Enterprise-Video ohne den Enterprise-Vertrag

SAML SSO, DRM, signierte URLs, Audit-Logs, 99,98% SLA und unser eigenes weltweites CDN. Die Sicherheit und die Skalierung, die Ihr Review-Board freigibt — zu transparenten Preisen und ohne Pflicht-Jahresvertrag mit sechs Nullen.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Enterprise-Infrastruktur, zum Preis von Infrastruktur

Dieselbe Sicherheit, dieselbe Compliance und dieselbe Skalierung, die Ihr Team gerade bei Brightcove oder Vimeo Enterprise prüft — ohne Pflicht-Jahresvertrag und ohne Einstiegssumme mit sechs Nullen. Transparente Preise nach tatsächlichem Verbrauch.

Hält Ihrem Security-Review stand

SAML SSO, signierte URLs, die an die Identität des Zuschauers gebunden sind, Widevine- und FairPlay-DRM, dynamische Wasserzeichen, Allowlists für Domains sowie lückenlose Audit-Logs. DSGVO-konform ab dem ersten Tag, Daten innerhalb des EWR, SOC-2-Unterlagen auf Anfrage.

  • SAML SSO, Audit-Logs, RBAC
  • DRM, signierte URLs, dynamische Wasserzeichen
  • DSGVO-konform, Daten im EWR, SOC 2 auf Anfrage

Gebaut für Wachstum — und für Dauerbetrieb

Unser eigenes weltweites CDN — ein eigenes Netz mit Präsenz in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS, keine gemietete Fremdinfrastruktur — trägt ein Uptime-SLA von 99,98% und hält die Latenz im Live-Betrieb unter zwei Sekunden.

  • Eigenes CDN (Lateinamerika, USA, Europa, GUS), 99,98 % SLA
  • Unbegrenzter Speicher & Traffic
  • REST-API, SDKs und Webhooks für jeden Stack

Funktioniert mit jedem LMS, das Sie schon nutzen

Kinescope fügt sich in Ihre bestehenden Werkzeuge ein — Sie müssen nichts neu bauen und die Plattform nicht wechseln. Es arbeitet mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress und jedem eigenen LMS über unsere öffentliche API.

Sie wechseln von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Bibliothek herüber und behalten Metadaten und Ordnerstruktur — im Super-Tarif kostenlos. Die meisten Migrationen sind binnen einer Woche erledigt.

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Behalten Sie Inhalte, Daten und Kosten in der Hand

Schutz für Ihre Videos

Die DRM-Verschlüsselung (Widevine und FairPlay) sorgt dafür, dass ein Video nur in autorisierten Sitzungen abgespielt wird. Darüber legen Sie weitere Schichten: dynamische Wasserzeichen brennen die ID des Zuschauers in jedes Bild, Passwörter und Einmalcodes sichern den Zugang, und E-Mail-Allowlists begrenzen die Wiedergabe auf einen festen Kreis.

Auswertung, die weiterhilft

Beteiligung je Lektion, Abbruchstellen und Sehquoten: Sie sehen, welches Modul Lernende verliert, welche Lektion erneut angesehen wird und wer wo hängen bleibt. Die Auswertung fließt in Ihr LMS oder kommt über die API zu Ihnen.

„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden.“

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (über 500.000 Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)

Enterprise-Niveau

Kinescope liefert den kompletten Enterprise-Stack — SAML SSO, DRM, signierte URLs, Audit-Logs, RBAC, 99,98% SLA, eigenes weltweites CDN, REST-API und SDKs — zu transparenten Preisen, mit unbegrenztem Speicher und Traffic und ohne Pflicht-Jahresvertrag. Sie kommen von Brightcove, Vimeo Enterprise oder einer selbst gehosteten Lösung? Den Umzug übernehmen wir. Wir holen Ihre Bibliothek herüber, behalten Metadaten und Ordnerstruktur, bauen SSO und Zugriffsregeln auf unserer Seite nach und lassen während der Umstellung beides parallel laufen, damit nichts abreißt. Die meisten Enterprise-Migrationen sind in wenigen Wochen abgeschlossen, begleitet von einer festen Ansprechperson aus dem Engineering.

Matrix der Zugriffskontrollen für Enterprise

Die Kontrollen, nach denen der Einkauf fragt — Domain-Allowlists, SAML SSO, Audit-Logs und Datenhaltung in der EU — enthalten zu transparenten Preisen, ohne Einstiegssumme mit sechs Nullen.

ZugriffskontrolleWas sie bewirktVerfügbar in
Domain-Allowlist (Whitelisting)Der Player lädt nur auf Domains, die Sie freigebenAlle kostenpflichtigen Tarife
SAML SSOOkta, Azure AD und Google WorkspaceMega-Tarif
Audit-Logs & RBACLückenloser Audit-Trail mit rollenbasierten ZugriffsrechtenMega-Tarif
Datenhaltung in der EUPersonenbezogene Daten bleiben in Infrastruktur innerhalb des EWR (Kinescope B.V., Niederlande), DSGVO-konformAlle Tarife
Transparente Preise ansehen →

Häufige Fragen

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.

Ja. SAML SSO von Kinescope verbindet sich im Mega-Tarif mit Okta, Azure AD, Google Workspace und jedem Identity-Provider nach SAML 2.0. Über rollenbasierte Rechte legen Sie pro Team oder pro Projekt fest, wer hochladen, verwalten, ansehen und konfigurieren darf. Lückenlose Audit-Logs halten jeden Zugriff und jede Verwaltungsaktion fest.

Die meisten Enterprise-Reviews geben uns frei. Wir sind DSGVO-konform ab dem ersten Tag (Kinescope B.V., Niederlande), die Daten liegen innerhalb des EWR, DRM läuft über Widevine und FairPlay, der Zugriff wird über signierte URLs erzwungen, die an die Identität des Zuschauers gebunden sind, und lückenlose Audit-Logs stehen bereit. SOC-2-Unterlagen und einen ausgefüllten Security-Fragebogen bekommen Sie auf Anfrage. Wie die Verschlüsselungsschicht arbeitet, erfahren Sie unter DRM-Videohosting.

Ein Uptime-SLA von 99,98%, getragen vom eigenen weltweiten Kinescope-CDN mit Points of Presence in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS — keine gemietete Fremdinfrastruktur. Im Live-Betrieb bleibt die Latenz unter zwei Sekunden. Enterprise-Tarife enthalten bevorzugten Support mit vertraglich festgelegten Reaktionszeiten.

Sehen Sie, was Video für Ihre Organisation leisten kann.

Probieren Sie alles aus, was Kinescope zu bieten hat. Ohne Kreditkarte.

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