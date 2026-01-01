Enterprise-Video ohne den Enterprise-Vertrag
SAML SSO, DRM, signierte URLs, Audit-Logs, 99,98% SLA und unser eigenes weltweites CDN. Die Sicherheit und die Skalierung, die Ihr Review-Board freigibt — zu transparenten Preisen und ohne Pflicht-Jahresvertrag mit sechs Nullen.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Enterprise-Infrastruktur, zum Preis von Infrastruktur
Dieselbe Sicherheit, dieselbe Compliance und dieselbe Skalierung, die Ihr Team gerade bei Brightcove oder Vimeo Enterprise prüft — ohne Pflicht-Jahresvertrag und ohne Einstiegssumme mit sechs Nullen. Transparente Preise nach tatsächlichem Verbrauch.
Hält Ihrem Security-Review stand
SAML SSO, signierte URLs, die an die Identität des Zuschauers gebunden sind, Widevine- und FairPlay-DRM, dynamische Wasserzeichen, Allowlists für Domains sowie lückenlose Audit-Logs. DSGVO-konform ab dem ersten Tag, Daten innerhalb des EWR, SOC-2-Unterlagen auf Anfrage.
- SAML SSO, Audit-Logs, RBAC
- DRM, signierte URLs, dynamische Wasserzeichen
- DSGVO-konform, Daten im EWR, SOC 2 auf Anfrage
Gebaut für Wachstum — und für Dauerbetrieb
Unser eigenes weltweites CDN — ein eigenes Netz mit Präsenz in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS, keine gemietete Fremdinfrastruktur — trägt ein Uptime-SLA von 99,98% und hält die Latenz im Live-Betrieb unter zwei Sekunden.
- Eigenes CDN (Lateinamerika, USA, Europa, GUS), 99,98 % SLA
- Unbegrenzter Speicher & Traffic
- REST-API, SDKs und Webhooks für jeden Stack
Funktioniert mit jedem LMS, das Sie schon nutzen
Kinescope fügt sich in Ihre bestehenden Werkzeuge ein — Sie müssen nichts neu bauen und die Plattform nicht wechseln. Es arbeitet mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress und jedem eigenen LMS über unsere öffentliche API.
Sie wechseln von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Bibliothek herüber und behalten Metadaten und Ordnerstruktur — im Super-Tarif kostenlos. Die meisten Migrationen sind binnen einer Woche erledigt.
Behalten Sie Inhalte, Daten und Kosten in der Hand
Schutz für Ihre Videos
Die DRM-Verschlüsselung (Widevine und FairPlay) sorgt dafür, dass ein Video nur in autorisierten Sitzungen abgespielt wird. Darüber legen Sie weitere Schichten: dynamische Wasserzeichen brennen die ID des Zuschauers in jedes Bild, Passwörter und Einmalcodes sichern den Zugang, und E-Mail-Allowlists begrenzen die Wiedergabe auf einen festen Kreis.
Auswertung, die weiterhilft
Beteiligung je Lektion, Abbruchstellen und Sehquoten: Sie sehen, welches Modul Lernende verliert, welche Lektion erneut angesehen wird und wer wo hängen bleibt. Die Auswertung fließt in Ihr LMS oder kommt über die API zu Ihnen.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden.“
Enterprise-Niveau
Matrix der Zugriffskontrollen für Enterprise
Die Kontrollen, nach denen der Einkauf fragt — Domain-Allowlists, SAML SSO, Audit-Logs und Datenhaltung in der EU — enthalten zu transparenten Preisen, ohne Einstiegssumme mit sechs Nullen.
Häufige Fragen
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.
Sehen Sie, was Video für Ihre Organisation leisten kann.
Probieren Sie alles aus, was Kinescope zu bieten hat. Ohne Kreditkarte.