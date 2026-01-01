Funktioniert mit jedem LMS, das Sie schon nutzen

Kinescope fügt sich in Ihre bestehenden Werkzeuge ein — Sie müssen nichts neu bauen und die Plattform nicht wechseln. Es arbeitet mit Udemy, Canvas, Moodle, iSpring, Teachable, Webflow, WordPress und jedem eigenen LMS über unsere öffentliche API.

Sie wechseln von Vimeo, Mux oder YouTube? Wir holen Ihre Bibliothek herüber und behalten Metadaten und Ordnerstruktur — im Super-Tarif kostenlos. Die meisten Migrationen sind binnen einer Woche erledigt.