagement-Kurve von Kinescope: wie viele Zuschauer im Verlauf eines Videos dabeibleiben
Zusammengeführtes Auswertungs-Dashboard von Kinescope über die gesamte Mediathek
Auswertung von Kinescope, aufgeschlüsselt nach Gerät und Herkunft der Zuschauer
Engagement-Kurve

Sehen Sie, was Aufmerksamkeit bindet, an welcher Stelle Zuschauer aussteigen und welche Passagen sie noch einmal ansehen.

Engagement-Kurve von Kinescope: wie viele Zuschauer im Verlauf eines Videos dabeibleiben
Zusammengeführte Auswertung

Verknüpfen Sie Sehdaten mit Ihren Nutzerkennungen und verfolgen Sie das Verhalten über alle Phasen hinweg.

Zusammengeführtes Auswertungs-Dashboard von Kinescope über die gesamte Mediathek
Geräte und Herkunft

Sehen Sie, wo Ihre Zuschauer sitzen, mit welchen Geräten sie schauen und welche Browser sie bevorzugen.

Auswertung von Kinescope, aufgeschlüsselt nach Gerät und Herkunft der Zuschauer

Auswertung über die API

Einfache Erfassung

Übergeben Sie Zuschauerkennungen und erhalten Sie zusammengeführte Daten, ausgerichtet auf Ihre Ziele.

Direkte Auslieferung

Alle Daten stehen über die API bereit. Ereignisse des Players lassen sich auch direkt weiterstreamen.

Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Ja. Ladevorgänge, Aufrufe, Abschlussquote und Engagement-Kurven stehen im kostenlosen Plan bereit — die Auswertung steckt nicht hinter einem bezahlten Paket.

Ladevorgänge und Aufrufe, Sehdauer und Abschlussquote, die Stellen, an denen die Aufmerksamkeit abreißt, neue gegenüber wiederkehrenden Zuschauern sowie die Aufteilung nach Gerät und Land. Alles pro Video, ohne dass Sie externe Werkzeuge anschließen müssen.

Ja. Alle Kennzahlen stehen über die API bereit, und der Player sendet Ereignisse, die Sie an Ihre eigene Auswertung weiterreichen können.

Nein. Geschützte Videos liefern genau dieselben Kennzahlen wie ungeschützte: Retention, Absprungpunkte, Zuschauerzahlen und Herkunft verhalten sich identisch.

Die vollständige Auswertung ist im kostenlosen Plan enthalten.

Kostenlos starten, danach ab 10 € pro Monat. Melden Sie sich an und sehen Sie, wie Ihr Publikum tatsächlich zuschaut.

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