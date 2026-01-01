Videoauswertung, die Aufrufe in Erkenntnisse verwandelt
Verfolgen Sie Engagement, Beliebtheit und Sehgewohnheiten — und stützen Sie Entscheidungen über Inhalte auf Daten statt auf Vermutungen.
Ausführliche Auswertung der Beteiligung
Sehen Sie, was Aufmerksamkeit bindet, an welcher Stelle Zuschauer aussteigen und welche Passagen sie noch einmal ansehen.
Verknüpfen Sie Sehdaten mit Ihren Nutzerkennungen und verfolgen Sie das Verhalten über alle Phasen hinweg.
Sehen Sie, wo Ihre Zuschauer sitzen, mit welchen Geräten sie schauen und welche Browser sie bevorzugen.
Auswertung über die API
Einfache Erfassung
Übergeben Sie Zuschauerkennungen und erhalten Sie zusammengeführte Daten, ausgerichtet auf Ihre Ziele.
Direkte Auslieferung
Alle Daten stehen über die API bereit. Ereignisse des Players lassen sich auch direkt weiterstreamen.
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.
Die vollständige Auswertung ist im kostenlosen Plan enthalten.
Kostenlos starten, danach ab 10 € pro Monat. Melden Sie sich an und sehen Sie, wie Ihr Publikum tatsächlich zuschaut.